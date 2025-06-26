EUA estão a pressionar Israel para retomar negociações com o Hamas

O Pentágono apresentou hoje novos pormenores sobre os bombardeamentos a três instalações nucleares iranianas, uma operação descrita como o culminar de 15 anos de preparativos para destruir as capacidades atómicas do Irão.

Na operação Midnight Hammer, participaram cerca de 125 aviões, entre os quais bombardeiros B-2 que lançaram bombas antibunker de 13.600 quilos sobre duas unidades iranianas de enriquecimento de urânio consideradas essenciais, Fordo e Natanz, ao passo que um submarino disparou mísseis Tomahawk sobre a central nuclear de Isfahan, indicou o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Dan Caine.

Num relato das cerca de 36 horas de duração da operação, o general Dan Caine disse que esta foi “o culminar de mais de 15 anos de desenvolvimento e testes” para conseguir penetrar em instalações como Fordo, várias dezenas de metros abaixo do solo. Segundo Caine, vários militares norte-americanos “comiam, respiravam e sonhavam” com os preparativos para aquele momento.

“Nesta missão havia pilotos homens e mulheres”, precisou o general, acrescentando que um dos militares participantes a comparou à Super Bowl (jogo final do campeonato da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos), devido à envergadura e que, de acordo com os testemunhos dos pilotos, a explosão em Fordo “foi a mais brilhante que já viram”.