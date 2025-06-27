Putin afirma que Rússia planeia reduzir gastos com defesa e nega planos agressivos

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje que a Rússia planeia reduzir os gastos com a Defesa, atualmente em 6,3% do PIB, e que não tem planos agressivos em relação aos países ocidentais.

“Nós planeamos reduzir os gastos [com Defesa] e eles [países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte — NATO] planeiam aumentá-los. E quem é que aqui é agressivo?”, perguntou Putin, durante a conferência de imprensa que marcou o final de uma cimeira da União Económica Eurasiática (UEE), que decorreu nos últimos dias em Minsk, na Bielorrússia.

O chefe do Kremlin precisou que este plano está traçado “para os próximos três anos” e revelou que atualmente as necessidades militares do país estão nos 6,3% do seu Produto Interno Bruto (PIB), o que “não é pouco”.

Ao mesmo tempo, reconheceu que “ainda não há um acordo definitivo” entre os ministérios russos da Defesa, das Finanças e do Desenvolvimento Económico, sublinhando que “em geral, todos pensam nessa direção”.