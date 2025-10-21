Países europeus preparam plano de 12 pontos para entregar à Rússia com vista ao fim da guerra

A Alta Representante da União Europeia para Relações Externas e Política de Segurança, Kaja Kallas, disse que a Ucrânia não deve abrir mão dos seus territórios como parte de um acordo de paz com a Rússia.

“Se simplesmente cedermos os territórios, isso transmitirá a todos a mensagem de que basta usar a força contra os vizinhos e conseguir o que se quer”, disse Kallas, citada pelo Politico, aos jornalistas no Luxemburgo, após uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE.

“Acho isso muito perigoso. É por isso que temos o direito internacional em vigor, [para] que ninguém faça isso”, acrescentou.

As declarações de Kallas surgem depois de o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, ter pressionado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a ceder a região de Donbass, no leste do país, como parte de um acordo de cessar-fogo, e de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter dito à Fox News no domingo que a Rússia iria ficar com parte do território que tomou durante guerra.

Kallas sublinhou que, mesmo que a Rússia mantenha parte da Ucrânia ocupada, os territórios não serão reconhecidos como russos.

“O que você pode conquistar é uma questão, mas a outra questão também é o que reconhece como território de outro país”, disse Kallas, ex-primeira-ministra da Estónia. “Eu venho de um país que foi ocupado durante 50 anos, mas a maioria dos países do mundo não os reconheceu como territórios russos. E isso também significou muito”.