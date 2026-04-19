A Europa gosta de falar de economia circular. De responsabilidade. De um papel de liderança global. No entanto, há uma área em que esta autoimagem se evapora com especial rapidez: o lixo eletrónico. Porque o lixo eletrónico não é apenas um problema de reciclagem. É um problema de consumo, de governação e, em última análise, um problema de responsabilidade que a Europa, silenciosamente, externaliza. Não para as estatísticas, não para os discursos políticos – mas para contentores de transporte. E para países que não beneficiaram da criação de valor original nem têm meios para gerir as consequências de forma segura.

Os números são conhecidos, mas as suas implicações são ignoradas: o mais recente Global E-waste Monitor das Nações Unidas estima a produção global de lixo eletrónico em 2022 em 62 milhões de toneladas – o fluxo de resíduos que mais cresce em todo o mundo, três vezes mais depressa do que o lixo doméstico. E enquanto os volumes continuam a aumentar, apenas 42,8% do lixo eletrónico da Europa é oficialmente documentado, recolhido e reciclado (E-Waste Monitor, 2025).

Em 2025, foram vendidos 14,4 milhões de toneladas de equipamentos eletrónicos na UE – mais 89% do que em 2012 –, resultando num consumo per capita de 33 a 45 kg em países como Alemanha, França, Áustria e Itália. No entanto, apenas 5,2 milhões de toneladas de lixo eletrónico foram recolhidas e encaminhadas através dos sistemas oficiais de reciclagem, segundo dados de 2025 do European Environmental Bureau. O resto desaparece em estruturas informais, aterros ou cadeias de exportação que não resolvem o problema, apenas o deslocam. Não se trata de um percalço técnico. É um padrão político e social: crescimento sem estratégia e consumo sem consequências. A Europa gera mais lixo eletrónico per capita do que qualquer outra região do mundo. Ainda assim, persiste a crença de que o problema está “sob controlo”, desde que os cidadãos depositem os aparelhos nos pontos de recolha corretos ou utilizem iniciativas como os bónus de reparação. O ato simbólico – o descarte correto – torna-se um alívio moral tanto para os consumidores como para os decisores políticos. Mas é precisamente aqui que começa o verdadeiro desconforto: uma parte significativa do que a Europa classifica como “tratado” não é processado na Europa. É exportado – muitas vezes declarado como “bens usados”. Na prática, a fronteira entre reutilização e resíduo é fluida. E esta zona cinzenta não é acidental, mas sim um efeito sistémico. Permite que os riscos acabem onde a regulamentação é mais fraca e a resistência custa menos. A Europa separa o lixo – e separa-se da responsabilidade.

Quando se queimam cabos em locais de reciclagem informais e lixeiras no Gana para extrair cobre, os debates europeus enquadram frequentemente esta situação como um problema local: infraestruturas inadequadas, regulamentação fraca, trabalho informal. Esta narrativa é conveniente porque inverte a causa e o efeito. Lugares como o antigo local de Agbogbloshie (a maior lixeira eletrónica do mundo) não significam que “África” não consegue reciclar. Mostram o que acontece quando a sobreprodução europeia, os curtos ciclos de vida dos produtos e as zonas cinzentas regulamentares deliberadamente toleradas nos controlos de exportação colidem com a desigualdade global. De acordo com o Center for International Environmental Law, esta zona cinzenta – ou ‘lacuna’ – permite que a UE e os EUA, que juntos geram quase 50% do lixo eletrónico global, o exportem facilmente, declarando-o como bens de segunda mão, sob o pretexto de serem reparáveis.

As estruturas de reciclagem informais não são fraquezas do sistema. São uma resposta económica a um fluxo global de materiais cujo valor a Europa captura e cujos custos tóxicos são suportados por outros. Muitos países africanos fizeram enormes progressos nos últimos anos, desenvolvendo soluções criativas e eficientes – não por conforto, mas por necessidade, porque a economia de consumo ocidental não lhes deixou alternativa. Iniciativas como as da GIZ (empresa federal alemã de cooperação internacional que promove a gestão sustentável e a reciclagem segura de lixo eletrónico em Gana), bem como de outras ONG e empresas com impacto que apoiam esta transição, são, sem dúvida, valiosas. Contudo, o consumo não mudou e continua a estar na raiz do problema.

O debate público ainda tende a reduzir o lixo eletrónico a telemóveis e portáteis, mas a realidade, é que a maior parte provém de um fluxo muito menos visível: eletrodomésticos, brinquedos, ferramentas, carregadores, cabos, pequenos aparelhos inteligentes – em suma, o ruído de fundo eletrónico do quotidiano. Muitos destes produtos não são concebidos para a longevidade. São difíceis de reparar, colados em vez de aparafusados, e as peças sobresselentes são inexistentes ou são proibitivamente caras. O resultado é uma cultura de substituição rápida – e um sistema de reciclagem que nunca acompanhou a realidade do design de produtos.

A UE tem uma hierarquia de resíduos clara: prevenção, redução, reutilização, reparação – e só depois de esgotado o potencial de maior valor de um produto é que se segue a reciclagem. Na prática, no entanto, o lixo eletrónico é tratado quase exclusivamente como uma questão de fim de vida, uma questão de taxas de recolha. O contentor torna-se o símbolo: uma vez recolhido, o problema é considerado resolvido. Mas isto é uma falácia. Uma política que aumenta as metas de reciclagem sem alterar a produção e o design dos produtos sobretudo valor de imagem, sem reduzir a quantidade de materiais. Permite que a Europa se apresente como sustentável, enquanto desloca as partes incómodas da cadeia de valor para fora do seu campo de visão. São necessárias soluções que sejam economicamente viáveis – tanto para a UE como para o Sul Global.

O lixo eletrónico expõe uma tensão mais profunda no projeto de sustentabilidade da Europa. Um sistema económico construído sobre ciclos de vida de produtos cada vez mais curtos não pode ser reparado no final da cadeia. E um continente que prega padrões globais perde credibilidade quando exporta as consequências do seu próprio consumo. Enquanto a prevenção, a durabilidade e a redução do consumo permanecerem politicamente inconvenientes, a reciclagem servirá como um alibi moral: a Europa pode preservar a sua autoimagem – enquanto as consequências materiais surgem noutro lugar.

Não me refiro a uma falha da tecnologia, mas a uma falha de honestidade. Precisamos de regras claras para as empresas, os fabricantes e as exportações – e uma nova perspetiva sobre os nossos produtos do dia a dia como consumidores. Porque só se repensarmos e reduzirmos o consumo, repararmos os produtos, os mantivermos em circulação, os recondicionarmos e, finalmente, os reciclarmos corretamente, poderá a Europa falar verdadeiramente de progresso na economia circular.