“Gender Wars: the Union’s new battle line” é o título de capa do Spectator de 21 de Janeiro. Com a aprovação pelo parlamento de Edimburgo e o veto do governo inglês da nova lei de “autodeterminação da identidade e expressão de género”, que agiliza a mudança de identidade a pedido para maiores de 16 anos, a Guerra dos Géneros tornou-se a nova frente de batalha no Reino Unido. Uma frente traçada pela Chefe do Governo escocês, Nicola Sturgeon, que assim desafia a união do Reino – e assegura um eventual futuro posto de trabalho nas Nações Unidas como paladina de todos os arco-íris. Mas a batalha ateada por Sturgeon parece também estar a dividir unionistas, separatistas, trabalhistas, conservadores, feministas e esquerdas transformistas e os próprios escoceses, cuja população se opõe maioritariamente à lei (2/3 contra 1/3, segundo o Spectator).

A lei, diz Sturgeon, limita-se a “desburocratizar” o acesso a um Gender Recognition Certificate de todo o cidadão que pretenda autodeterminar a sua identidade. Acesso que passa a ser facultado também a adolescentes a partir dos 16 anos – sem qualquer parecer médico, diagnóstico de disforia de género ou o que seja e fora da tutela parental. Os únicos requisitos são agora a vontade de autodeterminação identitária e três meses de experiência – ou, mais propriamente, três meses de “transição social de expressão de género”, em que os candidatos ou candidatas deverão viver de acordo com a identidade pretendida.

Posto isto e a onda de protestos que gerou, o governo do Reino Unido acabou por exercer, pela primeira vez, o direito de veto; com Nicola Sturgeon a qualificar o acto do Primeiro-Ministro Rishi Sunak como um ultrajante ataque frontal ao Parlamento escocês.

Sunak terá estado tentado a ceder e terá sido até aconselhado a “não morder o isco” da escocesa, mas, entretanto, grupos de feministas, escoceses e ingleses, mobilizaram-se, argumentando que a lei permitiria que “predadores masculinos se declarassem mulheres para ganharem acesso a locais destinados a proteger as mulheres da violência masculina”; e duas mulheres do Gabinete Sunak, a Ministra da Administração Interna, Suella Braverman, e a Ministra da Igualdade, Kemi Badenoch, fizeram pressão para que o Primeiro-ministro vetasse a lei. Se a lei passasse, a Escócia e a Inglaterra teriam duas definições legais de sexo totalmente diferentes, o que impossibilitaria, dos dois lados da fronteira, a exclusão legal de “male-bodied trans-women” de espaços exclusivamente femininos, como celas prisionais, refúgios para vítimas de abuso sexual ou grupos de apoio a vítimas de violência doméstica.

