A crescente integração da Inteligência Artificial Generativa (IA Generativa) em contextos académicos, profissionais e quotidianos está a transformar profundamente os modos de pensar, aprender e resolver problemas. Esta tecnologia, que inclui ferramentas como o ChatGPT, tem a capacidade de gerar conteúdo textual e visual com base em padrões aprendidos a partir de grandes volumes de dados. Embora o seu potencial de apoio seja vasto, a sua influência nos processos cognitivos associados ao pensamento crítico suscita preocupações legítimas.

O pensamento crítico é a capacidade de analisar, avaliar e interpretar informações de forma reflexiva, autónoma e fundamentada. Envolve raciocínio lógico, formulação de juízos e tomada de decisões informadas. A introdução da IA Generativa, porém, tem grande parte do esforço cognitivo necessário para essas tarefas. Em muitos casos, tarefas que antes exigiam síntese própria, redação, pesquisa ou comparação, são agora realizadas com assistência parcial ou total da IA, o que leva a uma delegação crescente do esforço intelectual e a uma homogeneização das opiniões.

Um estudo conduzido por pesquisadores da Microsoft e da Carnegie Mellon University demonstrou que, quando utilizadores confiam fortemente nos sistemas de IA, tendem a exercer menor esforço cognitivo. A investigação, baseada em mais de 300 trabalhadores do conhecimento, mostrou que a confiança na IA se associa a uma redução da análise crítica individual. Em contraste, quando os indivíduos mantêm confiança nas suas próprias competências, o envolvimento em atividades cognitivas complexas tende a manter-se ou até a intensificar-se. Além disso, o estudo revelou que a IA transforma o foco do pensamento crítico: em vez de gerar ideias ou argumentos, os utilizadores passam a focar-se na verificação da exatidão das respostas da IA e na supervisão do seu desempenho.

O fenómeno de “deslocamento cognitivo” ou “cognitive offloading” torna-se, assim, central nesta discussão. Ao permitir respostas rápidas e articuladas, a IA pode conduzir ao desuso de competências como a análise textual, a argumentação lógica ou a construção de raciocínios independentes. Embora esta automatização possa aumentar a eficiência em determinadas tarefas, também levanta preocupações quanto ao desenvolvimento a longo prazo de competências mentais fundamentais, especialmente em contextos educativos.

Apesar destes riscos, estudos apontam também para oportunidades importantes. Uma revisão sistemática recente sobre o uso da IA Generativa no ensino superior concluiu que, quando bem enquadrada, a tecnologia pode ser uma aliada no fortalecimento do pensamento crítico. Alunos que utilizam a IA como ferramenta de apoio — e não como substituto — relatam melhorias na capacidade de comparar perspectivas, organizar ideias e sintetizar conteúdos complexos. Adicionalmente, em projetos colaborativos, a IA tem sido utilizada para fomentar debates, refinar argumentos e inspirar abordagens criativas a problemas. Ou seja, o impacto da IA nos processos cognitivos não é unívoco: depende fortemente da forma como a tecnologia é usada, do nível de literacia digital dos utilizadores e do contexto de aplicação.

É precisamente neste ponto que a literacia digital se torna central. Num mundo mediado por algoritmos, onde os conteúdos podem ser fabricados, manipulados ou distorcidos por sistemas de IA, a capacidade de distinguir o que é factual do que é fictício tornou-se um imperativo. A literacia digital fornece as ferramentas necessárias para avaliar fontes, detetar vieses, compreender os limites das tecnologias e resistir à aceitação acrítica de respostas automatizadas.

Além disso, a literacia digital promove a autonomia intelectual. Utilizadores com competências digitais desenvolvidas são mais propensos a questionar os outputs da IA, a verificar dados, a cruzar fontes e a contextualizar a informação recebida. Esta postura crítica é essencial para evitar a dependência tecnológica e para preservar a capacidade humana de discernimento. Acresce ainda que, num contexto profissional, a literacia digital é cada vez mais associada à empregabilidade, à adaptabilidade e à competência para lidar com tecnologias emergentes. As organizações valorizam profissionais que saibam não apenas utilizar ferramentas digitais, mas que também compreendam as suas implicações éticas, epistemológicas e sociais.

Por fim, importa sublinhar que o impacto da IA Generativa sobre o pensamento crítico não é intrinsecamente negativo. Pelo contrário, quando utilizada de forma crítica, ética e reflexiva, a IA pode ser um poderoso catalisador do raciocínio humano, potenciando capacidades analíticas e criativas. No entanto, essa utilização profícua exige um nível elevado de literacia digital e uma pedagogia orientada para o pensamento autónomo. A aposta na educação para o pensamento crítico e para a literacia digital será, portanto, decisiva para o futuro da cidadania e da autonomia intelectual na era da inteligência artificial.

Fontes

Microsoft Research & Carnegie Mellon University. The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self‑Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects. 2024. Disponível aqui.

(PDF) IMPACT OF GENERATIVE AI ON CRITICAL THINKING SKILLS IN UNDERGRADUATES: A SYSTEMATIC REVIEW

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