Num mundo frequentemente sobrecarregado de desafios, encontrar uma forma de contribuir de forma significativa, a partir de onde quer que estejamos, pode parecer difícil. Mas, nos últimos anos, descobri um caminho profundamente gratificante através do voluntariado online, utilizando as minhas competências em design e desenvolvimento web para apoiar organizações sem fins lucrativos em todo o mundo.

O meu percurso começou muito antes da era digital tornar a colaboração remota num processo natural. Comecei a trabalhar em desenvolvimento de websites ainda no final dos anos 90 e, havendo alturas em que trabalhei presencialmente, sempre prestei serviços remotos a clientes nacionais e internacionais. Atualmente faço-o em exclusivo, mas, para além do meu trabalho profissional, sempre senti um forte desejo de retribuir e de colocar as minhas competências ao serviço de algo maior.

Assim, desde 2018 que sou candidata na plataforma de Voluntariado Online das Nações Unidas (UNV), conseguindo participar em vários projetos, dedicando parte do meu tempo a organizações que trabalham incansavelmente pela mudança social. Através desta plataforma, tive a oportunidade de colaborar com causas em que acredito, como o MultiPOD Mentoring, sediada nos EUA, um programa internacional de excelência em formação e coaching profissional para estudantes e jovens profissionais nas áreas da saúde global e do desenvolvimento humano, ou a Eshet Children and Youth Development Organization (ECYDO), organização não governamental da Etiópia dedicada ao empoderamento de crianças e jovens, oferecendo serviços essenciais nas áreas da saúde, educação e desenvolvimento social. Estas duas organizações são apenas um exemplo, mas todas as colaborações que se concretizaram ao longo destes últimos anos têm valido muito a pena. Desde o design de websites à criação de materiais visuais, tenho tido assim a oportunidade de desempenhar um papel pequeno, mas espero que significativo, ajudando estas organizações a ampliar o seu alcance e missão.

O que torna esta experiência de voluntariado tão enriquecedora não é apenas o impacto do trabalho em si, mas também as ligações que se criam entre pessoas de diferentes países, línguas e culturas. O voluntariado online apresentou-me a pessoas de todo o mundo, todas elas apaixonadas por gerar mudanças nas suas comunidades. Ampliou a minha perspetiva e reforçou a minha convicção de que todos temos algo para oferecer.

Pode existir a ideia de que o voluntariado exige longas horas ou esforço em deslocações, mas isso nem sempre é assim. Como voluntária online, consigo contribuir a partir de casa, ao meu ritmo, conciliando com os meus outros compromissos. Tudo o que é necessário é vontade de partilhar competências. Quer seja o caso de um designer, tradutor ou programador, por exemplo, há sempre necessidade das contribuições que cada um pode ter para dar.

Ao longo dos anos, para além dos projetos no âmbito da Plataforma de Voluntariado Online das Nações Unidas, também apoiei várias organizações sem fins lucrativos em Portugal com quem me fui cruzando, como foi o caso do Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu ou do Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra, usando as minhas competências técnicas e desenvolvendo websites e outros materiais que ajudaram estas organizações a contar a sua história.

O fio condutor de todas estas experiências é o sentido de propósito que proporcionam. Doar o meu tempo desta forma não só apoia os outros, como também me dá algo em troca: realização pessoal, ligação e a satisfação de saber que pequenos contributos podem ter um grande impacto.

Para quem se pergunta se vale a pena explorar o voluntariado online, só posso dizer que sim. É uma forma recompensadora de usar o nosso conhecimento, expandir a nossa rede de contactos e sentir que fazemos parte de algo maior, independentemente do lugar onde estamos.

Bio

Alexandra Mendes Guerra, formação em Engenharia Informática, especialização em Design e Multimédia. Website designer especializada em Squarespace, trabalhando a partir de Coimbra, Portugal, para uma audiência global, e colaborando com pequenas empresas, profissionais independentes e organizações sem fins lucrativos, na criação e desenvolvimento de websites capazes de cumprir os seus objetivos.