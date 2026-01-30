Tenho 21 anos. Como muitos da minha geração, estudei, segui o percurso que me disseram ser o certo e preparo-me para entrar no mercado de trabalho. Em teoria, esta deveria ser a fase em que começo a construir a minha independência. Na prática, sair de casa dos meus pais não é um plano de vida. É um luxo.

A conversa repete-se entre amigos, colegas de curso ou de trabalho: quartos a 400 ou 500 euros, rendas que ultrapassam facilmente metade de um salário, anúncios que exigem fiadores, cauções impossíveis e rendimentos que poucos jovens têm no início da vida profissional. Não se trata de escolher mal ou procurar pouco. Trata-se de um mercado que simplesmente não foi feito para quem começa.

Existe uma narrativa confortável que insiste em explicar este fenómeno como falta de ambição, excesso de comodismo ou dependência prolongada da família. Mas essa leitura ignora um facto essencial: muitos jovens ambicionam sair de casa. Trabalham para isso. Planeiam para isso. Simplesmente não conseguem pagar.

Hoje, ter um emprego já não garante autonomia. Mesmo jovens qualificados, com formação superior, estágios feitos e contratos assinados, veem-se obrigados a continuar em casa dos pais. Quando uma renda consome a maior parte do salário, a independência deixa de ser um objetivo razoável e passa a ser um risco.

O problema da habitação em Portugal deixou há muito de ser apenas um problema social abstrato. Tornou-se uma barreira concreta à emancipação de uma geração inteira. E o mais preocupante é o contraste entre esta realidade e o discurso político que a rodeia. Fala-se em incentivar a natalidade, em fixar jovens no país, em promover a autonomia. Mas raramente se fala, com a mesma clareza, do custo real de viver sozinho aos 21, 23 ou 25 anos.

Pede-se aos jovens que planeiem o futuro, mas oferece-se um presente instável. Incentiva-se a independência, mas mantém-se um mercado que exclui quem não tem poupanças acumuladas ou apoio familiar forte. Não é incoerência ideológica, é desconexão prática.

Viver em casa dos pais não é, por si só, um problema. Sempre existiu e continuará a existir. O problema começa quando deixa de ser uma opção e passa a ser a única alternativa viável. Quando não sair de casa já não é escolha, mas imposição económica. Quando a permanência se prolonga não por conforto, mas por falta de condições mínimas.

As consequências vão muito além da habitação. Adiam-se projetos de vida, decisões profissionais, relações, planos familiares. Cria-se uma sensação silenciosa de fracasso pessoal que não corresponde à realidade. Muitos jovens sentem que falharam quando, na verdade, estão apenas a tentar sobreviver num sistema que não os acompanha.

Há também um efeito psicológico menos visível, mas profundo: a normalização da precariedade. Começa-se a aceitar que trabalhar muito e ter pouco é o novo normal. Que a instabilidade é inevitável. Que a independência é algo que talvez venha “mais tarde”, sem se saber bem quando.

Não existem soluções simples para um problema complexo. Mas enquanto continuarmos a tratar a dificuldade dos jovens em sair de casa como uma questão de atitude, nada mudará. O debate sobre a habitação precisa de ser honesto e centrado na realidade de quem começa, não apenas na perspetiva de quem já está instalado.

Aos 21 anos, o problema não é falta de vontade de ser independente. É a impossibilidade de pagar essa independência. Transformar um passo natural da vida num privilégio acessível a poucos não é inevitável. É uma escolha coletiva que terá custos sociais, económicos e humanos se continuar a ser ignorada. Talvez o primeiro passo seja simples: ouvir quem está a viver esta realidade agora, em vez de a explicar à distância.