A rodovia e a ferrovia gerida pelo Estado deve ser sempre o exemplo e a referência nacional. Nunca o parente pobre.

No entanto, tal não é o caso no Porto. Vejamos porquê:

Em primeiro lugar, qualquer um de nós, ao deslocar-se na Área Metropolitana do Porto de carro facilmente vai constatar e reconhecer um padrão:

Se a via rodoviária está bem mantida, possui sinalização vertical atualizada a e as marcações horizontais estão devidamente pintadas, é porque provavelmente é uma via rodoviária concessionada a privados (à Ascendi, Brisa ou Norte Litoral por exemplo);

Se a via rodoviária não está bem mantida, possui irregularidades no piso, tabuletas de sinalização dos anos 90 com sinais visíveis de desgaste e marcações horizontais já esbatidas ou mesmo apagadas em muitos pontos, é porque provavelmente é uma via rodoviária gerida pelo Estado através das Infraestruturas de Portugal.

A título exemplificativo disto, a VCI, em 2025, não tem ainda a sua sinalização vertical atualizada, tendo no entanto classificações do século passado como IP1, IC1, IC23, IC24, IC29, em vez de adotar as classificações atualmente em vigor como é o caso da A1, A20, A44, A28. A41 e A43.

Um outro exemplo que pode ser apontado da gestão insuficiente da Infraestruturas de Portugal é sem dúvida a Circunvalação, via rodoviária essa também gerida pela Infraestruturas de Portugal.

Evidentemente, apesar de a Circunvalação estar inserida na malha urbana entre o Porto e os concelhos de Matosinhos, Maia e Gondomar, ela tem o perfil típico de uma qualquer estrada nacional em quase toda a sua extensão, faltando-lhe, como por exemplo, algo tão simples como passeios:

Assim, a Circunvalação é uma via que separa, que divide e que segrega os núcleos urbanos do Porto com os núcleos de Matosinhos, Maia e Gondomar.

Isto quando devia, e poderia ser uma via que cerzisse e desse continuidade a uma cidade do Porto que ultrapassa qualquer fronteira administrativa local definida no século XIX.

Efetivamente, existe um masterplan para reformular a Circunvalação, dotá-la de passeios, baías de estacionamento devidamente delimitadas e uma ciclovia para incentivar que cada vez mais pessoas troquem o seu automóvel por mobilidade suave, com a total segurança.

No entanto, este processo encontra-se parado desde 2015.

Em segundo lugar, a ferrovia:

Ora, qualquer um de nós que se desloque na Área Metropolitana do Porto de transportes públicos ferroviários vai constatar e reconhecer um outro padrão:

Se as estações estão limpas, sem graffiti, com o lixo devidamente recolhido e devidamente sinalizadas, é porque é uma estação gerida pelo Metro do Porto, uma entidade cuja gestão se encontra concessionada a privados;

Se as estações estão sujas, com graffiti datados de há vários anos atrás, com o lixo amontoado nos caixotes do lixo e com uma sinalização insuficiente ou inexistente, o leitor claramente acertou, é uma estação gerida pelo Estado através das Infraestruturas de Portugal.

A dicotomia na qualidade da gestão das infraestruturas em Portugal entre agentes privados e o Estado é gritante, quando tal nunca o devia ser.

Enfim, o Estado passou os últimos 25 anos a pensar que podia fazer coisas melhores que os agentes privados, desde computadores portáteis a aviões e rotas aéreas, tendo ignorado aquilo que é uma das suas funções essenciais: a construção e manutenção de infraestruturas para todos nós.

É cada vez mais urgente que, nos tempos que correm, o Estado se foque e se concentre nas infraestruturas e bens e serviços públicos onde a sua presença é essencial e determinante, não só para a qualidade de vida de todos os portugueses bem como para a nossa competitividade económica internacional.

Assim, e por exemplo, é cada vez mais urgente que a Ponte da Arrábida seja mais um monumento e não uma mera ponte rodoviária, onde os passeios possam ser utilizados de forma regular com as devidas medidas de segurança face ao fluxo rodoviário existente e onde os elevadores nos seus respetivos 4 pilares possam ser rentabilizados para que sejam uma ligação entre as cotas altas e baixas do Porto e de Vila Nova de Gaia bem como uma ligação entre as duas margens do rio.

Assim, e por exemplo, é cada vez mais urgente que o tabuleiro inferior da Ponte D. Luís tenha a mesma cadência de manutenção que o seu tabuleiro superior que é gerido pela Metro do Porto, S.A., onde os rebites enferrujados e os graffiti seja a exceção e não a regra.

Assim, e por exemplo, é cada vez mais urgente que a VCI não seja conhecida pelo seu trânsito constante, mas sim como a principal artéria da cidade. Para tal, ela precisa de funcionalidade e fluidez e, para tal, a Infraestruturas de Portugal tem que a dotar de sinalização horizontal estática, sinalização vertical estática, sinalização horizontal dinâmica e adequado dimensionamento das suas respetivas entradas e saídas em nome das centenas de milhares de portugueses que a usam.

Não porque a querem usar. Mas porque não têm mais nenhuma alternativa.

Mais uma vez, assim e, por exemplo, é cada vez mais urgente que a Circunvalação não seja uma divisória na cidade do Porto, hostil ao urbanismo mas sobretudo hostil às pessoas. A Circunvalação não pode ser mais uma estrada nacional que tenta desesperadamente ser uma Avenida. Cabe à Infraestruturas de Portugal mudar isto e dar seguimento a um masterplan que não tem evoluções há 10 anos.

Desta forma, urge dotar a Infraestruturas de Portugal com mais financiamento, mais autonomia mas também urge que sejamos muito, mas muito mais exigentes na sua atuação.

Ou, em alternativa, concessionar a gestão de muitas infraestruturas nacionais onde a Infraestruturas de Portugal não possua os meios nem os consiga obter em tempo útil para garantir a sua devida manutenção e gestão, sempre acautelando um caderno de encargos que tome em consideração o melhor interesse nacional.

As infraestruturas subjazem toda e qualquer atividade, de consumo, de lazer, de produção e de distribuição de todos nós, pessoas singulares ou coletivas.

Como podemos querer um país melhor, se tratamos desta forma as nossas Infraestruturas do Porto e as nossas Infraestruturas de Portugal?