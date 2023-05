Foi nas vésperas das já quase cinquentenárias comemorações da revolução dos cravos – que, pelo descarrilar da carruagem, prometem – que o Projecto de Lei nº 332/XV foi aprovado pela Assembleia da República por 120 socialistas, 6 comunistas, 5 bloquistas, 1 animalista e 1 livre. Contra estiveram 77 sociais-democratas e 12 chegas e houve 8 iniciados liberais e 2 socialistas que se abstiveram. Era fundamental e urgente que o projecto fosse aprovado, uma vez que a lei vem responder a um dos problemas mais prementes da Nação.

A leitura de algumas alíneas do dito Projecto-lei assegura-nos desde logo que é de um importante passo no caminho para uma humanidade feliz que se trata, assegurando-nos que, em Portugal, a utopia também é possível. Tanto que nos remete para os slogans do Ministério da Verdade, que o English Socialist Party of Oceania difundia, no 1984 de Orwell.

“Guerra é Paz, Liberdade é Escravidão, Ignorância é Força”, é um dos mais famosos exemplos do New Speak, Nova Fala ou Nova Língua, que os sequazes do Big Brother cultivavam em nome da construção do melhor dos mundos e com a qual massacravam os ouvidos e a cabeça dos pobres cidadãos oceânicos – que não tinham nada de que se queixar, pois usufruíam de teletelas que, além de os endoutrinarem nas boas práticas, os entretinham e vigiavam.

