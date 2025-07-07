A crise da habitação em Portugal não é um problema circunstancial – é uma bomba-relógio que pode implodir a nossa economia e democracia nas próximas décadas. O acentuar dos custos incomportáveis, de compra ou arrendamento, para a classe média, jovens, imigrantes e reformados representa um garrote à economia e reforça os riscos de a democracia cair em decisores populistas. Em pleno período de consulta pública do Plano Europeu para a Habitação Acessível, é fundamental que todos contribuam com soluções. Soluções que seguramente estarão mais próximas das cidades e aldeias portuguesas do que do gabinete do primeiro Comissário Europeu da Habitação.

Os diagnósticos estão feitos. Portugal – que não sofreu uma bolha imobiliária como Espanha e Itália – viu, após a crise financeira de 2008-2011, o seu setor da construção ser dizimado. Menos de 26 mil novas construções ou reabilitações de 2012 a 2021, e mesmo abaixo dos 14 mil entre 2014 e 2017. Valores bem inferiores ao necessário para repor o parque habitacional português (mínimo de 30 mil por ano), e drasticamente abaixo dos níveis exigidos em territórios com crescimento populacional (entre 60 e 120 mil fogos anuais).

Só em 2014 – 6 anos depois da crise do sub-prime – o Eurogrupo regulou os mecanismos para bailouts bancários, que teriam poupado milhões ao Estado Português que atuou para evitar o risco sistémico. Na construção, apenas recentemente, desde 2020, os Estados-membros, como Portugal, começam a sentir os efeitos de longo prazo desta crise – em particular as ausências de mecanismos de apoio ao mercado imobiliário. O drama é que retomar o ritmo de construção pré-crise pode demorar mais uma geração.

Neste cenário, não bastam os anúncios de novas construções financiadas pelo PRR ou os apoios ao Crédito Habitação Jovem. É urgente preparar mecanismos permanentes de resiliência, que assegurem um mínimo de 60 mil novos fogos por ano – entre construção e reabilitação. Esse papel tem de ser cumprido em Portugal, não ao nível europeu, porque o setor da construção e as dinâmicas imobiliárias tendem a ser locais. Basta ver o desfasamento, neste período, entre a política monetária do BCE e a realidade habitacional de Portugal moldada pelos processos locais de licenciamento e pelas dinâmicas locais de turismo, migração, coesão territorial e política fiscal.

O Banco Português de Fomento pode ser o implementador desses mecanismos em Portugal. Com instrumentos próprios de financiamento ao setor da construção, deverá garantir fundos a entidades públicas, sociais e privadas, para a produção continuada, de pelo menos 60 mil fogos por ano. Por outro lado, deverá poder intervir para incentivar o adiamento de construção caso ela venha a exceder valores de referência de risco de bolha imobiliária (p. ex. 120 mil fogos por ano). Este modelo daria ao setor da construção previsibilidade para investir em Portugal e superar os fantasmas dos últimos 17 anos: mais de 200 mil empregos perdidos e sobrevivência de apenas 7 do top 25 empresas portuguesas do pré-crise.

Num país onde quase 80% dos portugueses têm casa própria, a subida de preços imobiliários pode dar uma falsa sensação de enriquecimento. No entanto, para a maioria dos agregados, detentores de apenas um imóvel, uma venda com elevadas mais-valias implica uma compra igualmente inflacionada. A previsibilidade de preços na habitação é, por isso, hoje, tão vital para a democracia como o controlo da inflação de preços ao consumidor, tão ferozmente defendido pelo BCE.

Está na hora de os Estados-membros deixarem de esperar por Bruxelas. Reivindicar a autonomia de intervenção na habitação pode ser um passo atrás no centralismo europeu, mas vários à frente na construção de uma Europa coesa, habitável e democrática. Para pensar.