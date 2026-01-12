A discussão política sobre a Função Pública roça o absurdo. Como é possível elogiar a ‘geração mais preparada de sempre’, chamar o SNS de “pilar da democracia” e valorizar sermos um dos países mais seguros do mundo e, no mesmo discurso, acusar o Estado de ter funcionários a mais quando estamos abaixo da média europeia?

O Primeiro-Ministro tem como objetivo ser visto como reformista. Sabe que, para atingir a aura de Passos Coelho, tem de conseguir o que este nunca atingiu. Uma alteração constitucional que permita fazer o que nem no tempo da Troïka foi possível: dispensar ‘maus’ funcionários públicos. É essa a razão pela qual a Greve Geral de Dezembro teve maior adesão na Função Pública. Os sindicatos calcularam, e bem, que após o setor privado, o Governo vai endereçar a produtividade no Estado. Mas existem vantagens para os funcionários públicos em ouvir o Governo.

São inúmeros os estudos em gestão que concluem pelo terrível efeito de elementos tóxicos nas equipas. Um dos mais citados foi conduzido pela Harvard Business School com mais de 60 mil trabalhadores do setor privado. Dos trabalhadores expostos a colaboradores tóxicos, 50% reduziram o seu esforço e 63% perderam tempo a evitar esse elemento. Num outro estudo, também do setor privado, a exposição a um colega fraudulento aumentou a probabilidade de fraude em 37%.

O problema não está no número recorde, já com este Governo, de mais de 750 mil colaboradores públicos que trabalham diariamente para fazer o melhor possível pelo país. A impossibilidade, conforme a atual Constituição, de serem dispensados obriga todos a pagar pelos erros de muito poucos. O esforço dos mais dedicados esbate contra as barreiras impostas pelos burocráticos, pelos corruptos, pelos que capturam departamentos para lucrar com isso e pelos que atrasam processos por motivos partidários, pessoais ou mero capricho.

Qualquer uma destas situações é praticamente impossível de provar em tribunal para se efectuar um despedimento. O resultado é que saltitam entre funções e minam o trabalho dos colegas durante décadas. Múltiplos paus nas rodas nas escolas, nos tribunais, nos hospitais e nos serviços administrativos, impedindo o país de funcionar no seu pleno potencial.

É por isso que a Função Pública deveria chegar a um compromisso com o Governo. Quando o objetivo era cortar cegamente os custos para cumprir o memorando de entendimento, o impacto provavelmente seria desastroso. Mas, se este executivo tiver mesmo como foco a produtividade, a ideia de dispensa dos funcionários públicos tóxicos pode ser um tónico de esperança para a Administração Pública. Para que se volte a orgulhar do brio de todos os seus profissionais e dos seus resultados.

Tornar o ambiente mais respirável para 14% dos trabalhadores em Portugal pode ser o maior impulso de produtividade da próxima década. Porque até o Cristiano Ronaldo precisa de uma boa equipa para ter sucesso. E não triunfa com colegas de equipa que só marcam auto-golos. Uma ideia para pensar.

Declaração de interesses: ensino em tempo parcial numa instituição pública, o que me torna funcionário público algumas horas por semana. Com muito orgulho.