A Inteligência Artificial (IA) poderá ser um fator dinamizador de inovação dos modelos de gestão das pequenas e médias empresas (PME) devido à sua potencialidade para transformar a forma como estas operam e criam novos produtos e serviços.

Importa referir que a Inteligência Artificial apresenta as características de uma general purpose technology, por ser geral, extensiva, ter um efeito difuso em diferentes sectores e estimular o desenvolvimento de outras tecnologias ou inovações, além de gerar elevadas externalidades positivas.

Os sistemas de IA podem aprender por si conhecimento incorporado em diferentes áreas de especialização. A gestão operacional, estratégica e de marketing irão beneficiar diretamente desta capacidade de recolha e análise de dados.

As PME que adotem tecnologias baseadas nos diferentes subtemas de IA poderão alcançar vantagens competitivas significativas ao melhorar a sua eficiência e produtividade. A identificação de padrões em conjuntos de dados será decisiva para fornecer recomendações ou previsões. Uma maior eficácia na análise preditiva permite a tomada de decisões estratégicas mais adequadas e fundamentadas com base na previsão de tendências de mercado, na identificação de novas oportunidades de negócios e na otimização de preços, levando à diferenciação da oferta e à criação de valor-acrescentado.

Possibilitará automatizar tarefas que exigem intervenção humana, libertando os funcionários de atividades de baixo valor acrescentado levando à requalificação das suas competências e à consequente reorganização dos modelos de funcionamento e dos modelos de trabalho.

Os chatbots e outros assistentes virtuais poderão ajudar as PME a prestar um melhor serviço ao cliente, respondendo mais rapidamente aos seus pedidos de informação, personalizando e melhorando a sua experiência de compra, aumentando o seu envolvimento, criando disponibilidade dos recursos humanos para interações mais críticas com os consumidores. Paralelamente, será possível analisar sentimentos para medir a satisfação do cliente em tempo real, desenvolvendo novos produtos e serviços que sejam mais customizados e adaptados às suas necessidades aumentando a sua fidelização.

A redefinição e reorganização das cadeias de abastecimento será mais simples através de sistemas logísticos e de gestão de inventário alimentados por IA reduzindo custos e tempos de entrega.

A inovação apoiada em IA poderá ser uma forma poderosa de as PME se manterem competitivas num mercado global em rápida mudança. No entanto, é importante que as PME considerem cuidadosamente as suas estratégias de implementação de IA, garantindo ferramentas tecnológicas confiáveis, não enviesadas, seguras e responsáveis através de recursos e conhecimento necessários para as criar e implementar eficazmente em prol do desenvolvimento económico e da prosperidade da sociedade e dos indivíduos.