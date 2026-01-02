Os governos assumem que podem imprimir tanta moeda quanto quiserem e que ela será aceite à força. No entanto, a história das moedas fiduciárias (“fiat”) é sempre a mesma: primeiro os governos ultrapassam os seus limites de crédito, depois ignoram todos os sinais de alerta e, por fim, veem a moeda entrar em colapso.

Hoje, estamos vivemos em tempo real o declínio das moedas fiduciárias das economias desenvolvidas. O sistema global de reservas está lentamente, mas de forma decisiva, a diversificar-se, abandonando um padrão baseado puramente em moedas fiduciárias e movendo-se para um regime misto no qual o ouro desempenha o papel dominante.

Os dados do COFER do Fundo Monetário Internacional mostram que, embora o dólar dos EUA continue a dominar, o seu peso relativo nas reservas declaradas caiu para menos de 60%. O ouro ultrapassou o dólar e o euro como principal ativo nos bancos centrais, pela primeira vez em 40 anos.

Há um motivo para essa mudança histórica: as economias desenvolvidas ultrapassaram todos os seus limites de endividamento. A dívida pública é emissão de moeda e a credibilidade das nações desenvolvidas como emissoras está a desaparecer rapidamente. Começou quando o o Banco Central Europeu, a Reserva Federal e os principais bancos centrais globais divulgaram perdas significativas. A sua base de activos estava a gerar retornos negativos à medida que a inflação e problemas de solvência se tornavam evidentes.

A inflação é uma forma de incumprimento gradual de obrigações emitidas, e os bancos centrais globais estão a evitar a dívida dos países desenvolvidos porque detetam uma deterioração no panorama fiscal e inflacionário. A dívida soberana deixou de ser um activo-reserva.

A dívida pública global atingiu cerca de 102 triliões de dólares, um novo recorde histórico, bem acima dos níveis pré-pandemia e próximo dos picos registados durante o período de expansão monetária mais agressiva. A dívida soberana impulsionou este crescimento fenomenal, com países como França e os Estados Unidos a apresentarem défices anuais enormes mesmo fora de períodos de crise.

Como ocorreu essa perda de confiança? As nações com soberania monetária não têm uma capacidade ilimitada de emitir moeda e dívida. Existem limites claros que, quando ultrapassados, geram uma perda imediata de confiança global. As economias desenvolvidas romperam esses três limites, especialmente desde 2021:

O limite económico: atingido quando dívidas cada vez maiores levam a uma diminuição do crescimento marginal. O gasto público «inchou» o PIB, mas a produtividade e os salários reais líquidos estão estagnados ou em queda.

O limite fiscal: com os gastos com juros e obrigações sociais faz diminuir o investimento produtivo. Apesar da repressão financeira, taxas baixas e estímulos monetários, os encargos com juros estão a ocupar uma fatia cada vez maior dos orçamentos nacionais, tornando o financiamento das obrigações soberanas mais caro, mesmo com o índice de preços ao consumidor moderado.

O limite inflacionário: alcançado quando o repetido financiamento monetário do gasto público corrói a confiança no poder de compra da moeda fiduciária. A inflação acumulada supera os salários reais, criando uma crise de poder de compra.

A combinação recente de elevada dívida nominal, aumento dos encargos com juros e défices fiscais estruturais nas principais economias avançadas demonstra que estes limites foram ultrapassados.

Os bancos centrais perceberam que o dinheiro fiduciário e a dívida soberana já não são activos seguros que proporcionem estabilidade e retornos económicos reais. Por isso reagiram com uma onda inédita de compras de ouro. As compras líquidas oficiais ultrapassaram 1.100 toneladas em 2022 e mantiveram-se acima de 1.000 toneladas em 2023 e 2024, mais do dobro da média anual entre 2010 e 2021.

Até 2024 os bancos centrais compraram oficialmente 1.045 toneladas de ouro, marcando o terceiro ano consecutivo acima do limiar de 1.000 toneladas e estendendo uma sequência de 15 anos de aumentos líquidos. No entanto, estima-se que as compras não oficiais sejam significativamente maiores.

Análises indicam que cerca de um terço dos bancos centrais globais planeia aumentar as suas reservas de ouro nos próximos anos, e mais de quatro quintos esperam que as reservas oficiais de ouro continuem a subir, por receio da inflação persistente, da instabilidade financeira e de problemas de solvência.

A procura recorde de ouro é uma resposta direta à falta de confiança na sustentabilidade dos passivos fiduciários emitidos por países sobre-endividados. O ouro não tem risco de incumprimento e não está sob controlo de nenhum banco central, tornando-se um investimento adequado quando até os próprios bancos centrais duvidam da credibilidade de longo prazo das moedas das grandes nações.

Para muitos gestores de reservas, o forte aumento da oferta monetária pelos governos durante crises, seguido de um retorno lento à normalidade, significa que a inflação e o controlo financeiro deixaram de ser soluções temporárias para se tornarem parte permanente do sistema. Nesse contexto, a compra de reservas de ouro é vista como uma apólice de seguro contra a tributação gradual dos aforradores por meio de rendimentos reais negativos e inflação.

Este desfecho não significa um colapso iminente do dólar norte-americano nem um processo de «de-dolarização» imediato, mas sim uma perda incontestável de confiança nas moedas fiduciárias como um todo: do euro à libra, do iene ao dólar. De facto, o dólar dos EUA continua a ser a moeda fiduciária dominante, representando 89% das transações globais e mantendo 57% das reservas globais. Mas lidera um império decadente de “dinheiro falso”.

Os investidores e bancos centrais estão a transitar para uma ordem de reservas híbrida, na qual as moedas fiduciárias coexistem com uma alocação estrutural mais elevada para o ouro, e também um uso crescente de criptomoedas descentralizadas.

Alguns bancos centrais estão em pânico. O BCE pretende impor o uso do euro através da implementação de uma moeda digital do banco central (CBDC), mas essa abordagem revela tanto desespero quanto um desejo de controlo. O FED e o governo dos EUA estão a incentivar “stablecoins” lastreadas em títulos do Tesouro como forma de reforçar a procura pelo dólar, algo que parece uma ideia mais viável do que imposições e repressão, especialmente quando o governo norte-americano parece focado em reduzir o défice e a dívida.

No entanto, se o governo dos EUA não acelerar medidas para reduzir a dívida, através de políticas de crescimento e cortes de despesa, a confiança na moeda poderá enfraquecer rapidamente.

Nenhum governo das economias avançadas quer cortar gastos públicos, exceto talvez a administração norte-americana, que o está a fazer de forma modesta, apesar das evidências que indicam uma perda de confiança na sua solvência. Com economias enfrentando rácios de dívida pública acima de 100% do PIB, défices primários persistentes e resistência política a cortes sérios na despesa, os emissores de moeda fiduciária provavelmente permanecerão presos além dos limites económicos, fiscais e inflacionários.

Estamos a viver uma mudança monetária histórica com implicações a longo prazo. Os bancos centrais globais deixaram de acreditar em promessas de papel e exigem dinheiro real. A primeira nação que adoptar políticas monetárias sólidas e de finanças públicas sensatas vencerá. As demais perderão.

Os pontos de vista expressos pelos autores dos artigos publicados nesta coluna poderão não ser subscritos na íntegra pela totalidade dos membros da Oficina da Liberdade e não reflectem necessariamente uma posição da Oficina da Liberdade sobre os temas tratados. Apesar de terem uma maneira comum de ver o Estado, que querem pequeno, e o mundo, que querem livre, os membros da Oficina da Liberdade e os seus autores convidados nem sempre concordam, porém, na melhor forma de lá chegar.