A história da humanidade, quando observada com um olhar mais atento, revela um padrão cíclico que parece obedecer a uma espécie de lei de Newton social: para cada ação extrema, surge uma reação de sinal oposto. O mundo parece, assim, oscilar entre a liberdade e a repressão, entre a ordem e o caos, sem jamais encontrar um equilíbrio definitivo.

Explicamos: se, num momento, a sociedade clama por liberdade, cedo ou tarde, a mesma sociedade pede ordem e segurança, mesmo que isso implique abdicar da liberdade que antes tanto desejava. E assim se desenha o ciclo da história: regimes totalitários emergem e são derrubados por forças de resistência; essas mesmas forças tornam-se dominantes e, com o tempo, reproduzem os erros do passado, justificando novos movimentos de resistência. A pergunta fundamental, portanto, é: haverá forma de quebrar este ciclo?

A resposta, por mais amarga que seja, parece ser negativa. A humanidade tem uma tendência natural para a repetição, e qualquer tentativa de apressar uma reação contra um regime autoritário pode ser tão destrutiva quanto o próprio regime. Aceleradas artificialmente, as revoluções geram caos e abrem espaço para que novos totalitarismos se instalem. A Revolução Francesa substituiu o absolutismo monárquico pelo Terror Jacobino; a Revolução Russa prometeu liberdade e igualdade, mas deu lugar ao regime brutal de Stalin.

Assim, o verdadeiro desafio não está em impedir que a história se repita, mas sim em garantir que, quando a liberdade volta a ser ameaçada, haja quem resista. E há sempre quem resista. A autorregulação da humanidade, embora lenta, é inevitável. Por mais que um sistema totalitário tente esmagar o pensamento livre, nunca consegue erradicá-lo por completo. Há sempre pequenas chamas de dissidência que sobrevivem e que, um dia, podem tornar-se fogueiras.

A verdadeira resistência não passa pela imposição de uma cultura de pensamento crítico, pois isso seria, por si só, uma forma de doutrinação. O pensamento crítico, para ser genuíno, tem de emergir espontaneamente, e não ser uma exigência imposta. Caso contrário, corremos o risco de substituir uma ditadura de pensamento por outra, ainda que sob a bandeira da liberdade.

O que se pode, sim, fazer é preservar ideias, memórias e valores para quando a resistência se tornar relevante. Em vez de tentar moldar ativamente a sociedade, o papel dos que veem para além do presente imediato é manter vivo o pensamento independente para que futuras gerações possam encontrá-lo quando dele necessitarem.

Se não podemos impedir o ciclo da história, podemos pelo menos garantir que a chama da liberdade não se apaga por completo. E, para isso, bastam dois elementos essenciais: esperança e vontade.