Os historiadores ocupam-se do passado, e das coisas como realmente aconteceram. Naturalmente discordam entre si sobre o que aconteceu realmente. Mas estão todos de acordo sobre duas coisas: que aquilo de que falam aconteceu, e de que já aconteceu, isto é, de que já acabou de acontecer. Para ganhar prática fazem muitas coisas diferentes, que vão desde aprender a ler documentos antigos até ir a jantares organizados por historiadores mais velhos. São, por assim dizer, historiadores deliberados; embora possam enganar-se sobre aquilo que dizem, não é por acaso que o dizem.

O público também tem vindo a desenvolver um certo interesse por história; interessa-lhes em primeiro lugar a sua própria história, que é aquela em que cada um encontra mais motivos de interesse. Aos nossos próprios olhos tendemos a passar o teste de Júlio César, e podemos sem remorsos adquirir a posição de objecto das nossas explicações. Júlio César falava de si na terceira pessoa do singular, mas o truque parece hoje escusado à maioria. Uma anedota, uma opinião, um encontro fortuito, e, como dizia o poeta, posteridade és minha.

Seria no entanto um erro pensar que este tipo de auto-história, ao contrário da dos historiadores, é deliberado; na maior parte dos casos é acidental e até fisiológico. Contar pequenas histórias, partilhar pensamentos, capturar imagens e ter opiniões sobre nós próprios e aqueles com que tivemos a pouca sorte de nos encontrar no arco dos nossos dias é um reflexo tão incorrigível como ficar com pele de galinha, ou admoestar crianças nos parques.

