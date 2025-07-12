Vivemos um tempo de vertiginosa aceleração tecnológica. A inteligência artificial (IA) já não é uma promessa distante — é uma presença concreta, que reconfigura o modo como aprendemos, pensamos e agimos. Entre o fascínio pela sua capacidade e o receio das suas consequências, emergem diagnósticos e polémicas. Um estudo recente do MIT lançou o alerta: estudantes que recorrem ao ChatGPT podem apresentar um “défice cognitivo”, visível na diminuição da retenção e do pensamento crítico. Mas talvez a questão esteja mal colocada. A ameaça real não é a IA. É persistirmos em olhar para a educação com os olhos do século passado.

A verdadeira ameaça cognitiva não reside no uso da IA, mas na relutância em compreendê-la — e, sobretudo, em integrá-la com ética e discernimento na arquitetura da aprendizagem. Ignorar hoje o potencial da IA equivale, em termos funcionais, a recusar aprender a ler no século XX. Certas instituições já o perceberam. A Wharton School, a Darden School of Business e a Carey Business School, para citar apenas algumas, não só distribuem licenças do ChatGPT Enterprise aos seus alunos, como criaram cadeiras de ética algorítmica, lançando licenciaturas e mestrados que articulam gestão e inteligência artificial. Em Portugal, a Nova SBE e o ISEG, entre outras, também trilham esse rumo inovador, mostrando que liderar é ousar reaprender.

Para compreender a mudança, urge desfazer um equívoco estrutural: a IA não é apenas uma ferramenta — é um novo agente cognitivo. Tal como a linguagem molda o pensamento, também a IA, se usada com critério, transforma o modo como raciocinamos, interpretamos e criamos.

O medo e o alarme não são novos. Quando as calculadoras começaram a entrar nas salas de aula, temia-se que os alunos deixassem de decorar a tabuada, passando apenas a copiar os resultados das operações. Hoje, teme-se que o ChatGPT substitua a memorização das respostas por uma cópia acrítica. Mas a função da escola não é formar reprodutores automáticos de conhecimento — é formar pensadores. O tal risco de “défice cognitivo” reside precisamente na transformação dos estudantes em “máquinas de memorizar”, não estimulando as suas mentes e rejeitando diálogos construtivos com a IA. E isso é um erro, pois, tal como a calculadora libertou o raciocínio das operações mecânicas, também a IA pode libertar a cognição da repetição cega e projetar o raciocínio para novos patamares de análise, síntese e criatividade.

O preconceito educativo atual é pior do que o registado nos primórdios da calculadora de bolso. A IA não é uma extensão da máquina de calcular — é um espelho epistemológico que devolve, em tempo real, versões plausíveis daquilo que já foi pensado. Educar num mundo cada vez mais avançado tecnologicamente não é preparar os alunos para competir contra a IA, mas ensiná-los a dialogar com ela, aplicando aquilo que é distintamente humano: o juízo crítico, a intuição ética, a criatividade e a capacidade de imaginar o que ainda não existe. A IA não ameaça a educação — impõe a sua reinvenção.

Talvez o principal sinal do colapso do modelo tradicional de ensino seja a crescente dificuldade em avaliar com justiça o mérito dos alunos. A disseminação do “copianço” pelo ChatGPT leva muitos docentes a intensificar a vigilância. Mas proibir não é solução — é sintoma. Aliás, a fiscalização intensiva será ineficaz e contraproducente. Não apenas porque se prenuncia a ubiquidade da IA, mas porque avaliar provas que consistem apenas em dar respostas finais já não permite aferir as competências dos alunos — sobretudo aquelas que importam no século XXI.

A transição para um novo modelo de avaliação representa mais do que uma adaptação: é a expressão de uma nova ecologia cognitiva. A escola que se limita a instruir ficará para trás. A que souber imergir os alunos num ambiente de interação inteligente — feito de simulação, colaboração e experimentação com sistemas de IA generativa — será a que os prepara verdadeiramente para o futuro. Por isso, a escola deve evoluir da instrução centrada na transmissão para a imersão centrada na experiência — onde aprender é interagir, errar, ajustar e cocriar com sistemas artificiais cada vez mais sofisticados.

A alternativa não está em controlar — está em reconceber. A avaliação precisa de evoluir, deixando de objetivar o produto final e passando a incidir sobre o processo de lá chegar. Num curso de Economia Digital, por exemplo, os alunos devem ser convidados a usar o ChatGPT para gerar versões preliminares dos seus ensaios, que depois terão de criticar, justificar e aprimorar com base na bibliografia do curso. Avalia-se não a resposta final, mas a qualidade do raciocínio, dos diálogos com a IA, a capacidade de refinar, comparar, argumentar. Só assim se ensina a pensar com a máquina — e não a reproduzir o que ela ditar…

Esta transição aplica-se também — e com plena pertinência — a disciplinas tradicionalmente associadas à memorização, como o Direito ou a História. Nestes domínios, o conhecimento factual mantém valor, mas deixa de ser o destino final — passa a ser o ponto de partida para interpretações, aplicações e confrontos críticos. A IA já domina a restituição de normas jurídicas e cronologias históricas. Por isso, avaliar a simples reprodução desses dados tornou-se insuficiente, já que essas competências deixaram de ser exclusivas dos seres humanos. O verdadeiro desafio é, assim, verificar se o aluno sabe aplicá-los, contextualizá-los, criticar os seus pressupostos — e fazer disso um exercício de discernimento.

Importa reconhecer que muitos bons professores, nestas áreas, já cultivavam esse tipo de raciocínio muito antes da chegada da IA. A diferença agora está na escala e na urgência: o que era boa prática tornou-se necessidade estrutural. O estudante de Direito, por exemplo, pode usar a IA para explorar diferentes interpretações de um dispositivo legal — mas terá de justificar, com base na doutrina, jurisprudência e norma consuetudinária, qual considera mais sólida. Se um aluno recorrer à IA nesse percurso, é precisamente essa dialética — entre automatismo e decisão fundamentada — que importa avaliar. O aluno de História, por sua vez, pode confrontar os resumos da IA com fontes primárias ou correntes historiográficas divergentes, revelando sensibilidade interpretativa e capacidade crítica. O que se avalia, nesses casos, não é a memória bruta — é a inteligência comparativa e argumentativa que emerge do processo.

Neste contexto, claro que o papel do professor se transforma. Já não é apenas um transmissor de conteúdos, mas um curador de experiências, um intérprete ético da tecnologia, um facilitador da inteligência aumentada dos seus alunos. Confiar — na tecnologia, nos docentes e na capacidade coletiva de usar a IA com visão — será a chave da nova pedagogia.

No entanto, a redobrada confiança necessária na era em que estamos a entrar não nasce do acaso. Exige estrutura. E é aqui que a descentralização digital, viabilizada pela tecnologia blockchain e robustecida pela IA, oferece muito mais do que uma solução técnica — oferece uma base ética adaptada ao século XXI. A descentralização com garantias criptográficas garante rastreabilidade, transparência, inclusividade e resistência à manipulação algorítmica. No ensino e não só, o risco não está na distribuição da IA — está na sua opaca centralização, na sua má governação, na sua captura por interesses que podem instrumentalizar o próprio pensamento.

Se a administração da IA cair em mãos erradas, aquilo que poderia ser uma revolução do conhecimento tornar-se-á numa padronização da cognição. A IA tornar-se-á menos espelho e mais jaula. Daí a urgência de cultivar uma literacia algorítmica crítica, que capacite cada estudante a discernir, a decidir e a participar.

A IA não substitui a inteligência humana — prolonga-a. Como antecipou Ray Kurzweil, inventor e cientista que previu, com notável precisão, os marcos da era digital, caminhamos para uma era de inteligência híbrida, em que o cérebro humano e os sistemas artificiais se interligam em experiências cognitivas integradas. Dispositivos como o Neuralink já permitem que pacientes tetraplégicos interajam com o mundo físico exclusivamente por meio do seu pensamento. Kurzweil prevê que a etapa seguinte será a transferência direta de conhecimento entre a IA e o cérebro humano, e em larguras de banda até aqui impensáveis. O acesso ao saber na educação deixará de ser predominantemente mediado por texto e passará a ser multimodal, incorporando-se de forma integrada na própria experiência mental.

Nesse horizonte, o verdadeiro défice cognitivo não será causado pela IA, mas sim por quem se recusar a aprender com ela. A educação adaptada aos tempos atuais já não é ensinar a pensar sobre os conhecimentos transmitidos — é ensinar a pensar com as máquinas, para integrar, expandir e transformar esses mesmos conhecimentos. E importa aprender a fazê-lo com sentido ético e humanidade.

Nota do autor: este artigo de opinião baseia-se em argumentos desenvolvidos de forma mais aprofundada no artigo académico disponível no SSRN – Social Science Research Network: versão portuguesa e versão inglesa, sob o título “A Revolução da IA na Educação: Da Melhoria Cognitiva à Inteligência Híbrida / The AI Revolution in Education: From Cognitive Enhancement to Hybrid Intelligence”. *