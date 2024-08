A recente fragilidade dos mercados de capitais sugere uma combinação de realização de lucros e preocupações sobre os últimos números do emprego e da indústria nos Estados Unidos, somada à abrupta reversão de parte do carry trade do iene. As avaliações dispararam e os agentes no mercado exigem agora uma flexibilização por parte do banco central. No entanto, os cortes nas taxas podem não ser suficientes para levar os mercados a novos máximos. O crescimento da oferta de moeda e o quantitative easing são necessários para manter estas valorizações.

Os investidores estão a recorrer às acções de utilities e imobiliário, mas estes sectores precisam de mais do que taxas baixas; necessitam de uma economia dinâmica e de uma forte procura por parte dos consumidores, pelo que as decisões sobre as taxas de juro podem ser insuficientes.

Se olharmos para a tendência de longo prazo, o mercado permanece num modo cíclico de alta, mas é necessário compreender as razões e estar consciente do aumento da volatilidade.

Os mercados têm vindo a subir, descontando uma oferta monetária cada vez maior e uma futura desvalorização da moeda. No entanto, a próxima onda de flexibilização monetária do banco central poderá não ocorrer antes de 2025.

Os fundamentos podem ter sido frágeis e os lucros não tão robustos como requerem as avaliações exigentes, mas os investidores compreendem que os desafios fiscais colocados pelo aumento da despesa e dívida públicas acabarão por significar políticas monetárias ultra-flexíveis, que tornam as obrigações soberanas mais caras, corroem o poder de compra da moeda e, em comparação, tornam as ações e os ativos de risco mais atractivos.

Os investidores poderão continuar a aceitar valorizações mais elevadas para acções e activos de risco porque temem mais a insanidade monetária e fiscal do que uma recessão económica.

Não é que os mercados gostem de imprudência fiscal. As políticas monetárias agressivas corroem o poder de compra da moeda e as ações e os ativos de risco tornam-se uma proteção para a inflação real. Murray Rothbard calculou a True Money Supply – TMS (verdadeira oferta de moeda), que é o indicador mais realista da inflação. Como explica o professor Joseph Salerno, “três itens que não estão incluídos em nenhuma medida da FED da oferta monetária (Ml, M2, M3) ou mesmo da “liquidez” geral (L) encontram um lugar na TMS”. Trata-se dos depósitos à ordem e outros depósitos detidos pelo governo dos EUA, instituições oficiais estrangeiras e bancos comerciais estrangeiros em bancos comerciais e da FED dos EUA”.

Quando olhamos para a verdadeira oferta monetária, podemos compreender aquilo a que os actores de mercado têm dado atenção para uma tendência de alta do mercado, mesmo que não estejam a fazer cálculos como Rothbard: o dinheiro disponível para as transações de mercado; a quantidade de dinheiro aplicada para gerar um retorno que compense a inflação; “Liquidez”, como a maioria dos participantes do mercado lhe chama.

Mike Shedlock, um grande analista macroeconómico e investidor, discute estas importantes diferenças ao analisar o crescimento monetário, porque basicamente nos dão uma ideia da pressão de compra ou venda num mercado. A True Money Supply (TMS) inclui a componente monetária do M1, o total de depósitos à ordem ​​e de poupança, bem como depósitos do governo dos EUA, stock de notas e depósitos à ordem de bancos estrangeiros e instituições públicas. Qualquer trader no mercado compreende isto quando se fala de “dinheiro nas laterais”, “alta liquidez” e “sentimento de alta”. Todas estas medidas monetárias, quando aumentam, indicam uma procura mais forte por activos de risco na expectativa de retorno. Em alternativa, a definição de oferta monetária total de Frank Shostak inclui dinheiro, depósitos à ordem em bancos e instituições comerciais, assim como os depósitos do Estado em bancos e no banco central.

Porque é que estas medidas são mais importantes do que os agregados monetários tradicionais M2 e M3? Porque nos mostram o nível de pressão de compra no mercado.

Muitos economistas keynesianos consideram os depósitos e as contas de poupança como dinheiro ocioso e inventaram o ridículo conceito de “poupança excessiva”. Não existem poupanças excessivas nem dinheiro ocioso. A razão pela qual consideram estas poupanças negativas é porque a sua visão política da economia estabelece que dinheiro não gasto pelo Estado não é produtivo. Longe disso. Estas poupanças e depósitos são investidos nos mercados de capitais e são a chave para originar empréstimos, investimentos e crescimento na economia real. Os keynesianos tendem a pensar na “utilização social do dinheiro”, o que significa mais impressão de moeda através de gastos deficitários, porque na sua maioria percebem que o governo é o único que faz uma real utilização social da moeda emitida. No entanto, o inflacionismo não é uma política social, mas sim uma ferramenta de servidão que torna cidadãos em clientes reféns, destruindo o poder de compra dos seus salários e depósitos de poupança. É uma transferência de riqueza da classe média para o Estado.

Se percebermos que o que importa para os agentes de mercado é a ilusória percepção de “liquidez” e “sentimento” e que a percepção de subida e a liquidez provêm de uma verdadeira oferta monetária acrescida enquanto os sinais queda surgem de um declínio nesta medida de liquidez, então poderemos compreender que as mensagens alegadamente agressivas dos bancos centrais disfarçam uma política muito mais flexível do que os títulos de jornal possam sugerir. Além disso, utilizando qualquer uma das diferentes medidas da verdadeira oferta monetária mencionadas anteriormente, compreende-se a razão pela qual os players tentam defender os seus clientes da perda actual e futura de poder de compra da moeda, assumindo mais riscos e aceitando valorizações mais elevadas para activos de crescimento.

A maioria dos participantes no mercado está consciente de que as maiores injecções de liquidez irão mascarar os actuais desequilíbrios fiscais. Os gastos deficitários insustentáveis ​​são a impressão de dinheiro, o que cria a longo prazo uma forte pressão sobre o poder de compra das moedas fiduciárias. Assim, as correcções do mercado são sempre uma oportunidade para comprar acções e activos de risco cujo valor aumentará sempre em termos de moeda fiduciária porque a unidade de medida, o dinheiro, perde poder de compra.

Uma vez reconhecido que a insanidade fiscal desvaloriza o valor do dinheiro e, consequentemente, os mercados denominados nessa moeda sobem, os investidores precisam de perceber o momento para e onde investir.

Desta vez a dificuldade é que temos agora uma inflação persistente e perdas na carteira de obrigações do banco central. Assim, o timing é essencial. O efeito de desfasamento de uma correção do mercado e a sua subsequente recuperação poderá ser mais longo. Irá acontecer, mas será necessário adivinhar quando.

Depois de a Reserva Federal americana ter decidido manter as taxas estáveis ​​na sua reunião de há dias, as ações caíram, embora Powell parecesse sinalizar que os cortes nas taxas poderiam ocorrer já em Setembro. Os mercados descontaram uma queda da liquidez, reduzindo assim a pressão de compra. As descidas das taxas não sinalizam uma economia saudável, mas sim uma desaceleração, pelo que os preços das ações caem apesar da promessa de um corte nas taxas, já que os investidores continuam a assistir a uma menor pressão de compra.

Mesmo com a recuperação após a Segunda-feira Negra, a maioria dos índices permanece significativamente abaixo do nível quando os mercados começaram a ceder a 22 de julho. O desfasamento da verdadeira oferta de moeda começou a mostrar o seu efeito a 13 de março. O Nasdaq e o S&P 500 começaram a abrandar e apontavam para máximos inferiores e mínimos mais profundos.

Que lição podemos retirar antes da próxima onda de expansão monetária? Em primeiro lugar, prestar atenção às componentes acima mencionadas e às suas tendências. Em segundo lugar, analisar quando a FED poderá iniciar um verdadeiro caminho de flexibilização, sendo realista. A tendência sinaliza agora absorção de liquidez. Pode não haver uma recessão, mas a pressão de compra monetária está a abrandar acentuadamente. A torneira não está fechada, mas o fluxo é lento.

A FED poderá cortar as taxas em Setembro, mas isso apenas significará reconhecer que a economia está mais fraca do que as notícias sugerem. É pouco provável que uma redução das taxas de 25 ou 50 pontos-base gere uma explosão imediata na procura de crédito ou um aumento dos depósitos. Assim, o sinal verdadeiramente optimista chegaria quando a FED voltasse a comprar obrigações e títulos do tesouro garantidos por hipotecas. No entanto, tal poderá não acontecer até que as eleições tenham ocorrido e haja clareza sobre o próximo presidente da FED. Poderemos estar a falar de Março de 2025.

Antes que o crescimento monetário dê um salto abrupto e conduza à próxima fase expansionista, devemos recordar as lições desta correcção. Os chamados índices defensivos não protegem os investidores. O Japão e a Europa continuam a ser más opções durante uma fase de secagem de liquidez. As criptomoedas não apresentam qualidades defensivas e a sua correlação com as ações tecnológicas dos EUA continua elevada. O ouro é uma melhor defesa contra uma correcção do mercado quando comparado com a maioria dos activos de risco, e as matérias-primas não têm um bom desempenho numa economia em desaceleração e com liquidez decrescente.

A maioria dos investidores olhará para a recente crise com prudência, sabendo que precisam de deixar um pouco de “pó seco” (menos liquidez, menos pressão de compra) para aproveitar as oportunidades.

Nesta era de insanidade monetária, ignorar as realidades macroeconómicas, geopolíticas e de resultados económicos pode levar a uma assunção excessiva de riscos e a perdas significativas numa correcção. Devemos considerar os aspectos fundamentais quando olhamos para as oportunidades de compra e prestar atenção ao momento em que a liquidez regressará para captar a tendência de desvalorização da moeda que conduza à próxima subida dos mercados. Não é fácil. Os riscos acumulam-se lentamente, mas manifestam-se rapidamente, sendo que tendemos a culpar um catalisador em vez da complacência com excessos fiscais e monetários ao longo de anos.

A próxima onda de excedente monetário será mais agressiva que a anterior, isso é garantido. Significa que os mercados voltarão a subir. No entanto, o momento certo é fundamental. E pode demorar alguns dolorosos meses a chegar.

