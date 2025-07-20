Ao longo dos últimos cem anos, as políticas culturais evoluíram em resposta às transformações sociais, políticas e económicas, estruturando-se em torno de três grandes paradigmas geracionais: o da conservação patrimonial e centralização estatal, o da democratização e participação cultural, e, mais recentemente, o da governança colaborativa e sustentabilidade. Estes modelos não se sucederam de forma estritamente linear, coexistindo atualmente em processos de sobreposição conceptual e prática.

Património e Estado

A primeira geração de políticas culturais emergiu no final do século XIX, com o fortalecimento dos Estados-Nação modernos. Inseridas em ideologias nacionalistas, estas políticas valorizavam a “alta cultura” como expressão da identidade nacional, procurando legitimar o Estado através da criação de museus, arquivos e outras instituições dedicadas à preservação do património material. A sua actuação era fortemente centralizada, com o Estado a assumir um papel tutelar e hierárquico, numa lógica de difusão cultural top-down.

Este modelo, criticado por autores como Pierre Bourdieu e Tony Bennett, acentuava as desigualdades sociais ao favorecer os gostos e as referências das elites, ignorando a diversidade das práticas culturais existentes. A cultura era vista como um instrumento de disciplina social e de integração política, reforçando as normas dominantes e desvalorizando as manifestações culturais populares.

Apesar da sua relevância histórica, esta abordagem demonstrou limitações significativas no reconhecimento da diversidade cultural. Algumas das suas lógicas perduram nas práticas atuais, exigindo uma revisão crítica das políticas ainda hoje influenciadas por essa matriz elitista e vertical.

Democratização, participação, equidade

A partir da década de 1960, especialmente no contexto do pós-guerra e da consolidação do Estado Social, surgiu uma segunda geração de políticas culturais orientada pela democratização do acesso e pelo princípio da equidade. A cultura seria, então, reconhecida como um direito de todos os cidadãos, sendo promovida não apenas como uma herança nacional, mas como uma prática quotidiana de natureza inclusiva.

A expansão das políticas públicas, neste período, incluiu a criação de centros culturais regionais, o apoio à produção artística comunitária, a valorização da radiodifusão pública e a inserção da cultura nos curricula escolares. Este modelo permitiu uma descentralização da autoridade cultural, promovendo a diversidade e o reconhecimento de expressões culturais locais e minoritárias. O cânone cultural das elites perdia força, abrindo-se espaço para múltiplas narrativas e para outros agentes culturais.

Contudo, essa fase não esteve isenta de críticas. Apesar da retórica inclusiva, persistiram formas de concentração de recursos nas instituições culturais clássicas e nos centros urbanos. Além disso, muitos dos programas ditos democratizadores mantiveram, na prática, um viés elitista, não conseguindo atingir de forma eficaz comunidades historicamente marginalizadas. Por outro lado, a democratização do acesso não implicou, necessariamente, uma democratização da produção e do poder simbólico.

Ainda assim, esta segunda geração de políticas culturais contribuiu para alargar o conceito de cultura e para legitimar políticas que reconheciam o valor de expressões culturais plurais. Foi também essencial na transformação da relação entre os cidadãos e o Estado, promovendo a cultura como vetor de inclusão e de participação cidadã.

Governança, diversidade, sustentabilidade

A terceira geração de políticas culturais, em curso desde finais do século XX, resultou da confluência da globalização, da revolução digital, da emergência das identidades culturais e da urgência da sustentabilidade. Este paradigma assenta numa abordagem policêntrica, participativa e relacional, em que a cultura é entendida como um sistema que funciona em rede e que envolve diversos níveis de governação (Estado, autarquias, organizações civis, sector privado e comunidades locais).

A lógica tradicional de controlo é substituída por modelos de governança cultural, centrados na criação de ecossistemas que promovem a diversidade, a coesão social, a inovação e a sustentabilidade. Este modelo reconhece o valor do património material e imaterial, mas também o valor das novas expressões culturais digitais e híbridas, resultantes das dinâmicas contemporâneas.

A economia criativa torna-se um eixo estratégico. Indústrias culturais, propriedade intelectual e empreendedorismo criativo são vistos como motores de desenvolvimento económico e de regeneração urbana. A cultura passa a integrar outras áreas do conhecimento como a saúde, a educação, o turismo ou as alterações climáticas, revelando-se a cultura como uma dimensão transversal essencial no desenvolvimento das políticas públicas.

Paralelamente, as culturas digitais assumem um papel central. As políticas culturais passam a contemplar os media digitais, as plataformas participativas e os algoritmos, reconhecendo a transformação profunda da forma como a cultura é produzida, partilhada e vivida.

A sustentabilidade impõe-se como pilar essencial. A cultura é integrada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo promovida como recurso para a resiliência comunitária e o conhecimento adaptativo perante as crises globais. A inclusão de saberes locais em processos de cogovernação reforça a dimensão ética e plural deste novo paradigma, embora persistam desafios relacionados com a administração da justiça e os desequilíbrios de poder.

Desafios contemporâneos

Importa sublinhar que estes três paradigmas não se substituem, mas coexistem, sobrepondo-se em contextos diversos e interagindo de forma complexa. Esta sobreposição obriga à gestão simultânea de diversos objetivos: preservação patrimonial, criação contemporânea, inclusão social, inovação criativa e sustentabilidade ecológica.

A transição para modelos colaborativos e em rede representa uma mudança estrutural na forma de conceber e implementar políticas culturais. Essa mudança é frequentemente acompanhada por resistências, dada a persistência de estruturas hierárquicas institucionais herdadas de modelos anteriores. Exige-se, portanto, um novo tipo de capacidade institucional, mais flexível, adaptativa e intersectorial.

As políticas culturais contemporâneas enfrentam ainda o desafio de equilibrar metas económicas (como o crescimento das indústrias criativas), sociais (inclusão e diversidade) e ambientais (resposta à crise climática). A falta de articulação entre estas dimensões pode comprometer o seu potencial transformador e acentuar exclusões já existentes.

A legitimidade democrática, a participação equitativa e a justiça na distribuição dos recursos culturais mantêm-se questões centrais. Compreender a articulação entre os três paradigmas torna-se essencial para a construção de estratégias políticas eficazes, sensíveis aos contextos locais e coerentes com os desafios globais.

A evolução actual das políticas culturais reflecte transformações profundas na forma como se entende o papel da cultura na sociedade. Do património nacional à criatividade digital, da centralização estatal à governança inter pares, estas políticas acompanham e moldam as dinâmicas sociais, económicas e ambientais. O futuro da política cultural dependerá da sua capacidade de integrar, de forma equilibrada, os legados históricos com as exigências da diversidade, da inovação e da sustentabilidade num mundo em constante transformação e, tantas vezes, em disrupção.