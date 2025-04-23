Este fim-de-semana, o Livre teve o seu Congresso onde foram muito criticados o populismo e o uso da mentira (fake news), de forma transversal na nossa sociedade e também na política.

O combate político faz parte e é muito bem-vindo até para que as pessoas possam perceber as várias diferenças que existem entre os partidos e escolher os projetos que preferem. O que é condenável é o uso deliberado da mentira, aproveitando o desconhecimento das pessoas, para lançar a semente da dúvida e do medo. Foi o que Rui Tavares fez.

No seu discurso de encerramento e no debate com o Presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Tavares juntou-se ao pior daquilo que o populismo tem para oferecer quando afirmou que os liberais querem privatizar o SNS. Esta afirmação é, toda ela, falsa. Muito pelo contrário, os liberais defendem que o SNS se mantenha público e em momento algum se defendeu a sua privatização.

A IL defende um sistema semelhante ao de vários países europeus onde vivem muitos emigrantes portugueses e que certamente Rui Tavares conhece bem; em que o SNS público, assim como os prestadores de saúde privados e do setor social estão ao serviço da população, população essa que tem a liberdade de escolher onde quer ser tratada; onde se sente melhor acompanhada; onde for mais rápido; onde for mais próximo, onde tiver mais confiança. Atualmente, em Portugal, isso só acontece para quem tenha seguro de saúde ou ADSE.

A Iniciativa Liberal defende que a liberdade de escolha do acesso à saúde cumpra, de facto, o desígnio inscrito na Constituição Portuguesa. Ao contrário do que é dito pelos populistas, isto não é defender os mais ricos, até porque esses têm a capacidade financeira para decidirem o que quiserem, porque podem suportar os custos.

Esta proposta da Iniciativa Liberal pretende alargar o acesso à saúde a todos os portugueses, fundamentalmente àqueles que não têm ADSE, nem a possibilidade para pagar seguros de saúde. É fundamental que todos os portugueses tenham acesso a toda a oferta de saúde instalada, sem que, com isso paguem mais um tostão. Até porque se há setor onde não se pode perder tempo é na saúde.

Perante os sintomas da doença, muitos vezes a rapidez na resposta é a solução para salvar as pessoas e resgatá-las de tratamentos mais dolorosos que se forem aplicados logo no início, não só ficam mais baratos, como também proporcionam aos utentes uma mais rápida recuperação e o retorno a uma vida ativa, junto das suas famílias.

Não podemos permitir que o combate político se faça com recurso a mentiras e por isso deixo aqui mais informações sobre a proposta liberal para a saúde. Poderá consultá-la aqui de forma muito clara.

Mesmo lamentando esta forma de estar na política, é curioso que Rui Tavares recorra à mentira para atacar a proposta da Iniciativa Liberal para a saúde. Não deixa de ser uma forma de elogio ter de semear mentiras, o que só mostra que quando não há propostas alternativas que sejam melhores, o que resta mesmo, é aldrabar.