Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Dia do Pai, que se aproxima, é celebrado como forma de comemorar a paternidade e a importância que um pai pode ter na vida dos seus filhos. Em diferentes datas um pouco por todo o Mundo, é a 19 de Março, data que o calendário litúrgico cristão decidiu dedicar a São José, que em Portugal se celebra este dia. A importância da figura paterna é indiscutível e tem sido cada vez mais debatida. Mas, e se eu lhe disser que o papel do pai começa antes de ele ser… pai? Vamos por partes.

Todos ouvimos falar da importância da saúde da mulher antes de ela engravidar. Fala-se, cada vez mais, na importância da consulta pré-concecional como forma de garantir uma gravidez saudável que traz com ela o nascimento de um bebé também ele saudável: o estado metabólico da mãe a par do seu estilo de vida mais ou menos saudável, os cuidados alimentares e adequação nutricionais, a composição da sua microbiota intestinal são fatores (re)conhecidos com impacto na saúde do bebé. E o papel do pai?

O papel do pai está, frequentemente associado e limitado ao apoio emocional que este pode dar durante a gravidez. Mas não só! A evidência científica tem evoluído no sentido de nos mostrar que a saúde (física) do homem pode ter um impacto real no momento da conceção. Sabe-se que os fatores nutricionais são capazes de afetar as células germinativas masculinas e femininas antes da conceção e, assim, modificar o desenvolvimento embrionário e fetal. Existem múltiplos fatores que podem influenciar a espermatogénese e a qualidade dos espermatozoides: o excesso de peso e obesidade por um lado e a deficiência em alguns nutrientes por outro, o consumo de bebidas alcoólicas e o sedentarismo parecem ser prejudiciais. Para compreender melhor e a título de exemplo, o excesso de peso e a obesidade conduzem a um estado de inflamação crónica de baixo grau, levando a um aumento da produção de espécies reativas de oxigénio e consequente dano do ADN e da integridade das membranas celulares. Estes eventos assumem uma especial importância no ambiente testicular porque os espermatozóides são particularmente sensíveis ao stress oxidativo e aos danos que dele advém.

Então, que cuidados deve ter o homem (e a mulher) antes de “engravidar”?

Apesar de ser um tema em constante evolução, existem algumas recomendações que podem ser postas em prática, para além de poderem ser uma oportunidade para modificar o seu estilo de vida e “ganhar” saúde (incluindo a dos seus espermatozoides!): melhorar a qualidade alimentar, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas e a exposição a alteradores endócrinos, otimizar o peso e a composição corporal, melhorar a microbiota intestinal, ser fisicamente mais ativo, dormir bem e aprender a gerir melhor o stress e ansiedade são alguns exemplos do que pode fazer. Ao cuidar de si e da sua saúde está, na realidade, a ser um bom pai antes mesmo de o ser.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR