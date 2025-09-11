Este texto nasce da necessidade de questionar leituras sobre o mundo rural que, embora não tratem apenas de touradas, emergem em artigos recentes — “O que resta da tourada”, de António Guerreiro (Público, 29 de Agosto de 2025), e “A tradição não valer mais do que a vida humana ou animal”, de Inês de Sousa Real (Público, 30 de Agosto de 2025). Reconhecer que a vida, humana ou animal, exige proteção incondicional é ponto de partida inegociável. Porém, reduzir essa exigência a slogans morais, desligados de políticas sociais que toquem a realidade das populações, significa esvaziar a própria ideia de cuidado. O debate público que se ergue a partir desses textos, incisivos ou apelativos, mostra apenas fragmentos de um problema muito mais vasto: a forma como o olhar urbano, muitas vezes mascarado de progressismo, projeta uma superioridade moral sobre a ruralidade.

Compreender o rural não é mero exercício académico; exige humildade epistémica. Os saberes acumulados em gerações de pastores, viticultores ou criadores não cabem em manuais de gabinete. Há uma ciência silenciosa inscrita na experiência: o agricultor que lê a terra pelo cheiro da chuva, o pastor que reconhece a fragilidade do rebanho na oscilação de um vento, o apicultor que entende as abelhas como extensão da paisagem, o campino que sabe do “trapio” do touro na campina. Estes saberes não procuram plateias nem reconhecimento mediático: sustentam a sobrevivência. Reduzi-los a “barbárie” ou a “folclore” é amputar séculos de memória ecológica e de práticas de coexistência, precisamente no momento em que o mundo urbano clama por soluções para a crise climática. O paradoxo é evidente: condena-se o rural enquanto se apropriam dos seus ritmos como “descobertas” ecológicas.

O desprezo citadino manifesta-se em dois planos: o material e o simbólico. O primeiro, e sem grande incómodo “urbanita”, vê-se no fecho de escolas, no recuo de serviços de saúde, na supressão de transportes. O segundo, mais corrosivo, transforma aldeias em postais turísticos ou cenários de hashtags. Esta dupla desistência converte comunidades reais em invisibilidade social, correndo silenciosamente territórios inteiros. Não é a crítica que destrói; é a indiferença que mina lentamente as condições de vida. A narrativa urbana proclama solidariedade, mas raramente chega à prática: as populações continuam sem médicos, sem ligações ferroviárias, sem acesso digno à internet. A justiça social não se mede em palavras, mede-se em infraestruturas e em cuidar.

O fenómeno adensa-se quando essa elite urbana, muitas vezes descendente desses rústicos, renega as suas origens. Num processo psicológico de transformação da inferioridade em superioridade, filhos e netos de agricultores tornam-se críticos ferozes do mundo rural. Essa negação é uma forma de branqueamento cultural: quanto mais se combate as próprias raízes, mais se assegura a integração em círculos cosmopolitas. Mas essa ferocidade é também violência simbólica: ensinam o vinhateiro como cuidar da vinha, corrigem o apicultor sobre abelhas, explicam ao criador como lidar com animais que ele acompanha desde a infância. É um paternalismo intelectual que mascara ignorância sobre ecossistemas complexos e sobre a adaptação milenar entre homem e território. Esquecem que a ciência não é um fim absoluto, mas um meio em diálogo com saberes práticos.

Enquanto isso, o interior sofre as consequências da ausência de políticas robustas. O abandono dos territórios não é apenas demográfico: é a transformação lenta de paisagens vivas em paisagens frágeis, vulneráveis ao fogo. Os incêndios, cada vez mais devastadores, são o sintoma extremo desta equação. Faltam planos de ordenamento que integrem agroecologia, pastorícia e gestão de combustíveis; faltam incentivos que mantenham os mosaicos rurais; faltam fundos que apoiem agricultores na preservação do território; faltam redes locais de primeira intervenção e vias de evacuação; faltam protocolos eficazes entre comunidades, autarquias e Estado. O que sobra são paliativos sazonais e uma vontade política tímida em vincular orçamentos a estratégias de longo prazo.

Ignorar estes números é um erro político: cerca de 25% a 30% da população portuguesa vive no interior ou ligada ao interior. Não estamos perante um pormenor estatístico, mas perante um facto estrutural. Estas comunidades não pedem indulgência ou paternalismo; pedem respeito que una a proteção da vida à preservação de identidades. Quando milhares de cidadãos são reduzidos a figurantes em narrativas urbanas, há uma falha democrática séria.

Nem todas as tradições são intocáveis, nem todas as críticas infundadas. Entre conservação ambiental e ritual, entre bem-estar animal e identidade comunitária, existem tensões legítimas. Mas a proibição sumária, sem alternativas ou diálogo, converte a justiça ética em violência institucional. No caso das touradas, a invocação de valores absolutos não pode substituir processos participativos. Importa distinguir entre práticas que colocam vidas em risco imediato e tradições que requerem um caminho de co-decisão com as comunidades. O essencial não é apenas o resultado, mas a legitimidade do processo: quem decide e com que voz? Quando imposições morais chegam dos centros urbanos, sem medidas de transição, não se trata de progresso, mas de exercício performativo de poder.

O risco aumenta quando cada tragédia é usada como argumento totalizante. Indignações episódicas não constroem políticas consistentes. Para isso, são necessárias regras claras: condições de segurança, formação profissional, limites etários, fiscalização efetiva. Estas medidas permitem respostas técnicas, juridicamente sustentáveis e socialmente inclusivas. Porque a cultura não é apenas estética; é também economia. Uma decisão cultural que ignore o impacto sobre milhares de famílias deixa de ser justa. O interior português, economicamente vulnerável, não pode ser sacrificado em nome de debates simbólicos conduzidos a partir de cafés lisboetas, não pode ser um estorvo.

Respeitar exige mais do que palavras: exige articular saber local com ciência, criar planos de transição laboral, desenhar políticas públicas duradouras, estruturar redes logísticas que devolvam centralidade ao produtor. A defesa da vida passa pelo cuidado com quem permanece na terra. É aí, no concreto, que se mede a coragem política. Pedir decência não é conservadorismo: é reparar a arrogância que converte o interior em adereço de debate. A verdadeira civilização não se mede na velocidade de um post moralista, mas na justiça com que distribui cuidados e oportunidades.

Resta, portanto, uma questão perturbadora: não será o “cancelamento” também uma forma de colonialismo cultural, que substitui saberes enraizados por normas urbanas, reduz rendimentos e agrava desigualdades? Se for assim, não estaremos apenas diante de uma disputa moral, mas de um problema de justiça e participação democrática. O passo seguinte não é erguer barricadas simbólicas, mas transformar juízos morais em políticas técnicas, em apoios económicos e em processos democráticos de co-decisão. Só assim a convivência entre urbano e rural poderá manter a civilidade de ambos. Caso contrário, se pensarmos como os ditos “abolicionistas”, corremos o risco de trocar um tipo de violência (a da arena) por outro: a da exclusão cultural, patrimonial e também económica de comunidades inteiras.

Professor Universitário