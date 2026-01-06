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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador. Trazemos os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana com Antônio José Soares. Vamos olhar primeiro para a imprensa russa.

E começamos com o jornal Moscow Times, que avança que os Estados Unidos estão disponíveis para liderar a monitorização de um eventual cessar-fogo na Ucrânia, no âmbito de um mecanismo internacional a criar se houver acordo de paz com a Rússia. Um tema que foi discutido esta terça-feira em Paris, na cimeira que juntou os aliados europeus de Kiev e enviados da Casa Branca. Segundo um rascunho da declaração, citado pela agência AFP, os Estados Unidos vão liderar um mecanismo de verificação do cessar-fogo com participação europeia, caso seja alcançado esse entendimento entre Kiev e Moscovo. Washington compromete-se ainda a apoiar uma força multinacional liderada pela Europa, que há de ser destacada para o território ucraniano depois desse cessar-fogo.

Já a agência TASS escreve que as forças russas dizem estar a destruir rapidamente equipamento ucraniano na região de Kharkiv, usando drones de ataque.

Segundo o Ministério da Defesa russo, operadores da Agrupação Oeste estão a atingir peças de artilharia e outro material que a Ucrânia tenta concentrar para contra-ataques. De acordo com a mesma fonte, o chamado ciclo entre reconhecimento e ataque foi reduzido ao mínimo, passando apenas alguns segundos entre a detecção do alvo e a sua destruição pelos drones.

Continuando na Rússia, a agência estatal TASS avança que quase 60 civis russos morreram e mais de 300 ficaram feridos em dezembro, em ataques atribuídos às Forças Armadas Ucranianas.

Um número avançado pelo embaixador da diplomacia russa para crimes atribuídos ao regime de Kiev. Rodion Miroshnik diz que foram pelo menos 367 as vítimas civis no último mês de 2025, 311 pessoas terão ficado feridas, incluindo 11 menores, e 56 civis terão morrido. O diplomata acrescenta que, em comparação com novembro, aumentaram tanto os feridos como os mortos, depois de nesse mês terem sido registrados 300 feridos e 38 vítimas mortais. Ainda segundo a diplomacia russa, em dezembro, as forças ucranianas terão disparado pelo menos 14.900 munições contra infraestruturas civis em território russo, com maior incidência nas regiões de Kherson, Belgorod, Kursk e Bryansk.

Voltamos a seguir para a segunda parte com os destaques da imprensa ucraniana.