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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador. Seguimos com a imprensa ucraniana, com a jornalista Diana Rosa. Diana, os Países Baixos vão investir quase 250 milhões de euros na produção conjunta de drones com a Ucrânia.

Precisamente, Rita. É um anúncio do primeiro-ministro neerlandês, que reitera o apoio contínuo à Ucrânia e o aprofundamento da cooperação em matéria de defesa entre os dois países. O objectivo dos Países Baixos é combinar cada vez mais as duas indústrias de defesa para que juntos possam trabalhar em novas tecnologias e capacidades modernas. O primeiro-ministro neerlandês diz que o país está a aproveitar o conhecimento e a experiência da Ucrânia com armas que já deram provas do seu valor, como também demonstrado pelo conflito no Médio Oriente.

Diana, pode surgir em breve o novo líder pró-Rússia na União Europeia e na NATO, desta vez nos Balcãs.

É o que diz um artigo que está em destaque no Kyiv Independent, uma semana depois de Viktor Orbán, aliado do Kremlin, perder as eleições na Hungria. O ex-presidente da Bulgária, Rumen Radev, está prestes a vencer as eleições legislativas antecipadas no próximo domingo. Radev, chefe de Estado da Bulgária por dois mandatos, renunciou em janeiro para liderar uma nova coligação, a Bulgária Progressista, tendo rapidamente conquistado uma posição de destaque nas sondagens. Como presidente, divergiu repetidamente da linha pró-Ucrânia, opôs-se à ajuda militar a Kiev e às sanções contra a Rússia. A Hungria provou que um único Estado-membro pode manter toda a União Europeia como refém, aumentando as preocupações de que a Bulgária possa tornar-se no próximo obstáculo, caso Radev chegue ao poder.

E agora, Diana, quem é Rumen Radev?

Ex-oficial da Força Aérea, foi eleito presidente pela primeira vez em 2016, com o apoio do Partido Socialista Búlgaro, o herdeiro do Partido Comunista da época da Guerra Fria. Embora a presidência da Bulgária não tenha funções executivas, Radev usou o cargo para criticar duramente o apoio à Ucrânia. O ex-chefe de Estado criticou as sanções ocidentais e afirmou que a ajuda militar a Kiev prolonga o conflito, uma posição que o levou a um acalorado debate com Volodymyr Zelenskyy em Sófia, em 2023. Mais recentemente, Radev denunciou o acordo de segurança de 10 anos entre a Bulgária e Kiev, assinado pelo primeiro-ministro interino Andrei Yurov. O ex-presidente é um político pró-Rússia e há uma grande preocupação de que possa tentar desviar o país da sua linha pró-europeia. Anteriormente, Radev propôs também um referendo controverso, visto como uma tentativa de arrastar e de atrasar também a entrada do país na zona euro.

E pelo menos 22 pessoas morreram e 131 ficaram feridas em ataques russos na Ucrânia nas últimas 24 horas.

Dados das autoridades locais. As forças russas lançaram 18 mísseis balísticos, 25 mísseis cruzeiro e mais de 650 drones contra a Ucrânia durante a noite. Foram atingidas importantes cidades ucranianas, incluindo Kiev, Odessa e Dnipro. Em Kiev, pelo menos quatro pessoas, incluindo uma criança de 12 anos, morreram e outras 48 ficaram feridas durante a noite, adianta o Serviço Estatal de Emergência ucraniano. Em Odessa, pelo menos nove pessoas morreram e 23 ficaram feridas durante esse ataque em massa, que atingiu infraestruturas civis e edifícios críticos na cidade portuária no sul do país. Foram também atingidas casas. E na cidade de Dnipro, na região centro-leste do país, pelo menos quatro pessoas morreram e 34 ficaram feridas. Noutras regiões, os ataques causaram também vítimas nas áreas da linha da frente.

E a Rússia está a planear três estratégias de guerra contra a Ucrânia, que se estendem até 2028.

É o que adianta, Rita, o Centro de Combate à Desinformação. O primeiro cenário do Kremlin prevê a continuação da guerra até, pelo menos, 2028. Os russos estão a apostar na tentativa de ataque na primavera-verão deste ano. Mas o cenário de uma guerra que dure até 2028 é irrealista sem uma mobilização futura na Rússia. O segundo cenário é uma deriva em direção a um cessar-fogo e ao congelamento da guerra. E o terceiro envolve uma continuação do conflito contra a Ucrânia, enquanto se faz simultaneamente uma transição para uma guerra híbrida com a NATO daqui a dois anos. Essas podem ser ações agressivas contra os Estados bálticos. Neste contexto, a Rússia está a pressionar para a aprovação de um projeto de lei que permite o uso do exército noutros países para proteger cidadãos russos. O Kremlin poderia recorrer a ataques com drones e usar pequenos grupos de sabotagem e reconhecimento, com até 20 pessoas, para se infiltrar, por exemplo, nos Estados bálticos, em operações específicas.

E fica por aqui a "Guerra Traduzida" com a jornalista Diana Rosa. Está de regresso amanhã.