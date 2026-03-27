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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador, o programa onde destacamos a imprensa russa e ucraniana em tempo de guerra. Vamos olhar agora pra imprensa ucraniana, um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro. Começamos com o Zelenskyy, que diz que ainda não há data para retomar negociações, Miguel.

"Atualmente, a data das próximas negociações trilaterais entre Ucrânia, Estados Unidos da América e Rússia ainda não foi definida". Palavras de Zelenskyy. É assim que começa o artigo do TSN, portal de notícias ucraniano. De acordo com Zelenskyy, organizar esta reunião é atualmente difícil. O principal motivo é que os representantes norte-americanos não estão a viajar para fora dos Estados Unidos da América por razões de segurança relacionadas com a guerra no Médio Oriente. O lado russo manifesta a disponibilidade para realizar reuniões na Turquia ou em países europeus, mas recusa-se a negociar diretamente em território norte-americano. A Ucrânia confirma a disposição para se reunir em qualquer lugar. Atualmente, as autoridades ucranianas continuam a trabalhar na organização destas negociações. Zelenskyy diz: "Estamos a trabalhar para garantir que as reuniões aconteçam. Estamos prontos para que ocorram aqui na Europa, na Turquia, ou na Suíça, ou até em qualquer lugar".

Mas Trump avisa que pode suspender a entrega de armas à Ucrânia.

Os representantes do governo Donald Trump estão a alertar os aliados de que os Estados Unidos da América podem suspender o fornecimento de armas à Ucrânia nos próximos meses, uma vez que a prioridade é utilizar essas armas na guerra contra o Irão. Este é o primeiro parágrafo do artigo da Pravda ucraniana. De acordo com três autoridades europeias, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América informou os aliados que o fornecimento de munições, especialmente de interceptores para os sistemas de defesa aérea Patriot, pode ser interrompido. Essa entrega à Ucrânia pode ser interrompida. Dois destes interlocutores afirmam, neste artigo da Pravda ucraniana, que o secretário de Estado, Marco Rubio, planeava discutir este assunto com os aliados numa reunião de ministros das Relações Exteriores do G7. Essa reunião aconteceu hoje e nas declarações depois do encontro, Marco Rubio não descartou mesmo o desvio de equipamento militar destinado à Ucrânia para a guerra no Médio Oriente, uma guerra desencadeada há quase um mês por essa ofensiva dos Estados Unidos da América e de Israel contra o Irão e que, entretanto, se alastrou a outros países. O Pentágono recusou-se a comentar esta informação.

E continuamos nos Estados Unidos, até porque há um novo conflito diplomático entre Zelenskyy e os Estados Unidos da América, Miguel.

É um diz que disse. Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, acusou esta sexta-feira Volodymyr Zelenskyy de mentir sobre uma alegada proposta norte-americana de garantias de segurança em troca da cedência da região do Donbass para a Rússia. "Isto é mentira", disse Marco Rubio aos jornalistas depois dessa reunião do G7, comentando que é lamentável que Zelenskyy o tenha dito, porque sabe que não é verdade. É o que diz Marco Rubio, a propósito dessas declarações de Zelenskyy sobre os dois principais pontos que separam Kiev e Moscovo nas negociações de paz promovidas pela Casa Branca. Zelenskyy disse que os Estados Unidos estavam a trocar garantias de segurança pelo Donbass a ser entregue à Rússia.

E olhamos agora pro desporto. A Ucrânia perde no playoff de acesso ao Mundial.

Derrota por 3 x 1 frente à Suécia. Derrota pesada, que afasta a Ucrânia desse sonho de chegar ao Mundial dos Estados Unidos da América, México e Canadá. Pela Suécia, Viktor Gyökeres marcou três gols. O gol da Ucrânia foi marcado por Ponomarenko, já ao minuto 90. Em reação a este resultado, na imprensa ucraniana, há vários pedidos para que se demita o selecionador Rebrov. O selecionador tem sido apontado como o principal culpado desta pesada derrota.

E a fechar a edição de hoje, uma notícia muito curiosa: em 2025, o número de estreias nas salas de espetáculo ucranianas cresceu 12%.

Não é por haver guerra que não há cultura. Em 2025, os teatros ucranianos apresentaram 27.669 espetáculos. É um aumento de 2% em relação ao ano anterior e o número de estreias cresceu 12%. A informação foi divulgada pela Agência Estatal da Ucrânia para as Artes e Educação Artística. Juntamente com o aumento do número de apresentações e estreias, o número de espectadores também aumentou e a receita com a venda de ingressos atingiu UAH 1.000.000.000, cerca de €20.000.000. Este valor representa um aumento de 28% em relação ao ano anterior. De acordo com o Serviço Estatal de Artes na Ucrânia, os teatros de ópera e de ballet contribuíram significativamente para este resultado na Ucrânia.

E fica por aqui a edição de hoje de Guerra Traduzida, dia 27 de março. Estamos de regresso na segunda-feira.