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Esta é a história do dia da Rádio Observador: o lugar onde a Ucrânia enterra os seus heróis. Este som que está a ouvir são passos a caminhar na gravilha, no campo de Marte. O campo de Marte é uma área do cemitério de Lichavyk, em Lviv, na Ucrânia, onde são sepultados os militares mortos na guerra. Uma área que continua a crescer de dia para dia. E estes passos são os de Magda, que vai visitar a campa do irmão. É com ela que entramos na vida destes homens e mulheres que morreram a lutar pelo país. Há a história da jornalista que tem um tomateiro plantado sobre a campa, há a da mãe que ainda espera pela última mensagem do filho, há a da mulher que abriu um memorial em honra do marido que queria derrotar os russos com balas de papel. É destas vidas que vamos falar hoje com os jornalistas do Observador, Rui Pedro Antunes e João Porfírio, que passaram três dias no cemitério de Lichavyk a ouvir histórias dos heróis do campo de Marte. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de segunda-feira, 27 de julho. Olá, Rui Pedro. Olá, João Porfírio.

Olá.

Olá, Pedro. Olá, Rui.

O que vocês tinham na ideia quando decidiram fazer este trabalho, que é contar a história de vida destas pessoas que já morreram?

Esta ideia surgiu porque nós fomos pra Ucrânia, uma das muitas vezes que voltamos à Ucrânia, e sentimos necessidade de, em Lviv, que é uma cidade fronteiriça com a Polônia, que tem um dos maiores cemitérios de soldados ucranianos da Ucrânia. E assim que chegamos lá, de facto, a imagem impressionou-nos bastante. Por quê? Porque todas as campas tinham a bandeira da Ucrânia, portanto, havia uma mancha azul e amarela muito forte e muito densa, e sentimos necessidade de contar. Obviamente que foi impossível contar todas as histórias de todos aqueles soldados que morreram em combate, mas sentimos a necessidade de contar quem eram aquelas pessoas, por que elas foram pro exército, o que elas faziam antes de ir pra o exército. E focamo-nos muito também naquilo que faziam antes, porque muitas das pessoas que foram chamadas pra o exército tinham vidas como as nossas, completamente normais e que nada previa que um dia iriam receber uma chamada ou uma carta em casa em que eram obrigados a apresentarem-se às Forças Armadas Ucranianas. E foi exatamente isso que queríamos contar.

Rui Pedro, o João usou aqui uma expressão que era: "Era impossível contar a vida de todas aquelas pessoas que ali estavam". Descreve-nos lá exatamente o que é este campo de Marte e de que forma é que esse campo de Marte foi mudando desde 2022.

O campo de Marte, na verdade, está junto ao cemitério de Lichavyk, que é o maior cemitério de Lviv, onde tem as pessoas que são civis, é um cemitério civil, e tinha uma parte já de memorial a militares e soldados em geral.

Que era até uma coisa russa, inicialmente soviética.

Este campo, em específico, tinha também vários corpos enterrados de soldados soviéticos que tinham sido mortos no passado. Isso foi retirado, foram retirados e exumados esses corpos pra outro local. E também o memorial que lá existia, que até tinha o símbolo da União Soviética, também foi sendo retirado num processo de desrussificação da Ucrânia, que acontece desde 2014 e, portanto, esse processo foi sendo feito. O cemitério tem uma particularidade, é que em 2022 era uma pequena fila e contavam-se quase pelos dedos as primeiras campas, e foi crescendo de uma maneira em que hoje é um campo absolutamente, o João já descreveu um bocadinho o impacto visual, mas são centenas de pessoas que estão ali e aqui só estão mesmo aqueles que são mortos em combate, que é uma condição pra estar neste cemitério.

Naquela zona.

Isto fica praticamente fora do cemitério, este tal campo de Marte, onde estão estes soldados.

Quem ler a história no Observador vai ver um artigo multimídia, em que há vídeo, há texto, há a possibilidade de fazermos scroll, de vermos o mapa, vermos a evolução. Vocês já tinham isto pensado? O que queriam ter feito? O que não conseguiram fazer?

Há uma coisa que funciona muito bem do ponto de vista jornalístico, que é, por exemplo, quando se escolhe um prédio que foi atacado e contar a história de um prédio, ou que se escolhe uma aldeia, como foi o caso da reportagem cujo João Porfírio também venceu o Prémio Gabo em Andríivka, que era a história das várias casas e das famílias que ali estavam. Nós indo a Lviv e havendo lá este destaque, é longe da linha da frente, mas temos que nos lembrar com os drones, tudo é linha da frente, porque nós ouvimos sirenes lá. Depois de sairmos, locais por onde passamos já foram atacados com os Shahed, os drones iranianos, e outro tipo de artilharia. E portanto, havia um bocadinho esta ideia de contar histórias de pessoas, que é sempre uma história dupla, porque há sempre um familiar, quer a mulher, ou a irmã, ou as mães que contam a história. Portanto, é sempre uma história dupla, porque é do relacionamento do familiar com quem falamos e também contamos a história de vida daquela pessoa que está ali.

E do impacto que ela deixou, não é? No indivíduo e outros.

E antes de passar a bola ao Porfírio, vou só aqui contar uma história, que nós queríamos muito, e até porque o João tem essa capacidade de visualizar logo o ponto de vista da imagem, de ter um drone, porque o impacto da dimensão que seria ter um drone neste-

Um drone pra fazer a imagem

...pra fazer a imagem aérea, porque de fato era muito mais impactante. E há uma história engraçada, porque nós passamos os dias todos que estivemos em Lviv a tentar lutar para levantar o drone. E a altura em que estivemos mais próximos foi com a ajuda do vice-presidente da Câmara da Lviv. Conseguimos chegar ao contato do comando militar da região de Lviv, que chegou a autorizar-nos, depois recuou na decisão, porque nós não conseguimos ser rápidos e durante uns minutos levantar o drone, mas nós estávamos noutro trabalho, no funeral. E o que é curioso é que eles iam suspender as antiaéreas durante um minuto, que era só o que nós precisávamos pra levantar o drone, pra nós conseguirmos levantar o drone e filmar todo o campo. Não conseguimos, tivemos que optar por outra alternativa, mas ficou essa questão de que estivemos bem próximos, depois desaconselharam-nos completamente. Mas as fotografias do João Porfírio e os vídeos que foram feitos dão bem pra perceber exatamente a dimensão do que estamos a falar.

João, nestes vídeos, uma das coisas que é mais impressionante é o momento em que se ouvem muitas mulheres a fazer ali uma espécie de cantoria, a cantar, não se percebe bem o quê. Aquilo, que momento é que representa esse som?

Nós assistimos a um funeral desde o seu início, portanto, acompanhamos toda a família e toda a cerimônia desde a igreja do centro da cidade de Lviv, o percurso até o cemitério e até ao momento em que aquele homem foi sepultado. E esse som dessas mulheres a cantar, a orar, é exatamente isso. É um som que arrepia, porque nós não percebemos ucraniano. Claro, tínhamos o tradutor ao nosso lado e provavelmente grande parte das pessoas que vão ler, ver e ouvir o nosso artigo não percebe ucraniano. Mas como tu dizias, e bem, é um som muito característico e um som que arrepia, porque tudo à volta está em silêncio e há um conjunto de mulheres que está com lágrimas nos olhos, a chorar copiosamente pela morte daquele homem.

Nas histórias que vocês foram conhecendo, há até algumas ligações a Portugal, pessoas que fizeram parte da vida aqui e outras que até deixaram um pedido especial.

Há uma mãe de gêmeos que trabalhou em Portugal, e que de repente quando conversamos, ela diz: "Montijo, Montijo" e depois tinha trabalhado cá, que era uma altura em que se tinha separado dos filhos. E a segunda altura em que se separou, em que esteve muito tempo sem os ver, foi na guerra. Isso foi logo uma primeira ligação que encontrámos, porque ela, na verdade, lembrava-se de ter trabalhado aqui. A segunda foi uma senhora que nós abordamos com o marido e ela pediu depois, lembrou-se de Fátima e da Nossa Senhora de Fátima, e pediu que queimássemos uma vela pelo filho e que rezássemos pelo filho na próxima vez que fôssemos a Fátima.

E algum de vocês cumpriu essa promessa?

Eu não queria estar a pessoalizar muito, mas efetivamente, no início do ano eu estive próximo de Fátima e aproveitei pra cumprir essa promessa, que eu acho que pode até levar-nos aqui um bocadinho aos limites do que é o jornalismo e na maneira como isso, obviamente, não influencia de forma nenhuma a maneira como contamos a história. Aliás, há muitos caminhos pra esta história, que não é só a glorificação da Ucrânia. Há quase que aqui uma espécie de contraditório, quando, por exemplo, algumas das personagens com quem falamos eram uns autênticos defensores da educação pra ucranização, se me permite esta expressão, e também de uma forma quase tão, eu vou utilizar a expressão, sabendo que a estou a usar, fanática como os russos fazem desse ponto de vista.

Portanto, de um extremo ao outro. Estás a falar, em particular, de um poeta, não é?

Sim, exato, o Yuri Dadak. Mas não só isso, Pedro. O João há bocado quase que foi lá, que é a tal bandeira preta e vermelha da Ucrânia, que estava em praticamente todas as campas, que é uma bandeira do Banderas, do Exército de Insurreição da Ucrânia, que muitas vezes é utilizada até pela extrema-direita ucraniana. Ou seja, tudo isso na peça de uma forma equilibrada, sem ser escrito de uma forma da propaganda russa ou da propaganda ucraniana. Nós fazemos questão. Nós somos jornalistas, não estamos ali a favor da Ucrânia ou a favor da Rússia. Estamos simplesmente a ouvir histórias de pessoas que, obviamente, acabam por nos chocar.

João, há uma história Particularmente curiosa porque envolve uma mulher que foi para a linha da frente. Ela chama-se Irina e era jornalista como nós.

O que mais nos impressionou nessa história foram as memórias físicas que a mãe desta jornalista, a Irina, tinha consigo. Esta mãe tinha uma carta para ser lida depois de morrer. E eu queria rapidamente ler o início, que começa assim: “Olá, desculpa, mas não gosto que estejas triste. Mas o tempo vai passar e essa mágoa vai se dissipar e tens que seguir com a tua vida. Não percas o teu tempo a sofrer. Segue em frente”. Toda a carta é um discurso à vida, ou seja, é um valoriza a tua vida, valoriza enquanto estás vivo. Eu que já não estou cá e agora que estás a ler esta carta que escrevi enquanto estava viva, faz um favor, que é aproveitar a vida. Isto marcou-nos muito, a mim e ao Rui, porque foi logo das primeiras histórias com que nos cruzamos e foi logo um balde de água fria, porque obviamente que eu e o Rui não foi a primeira vez que fomos à Ucrânia, já ouvimos muitas vezes histórias, infelizmente, de perda, de morte, de destruição, mas ler e ouvir. Na verdade, nós tivemos acesso a esta carta porque ouvimos a mãe a ler-nos esta carta.

Uma história curiosa é que existe um tomateiro que já deu frutos nesta campa, porque ela deu uma entrevista, sendo que já era uma figura pública, influencer, e perguntaram o que ela queria fazer no futuro. E ela disse que queria ter filhos, uma casa e um tomateiro. Ela não cumpriu nenhuma dessas três, porque a guerra impediu-a de continuar a viver, mas os amigos plantaram um tomateiro. Os tomates caem e voltam a ser absorvidos pela terra, uma vez que aquilo não tem nada onde ela está. Na verdade, é uma campa diferente de todas as outras que existem no campo de Marte.

A jornalista Irina é uma das histórias contadas neste artigo. Irina que escreveu uma carta ao som de "Dream On", do Aerosmith, que é, de resto, o som que estamos já a ouvir. Rui Pedro, João Perfílio, obrigado.

Obrigado, Pedro.

Obrigado.

Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Tomás Ferreira, a música do genérico é do João Ribeiro, a que está a ouvir agora é dos Aerosmith. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.