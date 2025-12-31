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Boa moeda, má moeda com o Paulo Ferreira. Paulo, o ouro está a reluzir como nunca. Conte-nos tudo.

É verdade. O ouro será sempre o ouro, não é?

É verdade.

Havia um slogan assim. É antigo talvez.

Eu procuro. Fala-nos do ouro, eu procuro.

O ouro, as cotações têm batido recordes. Este ano, e está na altura mesmo de fazer balanço deste ano, as cotações do ouro nos mercados internacionais subiram 60%. No caso da prata, o valor quase duplicou, portanto, uma subida de quase 100%. E é preciso saber também que o ouro não tem muitas utilidades industriais, ao contrário de outros metais, como os zincos, os cobres, os ferros, por aí fora, que também se transacionam nos mercados de matérias-primas, não tem muitas aplicações industriais, tem mais o valor decorativo, ornamental, joalharia, basicamente. Mas também tem esta reserva de valor. Há pessoas que guardam ouro ou objetos em ouro, quase como investimento. E aqui vou à boleia de um trabalho do Expresso sobre o ouro, precisamente. Em 2005, há 20 anos, era preciso 13 mil € para comprar um quilo de ouro. Hoje paga-se 10 vezes mais. Portanto, em 20 anos, multiplicou por 10 o valor do ouro. Só para ter uma ideia, 2 mil €, por exemplo, por um fio de ouro que custava há 20 anos, hoje custa 20 mil esse mesmo fio. Portanto, quem tem ouro em casa com este objetivo, que vá fazendo as contas de alguma maneira, pode estar no momento de vender, de alguma maneira. Há pessoas que vão guardando objetos de ouro precisamente com esse objetivo. O curioso é como é que as pessoas se vão defendendo, aquelas que gostam de comprar objetos de ouro. O Natal é um período especial para isso, dizem os operadores das empresas do setor que o último trimestre de cada ano pesa cerca de 40% nas vendas anuais, portanto, tem um peso esmagador, porque muitas pessoas têm o hábito, no Natal, de oferecer ou comprar para si próprios objetos de ouro, pulseiras, anéis, por aí fora. Com esta subida de preços, o setor diz que as pessoas vão escolhendo anéis cada vez mais finos.

É uma prenda cara.

É uma prenda cara, lá está. Mas cá está a defesa. Até as simples alianças de casamento, de alguma maneira. O preço multiplicou por 10 nos últimos 20 anos, como vimos, para a mesma aliança, como é evidente. Mas as pessoas vão, de facto, se defendendo desta forma. Portanto, anéis mais finos, pulseiras e brincos mais leves e por aí fora. No fundo, digamos que o objetivo de ter aquela peça mantém-se, mas de uma forma mais barata. É curioso, de facto, como as pessoas se vão adaptando. Mas lá está, quem tem ouro em casa com o objetivo do investimento, que faça as contas de alguma maneira para saber se os preços, cotações atuais justificam a venda, até porque o ouro vai oscilando de alguma maneira. É o chamado valor refúgio também nos mercados, quando há instabilidade com outro tipo de ativos, há quem compre ouro. A boa notícia para todos nós é que as reservas de ouro do Banco de Portugal também dispararam de preço, ou de cotação, ou de valor, se quisermos.

É um metal que tem uma tendência sempre de subida, não é?

De alguma maneira. Olhando para o longo prazo, sim, até porque há cada vez mais escassez de ouro. Se nós olharmos para períodos mais curtos, períodos de meses ou até dentro de um ano, há subidas e descidas. Mas é no fundo como os dentes de uma serra, subidas e descidas, mas no longo prazo, como se tem visto, tem valorizado bastante.

Muito bem. As pensões vão ser atualizadas já em janeiro. É uma boa notícia para os pensionistas.

Boa notícia. Ontem, ao longo do dia, houve duas informações contraditórias do Ministério do Trabalho. Primeiro foi anunciado que o aumento só seria praticado em fevereiro, com retroativos a janeiro, mas depois durante a tarde, o Ministério do Trabalho veio dar uma informação contrária, veio corrigir a informação, dizer que não, afinal, em janeiro se processam já as pensões com o aumento que é devido à aplicação da lei. Estamos aqui a falar do aumento para as pensões mais baixas, até aos 1.074 €, um aumento de 2,8%. Portanto, este aumento vai já ser feito em janeiro. O ministério diz que houve, naquele espaço de horas, um esforço adicional da Segurança Social que permite, de facto, que o processamento das pensões de janeiro já inclua este aumento. Portanto, tudo OK com quem vai receber pensões, já com aumento em janeiro, com o complemento solidário para idosos. Então, aí sim, só em fevereiro é que vai ser feita a atualização e nesse caso, com retroativos a janeiro. Portanto, quem recebe CSI em fevereiro vai receber um pouco mais do que é habitual, porque está a receber também o aumento que era devido em janeiro. Aqui o CSI, o valor de referência vai para os 670 € mensais.

Muito bem, Boa Moeda, Má Moeda, última edição do ano com o Paulo Ferreira.