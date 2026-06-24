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Esta é a Boa Moeda, Má Moeda da Rádio Observador. Paulo, os preços da habitação tiraram o pé do acelerador.

Tiraram um bocadinho. Os preços de venda, nós já ontem falámos dos preços das rendas, que no Porto já caíram no início deste ano, aí foi mesmo uma queda. Em Lisboa, desaceleraram fortemente e estão a crescer ligeiramente acima de zero. Aqui estamos a falar do preço de venda das habitações e estamos a falar de dados medidos para o país, divulgados pelo INE. Continuam a crescer bastante, 17,8%, em termos homólogos, claro, mas quando olhamos para este valor, verificamos que já são mais de um ponto percentual abaixo do trimestre anterior, que andava na casa dos 18 e tal. Portanto, continuam a crescer os preços, obviamente, mas a um ritmo menor do que acontecia. Esta foi a primeira desaceleração em quase dois anos. Nos últimos dois anos, tem sido sempre cada trimestre a subir mais do que o anterior. E, portanto, esta é a primeira desaceleração. Não sabemos se, obviamente, é uma tendência que vem para ficar ou não nos próximos tempos. Vamos ter que esperar agora sucessivamente que o tempo passe e que haja mais estatísticas. Mas pode ser que estejamos aqui perante, pelo menos, um momento de arrefecimento de preços, à semelhança do que aconteceu nas rendas já.

Entretanto, queremos deixar aqui uma nota.

Uma nota importante.

Está quase. As pessoas deixam para a última da hora.

Essa gente.

Uma semaninha para fechar.

Já trataste?

Não.

Também não. Temos uma semana.

Dia 24 de junho, não é?

É verdade.

Até dia 30 é dia.

Vocês adoram viver no limite.

Estamos a falar do prazo de entrega da declaração do IRS.

O tempo vai passando, começou em abril, sabemos. Acaba agora no dia 30 de junho.

Já entregaste, Carla?

Acaba, foi logo no primeiro dia. Foi à fila, entre aspas.

O meu técnico oficial conta que já tratou.

O teu toque.

O meu toque.

É toda uma organização.

Há toques e toques.

Pois. Este é um bom toque.

Eu dou o toque mesmo na última, no Enter. Aquele toquezinho.

23h59.

É verdade. Portanto, 30 de junho acaba o prazo para a entrega da declaração de IRS. Não se esqueçam, porque se falharem o prazo, pode haver coimas, pode haver atrasos nos reembolsos, se houver reembolsos a fazer, e até pode haver a perda de alguns benefícios fiscais e apoios sociais, se for caso disso, depende da reincidência. Portanto, uma semaninha. Nós podemos voltar a falar disso daqui a uns dias, porque há pessoas incríveis que deixam tudo para a última.

Deixam tudo para a última da hora.