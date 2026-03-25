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Paulo, é inevitável. Temos de começar pela subida dos juros, que é forte e vai sentir-se já nas revisões da prestação de abril, não é?

Já vai sentir. E muito rápida esta subida. Reparem que a Euribor a 12 meses já está nos 3%, 2,929 ontem. Até ao fim do mês, ainda faltam uns dias, mas chegará provavelmente aos 3%. Ela estava na casa dos 2,0 e qualquer coisa.

Subida grande.

Em menos de um mês. Atenção, de 2% para 3% é um ponto percentual, mas se olharmos em percentagem, a taxa subiu 50%. Isto vai inevitavelmente refletir-se já nas revisões das prestações que ocorrem em abril, até porque estamos a falar do caso da Euribor a 12 meses, cujo valor de ontem já é o máximo desde setembro de 2024, ou seja, o máximo de um ano e meio. Há um ano e meio que ela não estava tão alta. No caso da Euribor a seis meses, que ontem já andava muito próxima dos 2,6%, é o máximo desde janeiro de 2025, ou seja, um ano e dois meses. Inevitavelmente, isto já vai afetar as médias que vão ser feitas agora no final do mês para fazer as contas de qual vai ser a revisão de prestações em abril. Preparem-se, porque já estavam estabilizadas as prestações depois da forte subida.

Tínhamos pensado que o pior tinha passado, que aquilo já tinha terminado, e agora não está bem.

Ia ser alguma paz durante algum tempo, mas não. A grande questão agora é até onde isto vai. Será que é um pico que vai acabar rapidamente? Depende muito da evolução das coisas no terreno lá para o Médio Oriente.

Entretanto, temos aqui um anúncio para os mais novos, não é? Se és jovem e gostas de viajar, aproveita mais esta borla.

Anda.

Anda, Mike.

Não percas, Mike.

Não percas.

Jovens até aos 30 anos vão ter uma semana.

Olha, foi por pouco.

Atenção, isto é um programa que não é novo, mas todos os anos é renovado. É o programa Anda Conhecer Portugal.

Anda Jovem.

Anda Jovem. Jovens dos 18 aos 30 anos vão ter uma semana com viagens e estadias em Portugal continental de borla. Isto é promovido pela MOVI. A MOVI é aquela cooperativa do cartão jovem, lembram-se?

Sim.

E do Interrail também. E também das Pousadas de Portugal, há aqui uma conjugação de entidades. Está lançada a edição deste ano, ou a primeira edição deste ano, se quisermos, desse programa, Anda Conhecer Portugal, que oferece uma semana de férias gratuitas a jovens nestas idades, dos 18 aos 30 anos. No fundo, o objetivo é conhecer o país.

O que é que têm de fazer?

Só têm que se inscrever aqui no website, ir ao website precisamente Anda Conhecer Portugal, autenticar-se através da chave móvel digital, acrescentar alguns dados pessoais obrigatórios, nomeadamente o e-mail e número de telemóvel, pedir o voucher, que depois será enviado por e-mail. Há, para já, 10 mil vouchers disponíveis. Ao longo do ano vão ser disponibilizados outros 20 mil, isto vai ser feito em várias vagas. O que é que isto dá direito? Durante sete dias, viagens de comboio ilimitadas no país, gratuitas, obviamente, e seis noites na rede de pousadas da juventude.

Isso é muito giro.

É muito giro. É candidatar-se. Se conseguirem chegar primeiro a um dos 10 mil vouchers, depois é programar, mochilinha feita, fazer o itinerário e embora lá uma semaninha conhecer Portugal, que bem precisam, e é muito bonito.

É bem.