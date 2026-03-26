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Conferência de imprensa da Rádio Observador. A edição de hoje é com o jornalista Miguel Gato. Bom dia.

Bom dia.

Começamos pela imprensa nacional. O Público escreve esta manhã que as seguradoras anteciparam pagamentos em apenas 5% dos sinistros causados pelas tempestades.

Até meados deste mês, foram feitas cerca de 160 mil participações na sequência dos efeitos provocados pela depressão Christine e apenas 5% desses sinistros foram pagos. Quase dois meses depois da intempérie, que afetou sobretudo a região centro do país, o dinheiro das indenizações tarda em chegar aos bolsos das famílias e das empresas que foram mais afetadas. Segundo dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, até ao dia 16 de março, as perdas a suportar pelas seguradoras ultrapassavam os €730 milhões, dos quais apenas cerca de 150 foram liquidados. A Associação Empresarial de Leiria pede celeridade nos processos e relata ao público uma situação dramática.

E passamos para a capa do Jornal de Notícias. As escolas profissionais estão em risco de devolver €480 milhões à União Europeia por atrasos nos centros tecnológicos.

Apenas 200 dos 365 equipamentos previstos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência vão estar concluídos. Cerca de 40% estarão finalizados no final deste mês. Estamos a falar de material como braços robóticos, impressoras 3D, drones ou óculos de realidade virtual utilizados no ensino profissional. A Associação de Escolas Profissionais pede ao governo para que prolongue os prazos e evite assim o risco de o país ter de devolver dinheiro do PRR a Bruxelas.

E o Diário de Notícias adianta que a Câmara Municipal de Lisboa vai restringir TVDEs nas zonas turísticas da cidade e nos corredores Bus.

A autarquia vai assinar um acordo com as plataformas Bolt e Uber para deixar de ser possível iniciar e terminar viagens em algumas partes da cidade. Entre as zonas vermelhas encontram-se, por exemplo, o eixo central da Avenida da República e também da Avenida da Liberdade, bem como a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Praça do Marquês de Pombal. Este compromisso prevê ainda que todas as viaturas TVDE a circular em Lisboa sejam elétricas até ao ano de 2030. Estas metas de neutralidade carbônica serão progressivas, devendo atingir-se 60% de veículos elétricos até ao fim deste ano.

O Correio da Manhã destaca o caso do cidadão francês que foi detido em Portugal por suspeita de duplo homicídio.

Raptou a ex-mulher, a atual companheira e os dois filhos no sul de França e em quatro dias este antigo polícia percorreu mais de 1000 km até entrar em Portugal, perto de Bragança, e cometer o alegado crime. Matou a ex-mulher e também a atual companheira. Cédric Prigent foi depois detido por uma patrulha da GNR, que fazia fiscalização rodoviária, acabou por confessar os crimes e hoje, no Tribunal de Vila Nova de Foz Côa, vai conhecer as medidas de coação.

E vamos até à imprensa internacional, Miguel. Numa altura em que se fala da guerra do Médio Oriente, também da Ucrânia, o Wall Street Journal diz que talvez estejamos a esquecer outra.

Ou pelo menos uma guerra ou invasão que pode vir a acontecer num futuro próximo. O Wall Street Journal tem um artigo hoje em destaque cujo título é: "A ambivalência de Donald Trump em relação a Taiwan abre uma oportunidade histórica para a China". Nos últimos 75 anos, impedir um ataque a esta ilha asiática tem sido uma política norte-americana fundamental na estratégia de defesa, mas essa estratégia poderá ser descartada por Trump. Pelo menos é esse o entendimento de Pequim e, por isso, pode significar uma maior facilidade para uma eventual invasão chinesa.

E por falar nos Estados Unidos, o exército norte-americano elevou a idade máxima de recrutamento para os 42 anos.

Quando o anterior limite era de 35 anos. Em causa, o novo regulamento do Exército dos Estados Unidos, citado esta manhã pelo The Guardian. A alteração no limite da idade alinha o exército com outros ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos, como a Marinha e a Força Aérea, e pode ajudar a lidar com as dificuldades de recrutamento que o exército tem enfrentado nos últimos anos. O exército também removeu as restrições para recrutas que tenham uma única condenação por posse de cannabis ou objetos relacionados.

Alguns dos destaques da imprensa nacional e internacional com o jornalista Miguel Gato. A conferência de imprensa que está de regresso amanhã.