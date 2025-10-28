Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Abrimos agora a conferência de imprensa, espaço onde passamos em revista algumas das notícias em destaque na imprensa nacional e internacional. Eu sou a Nadine Soares, comigo está o jornalista João Costa Campos. Bom dia, João.

Olá, Nadine.

Começamos por jornal Público, que destaca esta manhã as associações de refugiados.

Que alertam que há vários atrasos nas regularizações do estatuto de refugiado, ao que o jornal Público indica. No ano passado, apenas uma pessoa teve estatuto de refugiado. Ora, este ano, que ainda não acabou, o número de pessoas com estatuto de refugiado disparou para as 300, um aumento que está a provocar atrasos no trabalho da Agência para a Integração, Migrações e Asilo.

Olhamos ainda para o Diário de Notícias, que dá conta das filas de espera no SNS.

Cerca de 1 milhão é o número de utentes que aguarda por uma primeira consulta, segundo a avaliação feita pela Entidade Reguladora de Saúde. Até junho deste ano, os hospitais fizeram mais consultas e cirurgias, mas mesmo assim há mais utentes em lista de espera, em particular fora do tempo máximo estabelecido.

A fechar, o Correio da Manhã revela que foi desmantelada uma rede de tráfico de mulheres no Algarve.

Foram detidos em Boliqueime, no Algarve, um homem espanhol e uma mulher colombiana que geriam o negócio criminoso a partir do Algarve. Esta rede de tráfico de mulheres está ligada a várias organizações paramilitares sul-americanas que traficavam mulheres, traziam-nas da América do Sul para a Europa. Esta rede chegou a funcionar a partir de Espanha, mas no último ano mudou-se para o Algarve, ao que aponta o Correio da Manhã. Esta operação no Algarve, que levou à detenção dos cabecilhas da rede que operava em Portugal, é resultado de mais de um ano de cooperação internacional entre as polícias espanhola e portuguesa.

E João, olhamos ainda para a atualidade internacional. O Guardian abre o dia com grande destaque para os avisos deixados por António Guterres.

O secretário-geral da ONU alerta que a humanidade já falhou a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 °C. António Guterres diz que o limite crucial foi ultrapassado e que as consequências vão ser irreversíveis se não houver uma mudança imediata. O secretário-geral da ONU pede uma transformação radical das economias com o abandono rápido dos combustíveis fósseis. António Guterres diz mesmo que existe o risco real de colapso de ecossistemas essenciais, é o caso da Amazônia e o Ártico.

Vamos até França, à boleia do jornal Le Monde.

Que avança que começa hoje, Nadine, às 17h30 em Paris, o julgamento de 10 pessoas acusadas de cyberbullying contra Brigitte Macron, a primeira-dama francesa. Destas 10 pessoas, oito homens e duas mulheres são suspeitas de ter publicado comentários ofensivos sobre a primeira-dama francesa. Em causa publicações e comentários nas redes sociais sobre a vida privada de Brigitte Macron, entre os quais o rumor de que a primeira-dama francesa é uma mulher transgénero.

A fechar esta revista de imprensa, olhamos ainda para o Daily Telegraph, que tem dados novos sobre o escândalo de espionagem chinesa no Reino Unido.

Falamos das operações de espionagem chinesa que tinham como objetivo seguir deputados e funcionários do Parlamento britânico e recolher assim informações sensíveis de segurança nacional no Parlamento britânico. Ora, o caso já estava em tribunal contra dois cidadãos britânicos suspeitos de espionagem em favor da China, mas caiu este processo nos últimos dias, uma vez que o tribunal acredita que há falta de provas e não é possível provar que estes dois cidadãos são realmente uma ameaça à segurança nacional. Agora, o The Daily Telegraph revela que o arquivamento do caso acontece poucos dias depois de uma reunião secreta entre Jonathan Powell, antigo chefe de gabinete de Tony Blair, antigo primeiro-ministro britânico, com diplomatas chineses. Fontes citadas pelo Telegraph afirmam que este encontro entre Powell, antigo chefe de gabinete de Tony Blair, pode ter coincidido com uma mudança súbita na atitude das autoridades britânicas em relação ao caso.

Alguns destaques da imprensa nacional e internacional com o jornalista João Costa Campos. A conferência de imprensa está de regresso amanhã.