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Muito bom dia. Tem sido uma semana intensa, mas nem só de política se faz a rádio, nem tão pouco de governos. Por isso hoje, dia em que o Conselho de Estado vai estar reunido, respiramos fundo e fazemos o Contracorrente a partir da Bolsa de Turismo de Lisboa, é onde estamos neste momento. E vamos fazer este Contracorrente com vagar, porque foi esta a palavra, vagar, a que serviu de lema à candidatura de Évora, a Capital Europeia da Cultura vai acontecer em 2027, daqui a menos de dois anos. José Manuel Fernandes, Évora, Alentejo, vagar, anda tudo ligado, não é?

Acho que sim, de alguma forma.

Sim.

Nós temos que olhar para isto tentando perceber qual é o sentido da palavra vagar, que pode ser mais amplo do que muitas vezes se imagina, e não ficarmos, porventura, com ideia de que isto tem apenas a ver com o preconceito ligado ao Alentejo.

Ao Alentejo, que no Alentejo é tudo muito vagarinho.

Tudo muito vagarinho. Pelo contrário. Eu diria, primeiro: eu fui ao dicionário tentar ver que significados podiam ter esta palavra. E como é habitual em muitas palavras portuguesas, primeiro, a palavra vagar tem origem em duas palavras diferentes do latim. Uma que é vacare e outra que é vagare, e que não significam exatamente a mesma coisa.

A professora de latim, Helena Matos, está ao teu lado a pensar alto.

A pensar alto.

E a pensar alto.

Bem, eu estou a acreditar no que estava no dicionário. Espero que o dicionário não estivesse mal. E tem sentidos, por exemplo, vacare, tem essa origem. Estar ou ficar vago, estar livre ou desocupado, sobrar, integrar-se, dedicar-se, lentidão, tempo livre, ócio, ocasião, oportunidade e sem pressa, com vagar. Vacare é mais andar sem destino, vaguear, errar, circular, flutuar. Eu diria que o casamento destes significados todos, eu não sei qual foi, sinceramente, não sei o que esteve na origem de ir à procura desta palavra como lema, como mote, digamos assim, para Évora, Capital Cultural.

Já vamos saber mais à frente.

Já vamos saber, porque temos aqui quem saiba disso e muito. Não sabemos qual foi o lema, mas creio que nos permite olhar para aqui com várias perspetivas. Primeira perspetiva é que o Alentejo, até pelas suas próprias características geográficas, o fato de ser uma planura, o fato de ser extenso, o fato dos horizontes serem longínquos, o fato de ter um tipo de povoamento também muito mais esparso, muito mais disperso, mas depois concentrado nos locais em que há, e Évora disso é um exemplo magnífico e paradigmático. Portanto, dá essa ideia de vazio, mas ao mesmo tempo um vazio que está preenchido com muitas coisas. E depois há outra coisa que eu acho que é muito importante, e aqui é aquele lado de ter calma, de ter vagar, que é permitir pensar e olhar para os detalhes. E é por aqui que eu quero começar, porque vamos centrar-nos, sobretudo, em Évora. Évora é a Capital da Cultura, no ano 2027, é um pouco o tema deste programa e vamos centrar-nos, sobretudo, em Évora. Já não sei qual foi a primeira vez que eu lá fui, mas fui criança, portanto, nem me poderia recordar dela, porque era um sítio onde os meus pais iam com frequência, onde eu continuo a ir com muita frequência, onde tenho amigos, onde tive o meu irmão que foi professor da universidade, tenho essas ligações todas. Mas devo dizer que quando estava a pensar neste programa, me recordei de uma visita muito particular, porque foi uma visita que eu fiz, na altura eu era repórter no Expresso, isto já foi há 40 anos, talvez 38, por aí, numa altura em que estávamos a preparar-se, com muitas controvérsias, a construção do Centro Cultural de Belém. E a construção do Centro Cultural de Belém, talvez as pessoas se recordem, é uma obra de dois ateliês de arquitetura, dois arquitetos, Ricardo Salgado, que as pessoas conhecem. Ricardo Salgado, não, perdão. Manuel. Manuel Salgado. Eles são primos. Manuel Salgado. A atualidade às vezes puxa-nos sempre para o engano.

Prega partidas.

Prega partidas. Portanto, Manuel Salgado e Vittorio Gargotti. Vittorio Gargotti é um italiano de grande renome. Ele morreu há pouco tempo, 2020, no meio da Covid, mas já tinha 90 anos, portanto não era provavelmente novo. Eu fiz aquilo para uma reportagem, para o apresentar, fazíamos uma obra em Portugal, importante, o Centro Cultural de Belém. Os nomes já não me recordo, não consegui encontrar o texto que escrevi na altura, mas recordo, há uma coisa que me ficou. E o que me ficou foi que já tinha ido muitas vezes a Évora, até tinha uma família amiga que morava em frente do Convento de Nossa Senhora da Graça, na casa em frente Eu nunca tinha entrado lá dentro. Acho que a maior parte das pessoas nem sabe bem do que eu estou a falar. A não ser quem é de Évora, naturalmente. Por quê? Évora deve ser dos sítios com maior concentração de monumentos, igrejas, capelas, locais de patrimônio. E patrimônio está naturalmente associado à cultura. O Templo de Diana é o mais emblemático, está sempre associado a tudo. Sobretudo se formos miúdos, é impossível não ir à Capela dos Ossos, que é uma daquelas coisas até para nos recordarmos daquela frase sempre impressionante: "Nós cá estamos, por vós esperamos."

Mas, Manuel, eu acho que os pais hoje já nem devem levar os filhos à Capela dos Ossos, que isso deve ser considerado uma coisa-

Eu ainda levei.

Sim.

Eu ainda levei os meus.

Nós entrávamos logo ali com seis ou sete anos pra ficarmos esclarecidos sobre as agruras da vida.

Sim.

Mas sim.

Não é traumático.

Não, não foi, então estamos aqui, são os escorregos.

Há mais coisas, a Sé, naturalmente, a Praça do Giraldo, que é um sítio onde se passa quase obrigatoriamente. O Convento da Nossa Senhora da Graça não vem propriamente na maior parte dos roteiros. No entanto, é uma peça que tem, pra mim, primeiro: o fascínio da fachada, que tem uma fachada como, eu arrisco a dizer, não há outra em Portugal. É pequenina, mas é uma fachada do Renascimento, e nós temos poucas obras do Renascimento relevantes em Portugal. Quando se vê com a arquitetura típica do Renascimento, sobretudo do Renascimento italiano, temos muito poucas. E são pouco conhecidas. Algumas são maravilhosas, como por exemplo, o Claustro do Convento Cristo em Tomar, mas aquela é pouco conhecida. Como disse, tinha uma família amiga que morava em frente, eu nunca tinha entrado ali. Entrei com o arquiteto e ele começou a olhar pra aquilo e depois vai direito e fica a olhar e a fotografar um pormenor que está no fundo da igreja. O convento hoje, a maior parte é ocupado por militares. É lá que está a missa militar de Évora. Aquilo foi quartel e durante muito tempo esteve assim, como estiveram outras coisas pelo país todo. Há ali três janelas que, depois consultando a ficha dos monumentos nacionais, que está no site dos monumentos nacionais, lhes chama janelas perspectivadas. E é mesmo isso. Por quê? Porque nós temos a ideia que naqueles quadros clássicos do Renascimento se redescobriu a perspectiva. Temos aquela ideia da perspectiva. E aquelas janelas, elas sendo em volume, é como se fossem um quadro construído com as regras da perspectiva e isso torna aquelas três janelas muito particulares, até por sua própria disposição, porque duas estão assim ao lado, cada um dos lados do altar, à esquerda e à direita, e depois a outra está logo encostada no canto. E por que eu estou a falar disto? Primeiro, porque é uma pequena joia. Depois, porque é um detalhe. E depois, porque pra quem visita, pra quem anda pelo país, muitas vezes o mais importante está nos detalhes. O mais importante está naquilo que nós não vemos à primeira, o mais importante está naquilo que nem sempre se valorizou. Eu até fui à procura de ver no inventário artístico de Évora, que é um clássico, é um livro feito por Luís Panca. Eu creio que até tenho os dois volumes do conselho. Um é só fotografias, o outro é só texto, mas não há uma referência muito específica a estas janelas. Porque aquilo provavelmente não era tão valorizado nessa altura. E nós temos mais coisas grandes e pequenas do mesmo período em Évora. Eu vou referir só mais algumas, como eu disse, tem algum fascínio por isso, porque quase todas elas são pouco valorizadas e pouco visitadas. Penso que até uma delas hoje só pode ser, de novo, parcialmente visitada. Ambas ficam fora das muralhas. Há uma que é muito pequenina e que está ligada à universidade. É o chamado Conventinho do Convento da Mitra, que fica em Valverde, a 12 km de Évora, é também uma joia pequeníssima, com umas colunas, uma igreja em cruz, como também é muito raro em Portugal. São pequenas raridades, daquelas que se ninguém nos disser: "Vai ver", nós passamos ao lado sem reparar. Quer dizer, muita gente vai ali ver aquilo, porque há uma quinta, há uns aquedutos, há um lago muito bonito, mas poucas pessoas entram depois no pequeníssimo convento e vão àquela pequeníssima igreja, que é maravilhosa. E depois há outro sítio, que é um bocadinho quase o oposto, apesar de tudo isso ser mais ou menos na mesma altura, estamos a falar século XVI, século XVII. Que é o Convento da Cartuxa. Eu tive uma relação muito particular com o Convento da Cartuxa. A minha mulher é editora de livros, teve uma editora, editou um livro sobre o Convento da Cartuxa, na altura em que estavam lá ainda os frades cartuxos, os monges cartuxos. Ela nunca podia entrar, ficava sempre à porta. Eu ia lá muitas vezes, eu entrava, ela não podia, porque é uma regra, as mulheres não podem entrar, aquilo é mesmo clausura E aquilo é um dos poucos monumentos nacionais que foi construído no tempo dos Filipes. Que é um tempo que nós tendemos a desvalorizar e tem uma dimensão, eu diria, espanhola.

Isso quer dizer o quê, José Manuel?

Muito grande.

Em grande.

Tudo em grande. E hoje, novamente, não se consegue ver aquilo que lá, que nesse convento é mais único. Os cartuxos entretanto saíram, eram já só quatro, estavam muito velhinhos, eram maravilhosos, mas estavam muito velhinhos. Penso que inclusivamente um deles já morreu entretanto, o padre Antão.

Não, o padre Antão ainda é vivo.

O padre Antão ainda é vivo.

Está em Burgos.

Está em Burgos. Então houve um outro.

Sim, foi o padre Prior.

O padre Prior é que morreu. O claustro é um claustro que tem 100 metros em cada ala. 100 metros é inimaginável. Quer dizer, é uma coisa que nós não temos ideia. Só vendo, é mesmo só vendo. Hoje estão lá umas freiras, aquilo está novamente como um convento de clausura. Pode-se visitar a igreja, que era uma coisa que na altura não se podia. A igreja tem uma fachada de mármore maravilhosa, que ao pôr do sol ganha umas cores deslumbrantes. Mas ali é, sobretudo, a perceção do claustro que é importante. Infelizmente ou felizmente, felizmente está ocupado, que é o que é mais importante.

Habitado, vivido.

Habitado, vivo, exatamente.

Vivo e vivido.

Vivo e vivido, que é o mais importante, mas já não se visita. Provavelmente, de vez em quando, é capaz de haver visitas, mas devem ser muito raras. Eu já não sei.

É porque está previsto poder ser visitado ciclicamente.

Ciclicamente. Na altura, quando estavam lá os monges cartuxos, sobretudo para as mulheres, eu penso que só houve uma vez aberta a sério, que foi nos 50 anos da devolução aos cartuxos pela Fundação Francisco Eugénio de Almeida. E então aí abriram-se, eu também estive lá nesse dia. Continuando a chamar a atenção para esses aspectos, que é, sobretudo, o seguinte: nós temos, no nosso património, e particularmente no Alentejo, o contraste entre aquilo que é o vazio e a concentração em Évora, em especial, mas não só, a concentração de uma quantidade de elementos que nos permitem revisitar praticamente toda a nossa história. Isso é óbvio, porque nós temos logo o convento de Diana, mas é mais óbvio do que isso. Eu, como disse, fui a Évora desde miúdo, mas só há meia dúzia de anos é que fui ver um outro monumento absolutamente único na península Ibérica, que é o Cromeleque dos Almendres. Ir ao Cromeleque dos Almendres, que eu novamente recomendo, vão ao fim da tarde, tentem lá estar ao pôr do sol, que é absolutamente mágico. Um cromeleque é um conjunto de pedras, aquilo é o maior da península Ibérica. Está num sítio com uma vista com Évora ao fundo, única. Para lá chegar, passa-se por um dos montados mais bonitos que eu já vi. E o montado tem tudo a ver com o Alentejo. Reparem, eu estou a falar de coisas que as pessoas menos conhecem. E eu acho que é isto que é necessário o viajante ter quando vai onde quer que seja. Quer dizer, não ir apenas àquilo em que, porventura, as visitas guiadas e os guias levam as pessoas, mas ir à descoberta daquilo que muitas vezes não é tão óbvio, mas que são detalhes que são muito importantes para nós percebermos. Por exemplo, quer aquelas janelas, quer o convento da Cartuxa, quer a mitra, quer naturalmente os almendres, são coisas que têm a ver com o cruzamento de culturas, porque houve aqui arquitetos que não eram portugueses, por exemplo. Mas no caso do convento da Graça tem a ver com a época áurea de Portugal. Portanto, a época da pimenta e dos diamantes, digamos assim. Só que não é Manuelino. E nós vamos sempre atrás do Manuelino, quando há outras coisas. Não sei o que é que está programado, e há muito a programar, seguramente, para Évora, capital da cultura em 2027. Mas este cruzamento entre aquilo que justifica de ser Évora um sítio.

Capital europeia.

Não apenas capital europeia, é um sítio UNESCO. Portanto, faz parte do património mundial da humanidade. Ter sido classificado como tal, e foi logo dos primeiros. É algo que merece a nossa descoberta. E se havia um tempo em que se ia a Évora apenas porque havia um ou dois restaurantes famosos, hoje há

Hoje há muito mais.

Hoje há muito mais.

Se bem que depois de uma visita ao Cromeleque dos Almendres, um bom prato de migas cai sempre bem.

Migas e outras coisas mais muito sofisticadas, até porque a oferta gastronómica também se multiplicou. Nós voltámos a ter uma universidade, que tínhamos tido, mas depois com a expulsão dos jesuítas deixámos de ter. Agora voltámos a ter uma universidade. Há muita coisa em Évora que vale a pena e que seguramente a capital cultural vai permitir viver e reviver de outra forma. Com vagar, devagar e com atenção, com tempo.

Com tempo e com vagar. Foi essa a palavra escolhida para dar lema à Capital Europeia da Cultura Évora 2027. Já ouvimos aqui a voz da Maria do Céu Ramos, é presidente da Comissão Évora 2027, também da Ana Paula Mendonça, historiadora e vice-presidente da CCDR do Alentejo. E está conosco também o coreógrafo Rui Horta, que dirige o Espaço do Tempo no convento da Saudação, ali no vizinho Conselho de Montemor. Um novo bem-vindos todos. Se calhar começava por si, Maria do Céu Ramos. Por que escolheram a palavra vagar como lema da Évora, Capital Europeia da Cultura em 2027?

Bom dia. O vagar, mais do que um lema, é um conceito muito expressivo da identidade e da cultura do Alentejo. É um conceito autêntico, que está enraizado na vastidão da planície, na vivência rural deste território de baixa densidade de que falou o José Manuel Fernandes. Porque o Alentejo, do ponto de vista geográfico e demográfico, representa um terço do território com uma expressão mínima de pessoas que ali residem. São, no conjunto, cerca de 350 mil habitantes. De forma que o vagar é um conceito enraizado na nossa identidade, na nossa cultura, mas obviamente está muito longe do preconceito que aqui também o José Manuel Fernandes falou, vai direito ao coração daquilo que representa, que é um tempo de silêncio, de escuta, de contemplação, de criação. Também de tradição, da transmissão do legado de valores, do fazer, do saber fazer, que passa de geração em geração. E, do meu ponto de vista, é também um lugar de construção de valores, da paz, dos valores europeus que estão presentes, necessariamente, no projeto de uma capital europeia da cultura.

Que vai acontecer em 2027. O que é que já está feito e o que é que os portugueses podem esperar desse evento?

Está feito tudo aquilo que o José Manuel Fernandes falou. A Évora real, verdadeira e autêntica, construída ao longo de séculos, cheia de história, reconhecida pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, muito conhecida como destino turístico, mas que é muito mais bela, para além do postal ilustrado que dela se costuma fazer, através destes recantos, destas singularidades, que também estão profundamente enraizadas naquilo que Évora é e naquilo que o vagar nos convida a descobrir. Está feito isso, está feito um projeto de apresentação artística e cultural com uma grande valorização pelo júri europeu, painel de jurados que escolheu Évora entre várias candidaturas, cerca de sete candidaturas que foram apresentadas por outras cidades portuguesas. Está feito um trabalho de relação com os líderes de projetos, que já pôs em marcha, desde que iniciamos funções, o essencial para que se execute aquilo que é o compromisso que se espera que Évora venha a ser em 2027 e estão abertos os caminhos para que se possa, com o apoio do PRR na reprogramação que o Governo negociou ou está a concluir a negociação com Bruxelas, possa haver o financiamento para a requalificação de um conjunto de infraestruturas que estavam previstas nesse livro de candidatura. Portanto, está Évora em si, está aquilo que a candidatura da Capital Europeia da Cultura acrescenta de criação artística, do lugar de construção do novo, não apenas da preservação da identidade, da história, da memória e do patrimônio, mas também a dimensão da criação artística, da difusão cultural e da circulação.

E nesse sentido, a ideia é recuperar já espaços que existem em Évora, através dos fundos do PRR, mas também programar um ano em que se trabalhe com companhias e artistas portugueses ou também há uma vertente universalista, digamos assim.

Obrigatoriamente, Évora Capital Europeia da Cultura, como as restantes, tem que ter uma dimensão europeia e assentar nas parcerias com outros países europeus, também outras capitais europeias da cultura. E o livro de candidatura que foi escolhido já indica várias dessas candidaturas e outras serão construídas neste tempo até 2027. Para além de ser um ano de grande programação artística e cultural, Évora, sobretudo, deve deixar um legado transformador para o futuro, que vivifique esta Évora histórica, patrimonial, multissecular, mas que lhe traga também uma dimensão projetual para o futuro. Eu penso que é muito importante que Évora devolva aos éborenses e aos alentejanos uma autoestima e uma valorização de si próprios, que um projeto com esta escala e com este alcance tem a possibilidade de mobilizar. E, portanto, apostar na preservação, requalificação e relançamento do que é histórico e do que é identitário. Dar ao vagar um sentido existencial e de partilha com o resto da Europa como uma forma de resistência a este tempo acelerado, que às vezes é devastador. E criar espaços e oportunidades para os criadores portugueses, europeus e não só, também de outras latitudes mundiais, se apresentarem neste lugar de excelência que é Évora, é o que promete Évora 2027.

Nos planos da Évora 2027 Que monumentos ou que infraestruturas é que vão ser recuperadas? Isso pode passar, por exemplo, também pela devolução, se calhar não é a melhor palavra, mas pela entrega à sociedade civil de infraestruturas que, por exemplo, hoje são ocupadas pelos militares. E o José Manuel falava aqui do exemplo que está a ser utilizado pelo exército, não é?

Penso que sim, pelo exército.

Pelo Ministério da Defesa.

A Mesa dos Oficiais continuará como tal. Mas há outros monumentos, outros sítios patrimoniais que estão na lista dos equipamentos culturais e patrimoniais, sítios monumentais a requalificar. Eu gostaria de destacar, desde já e em primeiro lugar, o Convento de São Bento de Cásteres, que já teve, há uns anos atrás, sob a égide da diretora regional da Cultura de então, a doutora Ana Paula Amendoeira, uma primeira campanha de obras de requalificação e que, no âmbito de Évora Capital Europeia da Cultura, vai ser totalmente requalificado para ficar à disposição da comunidade e, além do edifício, também a cerca, a quinta que a envolve e que será um parque ambiental, que será um parque da cidade para a fruição pública, para a valorização da sua área de montado. Este ecossistema natural do Alentejo, que é também um paradigma do vagar, porque o montado leva 40 anos a fazer e só se retira a cortiça das árvores de nove em nove anos. O tempo e os ciclos da natureza estão dentro do conceito de vagar. Portanto, este lugar é extraordinário. O Mosteiro de São Bento de Cásteres vai ser totalmente requalificado, o espaço envolvente também, e vai ser colocado à fruição da cidade. Isso é muito importante. Depois vai haver obras como a recuperação parcial do aqueduto, a consolidação de alguns aspetos que estão em risco, a requalificação dos celeiros da EPAC e outros que os evarenses conhecem bem. Há uma lista de monumentos que vão ser tratados, cuidados e que vão ser postos à fruição. Portanto, no que diz respeito a preservar o património, requalificá-lo, por exemplo, as termas romanas que estão dentro do edifício da Câmara Municipal, tudo isso faz parte de uma lista que desde o princípio foi colocado no livro de candidatura e para cujas intervenções pudemos finalmente encontrar os fundos no início deste ano, no quadro desta estreita janela de oportunidade que foi a reprogramação do PRR.

Qual é o valor global do financiamento?

26,2 milhões de euros.

Só para a recuperação de infraestruturas ou também para a programação?

Só para a parte de infraestruturas e equipamentos culturais. Está prevista também uma intervenção de requalificação e criação de infraestruturas de acolhimento no Recinto de São Brás, que é uma grande praça que está em Évora a prometer outras vivências e outros futuros, há muito tempo. Esse envelope de 26,2 milhões de euros é apenas para a componente física e edificada de Évora 27.

Muito bem. Vamos ter a oportunidade de falar também do futuro. Ana Paula Amendoeira, historiadora, vice-presidente da CCDR. Depois disto tudo, Évora fica uma nova cidade ou não?

Bom dia.

Mais ou menos.

Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um gosto e queria também congratular-me com a introdução que o José Manuel Fernandes fez.

Obrigado.

Que tocou em pontos muito importantes para a cidade, mas também de uma forma geral para a região do Alentejo.

Criou-lhe um problema, porque agora vai toda a gente a Évora este fim de semana procurar os sítios que o José Manuel sublinhou aqui. Preparem-se.

E também no seguimento do que disse a presidente da Associação Évora 27 sobre a questão da palavra, o conceito se calhar é um pouquinho pretensioso, mas da palavra vagar, e relacionando com a minha tentativa de resposta à sua pergunta. Na realidade, todos nós temos o nosso entendimento sobre o que será a Capital Europeia da Cultura ou o que é uma Capital Europeia da Cultura, apesar de ela estar definida perfeitamente naquilo que é a estrutura europeia das Capitais Europeias da Cultura, mas todos nós esperamos alguma coisa pessoal. E aquilo que eu, tendo participado também desde o princípio do processo, que começou em 2017, também foi um processo que começou com vagar, porque começámos à maneira alentejana a trabalhar neste processo a partir de 2017. Aquilo que eu gostava não é que Évora ficasse uma cidade nova a partir de 2027, mas o que eu gostava era que o projeto de propor uma nova visão necessária à Europa, não é pretensão, é dar um contributo a partir daquilo que é a cultura do Alentejo, a identidade, mas também o futuro a partir do nosso conhecimento tradicional atualizado, da investigação, do contributo da investigação aplicada em muitas áreas de conhecimento tradicional. E tudo isso Caldeado por esta palavra que, sendo portuguesa, é bastante aplicada no léxico alentejano, porque na conversa à alentejana muitas vezes nós não dizemos: "Não tenho tempo para isso", é: "Não tenho vagar para isso" ou "Tens vagar para fazer isso?" Ou: "Não tenho vagar, não há vagar para..." E noutras regiões do país não se utiliza a palavra tanto. Isso sendo um clichê, ou podendo ser um clichê, acho que foi proposto com uma grande criatividade, justamente como são as anedotas dos alentejanos que nós próprios contamos sobre nós. Neste caso, também usámos uma palavra que podia ser um clichê para a transformar completamente numa proposta de futuro, indo ao encontro do Pacto Ecológico Europeu, do novo Bauhaus europeu, das grandes linhas que a própria presidente Ursula von der Leyen apresentou durante o período de Covid, para uma transformação europeia, digamos assim, quase em contracorrente, para usar aqui o nome do nosso programa, em contracorrente com aquilo que são o pensamento mais dominante ou mais geral, digamos assim, do desenvolvimento e da economia, pois é necessário haver nichos de propostas alternativas que a própria Comissão Europeia veio propor com estas linhas de projetos inovadores, como é o caso destes dois que eu citei, mas há outros.

Portanto, afirmar Évora como um-

Évora e o Alentejo como uma proposta de novidade e de alternativa naquilo que são os processos de desenvolvimento, no que são os processos das vivências e de encarar o futuro a partir de uma maior ancoragem no que é o conhecimento das comunidades e o conhecimento tradicional, e não partir sempre como se estivéssemos numa base em que nada está feito e vamos sempre nós construir o futuro. E o Alentejo, como já foi dito, até pelos sistemas agro-silvo pastoris do montado, por exemplo, é uma região que está muito ancorada numa relação com o tempo muito especial. E não é nesse clichê, digamos assim, que a gostaríamos de propor, mas sobretudo como um contributo para uma mudança de algumas mentalidades nos processos de desenvolvimento ligados ao Pacto Ecológico Europeu, ao novo Bauhaus Europeu. E também gostaria de referir, até porque hoje é um dia simbólico desse ponto de vista, faz anos que o Papa Francisco foi eleito papa, se assim podemos dizer, e também na encíclica "Laudato si", que é uma encíclica do Papa Francisco de 2015, que é o "Louvado sejas", em que é um autêntico documento sobre as questões da natureza ecológicas, do património, da gestão do património, de uma visão do tempo inspirado também em São Francisco de Assis. Não é uma questão religiosa, atenção, é um documento que também é inspirador neste conceito e nesta proposta alternativa que se quer fazer do meu ponto de vista à Europa. Só queria dar uma nota, para terminar. Em relação ao que disse o José Manuel Fernandes sobre a Igreja da Graça e o Convento da Graça, que é, de facto, uma joia, está em muito mau estado de conservação e estamos a trabalhar com o Ministério da Defesa, justamente, também no âmbito, penso, de reprogramação do PRR, não tenho a certeza, mas o senhor Ministro da Defesa conseguiu uma verba extraordinária para podermos fazer a intervenção naquela fachada absolutamente incrível da Igreja da Graça e que vai finalmente ser recuperada pelo Ministério da Defesa com a colaboração técnica nossa, mas é um projeto do Ministério da Defesa e acho que é uma excelente notícia.

Quem nunca viu procure, google, vá ver a fachada e veja aquelas duas estátuas que estão por cima. Não conheço senhor mas senhor.

São as chamadas Meninas da Graça. E José Manuel, já agoço outra coisa, porque também como foi referido, e bem, a inscrição de Évora na lista do Património Mundial da UNESCO em 1986, gostaria só de referir que justamente o Comité do Património Mundial da UNESCO inscreveu Évora na lista do Património Mundial por um dos critérios, considerando que Évora era o melhor exemplo da Idade do Ouro, foi assim que foi chamado pelo Comité do Património Mundial, das cidades portuguesas e da sua influência naquilo que depois ficou a ser considerado o império português, mas que há muita matriz urbanística e monumental em Évora, sobretudo nas cidades de fundação no Brasil. E portanto, esse também foi um dos critérios de consideração para Évora ser património mundial da UNESCO, que agora também tem muita importância no desenvolvimento do programa da Capital Europeia da Cultura. Desculpe, demorei um bocadinho mais.

Não tem nada de pedir desculpa. Eu só estava a pedir para acelerar, porque eu gostava de ouvir ainda o Rui Horta. Até ao final da primeira parte, o Rui Horta dirige o espaço do tempo no Convento da Saudação, no vizinho Conselho de Montemor-o-Novo, vizinho de Évora. Rui, bem-vindo. É um espaço que abriu em 2000, que é um espaço de cocriação, onde os artistas são convidados a participar em residências artísticas. Conte-me lá a experiência dos últimos 24 anos. Tem valido a pena? Como é que foi mudar-se para Montemor-o-Novo e agarrar num projeto cultural num território de baixa densidade, mas que fica aqui a 45, 50 minutos de Lisboa?

Olá, bom dia a todos, ao painel. Eu, na verdade, vim para o Alentejo há 25 anos, portanto, eu já sou alentejano de adoção E, portanto, já posso contar anedotas alentejanas.

Já te autorizamos.

Já estou autorizado. Devo dizer que vim para o Convento da Saudação e dirijo o Espaço do Tempo. Fundei o Espaço do Tempo e há dois anos temos uma nova direção artística, eu sou o presidente da associação, ainda, e sou uma espécie de guardião do templo, mas temos um novo diretor artístico e há uma dinâmica que segue em frente com uma visão ajustada a sensibilidades diferentes, como é lógico. Para já, a paixão com que a Ana Paula falava do património é sempre incrível. Mas vinha também dizer que o grande problema aqui, eu venho das artes ao vivo e sou coreógrafo, venho da dança, mas do teatro e de tudo que são as artes ao vivo e, portanto, para mim são muito importantes as pessoas. Como dizia o Rui Belo: "Das casas ou as casas, quem sabe é quem lá vive, quem está nelas." E penso que as pedras, que são muito importantes e que foram empilhadas pelos homens ao longo da história, fazem sentido. Para já, foram empilhadas por homens, porque chama-se cultura e não natura. Se não fizermos nada, a natureza vem recuperá-las, vem buscá-las e ficará tudo igual. Temos que cuidar delas, mas só fazem sentido se forem habitadas. E o Espaço do Tempo, que tem este nome também um pouco como o vagar, foi a denominação que eu encontrei para falar daquilo que é o espaço do tempo, onde há um espaço diferente e um tempo diferente. Isso é o Alentejo. Sobre Montemor eu falarei com prazer, mas também gostava de só fazer um comentário geral à capital, que o grande desafio vão ser as pessoas. O grande desafio vai ser conseguir atrair, sobretudo, jovens e atrair gente não tão jovem, mas gente que queira investir no Alentejo e assim ter uma capacidade transformativa e sendo à volta da cultura, através de um ecossistema cultural, o que é muito importante.

Deixe-me só abrir aqui um pequeno parêntese para chamar a Maria do Céu Ramos, tenho aqui uma dúvida, vamos pegar aqui na deixa do Rui Horta. As atividades da Capital Europeia Évora 2027 vão concentrar-se todas em Évora ou vão também trabalhar com os conselhos vizinhos alentejanos, nomeadamente Montemor o Novo?

O espaço de compromisso e projeto de Évora 27 é a comunidade intermunicipal do Alentejo Central, com epicentro em Évora, naturalmente. Évora, Capital Europeia da Cultura abrange, no seu projeto, 14 conselhos, Évora e mais 13. E as atividades vão espalhar-se nesse grande palco, que é o antigo distrito de Évora. A partir daí, vai ainda haver uma expansão em círculos concêntricos até ao resto do Alentejo, até Beja, até Portalegre, até Alcácer do Sal. Vai haver circulação de projetos.

Portanto, é um evento com projeção regional.

É. O epicentro é Évora, que é o grande palco. O palco alargado de realização é a comunidade intermunicipal, Redondo, Reguengos de Montemor, Mourão, Alandroal, Arraiolos, Vendas Novas, enfim, são mais 13 conselhos. E depois vai haver itinerância e circulação de projetos artísticos por todo o Alentejo. E é o desenho dessa programação que daqui até início de 2027, vai ser desenvolvida pela direção da associação e pela sua direção artística.

Rui Horta.

Voltando a Montemor. O que acontece em Montemor é uma espécie de um case study, um laboratório. Em 25 anos, muita coisa aconteceu ali e o que aconteceu foi muito imaterial. Porque o convento, ainda hoje, isto é uma luta, é uma luta que fica nas minhas memórias, completamente nacional, típica, ainda estou a tentar recuperar o convento de Nossa Senhora da Saudação. Ainda teve verbas do PRR, mas isso começou há 25 anos, quando nós juntamos, por exemplo, dois diretores, um da Direção Geral dos Monumentos e outro do IPPARC, que se insultavam publicamente no ano em que eu cheguei a Portugal, por causa dos patrimónios de Estado. Foi uma coisa que me apanhou logo de surpresa e depois, de repente, pôr toda a gente a correr para o mesmo lado.

Em Portugal, não é surpreendente, infelizmente.

Pôr toda a gente a correr para o mesmo lado, foi um trabalho de uma vida e ainda não está terminado.

Vocês agora não estão lá, de resto, não é?

Não estamos lá porque-

Uma das abóbadas ruiu, não foi?

Por muito que se trabalhe no convento, e nós fizemos sempre um trabalho conjuntural, desde desentupir caleiras e mudar telhas e mudámos as janelas duas vezes durante estes anos, mas um dia caiu-nos uma abóbada em cima e íamos lá ficando. E a partir daí começou a levar a sério que se tinha que tratar daquele convento.

E vai acontecer, em princípio.

Sim, já teve uma primeira intervenção, deve-se dizer, uma intervenção de 1.600.000 € só para segurar o convento ao chão. Vai lá ficar, mas falta a qualificação toda. Eu diria que é muito importante pensar que quando se vem trabalhar numa comunidade como o Alentejo, nós temos que ter em atenção a cultura e não só a arte. O projeto do Espaço do Tempo até é um pequeno farol no Alentejo, é um projeto de referência, obviamente, ao fim destes anos. Tem uma dimensão europeia muito forte, porque o nosso espaço de residências é um dos maiores centros de residências na Europa. Para se ter uma ideia, nós temos cerca de 700 artistas por ano a passar, servimos uma coisa absurda, 15, 20 mil refeições por ano e somos mesmo uma espécie de projeto muito forte, mas é um projeto silencioso, é um projeto de processo. Nós não vamos para o Alentejo para fazer um CCB, nós vamos para o Alentejo para criar conteúdos e para ter esse tempo, esse vagar, esse espaço, esse tempo. E é muito habitual que no CCB ou em qualquer outro lugar, no Porto, no Norte, em diversos lugares, estreiem peças que passaram pelo Espaço do Tempo, foram criadas no Espaço do Tempo ou foram terminadas no Espaço do Tempo. Então, o que é que apetece a mim dizer? Eu acho que um projeto cultural tem que ter sempre, para já, uma dimensão local muito forte, no sentido que, por exemplo, deve consumir local, deve ter objetivos de desenvolver a comunidade onde se integra, envolver as pessoas, ser capaz de criar valências e tem que ser pertença, tem que criar pertença na terra. E eu sinto que foi o que aconteceu em Montemor. Nós criámos um ecossistema cultural ao longo destes anos. Há muita gente que veio viver para Montemor. Montemor tem, hoje em dia, uma identificação com a cultura muito forte, mas o projeto próprio vive porque existe um acarinhamento das pessoas. Nós somos parte da terra. Isso é um processo lento, um processo com vagar, um processo que contempla, não se faz em dois dias, faz-se com os artistas presentes na terra, faz-se com estratégias de mediação cultural, faz-se trabalhando com as escolas, com as associações, com muita humildade Quando olhamos, por exemplo, para um iceberg, que é uma coisa lindíssima, uma espécie de fenômeno da natureza que todos gostamos de ver, nós nos esquecemos que por baixo desse iceberg há uma massa de gelo cinzenta, invisível, que empurra esse iceberg pra superfície. Essa massa cinzenta é a cultura. Os artistas são o iceberg brilhante que aparecem nos jornais, que publicam, que viajam, que são criticados, que têm a sua visibilidade. Para que exista essa visibilidade, há todo um trabalho e um lastro que deve ser feito com e deve ser feito em participação.

Muito bem. Vamos fazer aqui a habitual pausa no "Contra Corrente" para atualizar as notícias. Regressamos já a seguir. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte do "Contra Corrente". Hoje estamos a fazer o programa a partir da Bolsa de Turismo de Lisboa, onde o Alentejo é um dos destinos convidados. Na primeira parte, fixamos o olhar em Évora, cidade que vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027, sob o lema "Vagar." Helena Matos, vamos fazer as 11?

Bem, não.

Os alentejanos riem-se porque sabem o que é fazer as 11.

Não, eu nunca faria as 11.

Não.

Não.

Fazer as 11 é no Baixo Alentejo, não é?

É em Borba.

Em Borba. Os trabalhadores param para confraternizar um pouco e um pequeno petisco.

Pois.

Nas tabernas.

Sim, mas domesticamente vivemos em conflito entre a Beira Baixa e o Alentejo lá em casa, portanto conheço essa expressão. E por todo um conjunto de razões, até a alimentação é predominantemente alentejana, embora aquilo que eu goste é uma coisa que eu acho que talvez seja a mais politicamente incorreta que eu vou dizer neste programa, que eu gosto mesmo do Alentejo.

Diz.

Pão com toucinho.

Oh!

Pão com toucinho salgado. E ninguém me convence que essas coisas que inventaram por aí para pôr no pão, fazem melhor do que isso. Não, desculpa, pão com toucinho é uma coisa notável, mas tem que ser com pão.

Com pão.

Com pão.

Pão verdadeiro.

Estás a falar com alguém que hoje vai comer a sorva de almoço. A parte, realmente, de beber, não bebo, não tomo mais café. Mas isso é o lado da Beira Baixa. Claro que depois também há na Beira Baixa coisas muito específicas. Aquele queijo malcheiroso, picante, mas que é muito bom.

O queijo queimoso.

Sim.

Cinzento, não é?

Sim.

Molhado em prata.

Quanto mais cinza. Pois, tem que ser molhado em prata, porque as pessoas acham que cheira mal. Mas vamos por aí. Há aqui uma questão, e sempre que se fala do Alentejo, até porque nós temos uma imagem muito ligada ao Alentejo, a grandes movimentos coletivos e muito populares. Aliás, este ano vamos ouvir falar muito de reforma agrária, por exemplo, coisas muito politizadas, mas já o tínhamos tido também no passado, quando, por exemplo, se percebe o que é o Manuelinho. Quer dizer, o Manuelinho, coitado, mas enfim. Na prática, uma revolta popular. O Alentejo teve revoltas populares ou estados de insurreição popular, caracterizados, nada por vagar, por uma grande violência, em diversos momentos da nossa história. Portanto, é uma coisa muito apaixonada, porque tem momentos de extraordinária violência, ou seja, muito popular e muito violento. Nós falamos muito das invasões francesas a norte, mas o que foi-

Em Évora

...em Évora, por exemplo. O cerco a Évora e depois a rendição de Évora.

E a destruição em Évora.

E a destruição em Évora e o saque. Eles dão um prazo pra Évora ser saqueada, pelos franceses, pelos soldados. Há um lado de povo e de violência muito grande no passado, porque nós geralmente ouvimos falar muito a norte. Porque quando se olha, e hoje acha-se que é tudo muito vagar e que naquele espaço aberto não haveria nada. Eu trabalhei algum tempo em séries de televisão, na parte da consultoria histórica, e achava sempre que no Alentejo havia muita história e muito que se poderia usar aquilo, às vezes, até como cenário, porque há por um lado o tal vagar e por outro lado a tal paixão. Évora e o Alentejo têm, e isso é muito importante para perceber até tudo aquilo que ali está e tudo aquilo que acontece. Quando nós vemos aquelas séries inglesas, as pessoas veem aquelas casas daqueles aristocratas, aqueles palácios, e dizem sempre: "Não, em Portugal não há nada disto, não há nada ao pé, não há nenhum palácio assim." Há. Chama-se Vila Viçosa.

Mas era um palácio real.

Não, mas não era real.

Antes não era real.

Antes não era real.

Era uma casa ducal.

Era uma casa ducal. E isso é que é muito interessante, porque duques há muitos. Quer dizer, duques nunca há muitos, os países nunca, então mais e mais Portugal não tinha dimensão pra ter muitos duques, mas um palácio ducal, no sentido de corte, no verdadeiro sentido da palavra, não existia. Eça de Queirós, em "A Relíquia", aborda esta-- aliás, a Titi teria um bocado esta loucura com os nomes. Ela deixa ficar tudo ao contrário, os prédios em Lisboa, sei lá, deixa ficar um prédio no Rossio ao Senhor dos Passos da Graça, aquilo é tudo. E o nome dos nossos ducados também é um bocadinho a mesma loucura, porque os duques de Bragança, na verdade deveriam ter ficado em Guimarães, nunca nem para Bragança nem para Guimarães. O duque quis continuar no Alentejo, onde por razões históricas de família já tinha palácio. Portanto, a existência do Palácio de Vila Viçosa, no sentido do cálido de uma corte, é um dos raros casos em que se usa a expressão corte em Portugal para algo que não é corte do rei, dá uma dimensão que não se multiplica noutros locais de Portugal. Nós podíamos pensar que a Casa de Aveiro era muito importante, embora o Palácio em Azeitão fosse muito importante, mas isto não tem correspondência naquilo que é a criação de uma cultura, não no sentido, se calhar, em que aqui está a ser dito, mas de uma cultura aristocrática. Porque, de facto, aquilo que nós temos, no caso europeu, muitas vezes daquilo que são hoje as capitais europeias da cultura, recuando um pouco, nós chegamos às grandes famílias da aristocracia. Isto é tão evidente. É óbvio que após 60 anos sem rei em Lisboa, a corte em Lisboa estaria depauperada. Mas é muito significativo que quando aquele que nós conhecemos como Dom João IV foi para Lisboa para ser rei, ao que se gosta de dizer, ligeiramente contrariado, entre as suas contrariedades não estava apenas o facto de ele ser um homem prudente e acizado e perceber que aquilo que o esperava não era necessariamente bom. Seria certamente pior que a sua vida de duque. Embora aquilo que o leva é também o facto de uma parte da aristocracia, nomeadamente os Bragança, que viviam no Alentejo, terem percebido que a revolta popular a acontecer, porque ela estava a acontecer no Alentejo, em Évora, e era muito expressiva, se iria virar contra os aristocratas portugueses que estavam cá. E, portanto, Dom João IV, na altura ainda não era Dom João IV, era Dom João, duque de Bragança, que vai para Lisboa, tem de levar do seu Palácio de Vila Viçosa aquilo que ele considera adequado a alguém com o seu estatuto. E ele era duque, ainda não era rei. Ou seja, a sua casa em Vila Viçosa, o seu palácio em Vila Viçosa, estava muito melhor apetrechado de tudo, seja de mobiliário, seja das peças consideradas indispensáveis ao dia a dia de uma grande família, do que estava o palácio em Lisboa. É certo, Dom Sebastião já tinha ido há algum tempo, Portugal tinha tido, depois de 60 anos, governação sediada em Madrid, mas mesmo assim, o palácio de Lisboa é fornecido com bens que vão do Palácio de Vila Viçosa.

Aliás, Dom Carlos é morto vindo de Vila Viçosa.

Da Vila Viçosa.

Da Feira dos Santos.

Exatamente. Ou seja, o Alentejo vai ficar e isso vai se estruturar ao longo do tempo. Nós temos de olhar para o Alentejo também como uma planície política de passagem. Ou seja, Portugal tem duas fronteiras. Uma é com o Oceano Atlântico, que nos levou para caminhos que se sabem. A outra era com o reino aqui do lado. E, portanto, olhando para o mapa, eu tenho de conceder ao lado alentejano da minha família, da família que constituí, que efetivamente é mais fácil ir pelo Alentejo do que fazer por outros caminhos. E portanto, o que é que acontece? Há todo um conjunto. Há bocado foi aqui referido Vendas Novas. Vendas Novas, em parte, é um cenário construído para que o rei se pudesse deslocar. Acontecem coisas extraordinárias no Alentejo, na fronteira do Caia, a troca das princesas. É claro que tinha de ser feita ali, ninguém ia conseguir trocar as pobres das princesas. Já a situação era difícil fazer uma troca de princesas. E é feita na fronteira do Caia. E depois, aquilo que nós vamos ter, o Alentejo, sim, tem pouca gente, é verdade, mas podem acontecer coisas extraordinárias. Há coisas que uma pessoa pensa, e pensa tantas vezes. O que os ingleses e americanos não teriam feito com isto? Quando, por exemplo, o Dom João II mata. Temos dois cunhados. Um é morto em Évora, o Dom Fernando, mas depois há o outro, mais novo, que era duque de Bragança. O homem que diz: "Um homem como eu não se prende para ficar preso". Quando ele percebe que vai ser executado. Porque o duque de Bragança, que por sinal estava sempre no Alentejo, em casa em Évora, não era preso para ficar preso. Mas quando o outro duque é assassinado, o seu filho é retirado de cena. Ele tinha um filho, não era legítimo, mas tinha um filho. E esse filho é mandado pela avó, pela Dona Beatriz, para ser criado no Alentejo sem saber quem é, como se fosse filho de um lavrador. E uma pessoa pensa: "Bolas, faça um cinema". Porque há um momento, quando Dom João II morre, em que a avó manda, e uma pessoa imagina o que terá sido chegar ao Alentejo os enviados de Dona Beatriz para explicar àquele jovem adolescente, que já porventura o sabia, que ele não era simplesmente o filho de um lavrador. Um príncipe da Casa Real Portuguesa. Há todo um lado quase de excesso neste lado alentejano. Há um episódio que eu acho que é extraordinário, que dá muito conta daquilo que era a preponderância. Nós temos outros duques e outras grandes casas aristocráticas em Portugal, mas não temos isto, por exemplo, que só acontece quando existe, efetivamente, a tal preponderância da aristocracia numa grande casa, mesmo quando nem o duque está, nem sequer o rei de Portugal está em Portugal. É quando vem a Portugal a primeira embaixada do Japão. A primeira embaixada, eu não sei dizer se diz "tenchou", não sei como é que isso se diz. À japonesa e à jesuíta, porque estamos a falar de japoneses convertidos, foi concebido de uma forma extraordinariamente inteligente. A viagem era perigosíssima. Estava em 1582. Quem é que se vai mandar? Mandaram crianças, rapazes, filhos de aristocratas japoneses convertidos. Eles têm entre 12-

E 15 ou 16.

Porque eles saem de lá com uma idade e chegam cá com outra.

Demoram oito anos, é a embaixada Tench.

Eles saem do Japão, tudo isto demora imenso tempo. Quando chegam a Lisboa, o próprio cardeal Dom Henrique já tinha morrido. O rei de Portugal estava em Madrid. E eles vão conhecer o rei de Portugal, até porque também iriam ao Vaticano. Saem e vêm pelo Alentejo. É a tal questão da rota, também é uma rota geográfica. Eles estão oito dias, se não estou em erro, em Évora, onde tocam na Sé de Évora, no órgão renascentista da Sé de Évora. Estão em Évora e vêm Évora. É curioso, porque eles estão em Lisboa, e é um dos sítios onde o facto de serem japoneses não causa tanta curiosidade, por exemplo, quanto em Espanha, porque nós tínhamos escravos japoneses em Lisboa. Aliás, o Dom Sebastião tinha proibido a escravatura de japoneses, porque o que é que acontecia? Famílias muito pobres do Japão vendiam os seus próprios filhos e filhas como escravos. E em Lisboa já se tinha visto japoneses. Mas agora em Madrid, por exemplo, não se tinha visto, e portanto o aspeto deles causa uma grande surpresa. Eles, em Lisboa, fazem aqueles percursos dos turistas de hoje. Vão à Torre de Belém, presumo que não estiveram em fila como nós estamos agora, mas vão à Torre de Belém, vão por outras razões. Tem a ver com razões religiosas, à Panha Longa. Tem a ver com os monges, tudo isso. E depois vêm pelo Alentejo para conseguirem chegar a Madrid. Estão os tais oito dias em Évora. E depois, não sei o que Beja aqui veio fazer. Não havia ali nada do Luís da Rocha, mas muito calorzinho hão de ter passado. Estão em Évora e vão a Vila Viçosa, que é mesmo designado como corte. Há um problema com os duques de Bragança, que os nomes não variam muito. As mulheres são invariavelmente Catarinas, o que causa a maior das confusões. Eles aí já estão numa fase até de construção, porque os duques, como grandes aristocratas, são grandes construtores. Têm um palácio e depois constroem outro, até por razões de história familiar bastante atribulada e que também dava um belo filme. Porque é um adultério. E a descrição do adultério de uma duquesa de Bragança permite-nos conhecer como é que funcionava uma grande casa aristocrática. Os quatro meninos japoneses vão ao Palácio de Vila Viçosa, onde o José Manuel Azevedo conta uma vez a história, os pais de hoje terão um sulico neste momento aqui, onde a duquesa mandava acordar de manhã os meninos japoneses com o que tinha de mais precioso: tacinhas de açúcar. Se fosse hoje, os pais diziam que eles estariam muito hiperativos, mas as crianças japonesas tinham outro autocontrole. Terá sido em Évora que houve o contacto até com a questão gráfica. Eles mostram como é que eram as coisas gráficas no Japão. Há um contacto cultural entre dois mundos que não se conheciam. Aliás, a duquesa terá mandado fazer, e isto também só é possível pensando assim na época, fatos para os seus próprios filhos para serem iguais aos dos japoneses. Terão sido feitos durante uma noite, João, não me vais perguntar por quantas pessoas. E depois deixam o Alentejo, em direção a Madrid, depois vão ao Vaticano, onde até morre um papa, eles assistem à consagração de outro papa. E isto dá conta daquilo que é uma vida aristocrática com um peso que faz a diferença depois. Não é apenas as paredes que ficaram construídas, é uma vivência. As pessoas têm essa ideia que os génios caem do céu. Olha, vem ali uma pessoa genial.

É um processo. Leva tempo. E é preciso devagar.

É preciso devagar e é preciso muita gente. Nós gostamos de acreditar que há sempre umas figuras extraordinárias, mas para que haja figuras muito extraordinárias, tem de haver muita gente mediana.

Muito bem. Eu não sei se tu viste, eu olhei aqui pra cara do Rui Horta enquanto tu falavas e vi nascer ali três produções Rui.

Eu isso não sei, mas sei que a Évora 27 vai revisitar esta embaixada.

Era isso que te ia perguntar, exatamente.

Em colaboração com uma instituição japonesa que é o Japan Fest. É extraordinário uma fundação que existe no Japão só para investir nas capitais europeias da cultura e promover a cultura nipónica

Desculpe só interromper. Eles têm um enorme interesse, muita coisa publicada sobre esta missão.

Uma enorme admiração.

Exatamente.

Évora é lugar de peregrinação.

Exato.

De muitos japoneses, frequentemente visitada por grupos diplomáticos, artísticos, embaixadas, renovada nas culturas.

Eu queria dizer que eles participaram na recuperação do órgão. Sim, foi conosco. Fizemos um protocolo com uma associação, peço desculpa por interromper, Céu. Com a Associação de Amizade Portugal-Japão, que é o professor Genjiro Ito, um japonês, que estudou os papéis japoneses que vieram escondidos nos biombos depois da expulsão dos jesuítas para Portugal. Portanto, é um japonês muito interessado e que vem cá agora dia 17. Vem novamente à Sé de Évora ver. E durante o Covid, eles ofereceram-nos um apoio mecenático de mais de €60 mil para o restauro do órgão renascentista da Sé de Évora, que os príncipes japoneses escutaram e que no seu diário, adorei que a Helena falasse deste assunto. Foi uma surpresa ótima. Eles têm um diário.

Sim.

Estiveram oito ou nove anos na Europa e eles só vinham a Roma. E foi o D. Teodósio de Bragança, o bispo de Évora, que conseguiu que eles viessem a Portugal, a Vila Viçosa e a Évora.

Sim, desculpe. De facto, não foi por acaso.

Não foi por acaso, exatamente. E que vieram a esta espécie de corte na aldeia, que era Vila Viçosa, e que foi extraordinária para o Alentejo, para o país, mas para o Alentejo foi absolutamente diferenciador ter aquela casa ducal. E, portanto, esse diário que eles escrevem, dizem que ouviram como se fosse uma música dos céus que nunca tinham ouvido quando ouvem o órgão renascentista de Évora. E nós fizemos depois a inauguração do restauro em 2023 e veio uma menina japonesa, que vem cá agora outra vez, dia 17. Aprendeu uma partitura da Escola de Música da Sé de Évora para tocar no órgão da Sé em maio de 2023 e veio com a mãe, tem 22 anos, e teve que aprender de propósito para dar essa homenagem aos alentejanos, à Sé de Évora e a Portugal. E ela executou uma obra da Escola de Música da Sé de Évora do século XVI no órgão recuperado. Portanto, há, de facto, como te dizia, Céu, uma ligação muito grande e até há uma placa na Sé de Évora a evocar essa visita dos príncipes. É uma história muito pouco conhecida. Eu agradeço mesmo ter falado nisso, porque é muito pouco conhecida e que dava, de facto, pano pra mangas. Peço desculpa.

Eu descobri este livro do Japão para o Alentejo.

Que é do Tiago Paçô Conceiro.

Conhecia.

De Vila Viçosa, justamente. É vice-presidente da câmara.

Uma história fascinante. E que deixou lastro, não apenas para este tempo.

E que vai ser contada na Évora.

Vai ser revisitada. Mas que tem sido também ao longo do tempo. Eu gostava de dizer, eu lembro-me que com a colaboração do Pedro Canavarro, que salvo erro exerceu funções ou diplomáticas ou acadêmicas no Japão há décadas atrás.

E é o presidente da associação agora, de amizade.

Eu lembro-me que em colaboração com ele, a Fundação Eugénio de Almeida, onde eu trabalhei em Évora, fez um concerto na Sé cruzando música erudita da Sé de Évora com Tendai Shomyo, que é uma expressão musical nipónica, mas que também tem uma mise-en-scène extraordinária com todo o guarda-roupa sofisticado do Japão. E foi um espetáculo belíssimo que aconteceu talvez há 18, 20 anos. Portanto, ciclicamente há acontecimentos no rasto destes factos históricos.

E agora vamos também à Exposição Universal de Osaka, que é este ano em maio, a nossa participação do Alentejo, onde vamos levar também.

Essa história.

Vamos levar uma réplica dos papéis japoneses que vieram nos biombos escondidos pelos jesuítas e que foram restaurados com o apoio dos japoneses.

Só uma coisa pra explicar aqui, João. Estes quatro príncipes embaixadores, há um deles que sobrevive, mas é preciso que se entenda. Um deles até é martirizado, depois naquilo que vem a ser a perseguição aos jesuítas no Japão. Portanto, têm uma história de vida única, praticamente.

Muito bem. Maria do Céu Ramos, já percebemos que esta história vai ser revisitada na Évora 2027, Capital Europeia da Cultura, mas vão ser contadas também outras histórias do passado de Évora ou a Capital Europeia da Cultura vai apostar mais em formas e produções artísticas contemporâneas?

Vai haver uma grande abertura à contemporaneidade. Quer dizer, todo o legado histórico e identitário de Évora vai ser revisitado, reapropriado, promovido como parte do que é Évora e do que é a identidade cultural da cidade e da região. Mas tem que haver, por definição, nas capitais europeias da cultura, e é esse também o desígnio assumido de Évora 27, um grande espaço à criação artística contemporânea, às produções nacionais e em parceria europeia. E, portanto, esperamos que esta polinização dos criadores europeus e portugueses possa criar oportunidades ricas e fecundas para A comunidade artística nacional, para os agentes culturais locais e que possa fazer emergir o potencial que precisa de uma alavanca e que precisa de oportunidades. E também trazermos o estado da arte da Europa a Évora no ano de 2027. Colocar ombro a ombro os criadores portugueses com os criadores europeus e os criadores do resto do mundo, porque é importante dizer que não é só com os outros países europeus que as capitais europeias se relacionam. As capitais europeias são espaços abertos às culturas do mundo. Aliás, há um projeto muito interessante que liga Évora à sua antípoda na Nova Zelândia. É um dos projetos que está descrito em "Bid Book", estou me a lembrar deste projeto de memória, que vai fazer um percurso físico entre Évora e Ōkato, que é o lugar na Nova Zelândia que realmente está nas nossas antípodas. Isto mostra bem que além da escala europeia, há uma escala global e há lugar à criação, e há lugar à coprodução, e a história e a criação contemporânea vão estar de mãos dadas em dinâmicas várias.

Já percebemos que com este projeto de Évora, capital europeia da cultura em 2027, se pretende afirmar a cidade de Évora como uma espécie de farol de cultura, mas os chamados territórios do interior do país têm um grande desafio que é a demografia. Como é que se perpetua este legado?

Sim, eu há pouco disse o número errado. Os habitantes do Alentejo no conjunto são meio milhão. Um terço do território com 500 mil habitantes. O Conselho de Évora tem 50 mil habitantes e a comunidade intermunicipal anda à volta dos 150 mil. De facto, o problema dos territórios de baixa densidade é um problema geográfico, demográfico, econômico, que se traduz também do ponto de vista sociológico, na falta de massa crítica, na ausência de lideranças institucionais fortes, nalguma dependência em relação às políticas públicas e projetos como os das capitais europeias da cultura, como a Capital Europeia da Cultura de Évora em 2027, são oportunidades para abrir brechas neste estado de realidade e de promover alguma-

Quebrar um pouco também esse ciclo, não é?

Quebrar estes ciclos e criar projetos com potencial alternativo. A criação de massa crítica, a inscrição de Évora e do Alentejo em circuitos internacionais com intercâmbios culturais, de produção, de circulação. Tudo isso já se faz, mas precisa de uma alavancagem que o evento desta escala e desta natureza tem que proporcionar.

O Rui Horta e o seu Espaço do Tempo no Convento Nossa Senhora da-

Há muitos que o fazem.

Saudação em Montemor foi uma boa inspiração?

Sem dúvida. O projeto do Espaço do Tempo é um projeto devagar, é um projeto com vagar para dizer bem das possibilidades do Alentejo e é um projeto pioneiro que tem o seu valor próprio e que é inspirador para muitas das dimensões do que se faz hoje no Alentejo e do próprio projeto da Capital Europeia da Cultura.

Foi difícil, Rui, começar este projeto em 2000?

É sempre difícil. É um desafio, quando se começa, começa-se mesmo de coisas muito básicas, como andar atrás das cobras que andavam no convento e dos ratos, etc. Mas isso tem o seu lugar e nós vimos com uma força enorme quando começamos qualquer coisa.

O Espaço do Tempo, quando começou em 2000, foi ocupar parte do Convento de Nossa Senhora da Saudação em Montemor-o-Novo, que estava abandonado, não é?

Estava abandonado. Continua hoje em mau estado.

Sem abandono.

Mas que irá ter melhores dias. Mas eu penso que esta questão da Capital Europeia de Cultura tem aqui um ponto muito importante, que são as pessoas. A cultura tem fundamentalmente dois olhares diferentes, não três, não quatro. Há dois tipos de olhares perante a cultura, um olhar do passado, que já foi feito, um olhar conservador. É importante, que é o lugar do museu, que é o lugar da história, que é o lugar de tudo o que temos em geral estado a falar aqui. Mas depois há outro olhar da cultura que é o não feito, que é o contemporâneo, portanto, que é outro discurso. No fundo, há dois discursos. Eu penso que o desafio é que este discurso das pessoas, que é o discurso que vai fazer a mudança no Alentejo, porque a questão do Alentejo tem a ver com trazer pessoas que fiquem no Alentejo, façam daquilo a sua causa, que essas pessoas tenham suficiente massa crítica, porque o que faz a diferença são realmente as pessoas, e que nós consigamos, através de um processo que é uma ocasião única para o Alentejo como esta capital, conseguir seduzir, estender o tapete vermelho a todas estas pessoas. Os geógrafos olham para mim e eu sou dado como exemplo do novo rural. Ou seja, rural não tem a ver com a paisagem, não tem a ver com a produção, tem a ver com o número de pessoas por quilômetro quadrado. Eu há 25 anos, depois de ter estado 10 anos em Nova York ou 10 anos na Alemanha, vim para Montemor-o-Novo. Era uma coisa um bocado suigêneris. E não fiquei em Lisboa, onde poderia ter outro tipo de trabalho e várias ofertas de trabalho, mas foi muito interessante ter feito este caminho de retorno, este caminho de volta para o campo. E este é um caminho que eu acho que é essencial. As pessoas, hoje em dia, têm necessidade pessoal.

É preciso haver trabalho, não é?

É preciso haver trabalho. As pessoas vão para um lado empurradas e atraídas pelos dois vetores.

E no seu caso, o Espaço do Tempo tem esse mérito, já conseguiu fixar pessoas em Montemor?

Eu acho que sim. É evidente, o Espaço do Tempo tem uma intervenção relativamente limitada, mas criou um ecossistema, como há pouco dizia, em que se mudou muito. Nunca saberemos o que mudamos, mas sabemos que mudamos a vida de uma pessoa com um espetáculo, com um livro, com uma história. Portanto, ao longo dos anos, temos muito público jovem, muito público das escolas, muita gente que foi estudar cursos improváveis, que nunca teria e que provavelmente teria de carregar pilhas de gás e que foi fazer outras coisas. Então há todo esse envolvimento com a comunidade que o Espaço do Tempo tem e que pode pôr na lapela, sem dúvida. E tem também uma coisa muito importante, que nunca se entende perfeitamente, que é: a cultura eleva as pessoas. Quando as pessoas dizem: "Nós temos cá o Espaço do Tempo." Eu agora estou a falar do Espaço do Tempo, estou aqui na Rádio Observador. Há uma série de pessoas em Montemor que vão ouvir. Isso eleva as pessoas, quer dizer, as pessoas dizem: "Nós temos cá o Espaço do Tempo, nós tivemos cá o Rui Horta." Se calhar, nunca subiram aqueles dois ou três degraus para entrar no claustro. Mas a noção de pertença, de termos algo que nos orgulhamos, é também um elemento muito importante na fixação das comunidades e na própria utopia que tem a ver com sonhar um futuro. É evidente que a questão do vagar endeusa, de algum modo, este tempo alentejano, que é cada vez mais raro. Nós iremos inexoravelmente para aí porque já trabalhamos só, em média, três dias e meio por semana, se pensarmos nas férias, nos feriados, nos dias de descanso obrigatório, no dia de descanso complementar, nós trabalhamos até, em média, de segunda a quinta-feira, à hora de almoço. Iremos trabalhar menos, porque vai haver mais máquinas a fazer o trabalho das pessoas. Portanto, uma coisa muito importante é saber o que vamos fazer com o resto do tempo. O Arário falará muito disto, desta preocupação em ocupar o tempo. Eu sinto que o que esta proposta tem de muito interessante, e o bid book é forte, e eu até gostando de deixar aqui uma palavra de agradecimento à Paula Garcia, que foi a pessoa que empurrou este bid book durante o processo de candidatura. Mas aquilo que é mais importante para uma pessoa que vive no Alentejo e vem encontrar um mundo diferente é, de facto, nós encontrarmos outros para conversar sobre estas coisas. Portanto, temos que criar comunidades e temos que atrair pessoas que falem de outra maneira. O desafio do cosmopolitanismo, que não é propriamente um desafio do vagar, é muito importante. Portanto, é nesta junção entre o património e uma cultura que olha para o passado, como se disse aqui, de uma forma absolutamente maravilhada, e de um futuro que tem que ter uma atração, porque há também em tudo isso pobreza, há exclusão, há falta de condições e de futuro, realmente, para os mais novos. Portanto, a universidade é muito importante. É muito importante, por exemplo, que a universidade se case com esta Capital Europeia de Cultura, porque os jovens, muitas vezes, vocês não acreditam nisto. Eu estive em Burgos, eu fui artista residente em Burgos durante um tempo, e a Maison da Culture, que foi fundada pelo Maloof, a primeira grande arte de centralização ainda nos anos 60, estava de costas para o conservatório. Os jovens do conservatório não vinham ver os espetáculos de dança do outro lado no teatro. Quer dizer, tu tens que criar aqui uma capacidade, por exemplo, na universidade, de dizer que a cultura não é uma mordomia, a cultura é um olhar, é aquilo que vai fazer de mim uma pessoa com capacidade até de ter um horizonte, uma agilidade mental, e a cultura abre horizontes, a cultura estimula, agita, e esse lado é absolutamente essencial. Eu sou muito alentejano já, portanto, falo daquilo como a minha terra, e criei três filhos no Alentejo, que agora estão obviamente em Berlim, mas que hão de voltar um dia. Mas a verdade é que eu acho que esta capacidade de nós agitarmos e de pensarmos que a cultura não é uma mordomia, é absolutamente essencial para o futuro do país e para o futuro do Alentejo.

Deixe-me só fazer uma pergunta muito rápida ao Rui Horta. Quer dar-nos um exemplo tangível de uma reação que tenha tido das gentes de Montemor ou dos protagonistas da história de Montemor sobre a presença do Rui Horta e do Espaço do Tempo?

Eu quando faço um espetáculo no Alentejo ou em Montemor, o grande elogio que tenho é quando se passa do outro lado do passeio, um miúdo da escola secundária e levanta assim o dedo e diz: "Rui Horta, grande maluco." Isto, sim, acontece muito em Montemor e acontece com os artistas, etc. Mas eu acho que há coisas que aconteceram no Espaço do Tempo, por exemplo. Nós sempre achamos que tínhamos o direito, em Montemor, de ter os grandes cromos da nossa cultura. Fizemos debates sobre a crise, por exemplo, na altura da Troika, os sinais de fundo, enfim, por aí fora, sinais de fogo, que já estava ardendo, no fim, em que eram moderados, por exemplo, o Carlos Vaz Marques, mas em que tínhamos, sei lá, o Eduardo Lourenço, em que tínhamos escritores, tínhamos filósofos, tínhamos pensadores, e Montemor teve a sua capacidade aos sábados de manhã, por exemplo, ter tertúlias, tomar pequeno-almoço, um café, ler os jornais e depois ter duas horas e meia de debate. Por exemplo, falando do Carlos Vaz Marques, que me dizia: "Eu mudei a minha vida porque um dia foi um jornalista à minha escola falar de jornalismo e eu nunca tinha pensado ser jornalista." Essa história é até contada pela voz do Carlos Vaz Marques, que se tornou um grande jornalista. Mas também eu gostava de vos dizer que quando nós fazíamos as sessões sobre jornalismo e fizemos coisas incríveis, inventamos um assalto a um banco e os miúdos tinham que fazer ali trabalho jornalístico sobre aquilo, ligado à disciplina de História no décimo ano, que é no décimo e 11º ano, nessa altura, de Língua Portuguesa, aliás, uma das coisas mais extraordinárias que houve foi nós pensarmos que aquele momento mudou a vida de não sei quantos miúdos. Os miúdos entrevistavam, falavam. Nós criamos uma rádio local, nós trabalhamos com a rádio local, nós somos uns grandes ativistas de conteúdos para os mídia locais. E portanto, os miúdos terem o microfone na mão e andar a entrevistar, era obrigá-los a fazer as perguntas certas. Saber fazer perguntas é tão importante como dar uma resposta.

Maria do Céu Ramos, queria complementar.

Queria dizer que a par deste lado que o Rui falou, de que a cultura deve proporcionar certa agitação, um certo questionamento Eu gostava de falar também do papel da cultura como fator de inclusão. Se hoje o Alentejo é uma espécie de paraíso perdido, para onde muitas pessoas vão porque escolhem viver em tranquilidade, neste tempo dilatado e espesso que é o vagar, que lhes permite viver com as suas famílias perto da natureza e com acesso a qualquer lugar da Europa e do mundo em pouco tempo. Também há estes novos residentes, que de alguma maneira são uma elite cultural, que são parte deste projeto de Évora 27. Também há outros novos residentes migrantes que vêm à procura de paz, vêm à procura de condições de sobrevivência e que também estão em Évora e também estão no Alentejo. E a cultura e Évora Capital Europeia da Cultura tem de ser um fator que promova a inclusão social.

E há uma programação desenhada para isso?

Há vários projetos que são dirigidos neste sentido.

Deixe-me perguntar também, porque isso é um lado muito atual. Estamos a falar sobretudo de novos residentes que vêm, por exemplo, os chamados nômades digitais, que eventualmente poderiam atrair o Alentejo, tem todas as condições para atrair muitos, ou estamos a falar sobretudo daqueles que hoje em dia, sobretudo nos trabalhos agrícolas, substituem?

Estamos a falar de todos e estamos, sobretudo, a falar de juntar todos com todos e uns com os outros. Estamos a falar de valorizar a diversidade cultural, não apenas europeia, como dos países orientais, do Nepal ou do Paquistão, que têm muitas pessoas a residir, a viver, a trabalhar em Évora. Estamos a falar, por exemplo, dos novos residentes que têm vários espaços de grande qualidade, de eleição e produção artística espalhados pelo território. E fazer projetos artísticos orientados para a inclusão social, para a evidenciação da riqueza cultural de cada uma destas comunidades e da cultura como linguagem de aproximação, de compreensão, de conhecimento e de valorização do outro. Portanto, na verdade, não estamos a falar só de uns residentes, estamos a falar de todos e de como há projetos diferentes em Évora 27 e ainda surgirão, com certeza, na programação a desenhar, espaços de conhecimento recíproco, de escuta recíproca, que devem desembocar numa maior compreensão, conhecimento e humanização da realidade social daquela cidade e daquela região.

Já tem alguma unidade ou algo desenhado na programação para explicar a um estrangeiro o conceito de vagar, por exemplo? Isso está pensado?

O conceito de vagar é um conceito identitário, dificilmente transponível em si para outras latitudes e culturas. Mas sim.

É um desafio.

É um enorme desafio em curso.

Posso interromper, João?

Sim.

É sim. Julho.

Não me esqueci de si, Ana Paula.

Em julho, experimenta estar às 14h, no meio de um sítio qualquer no Alentejo e percebes logo o que é vagar.

É, o vagar impõe-se.

É uma questão de bom senso, é uma questão de sobrevivência. Não foi um ímpeto que deu nas pessoas.

Também há o Volta ao Alentejo em bicicleta, há pessoas que às vezes acham que isso não existe.

Sempre tive dúvidas sobre o acerto daquilo tudo e sobre o acerto dos calendários exatamente dessa prova.

Tem que começar cedo. Tudo. A vida tem que começar sempre cedo.

Pode refrescar.

Eu queria só comentar sobre isso.

Eu tenho que dar a palavra agora à Ana Paula Amendeira, porque já não pediu várias vezes. Peço desculpa.

Eu falo a seguir ao Rui.

Então vá, a seguir ao Rui.

As artes, em geral, e a cultura sempre foram um porto de abrigo para muitas coisas. Nomeadamente para as identidades de gênero, para tudo o que é minorias, para tudo o que são pessoas excluídas, até pessoas pobres. Nós, na verdade, somos um abraço. É normal, isto é o que nós fazemos bem. Pois há outras coisas que não fazemos tão bem, mas esta área é inevitável. Todas essas questões da racialização, todas essas questões hoje em dia, de toda esta mão de obra agrícola, que estranhamente Portugal é dos poucos países da Europa que importa mão de obra agrícola desta dimensão, o que eu acho que nos deve fazer pensar também que modelo de país é este. Mas eles estão cá e são integrados nas artes. Basta-me lembrar o projeto da Madalena Vitorino na Costa Vicentina, extraordinário. Quer dizer, as artes têm que inevitavelmente fazer aquilo que a Maria do Céu está a dizer, que é abraçar toda esta diferença. Mas eu estou a falar também de outros residentes. Eu estou a falar de que nós não podemos juntar só carruagens. Nós precisamos ter locomotivas para puxar pelas carruagens. Nós precisamos ter locomotivas e muito fortes. E Portugal tem um grande problema com elites, há uma falência de elites.

Já agora, a esse propósito, deixe-me perguntar-lhe, tem mecenas privados?

Nós temos mecenas privados, nós passamos a vida a bater à porta, a pedir dinheiro. Estar na cultura é andar de mão estendida a vida toda. Temos bancos ou companhias de seguros, ou temos fundações. Passamos a vida ao telefone, quando se entra, normalmente não é no espaço de tempo, na maioria dos nossos locais de produção, se está alguém ao telefone, está normalmente a pedir dinheiro. É o que nós fazemos, é ser um pouquinho o Robin dos Bosques, pedimos dinheiro àqueles que têm, para dar aos que não têm. Este lado de abraço é normal, mas eu acho que nós não podemos abdicar de um lado importante, que é a capacidade de nós estarmos presentes nessas tais carruagens que puxam pela sociedade e que têm um olhar, que não é um olhar só eu, é um olhar nós, societal, portanto, vamos todos, embora lá Mas isso é mesmo importante, sobretudo em sociedades como as nossas, que são complexas, não pararam de se tornar cada vez mais complexas e para nós as entendermos, temos de ser cultos. Hoje em dia não serve de nada o conhecimento sem uma dose idêntica de criatividade. A cultura é essencial. E eu acho que uma capital europeia de cultura no Alentejo devia olhar com atenção muito especial para a fixação destas pessoas que podem criar muitos círculos concêntricos de prosperidade e de felicidade, que é uma palavra que ninguém fala. Fundamentalmente, a política devia nos fazer feliz, e a cultura também. E isto é muito importante.

Muito bem, Ana Paula Amendoeira já me pediu a palavra várias vezes.

10 vezes.

Agora, sim, tem vagar para dizer o que queria dizer.

Tem a ver com esta questão que agora foi levantada, mas era o objetivo da minha intervenção, e pegando também nas primeiras palavras da Helena sobre a dureza, a violência da história do Alentejo, que muitas vezes passamos por cima dela, e também foi muito importante ter levantado essa questão, porque mesmo com o último grande processo da reforma agrária, que está agora a fazer também este ano os 50 anos, nós hoje temos uma concentração de propriedade no Alentejo muitíssimo maior do que tínhamos nessa altura. Isso é também uma realidade sociológica, política e económica que também nos deve fazer refletir, mas, sobretudo, há uma questão que eu acho que nós temos de falar dela muito abertamente, apesar de estarmos numa bolsa de turismo de Lisboa e do turismo ser sempre uma atividade de lazer e de venda daquilo que temos de melhor. Nós hoje temos escravatura no Alentejo. Temos pessoas que vivem como escravos no Alentejo. Estas comunidades de migrantes não são residentes. Não se pode dizer que sejam habitantes da região, porque eles não habitam o território. E isto é uma coisa que nos devia fazer pensar e até envergonhar-nos no século XXI, na nossa região, porque no resto do país poderá haver bolsas, mas o Alentejo é onde se concentra este grande fenómeno de ter pessoas que são tratadas abaixo de qualquer nível de dignidade humana.

Infelizmente, não tinha certeza que neste momento seja só no Alentejo.

Pois, não é só no Alentejo, mas nós no Alentejo temos uma concentração que tem a ver justamente também com o modelo de trabalho agrícola, da agroindústria, tudo isso. As coisas estão sempre todas ligadas, como nós bem sabemos, sobretudo quem é de História sabe que está sempre tudo ligado. Mas nós também não podemos falar do Alentejo hoje branqueando isso, porque é uma ferida muito grande na nossa região, porque são seres humanos. Há bocadinho falei da encíclica "Laudato si" e agora falo da "Fratelli tutti" do Papa Francisco. Nós não podemos ignorar que estão pessoas tratadas, exploradas, do pior que há. E portanto, eu penso que estes projetos pela cultura, nomeadamente o que já foi referido da Madalena Vitorino, que trabalha na zona do litoral alentejano muito com as comunidades migrantes e que ela faz o que pode através da arte e da cultura para os humanizar. E é isso que eu penso que nós deveríamos fazer através da cultura e da arte e estes projetos que a CEAL já tem em carteira para humanizar estas comunidades, porque o Alentejo sempre foi uma mistura de culturas. Quando a Helena há bocadinho dizia: "Era mais fácil ir pelo Alentejo", e antes tivemos 500 anos os árabes. Enfim, nós temos uma mistura, nós somos uma mistura, o resultado de muita coisa. Não temos nenhuma pureza, não temos qualquer pureza de sangue, como às vezes há pessoas que querem. No Renascimento, no século XVI, em Évora havia uma população negra de escravos. Quer dizer, temos sido sempre uma terra de mistura e eu acho que essa mistura tem que ser boa, porque senão é uma mistura que é desigual. E eu acho que nós hoje estamos outra vez com uma situação de violência e de dureza, que já não é, digamos, para os alentejanos, para aquela população mais tradicional, como era nessa altura, antes do 25 de abril, eventualmente, e era mesmo, mas hoje é com pessoas que vieram de fora procurar aqui a vida. E eu acho que a cultura não tem dignidade nenhuma se não for ao encontro dessas situações, se não as denunciar e se não tentar ultrapassá-las e resolvê-las, porque nós só denunciarmos as situações também não nos ajuda muito. Nós temos que encontrar, em conjunto, formas de resolver esta questão, que nos envergonha. Eu sou alentejana, pode haver pessoas que gostem tanto do Alentejo como eu, mais não há, de certeza, e eu envergonho-me que na minha região esta situação se passe. Portanto, espero que a Capital Europeia da Cultura seja também, nesta área, um projeto transformador. Era isso que eu queria dizer. Obrigada por me dar a palavra.

Nada, não tem nada que agradecer, fica feito o alerta da Ana Paula Amendoeira, historiadora e vice-presidente da CCDR Alentejo. Helena, quanto a nós, temos vários minutos até ao final do programa.

Poucos.

Poucos. Manténs o gosto pelo pão com toucinho alentejano, mas vais comer atala sorra daqui a minutos, não é?

Sim, exato.

Sobre o Alentejo.

Eu acho que a realidade é sempre mais complicada. Por exemplo, quando o duque de Bragança matou a mulher, um dos duques de Bragança do século XVI, quem denuncia o adultério é uma criada que apanha os papéis, mas a criada não sabe ler. Quem sabe ler é uma escrava que está dentro da casa, a escrava que tratava das roupas dos filhos do duque

É um pouco essa realidade muito complexa. E podemos perguntar por que a escrava sabia ler. Aliás, ela quando começa a ler, grita: "Ai, que grande problema", como é óbvio. Em vez de falar de um grande problema, diz outro de grande perdição, uma coisa assim qualquer. É um pouco isso. Perante uma paisagem que parece muito ondulada, ali não há, como na Beira, aquelas zonas que nós não percebemos o que está lá, porque há floresta. E ali, mesmo quando é o montado, tudo parece muito mais linear, aquelas linhas de paisagem. Na verdade, é tudo muito mais complexo. Seja em que momento for. Eu acho que, porventura, aquilo que nós temos ali é muito evidenciado por isso. Tivemos ali uma corte, que não era bem uma corte na aldeia, era mesmo uma corte nesse sentido. Tivemos, depois, uma grande presença da família real até uma parte do princípio do século XX. Tivemos grandes questões políticas, até grandes projetos políticos concebidos para aquele espaço de Portugal. Não existe o mesmo equivalente, por exemplo, para o norte, em termos de propriedade ou de alteração de propriedade. E, nesse sentido, a cultura não é necessariamente aquilo que as pessoas gostavam que ela fosse. Porque a cultura é exatamente aquilo que é. E é muitas vezes aprender que é aquilo que é, e não aquilo que nós achamos que ela deve ser, que às vezes produz excelentes resultados, mas também grandes perplexidades.

Exatamente.

José Manuel Fernandes.

A única parte da cultura que falamos menos aqui, mas que seguramente o Alentejo neste momento até está em progresso é, além do pão com toucinho, o resto da gastronomia.

Estamos em alta. Claramente, em alta.

Estão em alta, ganharam a Vila Michelin no Esporão, ganharam um Bib Gourmand em Montemor. Estou a falar dos guias Michelin. Há uma variedade hoje muito grande e uma oferta com graus de sofisticação e também de preço muito variado, porque há coisas que continuam a ser muito acessíveis e tropeça-se com elas, por vezes, sem estar por isso. Também já me aconteceu isso várias vezes no Alentejo, a última das quais há 10 dias. Por acaso, não tomei a refeição, mas comprei umas coisas. Não foi em Évora, foi em Estremoz.

Estremoz também é muito bom.

Foi ali ao lado. E fiquei surpreendido quando cheguei a casa e provei o que tinha comprado e não estava à espera. Quer dizer, não era exatamente a minha expectativa, foi muito acima dela. Arrependi-me de não ter estado ali mais um bocadinho.

Mas se não tiveres o básico do pão com toucinho, a grande culinária é sempre uma artificialidade.

Trouxe coisas muito simples.

Eu sei.

Porque não foi toucinho, mas foi um enchido. Foi pão, por acaso.

As azeitonas.

Foi pão, porque eu precisava de pão, não tinha nada para jantar em casa, portanto precisava de pão. Já não me sei o que foi mais. Mas foi menos do que-

Empadas.

E foi queijo, acho que era isso. Que são coisas muito típicas.

É precisamente isso. E um ar divinho.

Mais uma vez, um dos livros que está na minha cozinha como livro de receitas é uma coisa chamada "Cozinha dos Ganhões".

Ui, sim, do Saramago. Do Alfredo Saramago.

Não, um anterior ainda a esse.

Ai, um anterior.

Que é a cozinha que é feita com nada.

E que é feita por uma pessoa de Estremoz.

Tem um festival anual em Estremoz.

Podíamos dar aqui outra coisa a explicar, o que era os ganhões.

Fica para outro programa.

É uma prótese, como o bagago.

Posso fazer aí um comentário rápido?

20 segundos.

É só para dizer, e pus sempre a brasa à minha sardinha, que se há uma reinvenção da culinária no Alentejo e se há uma reinvenção e uma excelência do vinho no Alentejo, é porque há pessoas que, com conhecimento, e que fizeram também sua experimentação e construíram sobre a qualidade e fizeram coisas de excelência. Portanto, mais uma vez, as pessoas são o que é importante.

Rui Horta, Maria do Céu Ramos e Ana Paula Amendeira, muito obrigado aos três por terem vindo ao "Contra-Corrente" de hoje, dedicado a Évora 2027 e também ao Alentejo. O "Contra-Corrente" fica por aqui. A Rádio Observador vai continuar na Bolsa de Turismo de Lisboa a partir das 15h. Vamos conversar com vários protagonistas do Alentejo. Até logo.