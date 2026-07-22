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"Contra-Corrente", que arranca depois das 10. Já vamos conhecer o tema, sabe que pode participar. Envie-nos uma mensagem áudio para o 91 002 4185. Pode também deixar o seu comentário na transmissão vídeo que vamos fazer do "Contra-Corrente" a partir das 10. E de que falamos hoje no "Contra-Corrente", Carla Jorge Carvalho?

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, tomou posse na segunda-feira. O novo governo reuniu-se ontem em Downing Street pela primeira vez. Ontem também estalou a primeira polêmica por causa do IVA da eletricidade. Burnham é conhecido como vice-rei do Norte, porque era presidente da Câmara de Manchester, promete mudanças políticas verdadeiras, mas muitos interrogam-se sobre os detalhes do programa político. Há uma esquerda que o vê como um novo Messias e uma direita que teme um regresso ao caos dos anos de 1970. No Contra-Corrente de hoje, vamos tentar perceber para onde vai um Reino Unido cada vez menos unido. José Manuel, bom dia.

Bom dia.

Andy Burnham é mesmo um político diferente ou é só um político que usa T-shirts pretas?

Eu não sei se são pretas, houve ali uma discussão sobre isso.

Podem não ser pretas.

Podem não ser pretas, acho que a líder dos conservadores disse: "é o homem da T-shirt preta", ele disse: "são azuis escuras." São escuras, pronto.

São escuras.

São escuras. Mas, para além disso, o que me parece relevante é que muitas vezes quando surgem figuras com lado mais midiático, mais carismático, há a percepção ou há um discurso sobre: "de repente vai mudar tudo, de repente vamos ter um tempo novo", e por aí adiante. Isso nota-se em algumas reações, até na imprensa portuguesa, à escolha de Andy Burnham. No entanto, há aqui um problema, e esse problema é este governo, bem ou mal, está preso a duas realidades. A primeira realidade é o manifesto do Partido Trabalhista com que conquistou a maioria há dois anos, há pouco mais de dois anos. E a segunda realidade é que, até ontem, naquelas primeiras reações aos discursos de tomada de posse. O discurso de tomada de posse em Reino Unido é muito típico. As pessoas falam à porta de casa, eles moram em Downing, o gabinete, a residência oficial e o gabinete do primeiro-ministro é em Downing Street número 10, a do ministro das Finanças é número 11, mas falam aí à porta, entram e saem, é aí que tudo se passa. Ora bem, nesse discurso, ele prometeu um país diferente em 10 anos, grandes mudanças, um programa de transformação. E alguém perguntava: "mas se ele quer um programa de transformação, melhor ir a votos", porque para todos os efeitos, ele é o sétimo primeiro-ministro em 10 anos, mas ao contrário de Starmer, não tem a legitimidade do voto, apesar de ser uma legitimidade limitada, não pelo número de deputados, mas pela porcentagem obtida nas eleições. E aquilo que também sabemos é que das últimas décadas, os primeiros-ministros que de uma forma ou outra marcaram a história do Reino Unido, chegaram lá depois da sua passagem pela oposição e a consagração do seu programa em eleições. Estou a referir-me, talvez aos que duraram mais tempo, portanto, Margaret Thatcher e depois Tony Blair. Não é a situação de Andy Burnham, portanto há logo um problema de qual é a base a partir da qual ele quer mudar tudo. Ou diz que quer mudar tudo, porque depois, e aqui entramos já naquilo que aconteceu na primeira reunião do Conselho de Ministros, aquilo que sai não é assim tanto como isso. Tivemos o anúncio de duas medidas, ambas dirigidas, como ele diz, a pôr dinheiro no bolso das pessoas, ao custo de vida e coisa assim do gênero, mas que colocam logo o problema de saber de onde é que vem o dinheiro. E sobretudo a primeira. E a primeira foi o anúncio de que iria ser eliminado o IVA na eletricidade, a partir de 1 de outubro. É um IVA só de 5%, é mais baixo que aquilo que nós pagamos em Portugal, por regra. É um IVA só de 5% e devolverá às pessoas, até o final do ano, não é fortuna nenhuma, 45 libras em três meses, dá 15 libras por mês, nem chega a 20 euros.

Mas tem impacto nos cofres.

Mas pode ter impacto. Agora, surgiu logo um problema. Ele disse que ia financiar essa medida, que custa 800 milhões de libras, acho que é este o valor, tenho que confirmar. Custou 800 milhões de libras com o dinheiro que estava reservado para a criação do cartão cidadão eletrónico, digital, e veio logo a seguir um membro, um trabalhista, ministro no governo de Starmer, daqueles que ficou de fora da remodelação, a dizer: "Aqui há problema, é que esse programa do cartão eletrónico digital não tinha financiamento aprovado, não havia lá dinheiro reservado, era dinheiro que nós estávamos a pensar poupar noutros lados." Portanto, ele vai financiar uma política fazendo duas coisas no mínimo contestáveis. Por um lado, abandonar um programa de modernização e, por outro lado, ir buscar dinheiro onde ele não existe, por enquanto, pelo menos. E logo a seguir, anuncia outra medida, é uma reversão de uma medida de Starmer. Vinha do tempo dos conservadores, um teto para os bilhetes de autocarro de £2, com Starmer subiu para £3 e agora vai outra vez baixar para £2, o que também tem um custo financeiro grande. Portanto, ele começa o seu mandato a discutir dinheiro, que é aquilo que hoje em dia todos os governos discutem e está ainda um bocado longe de apresentar grandes visões transformadoras e ter sequer a legitimidade para elas. Isto tudo num país, que é o Reino Unido, que passa por um período muito complexo, porque um sistema político que durou décadas, ou séculos mesmo, bipartidário, e sendo bipartidarismo com dois partidos dominantes. Não foram sempre os mesmos partidos, houve períodos em que não foram os trabalhistas só há 100 anos é que se tornaram o segundo partido, ou o primeiro quando estão no poder. Começaram a ombrear com os conservadores, antes eram os liberais, mas agora não está a acontecer a substituição do segundo partido por um outro partido novo, está a acontecer um esfrangalhamento do espaço político, do espaço do Parlamento, o que pode gerar outro tipo de problemas que também vale a pena falar e que tem muito a ver com as transformações sociais e demográficas do próprio Reino Unido e com o seu próprio modelo de desenvolvimento económico. Isto numa altura em que há também receios de violência política. Por que eu digo isto? Porque em poucos anos foram assassinados três membros do Parlamento, ou melhor, membros ou antigos membros do Parlamento. A última foi uma senhora que foi assassinada no sudoeste de Inglaterra há poucos dias por alguém que viajou mais de 400 km para o fazer e isto cria um ambiente carregado também. Vamos falar um pouco disso tudo, até porque o Reino Unido, não estando na União Europeia, continua a estar na Europa. Portanto, não deixou de ser um país europeu e um país europeu muito importante. A geografia não muda. Um velhíssimo aliado. Até já, José Manuel. Até já.