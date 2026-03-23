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Muito bom dia. Passou mais uma semana e ainda não há acordo entre os partidos para a eleição de um conjunto alargado de cargos, com destaque para o preenchimento de três vagas no Tribunal Constitucional. Em causa está também a Provedoria de Justiça, o Conselho de Estado e vários outros lugares cujos titulares têm de ser eleitos na Assembleia da República, por regra, por uma maioria de dois terços. O acordo tem sido sobretudo difícil no que respeita ao Tribunal Constitucional, pois o Partido Socialista quer manter a regra de indicar metade dos membros eleitos pelo Parlamento e o Chega quer poder indicar um nome. No Contracorrente de hoje, vamos tentar perceber o que está em causa. José Manuel Fernandes, bom dia.

Bom dia.

A eleição dos juízes em falta no Constitucional é assim tão importante?

É mesmo.

É?

É mesmo, e é mesmo por várias razões. Primeiro, o Tribunal Constitucional, na arquitetura da democracia portuguesa, é um órgão importante. O Tribunal Constitucional não existiu sempre, o Tribunal Constitucional não estava previsto com esta fórmula na Constituição de 76. O Tribunal Constitucional é criado com a Constituição de 1982, portanto, a revisão constitucional, é negociado na sua fórmula de eleição e os seus poderes entre o PSD de Francisco Pinto Balsemão, o CDS de Freitas do Amaral e o PS de Mário Soares. Curiosamente, uma negociação que ocorre num tempo muito particular, porque havia uma greve geral marcada por causa de uma lei laboral que tinha a ver com, entre outras coisas, os contratos a termo e os limites da lei da greve. Portugal anda sempre às voltas, parece que estamos sempre no mesmo sítio às vezes. Damos voltas, voltas, voltas e vimos-

O eterno retorno

...o eterno retorno ao mesmo sítio. Uma situação até que tem alguns paralelos com a atual situação. Enfim, nós estamos a fazer uma revisão constitucional. Ora bem, é interessante ver isso, porque as memórias de Balsemão têm essa vantagem, são muito cronológicas, contam as histórias e está lá o retrato de como é que foi essa negociação. O nosso Tribunal Constitucional é um tribunal autónomo dos outros tribunais. Não é um tribunal que tenha a vocação de ser um Supremo Tribunal. Não devia ser assim que ele funcionava, se bem que muitas vezes esteja a funcionar como tal. As arquiteturas constitucionais dos vários países, de facto, têm vários modelos. Há países em que é o Supremo Tribunal que funciona como Tribunal Constitucional, o tribunal que verifica a constitucionalidade das leis, e há países que separam o sistema de justiça com os tribunais de diferentes níveis, primeiro nível, segundo, terceiro nível, do sistema de verificação da constitucionalidade. Nós optamos por um sistema desses, é um sistema parecido com o alemão, diferente do americano, só para dar dois exemplos mais óbvios, muito diferente do inglês. A tradição inglesa, aliás, é diferente. A nossa tradição é mais parecida com a tradição europeia continental. Qual é o princípio? O princípio é termos um tribunal que avalie a constitucionalidade das leis, só que o tribunal tem se tornado, em muitos aspectos, um tribunal de último recurso, o que não devia acontecer. Isto é, um tribunal para quando esgotados os recursos no Supremo Tribunal, muitas vezes há processos que chegam ao Constitucional ou que tentam ir ao Constitucional na base de saber se houve violações da Constituição de algum juiz ou se, porventura, a própria legislação não foi antes ao Constitucional, mas tem aspetos de inconstitucionalidade. Há aqui várias situações, mas aquilo que importa naquilo que é a ideia original do Constitucional, é um tribunal que verifica da constitucionalidade das leis. E desse ponto de vista, entra numa arquitetura que, em termos democráticos, não se baseia apenas naquilo que nós habitualmente falamos como a lei de Montesquieu, os três poderes, legislativo, executivo e judicial. É mais aquele princípio de que estes poderes não têm que estar obrigatoriamente alinhados, e quando estão todos alinhados, podemos estar perante uma situação de abuso do poder do mais forte, que, por regra, é o executivo, porque é aquele que tem as alavancas da administração pública, do Estado. Nós temos muitos mecanismos, e as democracias liberais têm muitos mecanismos destinados a equilibrar os poderes e limitar o poder do governo, no fundo. O princípio do governo limitado. Neste caso concreto, o mecanismo encontrado para o Tribunal Constitucional foram dois, basicamente. Enfim, ou mais, mas basicamente dois. Primeiro, desencontrar os mandatos dos seus juízes. Os juízes não são todos nomeados nem ao mesmo tempo. Vai havendo substituições na composição do tribunal ao longo do tempo e têm um mandato de nove anos, o que só por si significa que não coincidem com os mandatos do poder político, que são ou de quatro ou de cinco anos, quatro anos no caso da Assembleia da República, cinco anos no caso do Presidente da República. Há aqui um desencontro, sendo que é um mandato único Há regimes em que têm, por exemplo, nomeações vitalícias. É o caso, por exemplo, do americano. Tu nomeias e a pessoa fica lá pra vida, pode sair antes do fim ou sair quando morre, porque aí já não pode continuar. E depois tem as situações como esta ideia do mandato único, porque é um lugar que não se quer que as pessoas, que quem o ocupa, tenha a tentação de julgar em função da sua possível reeleição. Quem lá está, está lá por um mandato, quando acabar o mandato, acabou. Historicamente, como é que isso tem acontecido? E a outra forma de assegurar também algum equilíbrio de poderes é que a eleição exige uma maioria de dois terços, a chamada maioria constitucional. Não basta uma maioria circunstancial, uma maioria de 50%, para eleger esses lugares. Os sistemas em muitas democracias têm aqui variações. Como disse, por exemplo, o caso americano, não é necessária uma maioria de dois terços, o mandato é para a vida. Mas depois aqui há um equilíbrio também diferente, porque o poder legislativo e o poder executivo na América também têm características diferentes. Cada sistema tenta equilibrar estes vários poderes. O princípio da eleição por dois terços foi um princípio que tem de ser cumprido e levou a que muito rapidamente houvesse uma espécie de acordo de cavalheiros entre o PS e o PSD no sentido de dizer: "Tu tens cinco, eu tenho cinco, mesmo quando tivermos situações em que tenha maiorias muito determinantes." Há quem diga que no início isso era um pouquinho mais equilibrado, porque o sistema em 82 não tinha maiorias tão claras como tem hoje de um partido, ou como chegou a ter de um partido, e portanto, os quatro que eram do PSD, na prática, eram os quatro da direita, os cinco que inicialmente seriam quatro PSD e um do CDS, e à esquerda seriam quatro do PS e um do PCP, sendo que essa regra, quando houve a primeira maioria absoluta do PSD com Cavaco Silva, acabou por ser, na altura, cinco do PSD, e depois o PS também teve as suas maiorias absolutas, ficaram também cinco do PS, sendo que em vários momentos, quer o PSD, quer o PS, entenderam que podiam sempre permitir ao seu parceiro, na sua área política, de escolher membros do Tribunal Constitucional. Recordo que o Tribunal Constitucional do tempo da Troika tinha uma juíza indicada pelo CDS, curiosamente uma das que votou mais vezes contra algumas das medidas da Troika. Pode parecer um pouquinho paradoxal, mas depois já vamos lá a esses aspectos. E a seguir, com a geringonça, o PS também houve uma altura que facilitou a eleição de uma juíza indicada pelo Bloco de Esquerda, que aliás não correu muito bem, ela não completou metade.

Ana Peixeirada.

Pronto, correu horrivelmente. Não são regras escritas.

Parece que faria ter parte a designação de Clara Antónia Maior para o Tribunal Constitucional, faria ter parte do acordo que foi feito.

Acordo da Geringonça. Quer dizer, não era o nome dela, mas era um nome indicado pelo Bloco. Depois aquilo correu horrivelmente. Por causa dela.

Sim.

Por causa dela. O que nós temos agora é uma situação que nunca tivemos, como temos discutido aqui N vezes, que é termos, em vez de um Parlamento muito bipolarizado, com dois grandes partidos, temos um Parlamento com três grandes partidos. E portanto, isso cria uma situação nova, e não há regras escritas ou não escritas que solucionem facilmente uma situação destas. Aquilo que está em causa não é saber se há ou não um velho acordo de cavalheiros, é perceber até que ponto é que um tribunal com as características do Tribunal Constitucional deve refletir a realidade do país, que vai evoluindo ao longo do tempo, e ele nunca refletirá, porque vamos lá ver, na lógica da não coincidência dos tempos políticos com os tempos judiciais, nunca será tudo substituído neste momento e não teremos uma espécie de mini Parlamento no Tribunal Constitucional. Em que dos 10 membros eleitos pela Assembleia da República, temos por hipótese quatro pro PSD, três pro CHEGA e três pro PS. Seria uma espécie de reprodução no Tribunal Constitucional da atual composição parlamentar. Isso não vai acontecer, porque neste momento só há três, porventura quatro lugares em aberto. Eu digo porventura, já vamos a essa discussão particular, que é uma situação que tem a ver com o mandato do atual presidente, que foi indicado pelo Partido Socialista. Ora bem, agora, a lógica do próprio sistema, a lógica da própria preocupação de procurar refletir no Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não é um Supremo Tribunal aonde se chega, em princípio, por carreira. É um tribunal que, pela sua própria característica de ser um tribunal de verificação da legalidade ou da constitucionalidade das leis, tem uma componente política muito forte e deve, de alguma forma, e daí que a sua própria composição seja determinada, não é um lugar de carreira, como é o Supremo Tribunal, é um lugar de escolha política feita Pela Assembleia, 10 dos seus 13 membros e depois três cooptados por escolha entre os próprios, sendo que só seis são obrigatoriamente juízes. Os outros podem ser professores de direito, podem ser advogados, podem ser o que tu quiseres, procuradores. Portanto, podem ter várias carreiras diferentes. E já tivemos situações muito diversas no Tribunal Constitucional. Há tempos, juízes que eram muito políticos, no sentido de não serem nem juízes, nem propriamente acadêmicos. Recordo-me, por exemplo, de dois juízes que tiveram importância numa determinada revisão constitucional, pessoal foi redator de 88 e depois foram eleitos para o Tribunal Constitucional. Estou a falar de Assunção Esteves e António Vitorino, que são basicamente dois políticos. Que era um garoto, penso que deram aulas na universidade, mas não têm uma carreira acadêmica tradicional, uma carreira acadêmica no sentido tradicional do termo, e foram eleitos enquanto eram políticos. E depois temos, de facto, muitos acadêmicos indicados pelos partidos. Por exemplo, uma pessoa que esteve no Tribunal Constitucional, Vital Moreira, que sendo um acadêmico, ele tem uma carreira acadêmica em Coimbra, na Universidade de Coimbra, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. No entanto, o seu destaque, a sua proeminência no direito constitucional deriva muito de ele ter sido um dos deputados da Assembleia Constituinte mais ativo na altura, na bancada do PCP. Ele depois sairia do PCP e aproximar-se-ia do Partido Socialista. Creio que nunca foi eleito deputado. A mulher dele, sim, foi eleita deputada para o Partido Socialista, aliás, foi membro de governos socialistas, mas isso é outra história. Portanto, temos aqui estas características naquilo que é a composição do Parlamento. O que na minha perspectiva leva a dizer: bem, nós neste momento temos uma situação em que o Tribunal Constitucional está só com 11 membros em funções, porque houve dois juízes que resolveram dizer: "Chegou a altura de sermos substituídos e não vamos estar aqui à espera que os políticos se entendam." E esses dois juízes tinham sido indicados pela área do PSD. Almeida Ribeiro e Ora Telles Pereira, acho que é o nome do outro. Almeida Ribeiro é talvez mais conhecido, nós sabemos Almeida Ribeiro. E ambos tinham sido muito vocais durante a sua presença no Tribunal Constitucional, em votos que fizeram. Portanto, em declarações de voto, relativamente a algumas leis daquelas leis fraturantes. O caso mais recente era questões que tinham a ver com a lei da nacionalidade, em que ambos votaram vencidos e fizeram uma declaração de voto muito política, digamos assim, com considerações não apenas jurídicas, mas políticas, o que é normal, porque vamos lá ver, os juízes não são eleitos de acordo com uma filiação partidária, como um deputado da Assembleia da República. Mas todos nós, sejamos jornalistas, juízes, professores de matemática, temos opiniões, temos visões, se quiseres, temos uma determinada visão da sociedade e a Constituição não é um texto fechado. A Constituição estabelece, por exemplo, uma coisa que está muitas vezes em discussão no Tribunal Constitucional, estabelece vários direitos e em vários momentos é preciso determinar se, para algumas questões, qual é o direito que é considerado mais relevante para aquele tema. Por exemplo, vou dar exemplos clássicos. O conflito entre o direito à vida, que é um direito absoluto nos termos da Constituição, e o direito à autodeterminação das mulheres no que diz respeito às suas gravidezes. Isso já foi delimitado no Tribunal Constitucional, é uma doutrina. Quer dizer, a nossa Constituição, e a meu ver, bem, não estabelece o direito à interrupção da gravidez como um direito absoluto, um direito constitucional. Há quem tenha feito isso já, mas na minha perspectiva, isso cria um problema, que é saber qual é o direito absoluto que tens. Por exemplo, é direito absoluto às 10 semanas, às 12 semanas ou às 16 semanas? Se estabeleces como direito, tens que estabelecer uma fronteira. Quando não estabeleces, e isso colocava, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há uma altura em que, por decisão do Supremo Tribunal, aquilo foi considerado, na prática, um direito absoluto, e a consequência é que era até ao momento da viabilidade do feto, o que fazia com que, por exemplo, até durante o próprio tempo de vigência desse Roe v. Wade, que é a famosa deliberação, o próprio tempo considerado razoável tivesse mudado, porque a capacidade de fazer sobreviver crianças depois de um nascimento prematuro foi evoluindo nos 50 anos em que isso teve. Mais ou menos 50 anos, que foi o tempo em que essa deliberação esteve em vigor. Entretanto, como todos sabemos, foi revista recentemente. Mas não se proibiu.

Passou para os estados e há estados que têm interpretações.

Não se considerou um direito constitucional e, portanto, não sendo considerado um direito constitucional.

O muito republicano Alasca tem uma interpretação dessa lei que vai, para nós, ao infanticídio.

Nós falámos disso aqui algumas vezes, porque de repente, os tremendistas nacionais acham sempre que quando muda alguma coisa naquilo que são as suas convicções, acabaram os direitos todos. Não. Há muitos estados em que esse direito se mantém. Tal como estava antes, há outros que tomaram deliberações parecidas com a nossa lei, e há outros que tomaram deliberações mais fechadas do que a nossa lei. Depende dos estados. Precisamente porque não é um direito constitucional. Mas há outros temas, por exemplo, o direito ao bom nome e o direito à liberdade de informação, a liberdade religiosa e o direito de poder ofender religiões. Ofender, quer dizer, ofender crenças religiosas, contestar crenças religiosas. Tudo isso são temas que podem ser dirimidos no Tribunal Constitucional e aquilo que informa a opinião dos juízes são, muitas vezes, as suas próprias convicções, a sua visão do mundo, uma visão do mundo que, neste tipo de tribunal, também é não apenas reflexo daquilo que são maiorias políticas conjunturais, mas da forma como a própria sociedade evolui. E isto não quer dizer que toda a gente tenha a mesma opinião. Por exemplo, houve momentos de grande tensão com deliberações do Tribunal Constitucional, designadamente durante o período da troika. E há pessoas que podemos considerar mais de esquerda ou mais de direita, que têm, por exemplo, visões sobre o que deve ser ou não o espaço de atuação num Tribunal Constitucional, que acham que um Tribunal Constitucional deve ser mais restrito na sua intervenção política, portanto, é dar mais liberdade aos órgãos.

Aos agentes políticos.

Aos agentes políticos para tomarem as suas deliberações. E outros que às vezes são mais ativistas. Eu recordo que nessa altura foi promovido, já não sei exatamente quem promoveu, penso que foi a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a vinda a Portugal de um jurista americano, que era muito crítico do ativismo do Supremo Tribunal Americano. Isso na altura foi cá visto como sendo uma crítica ao ativismo no nosso Tribunal Constitucional, mas curiosamente, nos Estados Unidos, os críticos do ativismo do Supremo Tribunal colocam-se naquilo que nós na América chamaríamos a esquerda americana. E em Portugal, por razões absolutamente conjunturais com aquilo que era na altura o ativismo do nosso Tribunal Constitucional, colocavam, se quisermos, à direita. Mas há textos até escritos por constitucionalistas, textos académicos de crítica ao ativismo do nosso Tribunal Constitucional nessa época. Por exemplo, há um texto muito citado da Teresa Violante, que é uma pessoa que noutros domínios nós colocaríamos na esquerda do tribunal. Quer dizer, depende dos domínios. Portanto, isto não é preto e branco, como às vezes olhamos para um debate parlamentar e parece que é. Quer dizer, ou uns dizem que aquilo é apenas uma questão técnica, o caso absurdo, estúpido e real do Rui Tavares no último debate sobre esta matéria no Parlamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Rui Tavares tem dito só disparates neste tema. Não é um tema técnico, isto não é um tema de carreira, não é uma coisa de preenchermos um texto com cruzinhas pra ver se somos melhores ou piores nessa matéria. É um tema em que as sensibilidades dos juízes são relevantes. Durante a nossa história, houve vários momentos de tensão, porque uma das coisas que parece bem resolvida, mas não está totalmente bem resolvida, e se olharmos para a própria composição ao longo do tempo do Tribunal Constitucional, vamos percebendo isso, é que o Tribunal Constitucional, para os juízes de carreira, e são seis, pelo menos seis entre eles, é o topo da sua carreira. É um lugar equivalente ao lugar do Supremo Tribunal de Justiça, portanto, os juízes não podem ter outras profissões, nem outras fontes de rendimento, aquele é o topo de carreira. E portanto, para um juiz, aquilo é um bom lugar para estar. Agora passemos para um professor universitário. Para um professor universitário, um professor universitário de Direito, um professor universitário de topo, de primeira linha, como é aqueles que nós, em princípio, esperamos que esteja no nosso tribunal mais importante, o Tribunal Constitucional pode ser um problema, porque interrompe a carreira acadêmica durante nove anos e durante esses nove anos, quem vai para o Tribunal Constitucional deixa de poder fazer, por exemplo, pareceres jurídicos. Vou dizer coisas que são públicas. Quem olhar para as declarações de rendimentos do anterior presidente da República, portanto, professor Marcelo Rebelo de Sousa, verifica, entre outras coisas, que ele, durante os anos em que foi acadêmico, ganhou muitíssimo mais dinheiro como presidente da República. Por quê? Porque basicamente não é o ordenado do professor catedrático, será mais ou menos equiparado ao ordenado de juiz, é tudo aquilo que um professor catedrático, e que um grande professor de Direito ganha em pareceres, que é quatro, cinco, seis, 10 vezes mais do que se ganha como professor catedrático. Portanto, aquilo que nós temos observado ao longo da nossa experiência é que académicos de primeira água, no topo da sua carreira, no período mais criativo, porventura, 40, 50 anos, raramente os encontramos no Tribunal Constitucional. Ou encontramos situações de pessoas que estão numa fase da sua carreira ainda inicial, ou encontramos professores que não são primeira água da primeira água. E isso nota-se muitas vezes em algumas questões em que a qualidade da argumentação e dos pareceres não é toda ela idêntica. Nós não encontramos Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, porque ele nunca foi juiz do Tribunal Constitucional, sendo constitucionalista Porque ele tendo sido deputado constitucional como Vital Moreira, tendo sido essas coisas todas, por que ele nunca foi? Por que nunca se lembraram disso? Só porque ele tinha outras ambições? Não, se olharmos um bocadinho mais concretamente, vimos que era difícil com estas características. Tivemos agora, por exemplo, um juiz que toda gente reconhece o seu brilhantismo, que é Gonçalo Almeida Ribeiro, mas é alguém que estava numa fase ainda bastante inicial da sua carreira académica, ele é um académico, neste caso. E agora com pouco mais de 40 anos, regressa à universidade, tem toda uma vida profissional pela frente. E os anos que esteve ali, quer dizer, com um ordenado, nós dizemos: "Mas é um ordenado muito bom para português." Claro que é, mas não é um ordenado muito elevado para um juiz de topo. Nós não temos aqui, ao contrário do que sucede noutros tribunais com estas características, aquilo que muitas vezes são considerados os grandes juristas do país, ou mesmo os grandes constitucionalistas, porque temos um sistema em que não lhes paga o suficiente para isso. E isto é uma coisa muito impopular dizer, mas que deve ser dita. E sobretudo, é algo que vai um pouco contra a ideia de que estamos a distribuir tachos. Aquilo não é propriamente um tacho. Para a maior parte das pessoas, não é propriamente um tacho. Eu acho que isto agora com a entrada do Chega, ou com a possível entrada do Chega, coloca, de facto, uma questão nova. Até porque, vamos lá ver, aquilo que temos agora com um parlamento tripartido, o famoso problema dos três corpos, é que não faz sentido manter a situação anterior. O problema não é que de repente o PSD mudou de opinião sobre o Chega ou o PSD mudou de opinião sobre o acordo que fez há 40 e tal anos com o PS. O problema é que os portugueses mudaram de opinião sobre os seus grandes partidos. E nós também não vamos assistir, porque o sistema está desenhado para isso, a uma tomada do poder no Tribunal Constitucional pelo novo partido. Quer dizer, o novo partido indicará, no melhor dos hipoteses, uma pessoa entre 13. O nome que indicou, eu acho que até já dizima algumas das questões que se possam colocar, mas o problema não está resolvido, porque agora falta ainda outra questão, que é como é que se faz a maioria de dois terços. Porque essa maioria de dois terços durante muitos anos era assegurada pelo PS e PSD. Agora, não há nenhuma maioria de dois terços assegurada apenas por dois partidos. São precisos três partidos. E vamos criar uma maioria de dois terços formada à esquerda do PSD, o que implica o Partido Socialista e o LIVRE, e não sei se não é preciso a Iniciativa Liberal, mas fica muito tangencial. 156, houve erro. Só são precisos 154, são os dois terços, com PS e LIVRE ficam 156, com o Chega e Iniciativa Liberal ficam 158. Estas maiorias, em princípio, quer a maioria à esquerda do PSD, quer a maioria à direita do PSD, digamos assim, são maiorias perigosas, porque é um voto secreto e é preciso garantir o voto das bancadas sem pessoas que façam o contrário do que lhes mandam fazer.

Sem certezas.

Sem fugas. Isto já aconteceu algumas vezes, sobretudo quando se está em causa um tema que pode ser muito desconfortável para alguns deputados, pode acontecer. Aquilo que me parece que o PSD tem tentado fazer é dizer: "Nós vamos reconhecer a situação que existe." Isto acho que entra pelos olhos dentro. Não faz sentido que no Tribunal Constitucional, com a atual situação política, tenhamos uma situação em que temos cinco indicados pelo Partido Socialista, quatro indicados pelo PSD e um pelo Chega, que é aquilo que o PS quer, ou que tenhamos cinco indicados pelo PSD, quatro pelo PS e um pelo Chega. Se fôssemos pela lógica normal, seriam quatro, três, três. Temos aqui uma situação em que o PS mantém quatro e não fica apenas com três. E é uma situação mais razoável. Apenas razoável e que traduz mais aquilo que é o atual equilíbrio da sociedade. Sendo que não é qualquer nome que é aprovado no Parlamento. Desse ponto de vista, parece-me que o Chega encontrou um nome com mais facilidade em passar nos critérios. Mas mesmo aí, vamos saber o que é que vai passar, porque a esquerda nos últimos anos tem assumido guerras constitucionais e guerras contra nomes de pessoas que podem ir para o Tribunal Constitucional, que têm muito pouco a ver com razoabilidade, inclusivamente com doutrinas constitucionais. Por exemplo, eu agora não me estou a lembrar o senhor. Houve uma pessoa que esteve indicada pelo PSD.

Maria João Vaz de Almeida.

Maria João Vaz de Almeida esteve indicada, que era uma pessoa com um currículo inatacável e que foi chumbada, porque houve uma campanha contra ela e porque se considerou mediaticamente, nas discussões parlamentares, que ela não era suficientemente pró interrupção da gravidez, como queriam essas pessoas. Sendo que isso não era a doutrina constitucional, ela o que fez.

E porque ela defende algo que se diz e que está no direito português e na medicina, ou seja, que nesta questão há dois direitos que são conflituantes, que é há um conflito entre a vida intrauterina e o direito da mulher dispor do seu corpo. Pois conflito de interesses-

Aliás, é o que está na doutrina constitucional.

É o que está na doutrina constitucional. Por isso é que se uma mulher fizer um aborto de oito meses, tem um problema em terminá-lo Está claro que tem. Nós lemos aquelas notícias: feto encontrado em lixeira e sabe-se que se aquela mulher for encontrada, ela é inquirida pela polícia. Ela o que diz é aquilo que está na lei. Questão em conflito, a vida intrauterina de maneira a dispor dos-

Está na doutrina do Tribunal Constitucional, que foi isso que foi aprovado em 2010, quando este tema também lá chegou e teve que ser dirimido. No entanto, como isto não está alinhado com o ativismo mais radical, está alinhado com aqueles que querem que a Constituição portuguesa tenha o que não está lá. A Constituição portuguesa não estabelece a interrupção da gravidez como um direito idêntico aos outros direitos. Não o proíbe, mas também não o estabelece.

Não criminaliza a interrupção voluntária da gravidez até um determinado período. Só isso.

Há ativistas que querem que isso passe a ser assim, mas não é o que é. Pode ser que um dia seja, mas não é. E eu acho mal que seja. Acho mal o que fizeram os franceses, por exemplo. Isso foi uma fuga em frente do Macron pra ver se conseguia manter os seus governos, tem muito pouco a ver com princípios. Há no Parlamento Europeu também gente a querer fazer a mesma coisa, mas não é o que nós temos. Não é a nossa Constituição, não é a nossa doutrina, não é a nossa jurisprudência. Mas aparentemente, no caso desta senhora, os partidos à esquerda consideraram que ela não ser ativista era o suficiente para não a qualificar para o Tribunal Constitucional. E é isto que muitas pessoas vão continuar a discutir nestes temas. E quando chegarmos à altura em que os candidatos terão que ser ouvidos, vamos ter também, quase certeza, um circo no Parlamento. Mas eu diria que é normal ter este debate, ter esta discussão. É normal lá em todos os países. Eu não fico chocado com isso. Aquilo que me parece realmente mal é achar que o sistema político português em 2026 é igual em 1982. Não é! Passaram 44 anos, as coisas mudaram e neste momento há um partido novo que representa sensibilidades novas também. Ninguém pode querer afirmar-se dono da democracia, como o Partido Socialista às vezes parece querer ser.

E são essas sensibilidades novas que estão aqui também em questão. Mariana Lima Cunha, jornalista do Observador, da secção de política. Mariana, bom dia. Como é que os três partidos estão a gerir este longo impasse?

Bom dia. Com muita dificuldade e a darmos muitas dores de cabeça a nós para tentar seguirmos o pensamento dos partidos nesta matéria. Nós estamos há quase um ano, desde as eleições de maio, à espera que haja uma solução para isto, e acho que já estamos a entrar um bocadinho no campo do bizarro, na quantidade de adiamentos que se fizeram, já por vontade de vários partidos, para tentar chegar a uma solução. O que é também um bocadinho bizarro é como é que os partidos não tentaram prever e assegurar que tinham uma solução para isto. E neste momento, de fato, estamos aqui deparados com três possíveis soluções para este impasse. Ou temos o PSD com a sua intenção neste momento, pelo que sabemos, eu vou dizer atribuir por facilidade, obviamente, vou fazer aquela ressalva, os lugares não são dos partidos, etc, mas a indicar dois dos lugares em falta, são três lugares que faltam neste momento. Podem vir a ser quatro, mas neste momento são três. Indicar dois lugares e atribuir um ao Chega, ou indicar ele próprio dois lugares, atribuir um ao PS, que enfim, seguiria a tal tradição que neste momento não tem espelho na composição parlamentar, ou optar pela solução salomónica, que é a que o PS deseja, que é de atribuir um lugar a cada um dos três maiores partidos. O que em si já denota aqui uma incoerência ou uma evolução de posição do PS desde o início desta discussão toda. Porque o PS meteu-se nesta discussão com um princípio que era o Chega, por princípio, pelo nosso entendimento de que o Chega não respeita o sistema constitucional, requer uma mudança de regime. O Chega não pode entrar no Tribunal Constitucional, portanto não podemos permitir, temos de proteger o sistema, etc. Não podemos permitir que o Chega tenha um lugar. Neste momento, já não é nada disso que está em causa. Ou seja, o que o PS está a questionar não é que o Chega tenha direito ao lugar, não é que o Chega vá destruir o sistema constitucional, é apenas que o PS também quer ter lugar. E portanto, aqui já houve uma evolução da discussão, porque deixou de se discutir que o Chega tivesse direito a entrar no Tribunal Constitucional. E depois, esta discussão é também um bocadinho inquinada, porque é colocada como se, primeiro, o PS não tivesse lugares no Tribunal Constitucional, o que não é verdade. Ou seja, tem-se a discussão como se fosse do zero e como se o PS não fosse, neste momento, até o partido mais representado no Tribunal Constitucional. Aliás, no PSD, o que se comenta também quando se está a tentar justificar a solução que o PSD está a tentar propor, é dizer que há, e essa desconfiança existe há muito tempo, um desequilíbrio à esquerda no TC, que para o PSD se nota nalgumas matérias, que se nota nas votações muito recentes sobre a lei da nacionalidade, lei dos estrangeiros, e no fato de, isto era um jurista que nos dizia há uns dias, o PS ter se sentido confortável em impedir a fiscalização preventiva, ainda antes de chegar ao Presidente da República, sobre a lei da nacionalidade, por exemplo, porque já sabia que havia ali uma facilidade dentro do Tribunal Constitucional de contar com opiniões que chegassem a acordo consigo e como de fato aconteceu, confirmassem que havia ali cinco de oito normas, acho eu, cuja revisão foi pedida, que eram inconstitucionais, foram consideradas inconstitucionais. Para o PSD há ali um certo desequilíbrio. Houve, aliás, um episódio mais lúdico, menos de fundo, mas que serviu ao PSD para ilustrar isto, que foi aquele momento em que o presidente do Tribunal Constitucional, quando esteve no 25 de Abril numa sessão parlamentar solene, estava também de cravo ao peito e houve imediatamente muitos comentários na bancada entre os deputados do PSD para dizerem: "Como veem, está ali o lobby da esquerda no TC." Era uma maneira de o PSD começar a expressar o desconforto que já sentia há algum tempo com a composição do TC e como algumas das suas políticas essenciais nesta legislatura esbarram contra o TC. Portanto, há aqui uma série de questões que já refletem um desconforto maior dos partidos em relação ao TC, em relação a se ele reflete ou não a composição que existe atual. Não é só do Parlamento, é do voto da população, do que a população escolheu para esta legislatura. E portanto, neste momento, o grande problema é o PSD, o que diz de fato é: "Tendo esta composição, não há grande coisa a fazer e nós não vamos abdicar de dois lugares só para garantir que o PS continue a entrar neste acordo no TC, até porque o PS já está lá representado, tem estado lá via um juiz que indicou, tem essa presidência." E depois o PS também tem, obviamente, outros cargos, porque este acordo abrange uma lista muito ampla de cargos.

O princípio da Provedoria de Justiça é um princípio que tem sido cumprido, mas que está de acordo com esta ideia de equilíbrio de poderes, limitação do poder executivo, que é os dois maiores partidos assumiram desde o princípio que quando um está no poder, o Provedor de Justiça, que é um lugar de fiscalização, sem poderes efetivos, mas de recomendação, tem uma perspectiva mais crítica à partida do poder executivo, porque é nomeado e indicado pelo partido que está na oposição. Isso tem funcionado sempre. Já houve várias alturas em que estes acordos, digamos assim, estiveram em causa. Eu recordo-me, por exemplo, quando o PS teve maioria absoluta com José Sócrates. Havia também um acordo não escrito que era: quem é governador do Banco de Portugal não tem a presidência da Caixa Geral de Depósitos. E de repente, José Sócrates, quando tinha já o presidente do Banco de Portugal e depois queria nomear Vara, com aquilo que deu, aquilo que aconteceu, e violou esse acordo. Foi, aliás, a altura em que Campos e Cunha sai do governo. Campos e Cunha, primeiro ministro das Finanças. Não foi só por causa disso, mas também foi por causa disto. Portanto, há vários acordos deste gênero, que são acordos que têm a ver com a civilidade e o equilíbrio de poder.

Estamos a procurar resposta à pergunta: por que não foi tomada uma decisão sobre os juízes do Tribunal Constitucional? Três juízes terão de ser substituídos, mas Mariana, podem ser, afinal, quatro.

É verdade, surpresa.

O que torna a coisa ainda mais complicada, ou não?

Sim, que torna ainda mais complicada, depois dos seis adiamentos a que nós já assistimos. E lá está, nós como jornalistas, ficamos ainda mais nervosos quando vimos que há ainda mais uma hipótese de isto não ficar resolvido, porque se junta mais uma peça do quebra-cabeças, porque "O Público" noticiou este fim de semana que o atual presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, que fez um mandato mais curto, que teria terminado em agosto, porque estava a completar o mandato que teria sido o do antigo presidente João Pedro Caupers, e portanto, esteve lá durante menos tempo e queria sair assim que terminasse o seu tempo como presidente do coletivo de juízes, não queria ficar como juiz conselheiro para lá desse tempo. Eu já só falo em tribunais, comanda a cobertura. O que "O Público" noticiava este fim de semana é que José João Abrantes quer sair, anda a dizer já repetidamente dentro do TC e aos colegas que, por ele, sai assim que houver possibilidade, e que não quer arrastar. Nós temos visto mandatos muito arrastados durante muito tempo no TC, por causa da falta de acordo entre os partidos, mas que quer sair rapidamente. E isso, de facto, abre-nos aqui um novo problema.

Não é inédito o fato de um presidente que vai deixar de ser presidente e passar a juiz conselheiro, sair do Tribunal Constitucional. Isso aconteceu com o Paulo Mota de Andrade.

Exatamente. E João Pedro Caupers, que também quis fazer o mesmo. Quando consideram que já não faz sentido, deixando de liderar o Tribunal Constitucional, continuarem apenas como juízes conselheiros, podem querer sair, terminar mais cedo este mandato. E de facto, o do José João Abrantes foi particularmente curto por ter ido completar o mandato de um colega que tinha saído. E portanto, nós o que temos aqui é mais uma hipótese de o impasse se prolongar. Posso dizer que eu já estive aqui a falar com vários deputados até para perceber se de facto seria uma possibilidade prática incluir este lugar ainda neste pacote que está a ser negociado. É um bocadinho difícil. Imagino, por exemplo, que ao PSD não lhe interesse, se conseguir resolver agora este imbróglio, estar ainda a incluir mais um lugar na discussão. Primeiro porque este lugar era do PS e portanto pode se abrir aqui uma nova frente de batalha com o PS.

Mas não vão querer tirá-lo ao PS.

Eu acredito que não, acho que não. O PS agora vai endurecer a sua retórica sobre isto. Aliás, nós já vimos no "Expresso" esta semana a ameaça do PS de que romperia com o governo e que chumbaria o próximo orçamento de Estado.

Tu achas que é porque de repente há pessoas da ala esquerda do Partido Socialista, Mariana Vieira da Silva, Artur Santos Silva, a fazer esse discurso

Ou isto também é algo que o José Luís Carneiro tem que fazer até ao congresso?

Eu não sei, honestamente.

O congresso é no próximo fim de semana, não é?

Sim, é no próximo fim de semana, Isabel. A minha primeira reação quando vi essa notícia é que não sei se o José Luís Carneiro consegue levar esta ameaça até ao fim. Não sei se consegue, de facto, se não é só uma ameaça para agora.

A ameaça é, para os ouvintes?

Chumbar o Orçamento do Estado no próximo. Eu não sei se o José Luís Carneiro depois terá força para tomar essa decisão. Acho que a decisão do chumbo do Orçamento depende de muitos outros fatores, entre eles o estado do PS na altura.

Estamos em março e quando chegarmos à votação do Orçamento do Estado, este assunto já está completamente ofuscado, porque não se consegue fazer uma associação direta. E parece-me, aliás, que essa ideia foi um pouco atirada naquela espécie de jornalismo que o Expresso faz muito, que é atirar coisas, mas umas horas depois já se ouviam algumas vozes-

Pôr água na fervura

...dos socialistas a dizer que "pronto e vamos lá".

O Presidente da República não estará muito para os ajustes.

E ficava ele mesmo encurralado por causa disso.

Acho que é um compromisso muito difícil do PS assumir nesta altura.

Se estivéssemos em setembro...

Exato. Já entrava na negociação do Orçamento do Estado. Acho que é, sobretudo, como diz a Isabel, falta muito tempo. Era muito difícil justificar. A arte que era preciso para construir uma narrativa dessas e conseguir, sobretudo, fazer com que o eleitorado tivesse do lado do PS numa situação dessas, numa crise dessas, quando temos o Presidente da República a pedir que haja uma prioridade dada à estabilidade, quando temos um horizonte sem eleições de tanto tempo, quando o PS já disse que não é desejável o país estar em duodécimos, acho que estava um caldo feito para o PS perder a razão nessa frente e portanto estava a oferecer um trunfo ao PSD e um trunfo em termos de narrativa política ao PSD. Não me parece que seja exequível essa ameaça, mas também como o Zé Manila aqui referia, o José Luís Carneiro também está muito pressionado dentro do partido. Houve um período de calminha, que é normal que exista, quando Pedro Nuno Santos saiu e quando entrou José Luís Carneiro. Primeiro, porque o PS não se via com capacidade de recuperar a curto prazo e portanto não começou propriamente uma guerra interna logo a seguir. Pedro Nuno Santos, que tinha um apoio gigante do aparelho, tinha acabado de ser derrotado sem grande margem para dúvidas e portanto houve ali um período de calminha. José Luís Carneiro tem tentado fazer consensos, tem tentado incluir nomes que não lhe são tão próximos, vai tentar fazê-lo na sua próxima direção política, etc. Mas acho que há aqui um limite. Os socialistas que não se identificam com o José Luís Carneiro estarão só à espera de uma próxima oportunidade para começar a tentar puxar a direção do partido mais para o seu lado. José Luís Carneiro tem tentado fazer aqui um equilíbrio, mas não me parece que seja possível prolongar durante muito tempo, até porque os partidos quando estão na oposição e não têm a cola do poder, naturalmente essas guerras internas acontecem com mais facilidade. Acho que o José Luís Carneiro tem tentado endurecer um bocadinho o discurso em relação ao governo, tem tentado dar provas de que não vai fazer uma oposição só má corra aqueles termos do André Ventura, do Froja e coisas do gênero, que ele costuma usar, mas o José Luís Carneiro tem tentado dar essa garantia também para dentro do partido. Acho muito difícil que consiga manter o seu estilo genuíno e a tentativa de acordos que quer fazer com o PSD. Se o PSD não lhe der a mão mais visivelmente e o partido continuar a apertar com ele para o outro lado, fica um bocadinho acossado. Ele ainda está numa fase inicial da sua liderança, mas isto já se começa a notar.

Já se começa a notar e pode comprometer a política de pisca-pisca do governo, por isso mesmo, ou não?

A política de pisca-pisca do governo, como tu dizias, foi uma opção que o Luís Montenegro tomou.

Precisa de votos e portanto uns dias com uns, outros dias com outros.

Claro, estamos numa situação original.

Só pode deteriorar a relação com uns.

Claro, e com o PS acho que já deteriorou claramente. Aliás, até porque têm havido várias reformas que o governo quer fazer que, de facto, não têm o acordo do PS. Nós falámos já aqui da lei dos estrangeiros, da lei da nacionalidade. O governo vai agora também fazer aprovar a lei do retorno, parece-me com alguma facilidade com o Chega ou com a Iniciativa Liberal, porque como o governo tem apresentado, é a última grande peça da política migratória deste governo. Isto é toda uma série de eixos em que o PS não alinha e não tem grande interesse em alinhar. José Luís Carneiro tem feito aquela coisa de mandar as cartas para São Bento com cada uma das suas propostas. Nós no outro dia entrevistávamos o Hugo Soares e a resposta dele era que eles têm respondido às cartas e nós perguntávamos: "Têm? Não temos registo disso." E ele respondia: "Bem, acusamos a receção e agradecemos." Acho que não tem havido um diálogo muito frutífero com o PS em nenhum momento desta legislatura. E portanto, sim, a política de pisca-pisca tem os seus riscos, mas tem servido ao PSD para tentar fazer valer a tal teoria de que é o bloco do meio, o bloco central, é o bloco charneira que vai mantendo o país nos eixos contra os extremismos de uns e de outros. Se perguntássemos a Luís Montenegro ou Hugo Soares, era desta forma que eles explicariam.

Que eles explicariam. Mariana Lima Cunha, muito obrigado por se ter juntado a nós no "Contra Corrente". Já temos em estúdio a Raquel Brízida Castro, advogada e constitucionalista. Muito bom dia.

Bom dia.

Como é que sai deste impasse?

Em primeiro lugar, eu diria que aqui não há uma crise da justiça constitucional. Eu acho que o que existe é uma guerra de nomeações, neste momento.

Mas tem que ter um fim esta guerra ou não?

É simples, é apresentarem uma lista e a lista ser votada na Assembleia da República e, obviamente, cada partido, cada grupo parlamentar votar de acordo com as suas convicções e, sobretudo, convicções relativamente ao perfil do candidato que está ali a ser submetido a votos. Eu acho que há aqui um problema, que é um problema de percepção. Isto é, não há uma crise da justiça constitucional, isto é o sistema a funcionar. Claramente, é o sistema a funcionar. Neste caso concreto, provavelmente o que acontece é que fica mais clara a percepção que os partidos têm do Tribunal Constitucional. E nesse sentido é indesejável, porque de facto os juízes não são representantes de partidos no Tribunal Constitucional. Os juízes são magistrados, o tribunal não é um órgão político, o Tribunal Constitucional não é um tribunal político. Em última instância, todos os tribunais são políticos, porque qualquer tribunal tem uma intervenção.

Mais político que um tribunal normal, não é? O Tribunal Constitucional.

Todos os tribunais são políticos, porque a lei é um critério político da decisão e, nessa medida, qualquer tribunal no nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade tem uma intervenção. Isto é, qualquer juiz tem o dever, um poder dever, de não aplicar normas que considere inconstitucionais. Aqui a legitimidade democrática que é obtida através desta eleição é pelo facto da natureza das decisões do Tribunal Constitucional, que pode, nomeadamente, em fiscalização subsidária abstrata, levar à declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, ou seja, eliminar a norma do ordenamento jurídico criada pelo legislador. Mas atenção.

Mas o próprio processo de escolha, sendo tudo isso verdade, há uma questão. Nós não votamos os outros juízes, ou seja, os deputados não votam a escolha dos outros juízes. O que poderia acontecer, e há países em que isso sucede. Agora, aqui não. E portanto, isso dá à composição deste tribunal um caráter mais político.

Mas isso é o que eu estava a dizer, tem a ver com a natureza das decisões do Tribunal Constitucional.

E da sua própria forma como ele é escolhido.

É o contrário.

É?

Não, eu acho que é o contrário. Isto é, a forma como é designado. Nós podemos escolher e podemos, de facto, sentarmo-nos e tentar desenhar formas de designação que possam, obviamente, responder a este tipo de crises, porque todos os modelos têm crises. Agora, cada modelo tem a ver com o sistema de governo, com a forma de Estado, quer dizer, quando é um Estado federal, o Tribunal Constitucional tem um tipo de designação. Nalguns casos, não é um Tribunal Constitucional, porque tem a ver com as tradições jurídicas e é uma secção do Supremo Tribunal. Mas no caso português e no caso do modelo europeu, existe um Tribunal Constitucional, porque é essa a nossa história constitucional.

Que aprecia normas das leis.

Só normas.

Só normas, sim. Das leis emanadas do legislador, seja ele a Assembleia da República ou o governo.

Não é só do legislador, atenção.

Ou decisões judiciais, por exemplo.

Não. Normas no sentido de critérios normativos de decisão, e esses critérios normativos de decisão não interessa a proveniência, não interessa que venham do legislador. Podem ser interpretações normativas, não têm que ter formalmente a base na lei. Mas o que eu quero dizer é: os juízes são magistrados. A atividade de interpretação da Constituição é uma atividade jurídica, isto é, a interpretação constitucional é uma atividade jurídica e é uma atividade que aquilo que se pretende é, a partir de uma norma geral, obter uma norma decisão. É claro que a questão da interpretação constitucional é provavelmente aqueles temas que mais ocupa as cadeiras de Direito Constitucional e de Justiça Constitucional. Posso encarar a interpretação da Constituição de muitas formas e depende da aceção de Constituição que eu adoto. Agora, a Constituição não é um catequismo, não é um catecismo. A Constituição não tem propriamente uma missão unitária. É uma daquelas lições que eu não me canso, quer nas aulas, quer que eu não me canso de lembrar, que é a lição americana do Lawrence Tribe, que é provavelmente dos constitucionalistas americanos mais importantes, em que ele, em vez de nos ensinar como é que se interpreta a Constituição, ele diz-nos como não se interpreta a Constituição. E um dos erros, exatamente, de interpretação da Constituição, é uma leitura hiperintegrada. É nós esquecermos, numa constituição compromissória também como a portuguesa, que tem partes que entram em contradição e que têm de ser integrados, e têm que ser integrados nessa interpretação constitucional, nessa concretização, nessa busca do sentido normativo. Agora, o que eu não posso fazer perante a nossa Constituição, numa Constituição como a nossa, é considerar que existem princípios, eu diria princípios, que prevalecem em abstrato, a priori, sobre outros princípios, sempre. Isto, por exemplo, é um erro de interpretação constitucional. Princípio da segurança, princípio da liberdade. Eu não posso considerar que a Constituição determina a prevalência sempre do princípio da segurança sobre o princípio da liberdade. Os princípios são princípios que entram em colisão e que devem ser interpretados. E nessa interpretação, obviamente, depende muito da argumentação, da realidade, obviamente, eles próprios estão sujeitos a uma evolução. Aliás, é polémico.

Situação extrema, num caso de guerra, por exemplo.

No Observador, disse que a nossa Constituição é uma Constituição que carece de revisão constitucional. Nossa Constituição é analógica. As pessoas não têm noção da desadequação da nossa Constituição para a realidade digital e da inteligência artificial. É absolutamente gritante a forma como, por exemplo, a Justiça Constitucional, neste momento, não responde. Nós estamos aqui a discutir a eleição de juízes, mas, na verdade, o acesso à Justiça Constitucional é que tem que ser discutido neste momento.

O que queres dizer isso? O que é que chamas acesso à Justiça Constitucional?

O cidadão comum. Como é que o cidadão comum consegue aceder à Justiça Constitucional?

O nosso regime está desenhado para isso ou não? Está desenhado para termos, sobretudo, uma-

O nosso regime está construído para o cidadão comum não aceder à Justiça Constitucional.

Se calhar isso faz sentido, porque nós já temos um sistema judicial tão aquilosado e ainda vamos para mais.

Mas 90% é capaz de ser um bocadinho... 90% dos recursos não serem admitidos, provavelmente, é capaz de ser um bocadinho excessivo. Aliás, é um dado que foi divulgado há muito recentemente pelo presidente João Couceiro, que 90% dos recursos não são admitidos.

Isso comparado com outros países.

Portugal tem um sistema único na União Europeia, porque tenta fazer um sistema misto entre aquilo que é o sistema americano de jurisdição review e o modelo concentrado. Para o bem e para o mal. Existem várias deficiências no nosso sistema, podemos obviamente discutir isso. Mas, como é óbvio, quando eu falo em acesso ao Tribunal Constitucional, o que eu estou a falar é a introdução do recurso de amparo e da queixa direta de constitucionalidade, que são questões que os constitucionalistas discutem há décadas e que ainda não foi introduzido na nossa Constituição.

O tribunal alemão passa a vida a discutir essas coisas, admite assim tantas-

Tem.

Acessos cidadãos.

Sim, direto. Tem, obviamente, os seus-

Estou a dizer isto porque a percepção que se tem cá fora, e eu não sou jurista, é uma coisa que muitas pessoas gostam de dizer, que não são juristas, eu não sou jurista, é que o Tribunal Constitucional ser usado como tribunal de último recurso é exagerado.

Mas não é questão de ser usado como último recurso, ele também não é usado como último recurso em Portugal. É o Tribunal Constitucional, é um tribunal especializado.

Muitas vezes é. A gente olha para os casos do Armando Vara, do José Sócrates, já lá chegou algumas vezes.

O que a Raquel está a sugerir é que qualquer cidadão recorra ao Tribunal Constitucional para, por exemplo, verificar a constitucionalidade de uma-

Verificar as lesões dos direitos, liberdades e garantias, como acontece em Espanha e como acontece na Alemanha.

Aqui só é possível através dos grupos parlamentares.

Não. O que acontece atualmente é no âmbito de processos judiciais.

Eu lembro-me de uma situação em que não sei bem no que ela acabou, mas que se discutiu na altura, que era as multas de excesso de velocidade poderem ou não terem contraprova, e ao fim de três decisões, aquilo é considerado inconstitucional. Não é uma questão daquelas de direitos, liberdades e garantias básicas, que a gente discute muito politicamente. Era uma questão de saber se o cidadão apanhado em excesso de velocidade, e muitas vezes eram aquelas coisas que eram usadas com as chamadas pistolas.

Os radares móveis.

Os radares móveis, aqueles que os policiais apontavam aos carros, parecem não ser usados, provavelmente, por causa dessa decisão do Tribunal Constitucional. É a isso que estás a referir-te, a esse tipo de coisas?

O nosso sistema é restrito ao controle de normas. O que é que fica de lado? O que é que não é sujeito à fiscalização da constitucionalidade, ou seja, decisões dos tribunais que não apliquem uma norma, atos administrativos, omissões. Omissões não permitem que um particular possa aceder ao Tribunal Constitucional. O conceito norma foi alargado pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, no fundo, numa tentativa de responder às críticas exatamente que têm sido feitas ao nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade, no sentido de um conceito funcionalmente adequado, ou seja, que não abrange apenas em termos formais uma norma, mas sim em termos materiais aquilo que seria um critério normativo de decisão. O problema depois é que cada juiz do Tribunal Constitucional interpreta aquilo que são os pressupostos processuais, que são imensos, o ônus de sucitação prévia, tempestividade, regularidade processual, etc. Interpreta de forma subjetiva e sem um critério, digamos que objetivo. Ou seja, o que eu quero dizer é, o sistema de acesso à justiça constitucional tem que ser todo reformulado e isto já é praticamente consensual. Eu não estou aqui a levantar nenhuma questão que seja nova entre os constitucionalistas.

Muito bem. Para já, o que ocupa os partidos é escolher três juízes.

Exatamente. É isso que eu comecei por dizer.

Que podem ser quatro, portanto não há nenhum prazo na lei.

Não, não há prazos.

Portanto, isto pode se arrastar meses ou anos.

Até ao próximo fim de semana não se resolverá nada, porque o PS vai para congresso. E portanto, vamos ser realistas. Eu creio que também aquilo que estamos a viver neste momento é o problema das dores de decrescimento por parte do Partido Socialista, que tem tido dificuldade, como é óbvio, até porque de alguma forma sempre foi o partido natural do poder do regime, e ser partido natural de poder não é apenas ganhar eleições, é muito mais do que isso. É a própria linguagem do regime, é a própria forma como as coisas são apresentadas. Por exemplo, quando o PS diz que uma mudança de lei, e a certa altura diz porque é um retrocesso, parte do princípio que há uma linha de tempo no qual há um futuro pré-determinado por aquilo que são os seus princípios. Quando eu defino algo como um retrocesso, em termos de opções políticas, é porque eu acho que o futuro vai ter que ser de uma determinada forma. Nós estamos numa fase que eu não faço a menor ideia se o Chega vai conseguir consolidar ou se vai continuar a crescer, ou se consegue consolidar este eleitorado que de fato tem. E portanto, nós neste momento estamos com três partidos médios, não temos dois partidos grandes

E é uma realidade que os cidadãos portugueses expressaram em eleições. E isso tem de ser refletido nos diversos órgãos. Não estamos a falar na transposição direta dos resultados eleitorais para diferentes instituições e órgãos, mas tem de ter um reflexo. E, politicamente falando, nós não podemos, é a minha opinião, correr o risco de deixar o Chega fora das instituições. Ponto. Não podemos. Não o fizemos em 76 com o Partido Comunista Português que tinha cercado a Assembleia Constituinte. É um risco que não podemos correr. E o que está aqui em causa, e é óbvio, eu acho que José Luís Carneiro tem que fazer um bocado de bluff, não vai chumbar orçamento algum. Poderá vir a chumbar, mas não por causa disso. Hoje, politicamente, o tempo é muito mais rápido, não consegue chegar lá. Agora, claramente, tem um grupo parlamentar, como até se percebe por outras notícias do dia, nomeadamente a questão da votação ou não votação à censura à deputada Eva Crozeiro, está desnorteado e pressionam. Agora, eu acho que sim, isto tem de haver algum reflexo daquilo que foram as decisões eleitorais dos portugueses, com uma outra questão. Não se pode criar a ideia, no regime, de que há partidos com mais direitos do que os outros. As coisas mais graves que podem acontecer numa democracia é quando os democratas começam a fazer coisas que não são democráticas para defender a democracia. E aquilo que nós queremos ter neste momento, não há acordos de cavalheiros, não há compromissos históricos que deem especiais privilégios, porque nesse caso vamos pôr o senhor Dom Duarte no Tribunal Constitucional. A família dele prestou relevantes serviços a esta pátria durante 1640 e antes já cá estavam. Temos de adequar também o argumentário aos tempos. E os portugueses vão voltar a falar outra vez em eleições, outros reflexos existirão. É curioso, quando nós vemos a discussão, porque houve a morte de uma juíza muito importante no Supremo dos Estados Unidos, e havia sempre esta coisa: houve um tumulto na esquerda portuguesa em relação àquilo que poderia ser, e que era claramente, a alteração da composição do Supremo dos Estados Unidos e os reflexos que isso poderia ter. Mas essa é a realidade.

Mas repare, mesmo aí, houve essa alteração e é muito interessante seguir aquilo que o Supremo tem vindo a decidir, porque ao contrário dos apocalípticos, muitas vezes os juízes decidem contra não apenas a maioria política que os escolheu, mas também, no caso concreto deste Supremo, decisões de Trump, como as tarifas, que foram chumbadas por juízes nomeados por Trump. O facto de termos esta lógica nas instituições é aquilo que lhes dá o seu sentido e a sua densidade.

Já temos ao telefone o próximo convidado do Contracorrente, Jorge Pereira da Silva, constitucionalista. Muito bom dia.

Bom dia.

Bom dia. Por que os partidos não se entendem sobre a composição do Tribunal Constitucional?

Eu acho que os partidos não se entendem sobre a composição do Tribunal Constitucional, porque há um histórico que começou sobretudo no período da Troika, e que teve depois alguns episódios posteriores, em que sobretudo a direita entende, em larga medida com razão, que houve uma atitude sistemática de controle de decisões, que eram essencialmente decisões políticas, e que foram chumbadas com base em princípios constitucionais, particularmente flexíveis na sua aplicação, para dizer isto de forma suave. Porque de facto, há um paradoxo do constitucionalismo que normalmente se formula assim: nós vivemos sobre uma Constituição, mas a Constituição é aquilo que os juízes do Tribunal Constitucional dizem que ela diz. E em última análise, como a Constituição não tem capacidade para falar sozinha, fala através dos juízes constitucionais. E em momentos de crise, em matérias que são muito controversas do ponto de vista político, os juízes do Tribunal Constitucional têm imenso poder, designadamente para bloquear reformas, para bloquear mudanças que as maiorias parlamentares tentam implementar. E como existe esse histórico, como existem esses ressabiamentos vindos do passado, neste momento há uma grande dificuldade em encontrar nomes que sejam consensuais. Como não há nomes consensuais, cada um tenta avançar com os seus, esperando depois alguma fidelidade. Eu devo dizer, em todo o caso, em Portugal não há, pelo menos recentes, estudos de comportamento judicial Mas as decisões do Tribunal Constitucional não obedecem a uma dicotomia esquerda-direita. Há muitos outros fatores para além desse que influenciam. E eu posso dar alguns exemplos. Pense, por exemplo, na distinção entre setor público e setor privado. Todos os juízes do Tribunal Constitucional, com muito poucas exceções, são, em sentido amplo, funcionários públicos, porque ou são juízes ou são professores das universidades públicas. E isso implica uma certa mundividência, que tem influência quando, por exemplo, se discutem leis laborais, quando se discutem questões relativas ao direito de propriedade.

À Caixa Geral de Depósitos.

Aos direitos sociais, à saúde, segurança social, etc. E, portanto, com poucas exceções, designadamente as de Machete e Gonçalo Almeida Ribeiro, todos têm este background, todos têm esta mundividência própria de quem vive com uma remuneração paga pelo Estado. Depois, outro problema: a filiação acadêmica, sobretudo quando vêm vários da mesma universidade, quando há doutrinas comuns nessa universidade. Nós assistimos, por exemplo, a um episódio absolutamente bizarro, que foi a tentativa de mudar o Tribunal Constitucional de Lisboa para Coimbra. A gente pensa: mas a que título? A que título é que, num país que está todo centralizado, de um momento para o outro, se quer mudar o Tribunal Constitucional de Lisboa para Coimbra? Por que não os outros tribunais, por que não muitos outros serviços públicos? Depois, há um outro fator, e este não é específico do Tribunal Constitucional português, é comum a todos os tribunais constitucionais e até a muitos outros tribunais, que é chamado a pressão dos pares. Sobretudo quando um tribunal é criticado, sobretudo quando, de alguma maneira, se sente sob pressão, a tendência é para os juízes não se dividirem e tentarem votar, tentarem encontrar uma solução de consenso que tenha o maior número de votos para não ficar aquela ideia de que está dividido ao meio. Depois também depende muito da capacidade que o presidente do tribunal tem para garantir a fidelidade do tribunal à sua própria jurisprudência. Quando um tribunal pega numa questão nova, sobretudo quando já passaram muitos anos de funcionamento, tem já uma jurisprudência muito sedimentada. E, portanto, pode ser fiel a essa mesma jurisprudência ou pode ter uma decisão surpreendente, original. Maria Lúcia Amaral teve um voto vencido muito curioso durante o período da Troika, em que dizia: "Não há bússola. Hoje decidimos uma coisa assim, daqui a seis meses vem outra questão e decidimos de outra maneira". E, portanto, a fidelidade à jurisprudência e a capacidade do presidente, do vice-presidente, dos juízes com maior peso dentro do tribunal para garantir a fidelidade à jurisprudência anterior, também influencia muito aqui o tipo de decisões.

De decisões. Este impasse, Jorge Pereira da Silva, fere as decisões do Tribunal Constitucional que venham a ser tomadas durante este período, não?

Eu não diria que fere, mas evidentemente que há um desconforto, porque há dois juízes em falta, ambos da ala direita, embora um seja até mais liberal, ou era até mais liberal do que é comum, agrava, de facto, o desequilíbrio que tem sido uma constante ao longo dos anos. Mas se me permite, eu voltava atrás por causa da questão do paradoxo do constitucionalismo. Há, de facto, várias formas de superar esse paradoxo, mas aquela que é mais comum é a chamada autocontenção judicial. Isto é, sobretudo quando a aplicar princípios como a igualdade, a proporcionalidade, a proteção da confiança, a determinabilidade da lei, os juízes têm que ter a noção que chegando a um determinado ponto, devem parar. E, portanto, devem dizer: "Não, essa matéria é sobretudo uma questão política e, portanto, não vamos intervir." Ou a violação da proporcionalidade até é possível, mas não é manifesta, não é evidente. E no acórdão recente, no acórdão sobre a lei de imigração, não é tanto o desfecho dessa decisão, mas é o pressuposto que o tribunal logo no início assume, que é basicamente dizer o seguinte: "Bom, como os imigrantes não votam, somos nós, Tribunal Constitucional, o garante dos direitos dos imigrantes." Como se não existisse no quadro político nenhuma força política que assumisse esse papel. E, portanto, de alguma maneira, o tribunal transformou-se aqui numa espécie de advogado dos imigrantes, em vez de ser o garante da constitucionalidade. E com este pressuposto diz: "Nós não nos vamos autoconteer, nós vamos até onde estes princípios nos permitirem ir." E portanto, acabaram por se pronunciar pela inconstitucionalidade de várias disposições, o que levou aliás a votos de vencido bastante violentos por parte dos juízes que entretanto saíram. Justamente por quê? Justamente porque o tribunal não teve a consciência clara de que no sistema político português há quem defenda os direitos dos imigrantes, ainda que eles próprios não votem. As crianças e os jovens até aos 18 anos também não votam, não é? Não quer dizer que não haja quem defenda os seus direitos e as suas posições, e que, portanto, o tribunal tenha que ir até ao limite dos princípios para tomar as suas decisões, que invariavelmente acabam sempre, porque estes princípios têm essa capacidade. Há sempre um ângulo em que esses princípios podem ser considerados como estando violados.

Jorge Pereira da Silva, agradeço-lhe. Muito obrigado por se ter juntado a nós no Contracorrente esta manhã.

De nada. De nada.

Muito obrigado. Raquel Brisa de Castro, se o Tribunal Constitucional é apenas um tribunal que aprecia normas, por que os partidos querem tanto ter lá juízes indicados por eles?

Tiras o apenas da questão.

O apenas aqui é irônico.

Eu acho que neste processo especificamente, é óbvio que já houve outros bloqueios, mas neste processo especificamente, parece-me que os partidos foram mais vocais na questão. O que eu acho que pode estar aqui a acontecer neste momento, que não existiu noutros momentos? Em primeiro lugar, e eu já escrevi sobre isto, portanto é público, eu acho que um dos efeitos que o facto de o ex-presidente da República ser um constitucionalista trouxe e que marcou o mandato dele, e que acho que foi um problema, foi ele na prática só convocou o Tribunal Constitucional para processos de especial complexidade política.

Sim, exato.

Aquilo que é um conceito de elasticidade constitucional, que eu já utilizei, que é ele como constitucionalista podia fazer uma interpretação da Constituição, porque ele domina a interpretação e portanto podia explorar a flexibilidade dos princípios, que feito por outra pessoa pode ser dramático ou pode ser perigoso. Mas o facto de ele ser constitucionalista. E na verdade ele só convocou nos processos de fiscalização preventiva, que são obviamente os processos, como são enxertados num processo legislativo em que existe uma maior percepção política do procedimento. Ele só convocou o Tribunal Constitucional para questões politicamente fraturantes. E eu acho que isso arrastou esta composição para o Tribunal Constitucional. Ele, de alguma forma, permitiu essa politização do Tribunal Constitucional, segundo o processo que o Jorge Pereira Silva referiu e o voto de vencido do conselheiro Gonçalo Almeida Ribeiro. Se fosse normal que o Tribunal Constitucional fosse um tribunal político, não teria havido uma declaração de voto do juiz conselheiro a acusar os seus pares de estarem a proferir uma decisão política. E neste caso concreto penso que os partidos têm sido mais vocais no sentido de exprimirem a sua perceção, insisto, erradíssima, errada e perigosa para a justiça constitucional e para a democracia, de que os juízes são representantes dos partidos. Quer dizer, se os juízes fossem representantes dos partidos, o mandato sofreria com as vicissitudes do órgão que os elegeu, e portanto não teriam um mandato de nove anos, não renovável, alheio completamente a quaisquer vicissitudes do órgão parlamentar.

Sim, mas sendo tudo isso verdade, a verdade é que os juízes são indicados pelos partidos e também é verdade que essa magnífica conversa das figuras consensuais, e não vamos politizar esta discussão, tem prejudicado objetivamente um lado político que é a direita. Ou seja, é tudo muito bonito, mas depois na hora da verdade.

Por acaso não sei.

A mim parece-me que sim. Mas para lá disso, dessa abordagem mais primária, por assim dizer, há aqui uma questão: no tribunal, os juízes são indicados pelos partidos, e portanto, o enquadramento numa área política a mim não parece nada que prejudique ou que seja um traço de somenos.

Eles não são indicados pelos partidos, eles são indicados pela Assembleia da República através de uma maioria agravada. Eu também já disse aqui.

Dois terços, não é?

A maioria não tem nomes. Essa maioria não tem nomes.

Mas com voto é secreto.

Mas antes de serem votados, eles têm-

Não, eu estou a dizer a maioria não tem nomes, no sentido agora é do Chega, agora é do PS.

Mas não é isso. Eles são votados.

A maioria é expressão de uma vontade.

Mas o nome chega lá via partidos.

Isso é verdade. Numa única lista.

Eles não são autopropostos.

Numa única lista.

Mas nós temos muitas vezes a ideia, eu não consigo perceber isto, porque nós fomos uma ditadura, éramos uma ditadura que até ao contrário de outras, tinha a ideia que os partidos era uma coisa conspícua. E portanto, há aqui uma coisa, não consigo perceber essa ideia, se vem dos partidos é uma coisa má

Não, vem dos partidos. Agora, as pessoas têm os seus comportamentos, as suas atitudes, a sua capacidade de pensar, e isso é muito interessante ver, até porque, e isso tem sido aqui referido, nomeadamente pela Raquel, a nossa Constituição, mal comparado.

Não é o que os juízes dizem que ela é. Isso é a Constituição americana. Isso é uma formulação que é atribuída a Dworkin, precisamente, em que ele defende uma leitura moral da Constituição americana. Agora, não se pode comparar a Constituição americana com a portuguesa. A nossa Constituição é uma Constituição muito diferente.

Muito mais normativa, muito mais densa, muito mais extensa.

Portanto, existem regras e princípios. Obviamente que existe alguma margem na aplicação dos princípios.

E alguma necessidade de adequar ao tempo.

Mas a argumentação é sujeita a escrutínio público. A argumentação que é utilizada é sujeita, e isso é muito importante. Helena, peço desculpa por insistir nisto, mas quem indica é a Assembleia da República. Os partidos não têm que estar a dizer publicamente qual é a maioria que têm. Exerçam-na.

Sim.

Helena.

Sim.

Percebe o meu ponto?

Eu percebo. Agora, como tudo isto é assim, e eu deste lado político da questão, eu acho que é incontornável. Nós não podemos viver com as instituições em absoluto dilema com aquilo que é a expressão eleitoral, porque isso politicamente tem impactos que o regime não se pode permitir. E portanto, nós temos neste momento, de alguma forma, não é uma transposição direta, mas não vamos nunca ter uma lista tipo União Nacional de Figuras Pátrias formadas nas melhores escolas de Direito do país e que têm um pensamento magnífico, a tal elite esclarecida do Estado Novo. Portanto, as pessoas têm inscrições em determinadas áreas políticas e isso é positivo, isso é bom, e é bom que no Tribunal Constitucional estejam pessoas que de alguma forma reflitam a diversidade da sociedade portuguesa. E não creio que seja possível ver repetir, por exemplo, o que aconteceu com a juíza Maria João Vaz Tomé, em que durante o interrogatório ou a inquirição, o termo interrogatório não é correto.

Inquirição.

A audição no Parlamento, quando ela formula aquilo que é um dado óbvio em relação ao aborto. Temos aqui uma situação em que não há direitos absolutos, quer dizer, temos o direito à vida, temos também o direito à interrupção voluntária da gravidez, há aqui uma situação conflituante e como é óbvio, o aborto não é um direito absoluto. Quer dizer, isto leva ao chumbo, e leva ao chumbo pela sua própria bancada parlamentar. Exatamente. Portanto, nós temos de ter muito cuidado, aliás, porque esta lista vai depois ter de ser votada na Assembleia da República e é muito provável que aconteçam surpresas, mesmo muito provável. Nós não podemos tirar os partidos da questão, nem as pessoas da questão.

No fundo, o que estás a sugerir é que sem haver um acordo tripartido, Chega, PS e PSD, a possibilidade de haver um chumbo na votação é muito grande, porque ainda vai ser uma corrida de obstáculos.

Até mesmo havendo acordo.

Não, havendo acordo dos três é difícil.

Não sei. Mas pronto, o voto é secreto. Mas de qualquer modo, tem de haver, porque é esta a situação política que nós temos neste momento. Se não gostam dela, trabalhem para a mudar. Façam política, que é aquilo para que são pagos e que se espera deles. Façam política. Convençam os cidadãos portugueses a darem novamente esmagadoras maiorias ao PS e ao PSD, ou se quiserem dar esmagadoras maiorias ao Chega.

Mas só daqui a três anos, até lá temos outras coisas pelo caminho.

A política é assim. Isto é que é política.

Estás a sugerir que o Tribunal Constitucional fique sem juízes durante três anos?

Não. Mas isso quer dizer...

Ou sem Provedor de Justiça, ou Provedora.

Também não se pode obrigar as pessoas. Nós temos de perceber, a democracia é imperfeita. Só as ditaduras é que funcionam perfeitamente. A democracia é imperfeita e é nesse momento que se revelam os políticos.

E neste momento, José Manuel, parece estar refém do calendário, é isso?

Está refém do calendário, está refém de um conjunto de acordos complexos, porque nós falamos aqui só do Tribunal Constitucional. Há o Provedor de Justiça, mas isso em princípio está arrumado. Já falámos. Depois, temos o Conselho Para as Secretas.

O Conselho de Estado.

Temos o Conselho de Estado, temos mais não sei quantos outros lugares, não tão sensíveis como estes. Depois há algo que nós não podemos esquecer e que a Raquel já aqui falou. Há leis que estão em vias de chegar ao Tribunal Constitucional, que são leis que vão dar discussão, quase de certeza. Por exemplo, temos as questões de nacionalidade e temos também as questões da lei laboral, que aliás é um clássico da justiça constitucional, as questões laborais. Já por lá andaram várias vezes. E com a construção que temos, com a relação que tem, com algumas interpretações que existem, é um bocadinho caixinha de surpresas o que possa sair dali. Eu tenho outra questão. Há coisas que a tecnologia nos impôs, nos trouxe e impôs e divulgou, e que será importante que o Tribunal Constitucional alguma vez se pronuncie, talvez numa interpretação diferente, a questão dos metadados, por exemplo. Aquilo que está na nossa Constituição é do tempo do fax, esse objeto que nós falávamos aqui em off.

Mas lá está um exemplo de que a Constituição No caso do acesso aos metadados pelos serviços de informações, tivemos várias versões da lei aprovadas por consenso, com os votos do PS e do PSD. Mas em fiscalização preventiva, o Tribunal Constitucional pronunciou-se no sentido da inconstitucionalidade. Aqui está um exemplo em como os juízes não são representantes dos partidos que os designam. Às vezes até estão bastante longe de tudo, até um bocadinho da realidade. E na minha opinião, no caso dos metadados, se calhar terão. Mas não é só no caso dos metadados, é no caso da inteligência artificial. Eu peço desculpa por ir buscar este tema, mas é um tema fundamental que as pessoas ainda não perceberam qual é o impacto que a inteligência artificial vai ter na vida das pessoas, em todos os setores.

Já agora, Raquel, em 30 segundos, que constitucionalidades ou inconstitucionalidades é que levanta a inteligência artificial?

Eu vou dar um exemplo, o regulamento de inteligência artificial.

O regulamento europeu.

O regulamento europeu de inteligência artificial é um regulamento que no seu considerando primeiro impede os estados membros de legislarem sobre a utilização da IA. O que significa que nenhum estado membro pode, por exemplo, criar restrições a direitos fundamentais que não constem do regulamento. O problema é que o regulamento IA não densifica ele próprio direitos fundamentais. O que significa que se os estados membros não podem aprovar legislação que, para proteger direitos fundamentais, restrinja a utilização da IA, se o regulamento ele próprio não é um instrumento de natureza constitucional. No fundo, é como se fosse uma lei quadro.

Nós não temos ainda IA, já estamos a regulamentar tudo.

Nós não temos IA, nós temos IA.

Quer dizer, é um caminho que está muito no início e estamos já a legislar sobre uma coisa que não sabemos o que vai ser.

Nós não estamos a legislar sobre IA neste momento.

Quer dizer, nós, a Europa.

Ah, a Europa, ok, peço desculpa.

Desculpa lá. Estava a referir-me à Europa.

Sim, mas é nesta fase que é importante que ela seja regulada sob pena de nós perdermos o controle. Eu sou daquelas pessoas que acha que a IA é fascinante, atenção, mas é muito importante nós termos consciência dos perigos que a IA traz, não só para o Estado de Direito, para os direitos fundamentais, para várias perspectivas. Isto é uma imagem que eu costumo utilizar, que é a IA generativa, que é o ChatGPT, a Gemini, etc. A IA generativa já é passado em termos de IA. Nós temos neste momento todas as empresas a comprarem agentes, ou seja, a IA agentic, que coloca ainda questões mais relevantes do ponto de vista constitucional.

Por isso é que eu estou a dizer que estamos sempre a correr atrás do prejuízo.

Mas aqui é grave. O problema é que aqui é grave.

Os Estados Unidos, onde isto vai sempre mais à frente e é menos regulamentado, não deixa de ter, por isso, em muitos aspetos, mais direitos do que nós. Na Europa, estamos sempre a tentar. Eu tenho uma grande coisa com isso, acho o RGPD a pior coisa que se fez. Não serve rigorosamente para nada, a não ser para nos atrapalhar. E cada vez que abrimos um site, temos que dizer: "Ok, cookies, ok, não sei o quê. Ok, não sei que mais." Raio se os porta para aqui.

Vamos guardar.

E tenha medo que aconteça o mesmo com a IA.

Eu acho que podemos fazer um programa sobre esse assunto.

Já temos aqui uma convidada para um possível Contracorrente sobre os desafios da inteligência artificial e o respeito constitucional.

Nós vamos perceber a relevância da regulação da IA quando a administração pública utilizar a IA para definir a situação jurídica tributária dos cidadãos, ou quando a administração pública utilizar a IA para atribuir subsídios sociais, como já aconteceu em Espanha, e com as broncas que aconteceram em Espanha e com outros países da União Europeia.

Raquel Brisa de Castro, muito obrigado.

Isso é uma luz pela administração pública.

Amanhã há novo Contracorrente. Até amanhã.