Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Este é o Diário do Mundial da Rádio Observador. Terminou a primeira jornada do Campeonato do Mundo e Portugal não entrou como queria. Empate a um golo frente ao Congo, com uma exibição apagada da seleção portuguesa. O Miguel Cordeiro é o enviado especial do Observador ao Mundial de Futebol. Olá, Miguel, bem-vindo.

Olá, Mari João.

Miguel, o plano da seleção saiu furado.

Pois. Meses de preparação, muitos meses, estágios para aclimatação, semanas e semanas a preparar uma logística apurada ao detalhe, jogadores a falarem em plano bem desenhado, a federação também. Elogios de todos na Federação Portuguesa de Futebol a tudo o que tem sido feito. Mas depois, no final, e nós já sabemos, nós que acompanhamos este desporto, todos os que nos ouvem percebem isto, é no relvado que se confirma todos estes aspetos, e no relvado não correu bem. Na verdade, as outras equipas também se preparam, as outras equipas também jogam, as outras equipas também conhecem os adversários. E o Congo apresentou-se em Houston com um plano bem desenhado, no xadrez do futebol venceu claramente, teve sucesso frente a Portugal e conseguiu aquilo que queria, que era pontuar. O Congo fez história e eu já vou explicar ainda melhor essa história, mas este jogo com o Congo, nós temos que fazer aqui uma análise também daquilo que foi a preparação para este jogo. Portanto, Portugal jogou com a Nigéria para preparar o Congo, foi o que disse Roberto Martinez quando jogou com a Nigéria em Leiria. Vamos olhar para o jogo com a Nigéria e para o jogo com o Congo e vemos praticamente uma fotocópia. A verdade é que com a Nigéria, Portugal até acabou por vencer, mas passou praticamente as mesmas dificuldades. O jogo foi em tudo semelhante. Ainda bem que Portugal jogou com a Nigéria. Serviu para aprender qualquer coisa ou pelo menos devia ter servido, porque, na verdade, o Congo conseguiu empatar, conseguiu vergar a seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo apagado. Sim, temos que falar disso. Não é uma novidade, também temos que o dizer. Não é que tivesse vindo de uma série de jogos incríveis pela seleção. Há mais jogadores com más prestações nesta estreia pela seleção portuguesa. Naturalmente, toda a equipa teve uma má prestação. Salva-se um ou outro jogador. No geral, más exibições da seleção portuguesa, principalmente porque há um número muito redondo, e se o Roberto Martinez gosta de numerologia, devia olhar para esta. Um. É o número um. Foi o número de remates que Portugal fez à baliza. Portugal, em 90 minutos de futebol, mais os descontos, que até foram alguns, fez apenas um remate à baliza e esse remate foi o do golo aos seis minutos. Lá está o número seis que tanto gosta Roberto Martinez. Portanto, com um remate à baliza, é difícil dizer que Portugal fez uma boa exibição. E depois entramos aqui no número um, que é a numerologia favorita do Congo. Ora, o adversário fez apenas um remate à baliza, deu um golo, é verdade, mas o Congo fez dois remates, conseguiu marcar um golo e esse golo foi o primeiro golo de sempre do Congo em Mundiais. Já tinha participado em 74 e não marcou nenhum golo, sofreu algumas goleadas e foi também o primeiro ponto em Mundiais, foi frente a Portugal.

Depois do jogo, tivemos algumas declarações de jogadores, do treinador e também do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

Sim, vamos por ordem. Martinez quis comparar Portugal à Argentina 2022. Disse que os jogadores de Portugal, na verdade, são os mesmos que venceram a Liga das Nações, praticamente os mesmos. Disse também que o Congo executou bem o plano e falou na necessidade de melhorar. Depois João Neves, melhor em campo, disse que estava contente pela estreia, contente pelo golo, contente pelo prêmio de melhor em campo, mas naturalmente confessou que estava um pouco embaixo pelo resultado. Cristiano Ronaldo, nas redes sociais, disse: "Isto está longe de terminar". João Cancelo e Leão também falaram, mas na verdade, na zona mista, no corredor que os jogadores percorrem até chegar ao autocarro e onde há imensos jornalistas, de televisões, de rádios, da imprensa escrita, na zona mista passaram todos os jogadores da seleção portuguesa, nenhum falou. Portanto, os que falaram, falaram às empresas que têm os direitos, como a Sport TV, como a Live Mode, as que estão a transmitir os jogos e que têm direitos para ter declarações dos jogadores na transmissão oficial. Na zona mista, ninguém falou. Já Pedro Proença disse que a convicção mantém-se intacta e que Portugal tem tudo para ser feliz. Há condições para que dê Portugal neste mundial.

E para esta quinta-feira, Miguel, qual é o plano da seleção?

O plano da seleção é: já viajou para Palm Beach nesta quarta-feira. Em Palm Beach vai fazer um treino de recuperação e não há atividades para os media, não há os tais 15 minutos abertos à comunicação, não há declarações de um jogador. Portanto, amanhã imprensa e seleção não estão em conjunto, só depois, na sexta-feira. Eu estava a dizer amanhã, porque, na verdade, a partir de hoje, enquanto falamos, na verdade, aí é hoje. Quando estamos a dizer amanhã, é que é esta quinta-feira. Para não entrar aqui em confusões de fusos horários. Esta quinta-feira, portanto, treino de recuperação, não há atividade com a imprensa e na sexta-feira há sim já treino e um jogador a falar aos jornalistas.

E Miguel Cordeiro, no grupo de Portugal, a Colômbia assume a liderança depois de vencer o Uzbequistão.

Sim, a Colômbia conseguiu uma vitória categórica, uma vitória por 3 x 1. Marcou primeiro a Colômbia, ainda na primeira parte. Depois o Uzbequistão, no início da segunda parte, se assustou, marcou um gol muito festejado. Foi o primeiro gol de sempre do Uzbequistão, que neste caso está a fazer a estreia, portanto, o primeiro gol é no primeiro jogo. Luís Dias respondeu logo a seguir. Portanto, o Uzbequistão teve cinco minutos de festa e Luís Dias voltou a colocar a Colômbia em vantagem ao minuto 65. Depois, já para lá dos 90, bem para lá, já aos 99 minutos, já na compensação, Campaz marcou o terceiro gol da Colômbia, que passa diretamente para o primeiro lugar deste grupo em que está também Portugal Colômbia fez seis remates à baliza e aqui mostra-se também a vontade da Colômbia. É óbvio que são adversários diferentes. O Uzbequistão mostrou aqui a capacidade de fazer sete remates, três à baliza, naturalmente teve menos posse de bola, mas mostrou capacidade para defrontar uma boa equipe como a Colômbia e o resultado é um pouco enganador. Ficou 3x1, mas o terceiro gol já surge muito para lá dos 90 e o Uzbequistão acabou por dar alguma luta à Colômbia. Só mesmo para terminar, falar rapidamente dos outros jogos. Tivemos a estreia da Inglaterra frente à Croácia, um grande jogo, talvez um dos melhores desta primeira jornada. Jogaço 4x2, venceu a Inglaterra. Harry Kane marcou dois gols, Bellingham também, Rashford também fez um gol. Do outro lado, a Croácia marcou Baturina e Petar Musa, antigo benfiquista. Um jogaço nesta primeira jornada do Mundial. Falta-nos aqui um jogo e é um jogo com um português envolvido. É o único português sorridente, podemos dizer, desta primeira jornada. Gana, Panamá, o Gana venceu por 1x0. O Gana é treinado por Carlos Queiroz, que já está no quinto Mundial, já está a fazer o quinto Mundial, já treinou a seleção portuguesa, a África do Sul, o Irão e agora o Gana.

Está feito o Diário do Mundial com o Miguel Cordeiro. Bom regresso a Palmdales, Miguel. Até amanhã.

Obrigado.