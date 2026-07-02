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Este é o Diário do Mundial. Chegou o dia de Portugal jogar os 16 avos frente à Croácia. O jogo é na próxima madrugada, à meia-noite. Vamos falar deste jogo e também de tudo o que se passa no Mundial. Recebemos agora o Miguel Cordeiro, o enviado especial do Observador ao Campeonato do Mundo. Olá, Miguel, bem-vindo.

Olá, Marijó.

Olá, Miguel. Portugal joga mais logo, mas Roberto Martínez falou antes do último treino da seleção e está a apontar para dois mundiais. Isso não é mais difícil de ganhar assim?

Podemos ver as coisas desta forma, sim. Não sabemos se é mais difícil de ganhar. Isso é Martínez que vai ter de responder ao longo das próximas semanas, e esperemos que sejam semanas. Mas a verdade é que nós não ganhamos o primeiro. Ficamos em segundo nesse primeiro Mundial de Martínez. Será que ganhamos o segundo Mundial? É também uma dúvida que nós temos. O que disse Martínez nesta conferência de imprensa? Disse isso, que há dois mundiais. Disse que Palm Beach serviu para aclimatar a equipa a tudo que vem agora nestas semanas, desde calor a situações de tempestade e também às viagens. Diz que a equipa está a crescer e que tem visto coisas positivas. Sobre a Croácia, Roberto Martínez considera que é um adversário que Portugal já conhece bem e que, portanto, os croatas também já conhecem bem Portugal. A frase de destaque de Roberto Martínez é que o selecionador nacional diz que a primeira fase foi uma boa preparação e que o mundial só começa agora. É a maneira do Roberto Martínez ver as coisas e diz que é isso que tem que passar também aos jogadores. Agora, os jogadores parece que não estão a dizer propriamente a mesma coisa. Por exemplo, Vitinha foi o jogador que falou hoje. E Vitinha reconhece que as críticas são normais. Mais, ele diz que não só são normais, como são justificadas, para depois dizer que os jogadores, nesta altura, não precisam de palmadinhas nas costas e que são eles os que mais querem ganhar o mundial. É um discurso um pouco diferente do treinador. De facto, é muito mais frontal. Agora, os dois concordam em alguns pontos, sim. Dizem ambos que a Croácia é um adversário difícil. Dizem ambos que há um crescimento notório no grupo e falam também os dois na vontade de vencer.

Vamos ver então como corre. Há jogo na próxima madrugada, mas Miguel, Toronto está em festa com a seleção.

Sim, festa com a seleção, mas não só. É feriado.

É feriado, sim.

Nesta quarta-feira foi feriado, na verdade. Quinta já é dia de trabalho, mas muitos portugueses estão a tirar o dia para estarem com a seleção e para ver o jogo. Não muitos, de facto. Temos perguntado a vários portugueses se têm bilhete para o jogo e quase ninguém tem bilhete, porque são caríssimos. Estamos a falar de bilhetes acima dos 2 mil dólares. É certo que são 2 mil dólares canadianos, não é o mesmo dólar norte-americano, não é o mesmo que 2 mil euros, mas é muito dinheiro na mesma. Quer dizer, é na mesma muito dinheiro. Agora, portanto, a comunidade, perante isto, o que faz é que está presente nos pontos onde está a seleção. Está presente junto ao hotel. Vimos milhares de pessoas no momento da chegada da seleção ao hotel. Está presente também no treino, mesmo não conseguindo ver o treino com a equipa à distância, estão presentes à porta e ficaram também para a saída. Já estão preparadas também algumas concentrações de adeptos para esta quinta-feira. Há, por exemplo, uma fan walk, é algo que só aconteceu no segundo jogo em Houston, nos outros jogos não aconteceu. Esta fan walk, esta caminhada até ao estádio, vai acontecer num ponto que está a cerca de 20 minutos do estádio e acontece bem cedo. Será às 15h30 para um jogo que aqui será às 19h. Os adeptos vão depois partir para o recinto em marcha lenta para apoiarem a seleção. E depois a essa questão do feriado, deixar a nota de que houve fogo de artifício a cerca de 700 metros.

A que tu assististe.

Assisti, porque de facto estava perto do hotel da seleção, percebemos que estavam muitas pessoas a dirigir-se para a zona do rio e indicaram que ia ser o fogo de artifício do Canada Day, e estava a poucos minutos de começar. E percebemos que o fogo de artifício foi a 700 metros do hotel da seleção, só acabou por volta das 23h30. Portanto, se algum jogador estivesse a dormir, certamente acordou. Dava para ouvir.

Miguel, nos jogos desta quarta-feira, Bélgica, Estados Unidos e Inglaterra seguem em frente, mas com alguns sustos.

Sim, principalmente a Bélgica e a Inglaterra também, mas deram conta do recado. Mas podemos dizer, no final do dia, que os favoritos entre as equipas que estavam em jogo nesta quarta-feira conseguiram avançar. Primeiro a Inglaterra. Estiveram a perder durante quase todo o jogo, frente à República Democrática do Congo. Mais uma bela exibição dos africanos. Marcaram primeiro, aguentaram o resultado durante quase toda a partida, mas depois apareceu um furacão chamado Harry Kane. Marcou dois gols, apoiado por outro furacão, Anthony Gordon, que entrou e deu duas assistências a Harry Kane. A Inglaterra agora segue em frente e vai jogar com o México. A Bélgica teve um susto ainda maior. Estive a perder contra também uma equipa africana, neste caso o Senegal. Estive a perder por 2 x 0. Aos 85 minutos, esse era o resultado, 2 x 0 para o Senegal. Depois, os Diabos acordaram, Lukaku e Tielemans marcaram no espaço de três minutos. O jogo foi para prolongamento, resistiu o empate também praticamente até ao fim. Estava prestes a ir a pênaltis, mas a Bélgica marcou novamente, novamente por Tielemans, aos 90 mais cinco, mesmo ao acabar. É impressionante mesmo. E a Bélgica consegue seguir em frente. Vai agora jogar frente aos Estados Unidos da América. Estados Unidos que venceram, é mais uma equipa caseira a seguir em frente. Os três países que organizam o mundial estão nos oitavos: Canadá, México e agora os Estados Unidos da América. Os norte-americanos venceram por 2 x 0, acabaram o jogo apenas com 10 homens, mas conseguiram resistir mesmo com essa desvantagem. Aliás, marcaram o segundo gol já a jogar apenas com 10 homens e vão jogar, como já disse, contra a Bélgica.

Hoje, para além de Portugal, do grande jogo de Portugal, o que é que há mais na agenda?

Está um ótimo dia para ver futebol. Ou melhor, vai estar uma ótima noite e uma ótima madrugada.

Exatamente.

É o que temos de dizer. No horário de Portugal continental, aqui em Toronto e também no horário oeste dos Estados Unidos, será durante o dia. Espanha-Áustria 20h, no horário de Portugal continental, Portugal-Croácia à meia-noite e depois um Suíça-Argélia, já praticamente à hora que a equipa das manhãs da Rádio Observador se levanta. Às 04h começa o jogo, no horário de Portugal continental, Suíça-Argélia.

Está feito o Diário do Mundial, sempre com o Miguel Cordeiro. Miguel, até amanhã.

Até amanhã.

Hoje há jogo de Portugal com emissão especial do Observador a partir das 22h.