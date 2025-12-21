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Estamos no final de dezembro, em contagem decrescente para o Natal, saldos logo depois, daqui a nada já estamos com as uvas passas na mão e o mercado de transferências no mundo do futebol abre logo no princípio de 2026. Falamos sobre as últimas movimentações, os rumores que já fazem correr alguma tinta na imprensa desportiva. E por aqui, no "E o Campeão É", hoje com o João Pinto, Pedro Henriques e João Castro a comentar tudo aquilo que temos para analisar nesta edição de domingo. E vamos começar por uma notícia que ontem falamos aqui, João Pinto, sobre a possibilidade de Thiago Silva vir a ser reforço, e falava-se aqui na imprensa desportiva, um jornalista italiano, do alegado interesse do Futebol Clube do Porto e Benfica, e passado o quê? Duas, três horas, temos a confirmação de que é reforço do Futebol Clube do Porto. Aos 41 anos, Thiago Silva está de regresso à Europa. E olhando aqui para o plantel do Futebol Clube do Porto, que não tem Nehuén Pérez, Zaidu agora também vai para a CAN, Kvior pode-se dedicar também aqui ao outro lado do terreno. É um bom reforço para os Dragões?

Bom dia.

Bom dia.

É um bom reforço. Resta perceber em que condições é que está o carro. Já é um carro com muita quilometragem, embora seja um bom carro, é um jogador com um currículo invejável, é um dos melhores defesas centrais do século. Já ganhou tudo, já jogou os jogos todos que há para jogar e, portanto, é um jogador que tem uma qualidade indesmentível. Agora, vamos ver em que condições é que está. Ele no campeonato brasileiro foi muito gerido, jogou metade dos jogos que havia para jogar, é um jogador que não pode jogar três em três dias. Está muito condicionado pela idade que tem e pela velocidade que ainda tem, mas depois do ponto de vista posicional, do ponto de vista de experiência, é um jogador que faz evoluir muito quem está ao lado dele. O Pepito, por exemplo, vai ter um mestre Jedi com quem aprender. Tem que se ver isto, é como o copo. Podes ver meio cheio e perceber que o Porto contratou um jogador muito experiente e muito capaz. Ou podes ver meio vazio e pensar: "Bom, o que é que um homem com 41 anos vem fazer para o plantel do Futebol Clube do Porto?" O futuro dirá.

João Castro, falávamos disto ontem aqui no "E o Campeão É". O João Pinto meteu-se logo de lado a dizer que não fazia sentido para o Benfica, não era um jogador que fazia sentido para o plantel do Benfica, tendo em conta que há o Otamendi. No caso do Futebol Clube do Porto, esta referência, Thiago Silva, um jogador com tanta experiência, faz sentido neste momento para o plantel dos Dragões, na tua opinião?

Olha, bom dia. É um regresso ao Futebol Clube do Porto. Ele já passou por lá.

Uhum. Em 2005.

Se calhar tinha aqui um desejo de jogar para equipa e, portanto, é claramente um regresso. E eu acho que é uma forte aposta do Porto para, obviamente, estar em todas as competições. Ou seja, como o João Pinto disse, e bem, ele não vai jogar três em três dias. Portanto, a dupla polaca, que é titular, eu acho que vai continuar a ser titular. Agora, vai dar a possibilidade ao Porto, e com a lesão do Nehuén Pérez, de ter ali um jogador para jogar ao lado do Pepito, ou do Kvior, ou do Banaira, em situações muito pontuais, que é Taça de Portugal, Liga Europa, ou seja, é uma forte aposta também do Porto da Liga Europa e, obviamente, para o campeonato, quando tiver que gerir o esforço físico dos outros dois. Portanto, ganha muita experiência, ganha um jogador que já ganhou tudo, que tem muita qualidade quando joga. Já não tem a mesma velocidade, como é lógico, mas mesmo assim é um jogador bastante fiável e, portanto, é uma contratação a custo zero, e quando digo a custo zero, tem que ser entre aspas, obviamente, por causa do ordenado e se calhar prémio de assinatura.

Claro.

Mas é para compor o plantel. Agora, então de brincadeira, não está aqui o Luiz Pinto Coelho. Agora, nenhum portista pode criticar o Ronaldo por jogar aos 41 anos ou aos 40 anos na seleção. Portanto, agora quando um portista criticar o Ronaldo por ser tão velho e ainda jogar, já vai ter que olhar um bocadinho mais para dentro. E, portanto, é uma contratação que eu acho que não fazia, por exemplo, sentido no projeto Sporting, que acho que aposta mais também na juventude. E lembro-me quando o Sporting contratou jogadores assim mais velhos, já com algumas críticas, mas é claramente uma aposta da experiência, sobretudo para a rotatividade dos centrais da equipe do Porto.

Um abraço para o Luiz Pinto Coelho, se ele nos estiver a ouvir. De certeza que depois vais ter a devida resposta, João Castro. Pedro Henriques, ontem penso que não falaste desta possibilidade Thiago Silva. Falaste até do jogo do Braga, mas vais falar agora desta contratação. Quarenta e um anos, vem para ficar com o número da camisola de Pepe, fica com o número três e à partida vai se estrear, se tudo correr bem, e pode ser aposta, a partir da 17ª jornada em que o Porto joga frente ao Santa Clara.

Ora bem, eu em relação ao Thiago Silva, duas coisas: o lado claramente positivo e o lado que possa ser, não te digo menos positivo, mas de alguma dúvida. O lado claramente positivo é que muitas vezes o jogo, e está aqui o João Castro, que agora é comentador, mas é também treinador e, portanto, está muito por dentro desses processos, mas todos nós que vivemos o futebol percebemos isso claramente, que é a importância que um jogador muitas vezes tem no balneário, no banco, mesmo não jogando, quando há situações, às vezes, até de conflitos, porque os treinos não são pacíficos as duas horas. Há coisas para gerir, há muitos egos, há muitas personalidades. No jogo, quando joga, quando vai no túnel de acesso, que está ali com as equipas de arbitragem, no sorteio. Quem olha para o Thiago Silva, qualquer jogador, colega e os adversários, é um bocadinho a imagem, mal comparado, obviamente, daquilo que é a importância do Cristiano Ronaldo, cada vez mais, ou no contexto atual, que é quem foi, quem ainda é, o que representa em termos de maturidade e de experiência. Eu acho que isso para o Futebol Clube do Porto, dentro desta filosofia que o Porto tem agora do contra tudo e contra todos, de criar, como fizeram agora no Natal, à família. Ou seja, há aqui todo um ambiente de lar, estado de família, de intrusão, que eu acho que nesse aspecto, o Thiago Silva é e será sempre um reforço, até porque, como já disse o João Pinto e bem, já tinha passado por lá. Penso que foi o João Pinto que falou nesse aspecto.

Foi o João Castro. Sim.

Peço desculpa, foi o João Castro. Qual é o lado menos, não sei se é menos positivo, mas que me pode deixar alguma dúvida. É que nesta época de 25, 26 Ele teve uma lesão na coxa, esteve 25 dias parado e falhou sete jogos. Ok, mas é pontual. Olhem para trás, para a época 24/25, e aqui vem o problema. Lesão no tornozelo, seis dias, dois jogos parados. Lesão no calcanhar, 36 dias, seis jogos sem jogar. Ainda na mesma época, lesão outra vez no calcanhar, 28 dias, mais cinco jogos parados. Lesão na coxa, 27 dias e mais oito jogos parados. Quer dizer que ele, nesta época e meia, vamos dizer assim, aliás, nesta época 24/25, esteve 97 dias sem jogar e perdeu 21 jogos em função de lesões, que é normal, mas são lesões traumáticas, não é aquelas que ninguém consegue evitar, são lesões musculares. Claro que isso faz a diferença, mas é muito. Cem dias num ano de 365 dias. Portanto, é esta a única questão. E o Porto tem um exemplo de um jogador de grande aporte, grande experiência e grande qualidade, que é o De Jong, que o Futebol Clube do Porto também tem. Quando joga, é uma máquina, mas praticamente tem contado pouco com ele.

Exato. Ontem falávamos disso também, dessa questão.

Pronto, e esse é que pode ser o problema. Termino com isso, pede desculpa, que é dizer só isto: isto é mercado de inverno, e o mercado de inverno não é para fazer contratações, também pode ser, para longo prazo, para o futuro, é para resolver cirurgicamente aqueles três meses que seguem. E o Futebol Clube do Porto, neste momento, está em vantagem em relação ao Sport Benfica, pontual, e até por aquilo que está a jogar, e neste momento é apostar as fichas todas com todos, nem que seja só para tirar rendimento, dois jogos, três, quatro, cinco, tudo isso conta, porque sempre que o Porto ganhar um jogo do campeonato, é mais uma cruz que coloca no calendário e mais próximo de estar do título, porque neste momento vão na frente. E portanto, nesse aspecto, eu penso que se calhar poderá ser mais positivo do que negativo esta contratação.

Falando aqui de futuro, não sabemos se isto é um plano a três meses, mas parece-me mais um plano de futuro. Vamos ao Benfica, até porque falamos de Sidney Cabral, uma das revelações desta temporada. É um jovem lateral, tem apenas 23 anos, é, ao que tudo indica, um desejo de José Mourinho e que o Estrela da Amadora admite negociar a partir de seis milhões de euros. João Pinto, falamos aqui de um jogador muito polivalente, com ótimos números esta temporada, 15 jogos, cinco gols, três assistências, além de ser internacional por Cabo Verde, com sete internacionalizações e dois gols. Um talento que para ti faz sentido ter a aposta do Benfica?

Há aí duas vertentes. Uma vertente é olhar para o jogador, para aquilo que ele fez. Realmente, os números que tu dizes são números que impressionam. É o campeão do campeonato nos cruzamentos.

Forte nas bolas paradas.

Exatamente, é o jogador que ganha mais pênaltis, é o jogador que, dos cinco gols que tem, três pênaltis, dois de bola corrida, é um ala esquerdo, joga preferencialmente como ala esquerdo no esquema três centrais. E é um jogador de raça, é o tal jogador que deixa tudo em campo. Se o Benfica tem lá o miúdo, o Neto, se tem o Tiago Valente para esta posição? Tem. Se o Dalot tem estado muito bem? Sim. Se ainda há para lá um Obrador que ninguém sabe muito bem qual é o futuro dele também. E, portanto, como é que se vai encaixar este jogador? Este jogador vai ser o ala esquerdo mais defensivo quando o Benfica precisar de um jogador para centrar bolas? Pode ser. Depois falta o complemento do tal cabeceador dentro da área. Portanto, para contratar este jogador, tudo bem, pode ser uma boa opção.

Podes ver como uma contratação mais ofensiva ao terreno, dizes assim, ou seja, dado que o Benfica neste momento tem boas opções no setor defensivo, ele podia ser uma mais-valia para o setor ofensivo, dada a falta de extremos?

Exatamente. Um médio esquerdo, um tal suplente para um extremo esquerdo titular, mas mais que tudo um jogador que precisa de alguém na área. Portanto, o Benfica precisa de contratar primeiro o nove, que meta as bolas lá dentro de cabeça, e depois o homem que cruza para ele. Mas nós já sabemos deste, falta saber os outros, e tenho a certeza que o Benfica anda à procura de um nove cabeceador e, portanto, esse é o jogador que eu anseio e pelo qual tenho aí três passes reservados para ele.

Ainda assim, acreditas que Sidney Cabral pode ser realmente uma realidade no Benfica?

Eu ontem dizia-

A avaliar por uma negociação em si

...que não podia, e agora não quero cometer o mesmo erro. Se toda gente diz que sim, também não vou ser eu dizer que não. Parece-me que o Benfica pode passar bem sem ele, porque tem muitas opções internas para o substituir. Mas se alguém vê que há uma estrela no rapaz, e ainda por cima é um jogador que vai para o mundial, pode valorizar rapidamente. Também não seria uma má aposta.

E este pode ser um bom timing, tendo em conta que no mundial pode valorizar ainda mais. João Castro, é um jogador interessante, com bons números, como já vimos aqui, é internacional por Cabo Verde, que vai estar nesse mundial 2026. É muito polivalente e acho que esse é um dos principais trunfos de Sidney Cabral. Era um jogador que também vias até com bons olhos no teu Sporting?

Olha, sim, é um jogador bastante interessante por aquilo que as características que disseram. É ambidestro, cruza bem com os dois pés, joga bem com os dois pés, tem uma passada larga, é muito forte fisicamente e o Mourinho gosta disso, gosta de jogadores fortes fisicamente, tem um grande pulmão. Portanto, pode jogar lateral esquerdo, mas é lateral direito também. E portanto, é para os dois corredores, não é só para um. E neste caso, prevejo que se calhar o Benfica depois até vá tentar vender o Bá e ficar com o David e com o Sidney.

Essa opção também, João Pinto, não pensaste nisso.

O Benfica também tem o Benjak para o lado direito e também tem o Leandro. Mas aquilo que o João Castro está a dizer faz sentido.

E depois a questão que também pode jogar realmente mais à frente, ou seja, se for necessário, pode jogar mais à frente, porque tem também essas características físicas. Depois tem a vantagem realmente de bater muito bem as bolas paradas, que é sempre uma vantagem para qualquer equipa neste futebol moderno. E portanto, é um jogador jovem, um jogador da seleção, vai ao mundial

Tem aqui um preço relativamente barato para o que o Benfica costuma pagar. Custa metade de um Jurásek ou até mais, e portanto, pode ser um jogador muito interessante para o Benfica. E o Mourinho gosta muito também destes jogadores físicos. E o Dalot não dá essa capacidade que o Mourinho quer em alguns jogos e sobretudo contra alguns adversários. E, portanto, acho que faz sentido, acho que pode ser um bom jogador. Agora, concordo com uma coisa que o João Pinto disse. É preciso também olhar para dentro. Tem o Neto, tem vários jogadores do Benfica, que obviamente quanto mais trouxer jogadores de fora, mais espaço vão ocupar e menos espaço dará para os jovens, mas isso terá que ser o Benfica a avaliar. Mas provavelmente o Obrador, por exemplo, sairá, se calhar, nesta janela.

Ou por empréstimo, até.

É, por empréstimo. O Vá também vai ter que ser, entre aspas, despachado. E, portanto, se calhar é uma boa aposta para o Benfica, como tu dizes, é um jogador polivalente, muito físico também, com estas características que não são muito fáceis, que é cruzar bem com os dois pés, bater bem em bolas paradas, portanto, é um jogador que pode acrescentar realmente no plantel.

Pedro Henriques, as suas considerações sobre Sidney Cabral. Ontem jogou 84 minutos no empate a zero frente ao Murirense.

Só que o Sidney não está a ser contratado nem pra lateral direito, nem pra lateral esquerdo. Desenganem-se, o Sidney está a ser contratado pra médio, porque é aí que ele tem jogado. O Sidney fez 10 jogos a médio direito e quatro jogos a médio esquerdo. Sabem quantos jogos ele fez a defesa direita ou lateral direita e esquerda? Um a direita e um à esquerda. Então ele está a ser contratado para jogar bem mais à frente.

Não, ele jogou a ala esquerdo. Ele jogou 11 dos jogos, jogou como ala esquerdo no esquema três centrais.

Não, não são esses os dados que eu tenho aqui. Tenho aqui como médio direito 10 jogos que ele fez. Estamos com dados diferentes, mas eu tenho é que ele joga, ou seja, ele não é o defesa esquerdo ou defesa direito. É para fazer o corredor, mas para jogar mais à frente. São os dados que eu tenho e é essas posições que eu tenho. Mas então estamos como fiel aqui à minha fonte.

O Estrela também vai alterando a formação por vezes em alguns jogos.

Certo. O que é importante perceber aqui, no meu ponto de vista, é o seguinte: este é um tipo de jogador que o Benfica, tal como o Porto e o Sporting, vamos dizer mais ou menos. Os laterais são contratados normalmente, sobretudo para consumo interno, nem é tanto para defender, é para atacar, porque o Benfica, o Porto e o Sporting passam muito mais tempo a atacar do que a defender e, portanto, usá-los mais do que defender. Às vezes isso sente-se até nos jogos internacionais, quando o jogo é mais dividido ou quando as equipes, por vezes, têm que defender mais. E às vezes aí vem ao de cima essa deficiência, que é jogadores que atacam bem, fazem bem os corredores, cruzam bem, e este aqui é um bom exemplo, e depois para defender, às vezes, têm algumas lacunas e deficiências. E, portanto, uma vez mais, embora seja um jogador jovem, de futuro, porque pode se valorizar no mundial, etc. E aqui já não é propriamente uma contratação também para dois ou três meses, mas acaba por ser também para resolver um problema imediato, que é esta polivalência que ele tem à direita e à esquerda e a dificuldade que o Benfica tem, embora pelo meio tenha passado alguns jogadores de nível, como o espanhol que foi embora, que é a grande dificuldade que o Benfica tem é nos corredores. E embora tenha jovens, que até foram campeões do mundo e que são jovens ainda e que têm que ser colocados aos poucos, porque há sempre um patamar quando se dá um salto, naturalmente, do sub 17 para o futebol profissional. E depois, termino brincando aqui um bocadinho, tem uma grande vantagem, é que faz uma coisa que o Otamendi não sabe fazer, que é marcar penáltis.

Uma provocação aqui, a esta hora.

Estou a brincar.

Sidney Cabral, que tem também a nacionalidade neerlandesa e dividiu a formação entre o Tevent e o Helsingborg, ou seja, entre a Suécia e os Países Baixos, e depois rumou ao futebol alemão. Aliás, a sua transferência dá-se do futebol alemão para o Estrela da Amadora. Vamos seguir na nossa ordem de trabalhos. Vamos falar da Liga BPI. Hoje temos a oitava jornada e com um derby entre Sporting e Benfica. O Benfica que está na frente com cinco pontos de vantagem sobre o Sporting. João Pinto, partem em vantagem para este jogo e é favorito mesmo jogando em Alvalade?

Vamos lá ver. Se o Benfica ganhar o jogo hoje, o campeonato fica mais ou menos resolvido. Um campeonato com 10 equipas. Neste momento, o Benfica tem cinco pontos de avanço, se ganha, fica com oito.

Está a terminar aqui a primeira volta.

Exatamente. Agora, o Benfica vem de um jogo difícil contra o Paris Saint-Germain. Tem muitas lesões, tem jogadoras importantes que estão lesionadas. A Andrea Norton, por exemplo, já nem falo da Ana Borges, que se lesionou logo no início, mas a Diana Gomes, aliás, teve um toque contra o Paris Saint-Germain. Vai ser difícil, mas o Benfica realmente tem muita qualidade, tem muita qualidade na frente, especialmente. Um ataque muito forte. Tem lá uma menina no meio-campo, a Carolina Tristão, que com 17 aninhos parece-me ser uma das grandes promessas do futebol português. Portanto, acho que é um jogo interessante, importante, mas mais do que tudo, põe o Sporting muito no limite. É parecido com aquilo que o Benfica tem neste momento no futebol masculino. Se o Benfica fica com oito pontos de vantagem, muito dificilmente perderá o campeonato.

João Castro, não é no andebol que tu querias falar com essa vitória?

Cadê a espátula de campeão no andebol?

Esclarecedora, já lá vamos. O Miguel Sequeira, o treinador do Sporting, reconhece que jogar em casa pode ser uma vantagem e tendo em conta esta diferença pontual e que falava também o João Pinto, uma derrota hoje pode tornar muito difícil esse campeonato para o Sporting, tendo em conta a hegemonia que o Benfica tem tido no futebol feminino.

Eu até vou mais longe. Até o empate, quanto a mim, deixa o Benfica praticamente com uma autoestrada para o título, porque não vejo o Benfica a perder muitos pontos e não vejo o Sporting a ganhar os jogos todos. Infelizmente, o Sporting, apesar da revolução que houve este ano no plantel de futebol feminino, basta ver, por exemplo, as jogadoras que saíram para o Benfica também, nem todas as contratações do Sporting deram os frutos que se calhar o Sporting pensava que ia dar. Abriu espaço para algumas jovens. Portanto, é tudo um processo que ainda não está muito bem cimentado e acho que vai ter que haver retoques no plantel leonino. E portanto, acho claramente o Benfica favorito, apesar do jogo ser em Alvalade. O Benfica é mais equipa, tem mais qualidade, sobretudo um ponto que o João Pinto referiu, na frente faz muita diferença, e no futebol feminino faz mesmo muita diferença. E portanto acho que vai ser um jogo muito difícil e que eu acho que só há um resultado para o Sporting sonhar com o título: é a vitória. Mesmo o empate, acho que fica o Sporting sempre muito longe do título, porque esta equipa tem perdido alguns pontos que não devia contra equipas com qualidade inferior e o Benfica vai ultrapassando os seus adversários com relativa facilidade.

Pedro Henriques, já ouvimos aqui o adepto do Sporting, também do Benfica. Vamos ao veredito final, ao teu grau de favoritismo.

É agarrar naquilo que ambos disseram e acho que está tudo dito. Ou seja, o Sporting pode ter a vantagem de jogar em Alvalade, e o jogo em Alvalade é muito interessante e acho muito bem que seja assim. O Benfica está melhor, ainda não perdeu para o campeonato nestas sete jornadas, o Sporting já tem dois empates e uma derrota. O fator de equilíbrio aqui é o facto de o Sporting jogar em casa, ter neste jogo, não digo que é uma derradeira hipótese, porque ainda vamos para a oitava jornada, mas é a tal questão de estares a cinco pontos e de repente passas para oito pontos e crias uma situação bastante desconfortável. Se ganhares, podes equilibrar. E depois é as tais cinco ou seis jogadoras, não vou aqui citar os nomes, mas todas elas importantes, que o Benfica neste momento também tem lesionadas, embora alguns regressem também. O caso da Ana Borges neste momento até já foi integrado nos treinos, mas a questão das lesões do Benfica que poderá eventualmente desfalcar o Benfica, que também vem de um jogo desgastante. Agora, é sempre interessante e esperemos que seja, sobretudo, um bom dérbi, que o pessoal comece a aderir também a estes jogos do futebol feminino. Vamos ver como é que está em termos de assistência, porque, por exemplo, quando foi Benfica para o PSG, dada a hora, o dia, coincidência com outros jogos, foi um pouco mais dececionante em termos de quantidade de adeptos, pois num estádio como o do Benfica, ainda se nota mais. E portanto, o futebol feminino não pode ser só de modas por um determinado contexto. Espero que realmente o público também consiga olhar para o futebol feminino de outra maneira, os adeptos, e acompanhe e dê a mesma força como dão nas equipas profissionais do futebol masculino.

Jornada oito da Liga BPI, hoje com este dérbi entre Sporting e Benfica. O apito inicial está marcado para as 17h30 desta tarde. Destaque ainda para o arranque da CAN. Começa hoje em Marrocos, sendo Marrocos um dos favoritos a vencer a competição. E também temos um clássico na Supertaça de Basquetebol entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Também um jogo para acompanhar, se calhar, com especial atenção pelo Luís Pinto Coelho e pelo João Pinto, que vão estar atentos a este jogo. Avançamos para as vossas notas. Começo por ti, João Castro. Andebol.

A minha nota vai 16 para o Estoril, pela vitória diante o Braga. O Braga que vinha numa sequência muito boa e em recuperação, e o Estoril que fez, por exemplo, um grande jogo no Dragão, mas não trouxe nenhum ponto, acaba por conseguir vencer uma equipa que estava realmente bem. Pese embora o Braga tenha falhado na primeira parte pelo Paulo Víctor, duas ou três oportunidades flagrantes. Mas a verdade é que é uma boa vitória do Estoril. E depois nota 18 para a equipa de andebol do Sporting, que foi ganhar à Luz 37-29, um grande resultado na Luz e é claramente a melhor equipa que eu já vi de andebol em Portugal.

Nota-se este contentamento do João Castro a dizer este resultado, 37-29. João Pinto, vamos às tuas notas.

Primeiro, um pequeno resumo. No vólei estamos igual, no futsal está o Benfica em primeiro, no basquete o Benfica em primeiro, no hóquei está o Benfica em primeiro e no futebol feminino o Benfica em primeiro, mas no andebol está o Sporting. Realmente, isso é verdade.

E no masculino, João Pinto?

Quem? Não percebi. Estava aqui na lista e agora de repente passou. Mas o meu destaque, a minha nota, o meu 20 vai para a CAN, para esse início da CAN, com uma nota muito específica. Um bilhete para o Mali-Zâmbia custa €30, um bilhete para o Catar-Suíça no Mundial custa €1792. E portanto, viva a CAN, vamos todos à CAN.

Pedro Henriques, as tuas notas.

Sim, a minha nota de campeão hoje também, nota 18 de expectativa para a CAN, como alguém intitulou, não fui eu que o disse, mas acho que é um título muito bonito, que é o campeonato africano das oportunidades, porque são tantos os jogadores que nós vemos de qualidade, que acho que é uma boa oportunidade também para os olhares. Relembrar que isto vai decorrer desde hoje até 18 de janeiro e com esta situação é que, se bem se recordam, o calendário foi alterado para esta data, porque na edição anterior tinha sido na altura do verão, entre junho e julho. E temos o alargamento para 32 seleções, que é a primeira vez que acontece. Portanto, com tudo aquilo que pode ser vantajoso ou desvantajoso, teres mais equipas num campeonato, neste caso da CAN, como é no Campeonato do Mundo, o que quer que seja. Mas é, sobretudo, a magia do futebol africano, porque os anos podem passar, pode haver alterações, mas eu acho que aquela ginga, embora a ginga seja brasileira, mas aquela ginga, aquela magia da pureza, de jogar na rua, embora cada vez mais afastado, mas nós identificamos muito isso no jogador africano, força, possante, de vontade, de garra e por isso eu acho que vamos ter aqui um campeonato muito interessante e esperemos que seja também uma boa competição e que os clubes portugueses tenham olhinhos para olhar para este mercado e para este campeonato, porque de certeza que há ali muitas estrelas emergentes, mesmo aquelas que ainda não se fixaram, que podem ser bastante interessantes para as nossas equipas.

Há muita lente a surgir.

Eu só espero que mandem o Génio e o Diomande o mais rápido possível. É o meu desejo para a CAN.

Veremos, João Castro, veremos se vais ter sorte. A CAN, que vai estar em destaque também aqui ao longo dos próximos dias no "E o Campeão É", que está de regresso amanhã, depois da hora de almoço, depois da 13h10. Um abraço a todos.