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"E o Campeão É" na Rádio Observador, edição de domingo. Está em andamento a 19ª jornada da Liga Portuguesa. Ontem com a vitória do Moreirense frente ao Santa Clara por 1 x 0. Também o Estoril venceu o Vitória Sport Clube por 4 x 2 em casa e o Sporting foi vencer a Arouca por 2 x 1, com um gol a cair do pano de Suárez, que salva o Sporting e o mantém vivo nessa luta pela liderança. Também vamos olhar esse jogo do Benfica com o Estrela da Amadora, mais logo, e essa reunião, encontro no Seixal com dirigentes do Benfica e um grupo de adeptos. Para a edição de hoje de "E o Campeão É", tenho comigo o João Pinto, adepto do Benfica, o João Castro, adepto do Sporting e está também conosco o Pedro Henriques. Para já vamos ter com o João Pinto. Muito bom dia, João. Não foste ao Seixal ontem ver nenhuma partida dos mais novos ou ter alguma conversa com os dirigentes do teu clube.

Não, estava ocupado.

Tinhas outros assuntos a tratar.

Exatamente, tinha um javali ao lume. Não dava para mim.

Como é que avalias essa reunião ou o que é que tens comentado também com os teus amigos adeptos do Benfica?

Sim, acho que foi uma iniciativa de um grupo de malta que está triste e está um bocado a sentir-se sem capacidade para perceber o que está a acontecer ao Benfica e foram pedir explicações. Achei engraçada a maneira como a direção do Benfica reagiu. Reuniu ali quase de emergência um lote engraçado de capitães, treinador, dirigentes e receberam as pessoas e falaram com elas. Portanto, acho que quem lá foi acabou por dar por bem empregado o seu esforço. Foram ouvidos, escutaram e a coisa acabou bem. Agora, o próximo capítulo disto, não sei se as pessoas regressarão com um bocado mais de ímpeto, se a direção do Benfica vai perceber que as pessoas precisam de perceber melhor aquilo que está a acontecer e vão passar a ser um bocado mais transparentes na maneira como comunicam. Não sei muito bem qual é o próximo capítulo deste gênero de coisas, mas para já pareceu-me uma coisa bastante cordata, bastante simbólica e boa para todos, que acabou bem para todos. Embora haja um protagonista que ficou algo fora da fotografia, que é o Rui Costa.

E João Castro, tens alguma experiência neste encontro no teu clube? Já aconteceram entre adeptos e dirigentes situações piores um pouco do que esta que aconteceu ontem no Seixal. Como é que olhaste também para esta insatisfação deste grupo de adeptos? Têm razão em querer, de alguma forma, esclarecimentos por parte dos dirigentes do Benfica para este momento do clube?

Bom dia. Sim, acho que foi resolvido da melhor forma e têm razão em relação à insatisfação, obviamente. O Benfica perdeu quase seguido Taça da Liga, Taça de Portugal e praticamente Champions. Não é fácil. É um janeiro difícil, um janeiro muito pesado para os adeptos do Benfica, compreendo a insatisfação. Não foram com caras tapadas como alguns órgãos de comunicação social estavam a dizer. Não, as caras estavam bem visíveis e portanto foram ali pedir realmente alguns esclarecimentos. Agora, eu acho é que os adeptos do Benfica são como aquelas pessoas que vão todos os dias para o trabalho pelo mesmo caminho e apanham trânsito. E depois no dia seguinte acordam e acham que: "Vou na mesma por este caminho, talvez hoje não haja trânsito." E eu acho que foi isso que aconteceu nas eleições do Benfica. Não esperava uma gestão diferente do Rui Costa, e portanto as pessoas votaram novamente no Rui Costa e agora têm que aceitar aquilo que está a acontecer, o caminho que estava traçado e as pessoas acreditaram. Não se previa grandes alterações à forma de gestão e eu acho que não têm existido muitas. Traz caras novas, mas o processo é basicamente sempre o mesmo. E portanto, acho que não era de esperar uma gestão diferente por parte do Rui Costa e as pessoas votaram nele. Portanto, agora têm que, obviamente, os próprios adeptos do Benfica serem responsabilizados por aquilo que decidiram nas urnas e decidiram Rui Costa. E portanto, agora vão ter que ver esta situação até ao fim ou até pedirem novas eleições ou algo acontecer. As coisas não estão fáceis. Se acreditaram no projeto, têm que continuar a acreditar. Mas acho que a parte da responsabilidade também foi dos sócios, que preferiram aqui o conforto a uma mudança e agora têm que, obviamente, estar também do lado da direção, porque votaram nessa mesma continuidade.

Pedro Henriques, muito bom dia. Bem-vindo também ao "E o Campeão É" deste domingo. Que nome devemos dar a este encontro? É uma reunião? É um encontro? Não vimos cenas de violência, felizmente, mas que efeito também pode ter isto no balneário do clube, nos jogadores, mais propriamente ditos?

Em primeiro lugar, deixem-me dizer, por isso é que estamos aqui, temos opiniões diferentes, estou completamente desalinhado aquilo que foi dito. Portanto, isto é um espaço muito especial, a academia de um clube onde até há jovens e portanto os adeptos não podem, nem têm o dever, nem o direito, nem a obrigação, nem nada de ir lá, ponto final. E portanto aceitar e deixá-los entrar, talvez para evitar o conflito, tudo OK, mas não pode acontecer. Hoje são 200, amanhã são 500. Hoje foram cara descoberta e foram tranquilos. No passado já vimos que nem sempre é assim. E portanto, aquele é um espaço que, e acho que isto mostrou claramente, falta de liderança do Rui Costa no que diz respeito a este processo, uma vez mais A não ser que os adeptos tenham lá ido porque, como o Mourinho já é a sexta conferência de imprensa que falta e que não vai, e substituído por umas breves declarações na BTV, a não ser que eles precisem de esclarecimentos pra tentar perceber e desmistificar o que significa jogar bem e faltar é a finalização, porque o Benfica não está a jogar bem, não falta só a finalização. E portanto, eu acho que há aqui um conjunto de uma série de coisas que não estão a correr bem, a começar pelos resultados, obviamente. O Benfica está fora da Taça de Portugal, perdeu a Taça da Liga, dificilmente vai ser campeão nacional. Acho que é a lógica que assim o diz. E, portanto, a não ser que tenham ido lá pedir os esclarecimentos ao Mourinho, que continua a preferir breves trechozinhos na BTV pra dizer que cedeu o lugar do parque de estacionamento ao Rafa e, portanto, isso não faz sentido. Na altura do Roger Schmidt, fui extremamente crítico em relação ao Roger Schmidt. Dizia que ele era o único que via aquilo que os outros não estavam a ver, nomeadamente quando ele dizia que jogavam bem e que estava tudo bem. E penso que o Mourinho, que tem os títulos que tem, é o treinador mais titulado do mundo, um treinador que sabe o que é futebol por dentro e por fora. Penso que com este tipo de discurso, com este tipo de conversa, que vai bater muito no mesmo do que aquilo que tem acontecido nos últimos anos com o Mourinho em outros clubes. Primeiro, faz críticas pro balneário, ataca os árbitros, depois acaba no final por atacar as estruturas, vai inclusivamente aos adeptos e, portanto, é mais do mesmo. E aqui concordo com um aspecto, que é: os sócios têm aquilo que escolheram, obviamente, e escolheram de forma reiterada, quando realmente revelem o Rui Costa, porque mudanças, absolutamente zero.

Muito bem. Fechamos este capítulo Benfica. Já lá vamos regressar para antever essa partida de mais logo com emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador frente ao Estrela. Mas pra já, João Castro, esse Sporting com uma vitória difícil ontem em Arouca, que chega no cair do pano. É um resultado, concordas com Rui Borges, que se ajusta mais até ao que se passou em campo do que propriamente o empate que estava quase a consumar-se naqueles minutos finais?

Sim, se formos avaliar os 90 minutos, mas o empate não era desmerecido, até porque a grande oportunidade da segunda parte é do Arouca, naquele lance isolado que o Rui Silva faz uma grande defesa. Eu acho que nós devíamos falar deste jogo e ouvir, em fundo, uma trilha da Shakira, música colombiana, porque realmente foi o Luís Soares que acaba por salvar aquilo. É um Sporting de duas caras, uma primeira parte muito afirmativa e muito dominadora e controladora do jogo em todos os aspetos, e que realmente mereceu a vantagem que tinha e se calhar até podia ter marcado mais um. Não criando assim grandes oportunidades, mas é verdade que foi superior. E depois é um Sporting completamente desligado nisso da segunda parte, fruto, mais uma vez, a um problema que eu acho que o Sporting tem, que é quando muito pressionado e bem pressionado em cima, muita dificuldade de sair no seu quatro mais dois na construção atrás. E depois, portanto, as linhas subidas do Arouca naqueles primeiros 10 minutos fizeram com que o Sporting estremecer e sem reação, e podiam ter chegado ao 2-1, e acho que aí o Sporting dificilmente venceria o jogo, embora tudo seja possível no futebol. Depois é um Sporting que vai reagindo paulatinamente, mas lá está, continua a carecer de um grande médio, de um médio que pegue no jogo de modo mais afirmativo. Já tinha falado da falta desse oito, capaz de pegar o jogo nestes momentos também, quando as coisas estão mais difíceis. Foi um Sporting com um Uywan muito fraco, com o Fresneda e Denys pelas asas. E depois o Sporting só conseguiu ali pelo Luís Guilherme três ou quatro lances com bons cruzamentos até que não aproveitou. E depois o Arouca, como foi se retraindo e tentando segurar o resultado e à espreita de uma oportunidade, o Sporting foi cavalgando nas bolas paradas, nos livres, a tentar ali uma ou outra jogada pelo Suárez. Mas a verdade é que depois teve a estrelinha do jogo, com aquele gol mesmo a acabar, com grande cruzamento do Geny, que decidiu ir bem e não passar pra o Fresneda, que até estava em melhor posição, e o Suárez a marcar numa semana incrível do Suárez, com quatro gols nestes últimos dois jogos. Mas é um Sporting que teve a estrelinha. Agora, o que eu espero é que, obviamente, sentiu-se também o desgaste da Liga dos Campeões. Isso é verdade, mas o Sporting tem que ver estas entradas na segunda parte. Já não é a primeira vez que desliga completamente do jogo e às vezes pode não ser recuperável. Deixa-me dizer, espero é que a estrelinha tenha passado por Alvalá e que continue assim na segunda volta, porque também é importante e, neste caso, foi fundamental. E lembro-me de alguns jogos quando o Sporting foi campeão com a estrelinha. E, portanto, espero que a estrelinha tenha voltado pra ficar até ao fim.

João Pinto, como é que olhas para essa vitória do Sporting? Estava já na esperança de pontos perdidos pela equipa de Alvalade que pudessem ajudar também o teu Benfica com esse objetivo de, pra já, chegar ao segundo lugar na tabela.

Teve por muito pouco a acontecer e realmente acho que o João Castro descreveu muito bem a partida em relação àquilo que aconteceu. O Sporting realmente entrou desligado. A primeira grande oportunidade do Sporting na segunda parte é aos 85 minutos e, portanto, aquilo que podemos ver no filme do jogo reflete muito isso. Portanto, uma primeira parte boa do Sporting, uma segunda parte muito ausente e depois, realmente, o futebol é mesmo isto. O Luís Suárez realmente tem uma semana fantástica. Num lance contra o Paris Saint-Germain, a bola bate em três e chega-lhe perfeita pra ali pro seu pé direito. Desta vez, remata meio com a cabeça, meio com o ombro e a bola entra. E depois, do outro lado da segunda circular, há um Pavlídis que falha um pênalti porque escorrega e passa-lhe uma bola por baixo do pé que ele não encosta. São momentos. O Pavlídis é um contra-lança extraordinário, não estou a dizer mal dele, mas são momentos. Realmente esta estrelinha reflete-se muito e depois traz com ela muitos pontos e o Sporting consegue os três pontos e segue em frente no segundo lugar. O Benfica vai ter que fazer pela vida também contra outro Estrelinha.

Entretanto, já fui ouvir o Sem Falta do Pedro Henriques, a propósito deste Arouca-Sporting. Pedro, dizes que todos os golos são legais, os amarelos também são bem mostrados. Foi uma partida que não teve intervenção do mau tempo e da névoa da qual se chegou a falar, apesar do muito frio em Arouca. Agora que o Sporting também arranca, de alguma forma, a ferros aos 95 minutos desta vitória, isso é inegável.

Sim, eu diria que a semana de Champions e saídas da Champions para estes jogos é sempre difícil para todos. E não é só pela questão do chip, na perspetiva de vires de um jogo de altíssima rotação para jogos, em teoria, que podem não dar, em termos emocionais, tanta pica para os jogadores jogarem, porque realmente só a música da Champions faz toda a diferença. Mas eu acho que o Paris Saint-Germain, o belíssimo Arouca da segunda parte e também a Ingrid, porque a Ingrid também não estava nas melhores. Choveu muito. Eu acho que tudo junto fez com que o Sporting também tivesse sentido isso, sobretudo na segunda parte, onde também o Arouca subiu com dois jogadores que eu acho extraordinários, o Trésor e o Duará, que realmente fizeram uma partida brilhante. Sobre o Luís Suárez, já tínhamos dito que tinha havido magia e até brinquei que não era o Luís de Matos, mas era o Luís Suárez, e a magia continua. Com meia cabeça, meio ombro, realmente, em momento de aperto, o Luís Suárez aparece à matador e o Gabriel Alves utiliza muito a expressão do mordedor, e eu acho que é mesmo isso, é matador, é mordedor, e está num bom momento de forma. E só queria dar uma nota em relação à questão de arbitragem, só neste sentido. Há uma lei, que é a Lei 7, que fala da duração do jogo e dos descontos, e depois explica quais são os motivos e as razões por que se dá descontos, as substituições, as assistências, os golos, depois a questão disciplinar, quando se mostra o cartão amarelo, tudo mais. O árbitro deu cinco minutos de descontos, que se chama recuperação de tempo perdido, mas quando o quarto árbitro levantou a placa ao minuto 90, e o golo foi ao minuto 95+30. Quando o quarto árbitro levanta a placa ao minuto 90, o Ravi estava a ser assistido. Portanto, do minuto 90 ao minuto 91:15, isto é, durante 1 minuto e 15 segundos destes descontos, não houve jogo, o jogo esteve parado. E muito bem o árbitro, no mínimo, já não digo 1 minuto e 15 segundos, tinha que dar mais 1 minuto. E depois também estão dadas as indicações, quando uma equipa está a atacar. Em termos daquilo que é a técnica de arbitragem, deixa-se concluir, pelo menos, essa jogada. Isto por causa das críticas que foram feitas, porque o Sporting marcou, deu 95 e depois foram mais 30 segundos. Quanto mais não seja, pela assistência ao Ravi, foi 1 minuto e 15 segundos, ou seja, que não se jogou sequer. Tudo certo nesse aspecto. E portanto, foi uma vitória tirada a ferros, mas os campeões, e o Porto também tem tido muito isso, e o Sporting, menos o Benfica, que tem tido os tais azares que agora disse o João Pinto e muito bem, também precisam destes momentos para se afirmarem e é disso que muitas vezes os campeões também se fazem.

E 11 para o Benfica, Pedro, já tens definido?

Sim, eu sou daqueles que acha que o Rafa não vai jogar de início, não obstando o José Mourinho ter cedido o lugar no parque de estacionamento ao Rafa, mas acho que vai jogar hoje, obviamente. Trubin, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dalot, Barranxea, Barreiro, Ársene, Sudakov, Sílvio e Pavlídis. É a minha aposta.

Para conferir também mais logo nessa emissão especial de desporto da Rádio Observador. João Castro, o José Mourinho fez aqui alusão nas palavras que deu à Benfica TV sobre que Estrela da Amadora é este que o Benfica vai encontrar. Já mudou de treinador, também ao longo desta época, esteve ativo no mercado. É uma das dificuldades para o Benfica perceber que Estrela é este que vai encontrar mais logo?

Sim, é sempre mais difícil quando mudas de treinador, tens aqui jogadores novos, mas acho que neste momento, o Benfica tem que se preocupar mais com ele próprio do que propriamente com o Estrela da Amadora. Acho que tem que apresentar é melhor futebol, tem que jogar mais, marcar mais, sofrer menos, cometer menos erros nos jogos. Eu acho que tem faltado muito isso ao Benfica, apesar do azar, conforme o João Pinto disse, e bem, aquele pênalti, obviamente, iria pôr o Benfica no jogo, mas o Benfica cometeu outros erros muito ofensivos. E eu acho que, claramente, o Mourinho tem que se preocupar mais com o Benfica propriamente do que com o Estrela da Amadora. Depois tem que ler bem o jogo, mediante aquilo que o Estrela apresentar. Obviamente, hoje tem que ser um jogo que só há resultado possível para o Benfica: é a vitória. Portanto, com menor ou maior dificuldade, o Benfica tem que vencer esta partida. Já vi o Sporting vencer ontem, o Porto joga amanhã contra o Gil Vicente, também será uma partida difícil, mas claramente o Benfica tem que voltar ao trilho das vitórias o mais rapidamente possível, conseguir trabalhar sobre as mesmas, porque é diferente estar a trabalhar sobre derrotas consecutivas como o Benfica tem tido nas outras competições. E vamos ver a questão do Rafa também, se joga, se não joga, se é que vai jogar. Ele vai jogar, se disse ou não, mas eu tenho a certeza que vai jogar.

O Mourinho disse que sim, não é?

É, sim, ele vai jogar. Isso agora vamos ver. Depois podemos falar a contratação do Rafa. Eu acho que o Benfica cai aqui sempre no desespero. Pagar este balúrdio por um jogador como o Rafa, com esta idade, acho que é claramente desespero e revela muito da falta da política desportiva do Benfica. Percebo a qualidade do jogador, mas eu acho que é um exagero o dinheiro que se paga ao Rafa nesta altura da carreira. Mas lá está, são situações que serão os benfiquistas a ter que decidir quando forem chamados novamente às urnas.

João Pinto, o que esperas deste Benfica? Uma reação forte frente a um Estrela da Amadora, é um jogo que é no Estádio da Luz, terão os seus adeptos, e se esse encontro de ontem no Seixal também pode deixar a equipa um pouco mais nervosa.

Não, acho que não. Acho que este jogo vai ter um peso extra porque está na antecâmara do jogo com o Real Madrid. E os jogadores podem estar com a cabeça nesse jogo

Depois tudo o resto são problemas de absorção. O Benfica tem que absorver o Sidney e tem que absorver o Rafa, começa a ter os extremos que precisava ter, já tem o Bruma recuperado e, portanto, aquilo que o Benfica tem que começar a pensar é: dos três médios que tem, do Ógenes, do Barreiro, ou dos quatro, aliás, do Ógenes, do Barreiro, do Enzo e do Manu, quem é que joga melhor naquelas duas posições? E a partir daí e daí pra frente, jogam médios ofensivos, jogando o Sudakov nas costas do ponta de lança ou o Rafa nas costas do ponta de lança e depois um extremo em cada lado. Portanto, o que o Benfica precisa fazer é começar a absorver os reforços que foi tendo, quer dos que vão recuperando de lesões, quer dos que foram contratados. E a partir daí, começar a jogar o futebol que o Mourinho foi prometendo quando tivesse extremos. E os extremos estão aí. Ainda há Schjelderup, ainda há Prestianni. Portanto, o Benfica o que tem que fazer é preocupar-se em criar uma equipa, em criar dinâmicas, em tirar dos jogadores o melhor que eles têm para dar e começar a jogar mais futebol e melhor futebol. O Benfica não tem estado numa nota muito baixa a nível do futebol que tem apresentado. Acho que a exceção a isto foi o jogo com o Braga para a Taça da Liga. Todos os outros jogos foram bastante aceitáveis, os resultados não, mas creio que hoje, contra a Estrela da Amadora, vamos ver uma boa versão do Benfica e uma versão ofensiva do Benfica e a marcar golos.

João, fico contigo para conhecer o teu campeão e a tua nota de hoje.

O meu campeão é mesmo o Luís Suárez, o homem que está com a estrelinha toda, tem que se lhe dar nota 15 e 20 por uma semana que realmente vai ficar na memória.

João Castro, é Suárez o teu campeão de hoje também?

Luís Suárez, claramente, nota 18 pra uma semana e um mês, porque é um mês cheio de gols. Realmente, já são 17 gols na liga e quatro gols na Champions. E, portanto, é realmente um jogador que tem melhores números do que o Gyökeres na sua primeira época do Sporting, o que é fabuloso. Ou seja, quando se dizia que o Sporting é dependente do Gyökeres e vai ser o Gyökeres e o Sporting vem por ali abaixo, a verdade é que o Sporting conseguiu contratar um grande avançado. E depois nota também 16 para um grande jogo de futebol ontem. Um 4 a 2, vitória. Pra quem não viu, um futebol de qualidade entre duas equipas, sempre com muitas aproximações à área, o que também traz algo positivo pra nossa liga.

Pedro Henriques, puxamos contigo, com o teu campeão e com a tua nota.

Duas notas, uma nota 18 pra entrada no Campeonato Europeu da nossa seleção de futsal. Os bicampeões europeus, que são os portugueses, como é óbvio, entraram e tiveram dificuldades, mas deram a volta contra uma equipe italiana recheada de italianos como o Júlio Oliveira, o Merlin, Luís Tormena e o Gabriel Mota. São os sinais dos tempos. Em relação aos Heróis do Mar, foi claramente decepcionante a derrota com a França. O que tinha de correr mal, correu mesmo mal. Há dois jogos para limpar esta imagem. Vamos ver se melhoramos, mas realmente a derrota com a França ontem, 15 a 7, a maior da primeira parte, era tudo o que menos se esperava. De qualquer maneira, uma nota 12, porque estamos com eles garantidamente, aconteça o que acontecer, mas vai ser difícil chegarmos àquilo que era o nosso objetivo, que era irmos às semifinais.

E aconteça o que acontecer, amanhã a nova edição de "O Campeão É" e mais logo emissão especial de desporto para esse Benfica-Estrela da Amadora. João Castro, João Pinto e Pedro Henriques. Bom fim de semana.