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Então, boa noite.

Boa noite, engenheiro Carlos Moedas. Como está?

Está bom. Tudo bem.

Cansado?

Isto é duro, não é? Isto é duro, mas faz parte. É com gosto.

Teve um final de tarde preenchido.

Não, foi um final de tarde, um dia todo. São muitas atividades durante o dia, algumas mais midiáticas, mas também há muita coisa que a pessoa vai fazendo no dia a dia com as pessoas, encontrando as pessoas na rua, e as pessoas também querem falar mais e não me veem só como candidato, mas também como o presidente da Câmara, portanto também fazem muitas perguntas e há muita coisa que eu tenho para resolver. E como, no fundo, também estou ali sem a ajuda que costumo ter para resolver os problemas, tenho que passar depois esses problemas para os serviços da Câmara, ver como é que resolvemos a cada pessoa os seus problemas. No fundo, é quase o dobro do trabalho de um candidato normal, porque sou candidato e também sou presidente.

Claro. Antes de irmos à política, tenho uma curiosidade: por estes dias, o que é que um candidato, que também é presidente, como dizia há pouco, faz? Quando chega à casa da rua, por exemplo, vê televisão?

Não, porque depois ainda tenho a minha chefe de gabinete na Câmara que me telefona para tomar decisões ou que ela teve que tomar durante o dia ou que decisões é que tenho que tomar no dia a seguir, porque, no fundo, a Câmara não para. A Câmara é uma instituição que está sempre a avançar, estamos sempre a tomar decisões. Pode haver problemas desde buracos na rua até um problema num algum departamento. É preciso tomar uma decisão sobre alguma autorização e, portanto, estamos sempre em trabalho. Ainda hoje soubemos que poderia haver manifestações que não estavam autorizadas, como é que íamos fazer, se tínhamos partido algum pedido para essas manifestações ou se elas eram ilegais. Portanto, no meio disso tudo, eu tinha que estar a gerir também isso.

Mas não consegue tirar uns minutos para si, para fazer alguma coisa que não política?

Consigo. Agora, mais ou menos por esta hora, consigo tirar um bocadinho para ler, para refletir, para escrever também. Eu gosto sempre de escrever um bocadinho o que se passou durante o dia, o que fiz, que conclusões ou o que eu acho que tem sido. Normalmente, sempre assim três coisas boas e três coisas más ou o que se pode melhorar para o dia seguinte.

Não me diga que está a escrever as suas memórias, já.

Não. Eu acho que é mais até um momento que hoje em dia a pessoa está tão no mundo digital, que é preciso às vezes no papel a pessoa pensar o que fez durante o dia. O que é que durante o dia aconteceu. Mas não é uma questão de memórias, eu escrevo em bullet points, como se costuma dizer em jargão norte mais anglo-saxónico. Hoje houve uma senhora na Ambrósio Vasco que me disse que estava com um processo de despejo e que estava com medo de ser posta na rua e, portanto, esse é um ponto que para mim é importantíssimo e os serviços da Câmara já estão em contacto com ela para ver o que se passa, em que podemos ajudar, o que está realmente a passar-se. Porque depois também há muitas histórias que obviamente na rua, a pessoa tem que as verificar e tem que ver o que está realmente a passar-se, mas sobretudo para não deixar as pessoas penduradas. Enquanto a um candidato que não seja presidente ouve estas coisas, mas por razões normais, não vai resolvê-las. Eu estou ali a tentar resolver tudo. Normalmente à noite escrevo um bocadinho, também leio um bocadinho. Não tenho assim muito tempo para estar a ver televisão, mas já me aconteceu assim só para descontrair, pôr um episódio de "Friends".

É sempre um clássico.

É um clássico para descontrair.

Falando um bocadinho sobre política, teve um discurso particularmente duro para com Alexandra Leitão. Acusou-a de ter um projeto de ódio contra si e contra o seu modelo de sociedade. Este tom não é demasiado excessivo? A sensação que dá é que as coisas entre vocês, a determinada altura, se tornaram quase pessoais.

Não, eu penso que aqui há mesmo um projeto que é preciso alertar as pessoas. Há hoje na nossa sociedade um extremismo que se vai colando, muitas vezes até a partidos que tradicionalmente eram centristas. E, portanto, nós temos aqui uma candidata que se está a colar a esse extremismo e começa a ser refém daquilo que é a ideologia do Bloco de Esquerda. Isso já acontecia indiretamente com o Bloco de Esquerda fora do executivo, mas nós vamos ter agora aqui o Bloco de Esquerda neste executivo socialista, no caso, se o Partido Socialista ganhar, se que eu não acredito, ou mesmo na oposição, eles terão aqui vereadores que são do Bloco de Esquerda. Aliás, uma das vereadoras é uma ativista e, portanto, isso traz suas implicações. Repare, uma Câmara não se governa com ativismo, governa-se com pessoas que sabem da matéria. E por isso também é bom que as pessoas saibam que as equipes que temos são muito diferentes. A minha equipe tem valias em todas as áreas, a equipe da minha oponente não tem, mas sobretudo tem este caráter ideológico, que eu acho que é perigoso para a sociedade. Eu quando digo aqui ódio, é no sentido de que são projetos que se movimentam pelo negativo, pelo combate. Ou seja, o grande objetivo é retirar o que eles chamam a direita. Eu sou moderado, isso nem se cola a mim, mas há um objetivo único que é retirar. E eu acho que é necessário, nesta altura da campanha, que as pessoas tenham consciência da escolha que têm nas mãos, porque eu acho que os próprios lisboetas, através de algumas falas mansas E com algum cinismo. Podem não estar a aperceber-se disso. Quem é que vão ser os vereadores de um executivo socialista? O que eles sabem sobre cada uma das áreas da Câmara? Eu acho que devo alertar isso. Esse discurso ou esse ódio que aqui simboliza, no fundo, uma negatividade incrível, eu não acho que é o que as pessoas queiram. É bom que as pessoas estejam conscientes dessa escolha.

Falou na questão das folhinhas mansas e de como os lisboetas podem acordar no dia 3 de outubro com uma solução que não pretendiam. Paulo Portas fez uma aparição especial na sua campanha e teve o cuidado de repetir que nada está ganho. É esse o seu maior receio, que aconteça consigo, o que de alguma forma aconteceu com Fernando Medina há quatro anos. A ideia do já está ganho desmobiliza as pessoas.

Não, eu acho que é preciso mobilizar as pessoas exatamente sobre aquilo que eu falo, que é a diferença dos nossos projetos. E ver que esta é uma campanha que tem sido feita, sim, da parte da doutora Alcina Leitão, com muitos ataques de caráter em relação à minha pessoa em várias alturas. O Miguel Carrapatoso refere aqui que eu disse que é um projeto de ódio. A candidata já me chamou mentiroso, diz que eu menti. Quando parar, utilizar e tentar ganhar votos através de uma tragédia, em que me está a pôr numa situação que obviamente as famílias foram contactadas, mas eu não posso revelar aqui conversas privadas, nem quero estar em famílias que estão enlutadas a falar sobre isso, porque acho que não o devo fazer, mas tenho muito bem certeza do que fizemos, mas não vou expor isso publicamente, porque acho que é uma vergonha. Eu acho que nada nunca está ganho, porque no fundo quem ganha é quem tem mais um voto e é por esse mais um voto que eu estou a lutar, mas também quero deixar uma mensagem aos lisboetas que é importante ter mais votos do que só mais um voto para ter essa capacidade de governabilidade.

Precisamente, deixa eu me perguntar por isso mesmo. Tem tido esse cuidado de pedir uma votação reforçada e melhores condições de governabilidade sem nunca pedir a maioria absoluta. Acredita que pedi-la seria contraproducente?

Não, acho que não é algo que um político daquilo que eu sou e que eu represento faria. Acho que é uma arrogância, de certa forma, ou talvez estar se a pedir uma maioria absoluta. Eu nunca, em nenhuma situação, pediria uma maioria absoluta. Acho que devo pedir mais um voto pra ganhar. Acho que é isso que a democracia é feita. Mas obviamente quanto mais votos melhores, mas o meu objetivo é ser presidente da Câmara e pra isso é preciso mais um voto. Alguém que queira retirar ou não dar a possibilidade do Partido Socialista, com este radicalismo, voltar ao poder, só tem uma solução que é votar no projeto Carlos Moedas. E é importante que as pessoas tenham essa consciência. Mas não sou, nem nunca pedirei, eu peço às pessoas com humildade ganhar as eleições. É isso que eu peço, mas também que tenham essa consciência, obviamente, e quanto mais votos, melhor.

E no dia 13 de outubro, se não tiver maioria, como é que vai governar? Já disse que não negocia com os extremos, nem à esquerda, nem à direita. Espera o quê? Que o PS se torne mais colaborante?

Em primeiro lugar, acho que temos aqui um problema que vai surgir cada vez mais na nossa democracia, que é com uma terceira força política como o Chega, com esta força a nível nacional, e se isso se refletir a nível local. As Câmaras Municipais não foram, de certa forma, sobretudo as câmaras em cidades grandes, desenhadas para serem governadas em minoria, porque no fundo os temas são demasiado nacionais ou são transformados em temas nacionais. E depois temos este algo estapafúrdio, que ter no executivo a oposição dentro do nosso executivo, que é como se fosse o governo da cidade. E isso vai criar em Portugal cada vez mais dificuldade de governação, porque haverá cada vez mais câmaras em minoria. Porque se sobe um partido como o Chega, vai deixando a minoria ou estar em minoria. É muito difícil pra um presidente da Câmara atuar e isso as pessoas têm que estar conscientes disso. Mas é possível. Se eu já o fiz em quatro anos, continuaria a fazê-lo mais quatro anos. Se há alguém que é especialista nisso, sou eu. Mas não acho que é uma boa especialização para se retirar, porque é uma especialização muito difícil e continuaria. Agora, também não faz muito sentido estas questões de coligações, porque numa câmara não há coligações. Um presidente da Câmara é eleito como um presidente da República é. Mais um voto é esse presidente da Câmara. Portanto, não há coligações. As coligações ou são feitas antes ou depois elas não fazem sentido. E isso depois é o dia a dia de uma câmara, quando se vai uma proposta à câmara, vê-se quem é que está de acordo, quem é que não está de acordo. É a normalidade de uma câmara, como em todas as câmaras do país, em que, por exemplo, uma câmara pode ser uma câmara do CDS e estar a passar uma proposta e o PCP votar a favor. Isso depois já não se põe. Essa questão já não se coloca.

Estive a rever a nossa conversa de há quatro anos e eram, de facto, momentos políticos muito diferentes. Em 2021, teve uma campanha muito intensa e lamentava, por exemplo, não ter tido mais cobertura mediática. Este ano fez uma campanha com menos eventos públicos. Pergunto-lhe por quê? É por ter a vantagem natural do incumbente ou tem outro racional?

Eu acho que também não tenho tido assim tanta cobertura mediática como isso. A verdade é essa.

Mas tem tido menos eventos públicos.

Não, tenho tido eventos públicos e não tem havido uma cobertura mediática, penso eu. Mas o ponto aqui é que eu fiz muita campanha. Foi uma campanha discreta e, aqui entre nós, muito mais eficaz do que uma campanha em que há cinco câmaras de televisão e não sei quantos jornalistas, porque a pessoa não consegue falar com as pessoas, ou seja, é uma massa de pessoas. Eu acho que a campanha mais eficaz que fiz foi a campanha de estar nas sextas-feiras na rua, de falar com as pessoas, até porque as pessoas querem isso. Quando a pessoa está num momento, que é normal e que em democracia é salutar, que está com a comunicação social, que está com todas as pessoas que nos vêm apoiar, é mais difícil, até quase do ponto de vista físico, encontrar as pessoas, porque estamos ali rodeados. E, portanto, vai-se ter que ir buscar, encontra-se uma pessoa e vai-se falar com ela. Eu apostei também numa campanha de estar com as pessoas nos sítios. Por isso, quando vou aos sítios, como tem verificado, as pessoas conhecem-me. Conhecem-me porque eu já lá estive, conhecem-me porque já me pediram alguma coisa e eu já tentei resolver. Não acho que modifiquei muito, mas é verdade que em 2021 eu não tinha cobertura mediática nenhuma. E muitas vezes me queixei, com razão, que o presidente da Câmara na altura tinha toda a cobertura e eu não tinha nada. Neste momento, acho que está equilibrado. Acho que a comunicação social quando vem, vem para mim, mas também está com o meu oponente. Portanto, nesse aspecto, está equilibrado como não esteve em 2021.

O que é que mais o irritou ou tem irritado nesta campanha? Ou tem corrido pior, se quiser. E não vale a pena falar de jornalistas.

Eu acho que quando a dra. Manuela Ferreira Leite deu uma resposta que ficou um bocadinho, talvez, ou pelo menos eu não a vi noticiada, em que um dos seus colegas perguntava sobre a tragédia que vivemos. E ela dizia: "É uma barbaridade estar a tentar ligar uma tragédia que aconteceu ao presidente da Câmara e tentar politizá-la". E realmente esta campanha, primeiro tivemos todos a infelicidade do que se passou, mas depois tem sido uma campanha com ataques de caráter muito fortes, que começaram por aí, mas também continuaram depois. E acho que isso é lamentável para a democracia e vai afastando as pessoas também, porque as pessoas na rua não se reconhecem nesse tipo de política e nem fazem essa ligação entre o presidente da Câmara e uma tragédia que o presidente da Câmara viveu, mas que viveu também com os lisboetas e que vivemos todos e que nos sentimos de luto. E houve, nessa altura, por aquilo que eu achei, como eu me sentia, que deveria parar qualquer campanha e, portanto, realmente a campanha acabou por ser muito curta, porque eu acho que os lisboetas não se sentiam capazes de estar a fazer campanha e eu não queria fazer campanha naquela altura. Houve também aqui algo muito diferente de outros momentos e de outras campanhas, foi que naquela altura tudo parou. E parou durante algum tempo e é verdade que foi uma escolha que eu achei que deveria fazer. Eu tinha muitas coisas a tratar e isso era mais importante do que qualquer campanha ou eleição.

Voltando às nossas conversas de 2021, e veja bem como há quatro anos muita gente achava que só era candidato a Lisboa para ter um bom resultado e a partir daí lutar contra Rui Rio pela liderança do PSD, numa estratégia onde já andava a dupla Paulo Rangel, Pinto Luz. Não foi nada disso que aconteceu. Venceu Lisboa. Se vencer, este será o seu último mandato à frente de Lisboa, por exemplo?

Não, eu gosto muito de ser presidente da Câmara de Lisboa, ainda tenho muitos anos a dar como presidente da Câmara de Lisboa. Acho que a vida às vezes traz-nos estas vocações inesperadas e em que tudo se junta daquilo que eu tinha feito, aquilo que fiz na vida. E vejo que tenho realmente as competências, que são muito vastas, as competências para ser presidente da Câmara e que eu vivo com muito ânimo, também com muito trabalho, mas com um ânimo enorme de mudar a cidade. E, portanto, aquilo que me vejo a fazer é ser presidente da Câmara. Aliás, na altura havia muita gente, eu lembro, que duvidava se eu ia ser presidente da Câmara e depois meio saía. Havia um bocadinho essa ideia. Eu lembro de uma senhora, de várias pessoas na rua me perguntar: "Mas promete que vai ser mesmo presidente da Câmara durante quatro anos?" E a minha promessa era essa, e assim eu fiz, e tenho vontade para estar pelo menos mais quatro, obviamente, dentro das limitações dos mandatos e depois o resto faremos no futuro. Quatro anos ainda é muito tempo, veremos nessa altura, mas gosto muito e é aquilo que eu quero fazer e, portanto, aquilo que vou estar é seguramente mais quatro anos.

Mas vê-se a fazer um ciclo de 12 anos à frente da Câmara de Lisboa?

A minha experiência de vida, e já tenho alguns anos, é que esse tipo de prognósticos, o que a pessoa vai fazer... Eu costumo dizer: o que eu vou fazer daqui a cinco anos, ninguém sabe. E todos nós pensamos que vamos fazer uma coisa e fazemos outra e a vida vai nos ensinando que não vale a pena fazer grandes planos, muito mais do que um ano, que a pessoa diz: "Olha, este ano quero fazer isto". Agora, daqui a cinco anos ou seis anos ou 10 anos, não faço ideia. Só espero é estar com saúde, ânimo, alegria, otimismo e vontade para continuar a contribuir para a sociedade, mas vejo-me sobretudo a ser presidente da Câmara de Lisboa, que para mim tem sido a melhor experiência da minha vida. Tem sido a experiência que mais me entusiasma, levanto-me sempre com grande entusiasmo e vejo, sobretudo, que a minha aceitação, que é também um bocadinho o que estamos a viver agora, a minha aceitação por parte dos lisboetas é muito grande. As pessoas veem-me como o presidente da Câmara. Já tenho mesmo pessoas que dizem: "Olhe, não estou a pensar votar em si", mas respeitam-me como presidente da Câmara e isso é muito importante. Mas tenho encontrado muitas mais que querem votar em mim, mas mesmo quando encontro outras, eles dizem: "Ouça, não é a minha escolha política, mas você é o meu presidente e eu gosto de si e espero continuar a tê-lo como presidente da Câmara". Já me aconteceu isso várias vezes.

Maioria absoluta, isso será um incentivo maior para pensar num ciclo mais longo à frente da Câmara de Lisboa?

O incentivo maior é ganhar as eleições. Eu acho que o meu objetivo é ganhar as eleições. E ganhar as eleições é mais um voto. E, portanto, o presidente da Câmara é quem tem mais um voto. E os lisboetas sabem disso. Eu acho que isso é importante, o que diz para as pessoas que realmente não querem voltar para o passado, voltar para o Partido Socialista, que se mobilizem e que se mobilizem à volta deste projeto, porque não há nenhum outro projeto na área não-socialista que possa dar esse resultado. Se me vejo com este o meu último cargo político, é isso? Não faço a mínima ideia. Acho que eu poderia estar aqui com respostas, tipo eu não sou um político tradicional para dar respostas de político tradicional. Não faço a mínima ideia, mas acho que de tudo que fiz é o que eu mais gosto e é aquilo que eu quero continuar a fazer.

Engenheiro Carlos Moedas, muito obrigado por esta nossa conversa.

Obrigado.

Desejo-lhe um resto de boa campanha.

Vamos a isso.

E até à próxima.

Obrigado.