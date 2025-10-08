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Estou sim, Alexandra Leitão. Olá, como está? É a última chamada do dia.

Olá, tudo bem. Sim, já em casa.

Isto é a última chamada do dia, mas como tem dito que é noctívaga, duvido que seja mesmo. Na campanha também tem conseguido manter esse seu registo de se deitar tarde? Não anda mais cansada?

Eu sou noctívaga, de facto, gosto de me deitar tarde. Tenho procurado ser um pouco mais disciplinada nestes dias, mas continuo a deitar-me já depois da 01h00. Mas sim, tenho procurado ser um pouco mais regrada para ter resistência para o dia seguinte.

E como é que tem desligado deste ritmo mais intenso?

Quando não tenho agenda ao serão, quando chego a casa e posso jantar em casa e ficar aquelas horas a seguir ao jantar em casa, procuro naturalmente jantar em família, o mais normalmente possível, tentando falar o menos possível de política. E tenho optado por ao serão ver uma série ou um filme para desligar um pouco. Depois os clippings mandam tudo aquilo que eventualmente possa ter sido comentado ou falado durante o serão e eu durante aquela hora, hora e meia, tento ver uma ou outra coisa na televisão que me distraia, normalmente com o meu marido.

Já tinha sido cabeça de lista em legislativas por Santarém, mas aqui ser cabeça de lista tem outro significado, pode ser presidente.

Sim, é mais personalizado.

Independentemente do que acontecer no dia 12, é uma experiência a repetir, ser cabeça de cartaz?

É uma experiência que tem de bom e tem de duro. É muita visibilidade, o que isso também significa para a família, pessoas que nos abordam na rua. Eu felizmente tenho tido mais boas experiências do que más. Aliás, não me recordo ultimamente de ter tido nenhuma propriamente má, mas mesmo o facto da pessoa entrar num sítio e se olhar e perceber que nos reconhecem, naturalmente que tem momentos em que preferimos o anonimato, é óbvio, mas é uma experiência que também nos fortalece e que nos dá aprendizagem.

Ia repetir ou não?

Já de seguida, não. Mas daqui a uns tempos é algo que não desvulo.

Não me diga que é mais para a frente, assim noutro tipo de eleições, tipo legislativas, já que já disse várias vezes que não coloca de lado a liderança do PS, por exemplo.

Neste momento, aliás, e há vários meses para cá, 10 meses para cá, que o meu único foco é Lisboa e estou quase no fim desse caminho. Começou há 10 meses esse percurso e está agora a uns dias de chegar ao seu destino.

Registo que não põe outras corridas de parte. O que custou mais de fazer?

Nem dentro, nem fora.

O que gostou de fazer mais nesta campanha?

O que eu gosto mesmo mais de fazer é de andar na rua a falar com as pessoas. Claro que houve uma fase, mais para trás, há uns meses, em que eu fui a sítios, às vezes não sozinha, mas só com duas ou três pessoas, conhecer, falar, reunir com muita gente, associações. E agora nesta fase mais final, andar mais na rua a falar com as pessoas. E isso dá-me muito ânimo, dir-me-á, porque toda a gente diz: "Não, dá-me ânimo porque é mesmo essa proximidade que nos permite ler as pessoas e o que se está a passar". Por isso tem sido gratificante. Cansativo, obviamente, mas gratificante.

E o que sentiu ou receia que, de alguma maneira, pode ter passado menos ou não ter chegado às pessoas com a eficácia que quereria durante estes dias?

Não sei. Por acaso acho que sei. Acho que como eu sou uma pessoa, pelas vezes que aparecia antes na televisão, e uma pessoa muito focada quando estou a trabalhar ou quando estou a debater e a falar de trabalho, acho que às vezes passa um pouco uma imagem de ser uma pessoa um bocado sisuda, e é por isso que gosto de andar na rua, porque quando as pessoas me conhecem pessoalmente e não através, por exemplo, das minhas prestações televisivas, eu acho que as pessoas percebem que eu sou uma pessoa bem-disposta e até emotiva em alguns momentos.

E dizem isso? Têm-lhe dito isso?

Sim, muitas vezes tem acontecido das pessoas dizerem: "Ah, nós vemos-te bem disposta, ao final, sorridente". Eu digo: "Pois, mas sou e tal". "Mas na televisão às vezes parece séria", ou na Assembleia, porque passei pela Assembleia e tive muita visibilidade enquanto líder parlamentar, e eu explico: "Olhe, eu na Assembleia era líder parlamentar, estava ali a fazer o meu papel também". E às vezes fico triste, porque quem me conhece pessoalmente, e felizmente são muitas pessoas que me conhecem pessoalmente, e agora muitas mais, das minhas andanças na rua, sabem que não, que até sou uma pessoa emotiva e bem disposta, de um modo geral, bem disposta.

E consegue dizer-me o que é que a surpreendeu mais neste período de campanha oficial, que foram estas duas semanas mais intensas?

Agora nesta fase. O que me surpreendeu mais? Talvez o facto de ainda haver na cidade de Lisboa algumas bolsas de pobreza, e que nós, na nossa vida diária Da nossa vida diária, com as quais nós não convivemos ou nem sequer nos apercebemos que existam. E ir a todos os sítios da cidade, como eu tenho ido verificar isso. Talvez me tenha surpreendido pela negativa. Mas também houve coisas que me surpreenderam pela positiva. Por exemplo, associações que trabalham no terreno, em vários sítios, às vezes em sítios até vulneráveis, sítios de grande vulnerabilidade social e que fazem coisas ótimas, associações de moradores, que fazem coisas ótimas, experiências e projetos ótimos a um nível muito local, e que era muito interessante podermos eventualmente um dia escalar e fazer a outra escala, talvez pela positiva e pela negativa.

Andei a acompanhar a campanha e deixe-me dizer uma coisa com que me pareceu algo surpreendida, que foi com o impacto técnico que as sondagens vão dando. Não sei se me engano ou não, é que desde aí, por exemplo, têm insistido muito na questão de que está à pele, que isto ainda vai. Vieram dar um suplemento à sua campanha?

Isso é diferente. Quando a Rita me perguntou o que me surpreendeu, eu interpretei na cidade.

Sim, eu estou a falar mais do ponto de vista político agora.

Do ponto de vista político. Olhe, eu sobre as sondagens digo o seguinte: naturalmente, quando aparecem sondagens, sobretudo, que dão uma aproximação, eu francamente não vou ao detalhe da décima ou do ponto, ou ponto acima ou ponto abaixo, das portas acima, das portas abaixo. Isso nós sabemos, é um retrato do momento, com muitas variáveis. Há uma tendência de aproximação e de disputa, e é essa tendência que eu me refiro. É óbvio que, como eu tenho sempre dito, é melhor ter boas sondagens do que más sondagens.

Funciona como suplemento de alguma maneira?

Dão algum entusiasmo às pessoas que andam na rua. Se calhar até dão mais entusiasmo às pessoas que andam comigo do que propriamente a mim, que como digo, sou sempre muito cautelosa com essas abordagens. Agora, há de facto no terreno, muita gente, e não estou a falar das pessoas que andam comigo, da coligação, estou a falar de pessoas na rua que se dirigem a mim espontaneamente, e isso tem crescido, de facto, desde que começou a campanha propriamente dita. Tem crescido aquela coisa espontaneamente, pessoas que se dirijam e digam: "Eu gosto de si, eu vou votar em si, é preciso mudar." Isso tem acontecido bastante e isso sim, até me conforta quase mais do que as sondagens.

Teve um grande comício nesta terça-feira. Foi excessivo o tiro ao PCP? Parecia que de repente o adversário não era Carlos Moedas, era outro. Estão com tanto receio assim da dispersão de voto à esquerda?

Eu não senti que houvesse assim tanto. Eu pessoalmente, sei que estava lá, eu ouvi o meu discurso, eu para mim sou muito focada. O meu alvo nem é o Carlos Moedas. O meu alvo é o descuido e a degradação e a situação caótica da mobilidade em que está a cidade e a falta de habitação. Isso é que é o meu foco e estou sempre a repetir isso. Eu acho que 90% do meu discurso foi isso e o contraponto a isso, ou seja, as propostas que eu apresento para acabar com isso, para mudar isso. Esse é o meu foco absoluto. Portanto, não acho que tenha sido assim tanto e não é seguramente um sinal de receio. Repare uma coisa, há quatro anos, quando houve o resultado da vitória do Carlos Moedas, houve muita gente que me contou a seguir que havia pessoas que estavam convencidas que era possível para a Câmara Municipal fazer um acordo pós-eleitoral e que dessa forma, mesmo perdendo, o candidato, na altura Fernando Medina, podia ser presidente da Câmara, fazendo um acordo pós-eleitoral com as outras forças políticas. O que eu quero evitar, ou o que eu quero é que as pessoas quando votem, votem esclarecidamente, sabendo que isso não é possível numas eleições para a Câmara Municipal. Depois votarão em quem elas quiserem e como quiserem, mas eu acho importante que essas pessoas não vão votar ao engano, achando que um entendimento pós-eleitoral à esquerda ou à direita, enfim, o que eu estou a dizer vale em abstrato para toda a gente, que altera o resultado de uma eleição. Não. Para a Câmara Municipal, quem ganha por votos tem a presidência da Câmara e o poder que representa ter a presidência da Câmara. E eu tenho repetido muito isso. Não por receio, não por nada, não para chantagear ninguém, mas porque eu gostaria que as pessoas fossem votar informadas plenamente disto que eu estou a dizer, porque como a Rita sabe, é a verdade. Se ainda assim quiserem votar assim ou assado, pois muito bem. Agora, ter a noção de que as pessoas acham que depois se faz um acordo e que isso altera o resultado de uma votação, ao contrário do que acontece nas legislativas, para a Câmara Municipal não é assim.

E mesmo não sendo assim, nesta campanha também tem falado muito se ganhar e se tiver que fazer futuras negociações, que só exclui o CHEGA. Mas, por exemplo, o PSD de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa seria um parceiro confiável, depois do que tem dito sobre essa frente?

Olhe, eu só excluo, como disse e bem, o CHEGA. E portanto, ganhando como espero, sem maioria absoluta, eventualmente sem maioria absoluta, acho que, obviamente, temos que ter a humildade de saber que temos que dialogar, que temos que conversar com todas as forças políticas. Não excluo nenhuma, a não ser, como já disse, o CHEGA. Claro que admito, também não sei o que acontecerá à coligação de Carlos Moedas. Carlos Moedas já disse que se não for eleito presidente de Câmara, não será vereador. Portanto, também não sabemos a dinâmica que se criará na própria coligação com a saída, que o próprio assumiu. Não sei nada disso, estou a dizer porque o próprio assumiu que sairia. Portanto, há várias dinâmicas que se criam. Mas se é para dizer que um dos parceiros possíveis é um vereador ou o PCP, pois com certeza que sim, é um dos parceiros com quem faz sentido dialogar, claramente que sim.

Olhe, para terminar, já tem planos para o dia de reflexão?

Vou lhe contar uma coisa. Eu terei um dia de reflexão muito especial, não é o dia, é, na verdade, o jantar, porque na noite do dia de reflexão, o meu curso faz 30 anos e teremos um jantar de curso. No dia 11. Está a ser planeado há vários meses. Nós por acaso não nos reunimos tantas vezes como gostaríamos. Reunimo-nos de 10 em 10 anos, reunimo-nos nos 10 anos de curso, nos 20 anos de curso e nos 30 anos de curso. E nos 30 anos de curso, que se faz mais ou menos por agora, calhou que esse jantar ocorra a partir das 19:00, eu não sei, do dia 11, e eu irei. Tentarei não vir muito tarde, porque o outro dia será um dia exigente, mas irei com muito gosto, até porque vou rever pessoas que não vejo há muito tempo.

Muito bem. Obrigada, Alexandra Leitão.

Obrigada. Prazer, obrigada.