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Esta é a última chamada da Rádio Observador. Desafiamos os principais candidatos às Câmaras de Lisboa e Porto para uma última conversa conosco depois de um longo dia de campanha. Vamos agora ouvir uma versão editada dessas conversas. As entrevistas na íntegra estão disponíveis em podcast. Eu sou o Luís Soares e vamos começar pelo Porto. O candidato do Bloco de Esquerda, Sérgio Aires, acorda todos os dias por volta das 7h e confessou ao telefone com José Carlos Duarte qual o programa que tem para o dia de reflexão.

Sim.

Olá, boa noite, Sérgio Aires.

Olá, boa noite. Sim, sou eu próprio.

Sim. Daqui fala José Carlos Duarte, do Observador. Tudo bem?

Sim, tudo bem.

Podemos começar com a última chamada?

Sim.

Como é que está a correr a campanha no Porto? Esteve em Sofita hoje, correto? E como é que estão a ser estes dias? Como é que foi o dia de hoje?

O dia de hoje foi um dia dedicado à questão da gentrificação da cidade, particularmente no centro histórico, onde naturalmente temos muitos desafios no que diz respeito à ocupação do espaço para alojamento local, e uma enorme concentração de alojamento local e muito pouca oferta de habitação disponível para os habitantes e para aqueles que, entretanto, também vão sendo expulsos da cidade.

Sim, essa é uma das bandeiras do Bloco nestas eleições.

Sim, habitação pública é a nossa bandeira. Na verdade, a nossa bandeira é o combate à pobreza. E dentro do combate à pobreza, naturalmente, a integração de muitas respostas, passando, em primeira instância, pela habitação, mas a habitação não são só casas. A habitação é também a ideia de nós termos uma capacidade de intervenção comunitária que faça uma plena integração das pessoas no território da cidade.

Como é um dia, mais ou menos, durante a campanha? É bastante intenso? A que horas acorda? Como é que organiza o seu dia?

A pergunta é se durmo. E quando durmo. Claro, naturalmente, nesta altura, particularmente durante a campanha oficial mesmo, com o conjunto de iniciativas que estão planeadas, acordamos naturalmente muito cedo.

Sim.

Até porque depois há muitas coisas paralelas, todo o trabalho de comunicação.

Sim, por volta de quê? Cedo, 6h, 7h?

Mais pra volta das 7h. Mas sim, às 7h já estamos a falar todos uns com os outros. E depois vamos planeando as coisas e fazendo o trabalho ao longo do dia, porque há muita coisa que é visível, que é aquela parte em que nós vamos pra rua e estamos com as pessoas, e temos privilegiado muito isso. Digamos que na pré-campanha fizemos um conjunto de reuniões, que foi pra lá quase das 50, com instituições e projetos da cidade. Falamos com muita gente, mas depois, nesta campanha oficialmente, estamos fundamentalmente a fazer estes périplos pelas sete uniões de freguesia, aprofundando um bocadinho o diagnóstico que temos feito e também, naturalmente, passando a nossa mensagem às pessoas e conversando com muita gente.

Qual é a expectativa do Bloco pra domingo e que sítio do Porto escolheria para relaxar depois da campanha? Que local costuma relaxar um pouco também na cidade?

Eu espero que se as pessoas forem capazes, e isso não é muito fácil, seja pra que partido for, mas se as pessoas conseguirem perceber o que fizemos ao longo destes quatro anos, que conseguimos ser um alto-falante de muitas pessoas, de muitos interesses coletivos da cidade e que muitas propostas fizemos, só no Executivo fizemos mais de 60 propostas e na Assembleia Municipal cento e tal propostas, muitas delas obviamente chumbadas, com certeza, mas porque há uma maioria que tem uma divergência profunda com a nossa visão de cidade, acho que nesse momento entenderão que é muito importante que a cidade continue a ter uma governação onde esteja uma força de esquerda que as represente. Quanto à segunda questão, eu este ano, concretamente, digo-lhe já o que eu vou fazer pra relaxar.

Diga.

Vou ir mezinho ver o concerto da Garota Não.

Ah, vai ser.

Já estava planeado, sábado à noite, estou a relaxar com o concerto da Garota Não. E basicamente é isso.

Muito obrigado por esta última chamada. Agradeço a colaboração e as respostas.

De nada. Muito obrigado eu.

Muito obrigado.

Sérgio Aires, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto, na última chamada com o José Carlos Duarte. Ele que conversou também com Diana Ferreira, candidata da CDU, ao fim do dia de terça-feira, 7 de outubro. A conversa foi parar às francesinhas, as melhores são mesmo na casa da candidata.

Estou.

Olá, Diana Ferreira, tudo bem?

Olá.

Daqui fala José Carlos Duarte, vamos fazer a última chamada do dia. Como é que foi o dia de campanha desta terça-feira? Como é que correu? Esteve na Batalha, certo?

Sim, começamos o dia exatamente na Batalha, em contato com os trabalhadores da cultura, com aqueles que são os trabalhadores que estão no Cinema Batalha. Seguimos depois também em ações de contato com a população, nomeadamente na zona do Mercado da Foz, depois em Aldoar, no bairro da Fonta Moura. Tivemos também depois um almoço convívio de campanha na zona de Campanhã, e seguimos novamente num conjunto também de outras ações de contato. Terminando com a população também, desde logo ali na zona do Carvalhido, no Porto. E terminamos o dia, no fundo, a contactar novamente com trabalhadores da cultura, do centro comercial STOP, no caso. Também para conhecerem aquele que é o manifesto para a cultura que a CDU propõe pra a cidade do Porto.

E tem sido uma campanha intensa, como já descreveu. Esteve em muitos sítios. Como é que lida com esta campanha, com esta exigência de dias tão corridos e tão ocupados?

Tem naturalmente, às vezes, alguma dificuldade de gestão, diria assim, mas diria que lido acima de tudo com alegria e até com vontade de participar.

Como é que lida com este stress, com esta pressão da campanha? Tem alguma estratégia para relaxar quando chega a casa? O que faz para descontrair e descomprimir um bocadinho?

Acima de tudo, tento estar com a minha filha. Tenho uma filha pequenina de três anos e naturalmente que acabando a campanha, a minha prioridade é poder estar também com ela e dedicar-lhe o tempo que não consigo dedicar noutras alturas.

Sim, agora é difícil estar com ela, acompanhá-la.

Exatamente, é bastante mais difícil.

Sim. E quais são as suas expectativas para dia 12? Considera que a CDU vai ter um bom resultado? A manutenção do vereador é um objetivo?

Sim, naturalmente o nosso objetivo é o reforço da votação da CDU, da força da CDU e disponíveis para todas as responsabilidades que os portuenses nos pretendam atribuir. Mas com este objetivo concreto do reforço da CDU e considerando esta campanha que temos tido, este reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido, temos naturalmente confiança que vamos conseguir um grande resultado para a CDU, naturalmente, desde logo, a manutenção da vereação, mas um reforço da CDU no reconhecimento deste trabalho que temos feito. E esse resultado positivo da CDU é também um resultado positivo para a cidade, para os trabalhadores, para a população. A CDU é uma força muito combativa, interventiva, que naturalmente denuncia os problemas, mas que apresenta soluções concretas para os resolver.

Qual é a sua zona do Porto favorita? O que gosta mais de fazer também na cidade? Se pudesse escolher uma zona para levar alguém, onde é que levaria?

Eu ultimamente tenho frequentado bastante o Parque do Covelo. É um parque infantil na cidade do Porto que deveria, aliás, ser multiplicado em vários sítios por força da diversidade até de espaços que tem e que dá para crianças e para adultos para poderem usufruir desse espaço e por isso eu diria que seria um dos pontos.

E onde se come a melhor francesinha?

A minha casa.

A sua casa. Faz artesanal, são caseiras?

Sim, já arriscamos fazer algumas vezes e correram muito bem e por isso acho que a resposta mais adequada é mesmo essa. A melhor francesinha é a que como em minha casa.

Muito obrigado, Diana, por esta chamada do dia, por esta entrevista.

Obrigada, boa noite, bom trabalho. Com licença.

Diana Ferreira, candidata da CDU à Câmara do Porto, na última chamada com o jornalista José Carlos Duarte. Ao candidato do Livre, Hélder Sousa, ligou o jornalista do Observador, Martim Andrade, e o candidato mostra-se satisfeito com as sondagens.

Estou?

Estou. Hélder Sousa?

Sim, sou eu.

Boa tarde, Martim Andrade do Observador. Como está?

Tudo bem.

Queria começar por perguntar como é que está a correr a campanha, como é que está o ambiente no terreno.

Está a correr bem, intensa. Os dias têm sido bastante longos, mas diria que está a correr muito bem, na verdade. A nossa mensagem e as nossas ideias estão a ser bem recebidas pela população.

Já vai em uma semana de campanha, já conseguiu criar alguma rotina ou os dias têm sido todos demasiado diferentes?

Não, nós na verdade já começámos este processo, fomos ensaiando já na pré-campanha, que nós começámos de manhã, normalmente a ter reuniões ou a visitar alguma entidade, associações, algum espaço, e depois continuamos pela tarde a falar com as pessoas na rua e normalmente terminamos o dia assim nalgum sítio, hoje foi na Praça do Marquês.

O Hélder já esteve a fazer campanha nas últimas duas eleições legislativas, portanto, já tem algum andamento. Mas quão diferente é que é fazer campanha enquanto quinto ou nono candidato, como é o seu caso, para agora ser cabeça de lista?

Pois, confesso que essa tem sido uma das minhas maiores dificuldades, porque eu nas outras eleições estava nas listas como candidato, sim, mas assumi muito a função de coordenador no terreno da campanha, que eu sou produtor, ainda por cima tenho, por efeito profissional, tenho obsessão pela organização e pelo controlo da organização das coisas. E desta vez tenho me desligado disso para ser só candidato. Tem sido um processo difícil não controlar tudo o que acontece, mas, por outro lado, tem sido muito mais interessante também porque tenho tido muito mais tempo para falar com pessoas.

Na última sondagem da RTP, vemo-lo empatado com Filipe Araújo. Outras sondagens dão-lhe o quarto lugar. Como é que lê estes pré-resultados que apesar de não serem vinculativos podem dar uma boa ideia do que pode vir a acontecer no domingo?

Sim, eu creio. As sondagens temos sempre que as relativizar, ainda mais no Porto, em mudanças de ciclo, porque o historial de sondagens no Porto nestas mudanças de ciclo tem dado sempre errado. Ainda assim, as sondagens são animadoras porque refletem o crescimento que nós sentimos nas ruas e a aceitação que as nossas propostas têm tido. Agora, nós sabemos que tanto a nível nacional como a nível local, e o Livre vai ser um partido autárquico, porque esta implementação local para um partido de esquerda verde como o nosso vai ser muito importante e as nossas políticas vão ser importantes para as cidades. Nós sabemos que o nosso lugar tem que ter mais relevo e não escondemos que o nosso objetivo é ser a terceira força política para sermos depois decisivos no governo da cidade depois do dia 12 de outubro. Temos pouco tempo, mas é para isso que estamos a lutar agora e no futuro. Tencionamos ter uma palavra decisiva no governo da cidade do Porto no futuro, sim.

Se tivesse que fazer uma recomendação para uma peça de teatro para as pessoas irem ver no dia de reflexão, o que é que recomendaria?

Eu trabalhei com um encenador bastante conhecido, o Ricardo Pais, aqui no Teatro Nacional São João. E goste-se ou não se goste do trabalho do Ricardo, ele foi muito importante para a minha geração na cidade do Porto e vai fazer 80 anos. Eu não sei se é no fim de semana das eleições ou se é no fim de semana a seguir, mas assim de repente era esta a sugestão, porque é uma das coisas que eu quero ir ver, que é a celebração dos 80 anos do Ricardo Com um espetáculo no Teatro Nacional São João e eu acho que vai valer a pena, quanto mais não seja para homenagear este grande senhor do teatro do Porto.

Hélder, muito obrigado.

Obrigado, eu. Boa noite.

Boa noite, bom resto de campanha.

Obrigado.

Hélder Sousa, candidato do Livre à Câmara do Porto, ao telefone com o jornalista Martim Andrade. Passamos agora à última chamada com Filipe Araújo, atual vice-presidente da Câmara do Porto, candidato independente, falou ao telefone com a Mariana Lima Cunha numa altura em que ainda estava a ponderar dar mais uns minutos à campanha.

Olá, Mariana. Tudo bem? Tudo ótimo.

Já acabou a campanha por hoje?

É verdade, hoje já está quase a acabar, se bem que ligaram-me agora aqui a dizer que no mercado da Foz está um grupo de jovens que ainda gostavam de falar comigo. Portanto, eu acho que ainda vou ter aqui mais uns minutos.

Vai fazer mais uma perninha. Certo, então vou aproveitar aqui o bocadinho que tenho consigo. Queria começar por andar um bocadinho para trás no tempo e perguntar como é que tomou a decisão de ser candidato e se viu alguém em especial quando estava a tomar essa decisão, porque sabia que iria contra partidos, portanto, não ia partir propriamente de uma posição de vantagem em vários sentidos. Isso não o fez hesitar?

Não, de todo. Nessa altura eram 11 anos, mais ou menos, de estar a prestar aquilo que é um serviço público, eu venho do setor privado, e com muito gozo e satisfação a ver uma série de estratégias, de planos, de medidas que vinha implementar a terem efeito na população, a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Percebi que era preciso que o movimento independente que tem estes princípios que eu me identifico tivesse uma continuidade. E foi isso que me levou a começar a pensar ser candidato e depois a avançar com todo o processo, que é um processo difícil, porque os movimentos independentes, de fato, em termos de lei e daquilo que são as dificuldades postas pelos partidos e pela lei que existe atualmente, são várias, e eu sabia disso. E, portanto, também não foi por aí que me fez hesitar.

Sente algum peso, alguma dificuldade na tentativa de suceder a Rui Moreira, que é uma figura tão carismática aqui no Porto?

Eu acho que como vice-presidente tive a possibilidade, dada àquilo que são as condições do cargo, de fazer muitas coisas quando o presidente não poderia estar presente e, portanto, a representá-lo. E isso deu-me também a capacidade de perceber bem e de ir executando muitas daquelas que são as funções de um presidente de câmara. Portanto, eu acho que isso foi uma enorme oportunidade que eu tive nestes oito anos e também de ganhar esta experiência e esta capacidade, que eu acho que é única em termos daquilo que são os candidatos que se apresentam à Câmara Municipal do Porto. De fato, hoje tenho essa experiência e gostaria muito nos próximos anos pô-la ao serviço da cidade.

Se de fato não ganhar, acha que alguém lhe vai ligar a precisar do seu apoio na Câmara?

Eu acho que neste momento o objetivo é olhar para o dia 12 e acreditar que os portuenses vão perceber que o movimento independente que fez tanto nos últimos 12 anos e esta lógica desta independência é absolutamente importante para os próximos desafios que temos pela frente. Portanto, eu neste momento estou focado nisso e estou focado em receber os parabéns de todos na noite eleitoral.

Não quero pensar em chamadas nem de PS nem de PSD.

Não. Neste momento, focado, acima de tudo, em que os portuenses vão às urnas e que escolham o melhor para o Porto. Eu acho que nós temos o melhor projeto, a melhor equipa e somos fiéis àquilo que são os princípios. Isso na política, ainda para mais nos dias de hoje, acho que se uma pessoa apresentar-se a um projeto que é fiel em princípios e valores, é algo que muitas vezes não é comum e eu acho que os portuenses nos vão saber isso.

Acha que tem faltado um bocadinho nesta campanha, noutras candidaturas, por exemplo?

Eu acho que esta lógica de independência é de fato importante. Nós hoje, naquilo que são a gestão dos destinos da cidade, olhar para os problemas de uma forma que não tenha condicionantes de partidos ou de governos, de ministros que podem não gostar daquilo que nós dizemos, é algo importante.

Agora já o vou deixar ir ter com os jovens à Foz. Ia só perguntar se hoje ainda vai ler notícias, vai preparar coisas para amanhã ou aproveita para ter noites de sono completas e mais descansadas. Como é que costuma fazer?

Eu não leio tantas notícias ao final do dia, tento ter algum tempo para pelo menos ver os meus filhos, que tem sido um bocado difícil, e a família, nem que seja por cinco minutos.

Muito bem. Obrigada, Filipe Araújo.

Obrigado, Mariana.

Filipe Araújo, candidato independente ao telefone com a Mariana Lima Cunha. O candidato do Chega, Miguel Corte-Real, foi pai pouco antes do início da campanha, mas nesse campo não é estreante. Foi o que confessou ao telefone com a Inês André Figueiredo.

Estou?

Boa noite, Miguel Corte-Real.

Boa noite.

Foi pai pela primeira vez quando faltava muito pouco tempo para o início da campanha oficial. O cansaço ainda aperta mais nesta reta final?

Pois claro. Olá, primeiro, boa noite. Isto é um duplo desafio, não é? É o desafio de ser pai, é o desafio de ter uma campanha, portanto, é tudo ao mesmo tempo. Mas há aqui uma diferença, que é a primeira vez que sou candidato à Câmara do Porto e é a quarta vez que sou pai, portanto, estou mais treinado na função de pai.

O desafio é mais difícil como candidato.

O desafio é diferente. O desafio de ser pai é o melhor desafio do mundo. Já é o quarto desafio que tenho e cada vez é melhor. O desafio de ser candidato é a primeira vez e está sendo muito bom também, e muito agradável.

É candidato num dos locais do país em que o Chega tem tido mais dificuldade de afirmação, mas a recepção nas ruas tem sido positiva, pelo menos pudemos constatá-lo nos últimos dias. Estas autárquicas podem ser a inversão deste fenômeno aqui no Porto?

Acho que a inversão já aconteceu. Nós vemos verdadeiramente que as pessoas na rua já não têm medo, nem vergonha. E ter medo era uma coisa muito estranha, ter medo de ser de um partido era uma coisa estranha, mas que acontecia, infelizmente. E hoje em dia eu acho que as pessoas já não têm medo e acho que a nossa campanha, também o crescimento do partido, fez com que as pessoas se sentissem mais à vontade. E, portanto, hoje vemos muita gente que diz: "Olha, eu antes não tinha coragem de dizer, mas eu agora vou lhe dizer. Eu sou do Chega, eu vou votar no Chega. Conto com o meu apoio, nós temos que mudar o Porto, temos que mudar o país". Vemos isto acontecer diariamente. E isto é muito positivo. Também vemos muita gente a dizer: "Olha, é a primeira vez que eu vou votar no Chega. Acho que estou farto de votar sempre nos mesmos, nada acontece e, portanto, acredito que agora é possível mudar". E vemos muito isso.

O que é que pode ser considerado uma vitória?

Esta nossa campanha nasceu com um objetivo claro, que é mudar a vida dos portugueses. E para isso, a grande vitória seria ganhar, para conseguirmos ter ferramentas para mudar a vida dos portugueses. Mas de qualquer maneira, se não ganharmos, vamos também mudar a vida dos portugueses, com uma oposição a sério, uma oposição que não existe no Porto. E acho que isso é muito importante, é muito importante que exista uma boa oposição. E portanto, nós no governo ou na oposição, vamos fazer um trabalho muito sério e que vai mudar a vida das pessoas do Porto.

Considera que a sua imagem mais moderada tem ajudado a essa aceitação nas ruas? Não sei se o fato de vir do PSD ajuda ou se as pessoas não o reconhecem na rua como alguém que já está há muito tempo na política.

Eu acho que as pessoas não me reconhecem como alguém que está há muito tempo na política. Acho que as pessoas me reconhecem por ser do Porto, isso é o mais valioso. Acho que me reconhecem por ser alguém que conhece os problemas da cidade do Porto, que os vive. Mais importante do que conhecer, é viver os problemas. E quem vive os problemas tem sempre a perspectiva certa sobre as coisas. E acho que isso é o mais valioso, porque eu falo com as pessoas como portuense, como alguém que conhece os problemas que elas têm, porque são os mesmos que eu tenho.

E entende que os seus principais adversários tenham feito questão de mostrar aquilo que estava a dizer, que têm grande parte do moreirismo nas equipas deles? Ou é cadastro?

Isto é o concurso. Não, para eles é o quem quer ser mais Moreira. E estão todos a disputar isso. Dizem que está tudo mal, mas estão todos a disputar o quem quer ser mais Moreira. Há aqui alguma confusão. Devem ser também as sondagens, os focos grupos que dizem que ser herdeiro de Moreira é muito interessante. O que só prova uma coisa, que se todos querem ser os herdeiros da continuidade, só há uma solução de mudança, que somos nós. E é isso que nós sentimos no discurso. Quando falamos com as pessoas, só nós é que somos uma solução de verdadeira mudança. Se os portugueses quiserem continuidade, continuar com os mesmos problemas, têm três opções. Se quiserem a mudança, podem votar em nós. É a análise que fazemos.

Muito obrigada, Miguel Corte-Real, e continuação de uma boa campanha.

Muito obrigado. Adeus.

Miguel Corte Real, candidato do Chega à Câmara do Porto, ao telefone com a Inês André Figueiredo, que conversou também com o candidato do PS, Manuel Pizarro, mesmo no fim de mais um dia de campanha em que tem percorrido 10 km por dia.

Estou?

Estou. Olá, boa noite, Manuel Pizarro. Daqui é a Inês do Observador.

Já estava à espera da sua chamada.

Mesmo a horas, não é? Já acabou o dia de campanha, já está a descansar.

Por hoje acabou.

Esta campanha está mesmo a terminar, já tem muitos quilômetros percorridos nas pernas, não tem parado. O cansaço já pesa?

Não, apesar de tudo, eu estou mais ou menos bem preparado para fazer estes 10 km diários de campanha.

Têm sido 10 km, mais ou menos?

Mais ou menos. Uns dias oito, uns dias 12, em média 10.

Muito bem. E já recorreu à ajuda do ChatGPT nesta campanha?

Ainda não precisei. Não posso garantir que ninguém da minha equipa o tenha feito, mas eu não.

Mas acusou o seu adversário de ter usado o ChatGPT para ir fazer algumas propostas. Por que acha que ele o fez? Está a precisar de criatividade?

Algumas delas manifestam evidente desconhecimento sobre a realidade portuense, deves ter sido importadas de algum sítio. Olha, a mais notável é a ideia de que o Porto tem pessoas a mais. Vamos ver, no Porto, em 1981, moravam 330 mil pessoas. Agora moram 250 mil. Como é que é possível que alguém possa afirmar que o Porto tem gente a mais? É de alguém que andou à procura no ChatGPT da experiência de outras cidades, não foi a tratar do Porto.

O ChatGPT pode ter feito mal as contas. Já fez duas campanhas perdedoras no passado, em que sondagens até chegaram a dá-lo como vitorioso. Desta vez sente um espírito de vitória nas ruas. O ambiente é diferente ou em campanha quando se está nesta energia, é difícil fazer essa leitura?

Sim, é difícil fazer essa leitura. Exige um distanciamento que quem está no papel de candidato tem sempre a dificuldade de fazer de forma absoluta. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que há diferenças gigantescas em relação a tudo o que eu já fiz na política portuense. Sinto mesmo a confiança de quem vai ter a maioria dos votos dos portuenses.

Mas em que é que isso se traduz na rua? O que é que desta vez sente diferente?

Traduz, primeiro, no número de pessoas que se dirigem a mim, naquilo que as pessoas me dizem, na quantidade de pessoas que me dizem que nunca votaram em mim e nunca votaram no PS, e que desta vez, pela primeira vez, alguns, ao fim de décadas de exercício do seu direito de voto, vão votar no PS para me ajudarem a ser presidente da Câmara. Eu estou muito confiante. Claro, não ignoro que é preciso ter uma atitude de humildade. Os portuenses são muito sagazes com o seu voto Vão fazer a sua escolha e também querem que eu lhes peça o voto.

Mas ignora as sondagens?

Não, não as ignoro. Utilizo-as como um instrumento de trabalho como qualquer outro, mas como também se sabe, se fossem as sondagens a decidir as eleições, havia muitos resultados que não tinham sido o que foram.

Também disse que Pedro Duarte tem alimentado uma guerrilha partidária. Isso não é normal em período de campanha?

Poderia ser, se não fosse só isso. É porque também é preciso que cada um explique quais são as propostas que tem para o Porto. Eu acho que as minhas propostas são propostas claras, que as pessoas compreendem e aliás, tenho visto, se quer saber, com alguma satisfação, que todo o debate da campanha eleitoral é feito em torno das minhas propostas. Uns concordam, uns concordam pouco, uns concordam mais, outros discordam, mas é tudo feito em torno disso.

Tem marcado a agenda, é isso?

Claro, porque não há nenhumas outras propostas para discutir. As propostas que se discutem na campanha eleitoral são as que eu apresentei em matéria de habitação, em matéria de mobilidade e em matéria de segurança.

Só para terminar. Se perder esta batalha, tem coragem de tentar uma quarta vez?

Eu estou concentrado no voto dos portugueses e há uma coisa que eu lhe vou dizer: o Porto será sempre a minha prioridade, na vida e na política.

Muito obrigada, Manuel Pizarro. Continuação de uma boa campanha.

Foi um prazer. Boa noite. Obrigado.

Obrigadíssima. Boa noite.

Manuel Pizarro entrevistado pela Inês André Figueiredo. Falta ainda Pedro Duarte, candidato da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal, que atendeu a chamada da Mariana Lima Cunha antes de algumas reuniões e já depois de um longo dia de campanha.

Sim?

Sim, boa noite, Pedro Duarte. Mariana do Observador. Como está?

Olá, Mariana.

Já depois de uma campanha por hoje?

Sim, está concluída por hoje, sim, toda a ação de campanha.

Muito bem.

Ainda vamos ter umas reuniões mais à noite, mas já são reuniões internas, apenas da campanha.

Já estivemos juntos de manhã na Ribeira, numa ação de contacto com a população por lá. Pareceu-me animado. Sei que já disse que sente um crescendo nas ruas. Queria perguntar-lhe se quando partiu para a campanha tinha algum receio em termos de notoriedade, por exemplo, já que ia concorrer contra o repetente Manuel Pizarro.

Sim, eu não diria receio, mas sentia que esse facto era uma fragilidade da candidatura, porque naturalmente eu estou a candidatar-me pela primeira vez contra um candidato repetente e que já exerceu funções de vereador na Câmara do Porto durante uns anos. E portanto, desse ponto de vista, é mais conhecido, ou era mais conhecido, pelo menos no início da campanha, do que eu. Mas acho que a campanha em si tem demonstrado que algum efeito novidade ou pelo menos lufada de ar fresco, de alguém com ideias mais frescas, mais novas, mais jovens, tem tido adesão. Pelo menos é isso que eu sinto por parte das populações.

Queria perguntar-lhe também, tem tido um discurso sobre segurança que já fez adversários seus compararem seu discurso ao do Chega. Manuel Pizarro, por exemplo, chamou-lhe um discurso extremista. Eu pergunto se isso lhe faz confusão, se o incomoda, porque dentro mesmo do espectro do PSD sempre foi considerado, eu diria, uma pessoa moderada.

Sim, mas eu continuo uma pessoa moderada.

Ou seja, é um rótulo que o incomoda.

Extremista sim, claramente. Eu sou uma pessoa moderada, mas uma pessoa moderada que conheça aquilo que é a realidade da cidade do Porto hoje em dia, que ande nas ruas, que fale com os moradores, com os habitantes e com os comerciantes e perceba aquilo que é o dia a dia de muitas pessoas que vivem, algumas até alarmadas, outras não estando nessa ordem, sentem-se pelo menos suficientemente intranquilas e inseguras para terem a sua vida condicionada. Todas essas pessoas perceberão facilmente que alguém moderado, que quer liderar a Câmara do Porto, percebe que tem que tomar medidas para alterar esta circunstância. Muito mal estaremos nós se acharmos que alguém que defende o cumprimento da lei e alguém que defende a tranquilidade a que julgo eu todos temos direito, está a ser confundido com alguma política ou visão mais extremista da política.

Acha que tem adversários um bocadinho em negação em relação a esses temas ou que têm algum pudor em tocar nesses temas mais a fundo?

Acho que é o caso do candidato do Partido Socialista, é absolutamente evidente. Ele foge desses temas de uma forma que eu diria politicamente correta, mas civicamente desastrosa, porque de facto está a fugir aos problemas das pessoas. Não está a pensar nas pessoas, está a pensar noutra coisa qualquer, porque para as pessoas do Porto é muito importante a questão da segurança.

E aqui terminar, lembrando que Nuno Melo recomendava ontem umas ervinhas medicinais e uns chás para esta reta final. Acha que é preciso?

Eu compreendo o que me é dito e concordo.

Aceita a recomendação?

Aceito a recomendação, que me parece muito pertinente, mas genuinamente, acho que quem me conhece melhor sabe, eu acho que não preciso. Acho que eu tenho uma tranquilidade interior muito grande sempre e uma gestão de emoções também muito forte e portanto estou muito tranquilo, muito calmo.

Muito bem, então vou deixá-lo ir, até porque ainda tem reuniões hoje.

É verdade. Os dias são longos nesta fase.

Claro. Obrigada, Pedro Duarte e uma boa noite.

Boa noite e obrigado.

Pedro Duarte ao telefone com a Mariana Lima Cunha. E do Porto rumamos a Lisboa. O candidato do Chega, Bruno Mascarenhas, falou com o Observador na terça-feira e sublinha em conversa com o jornalista Miguel Pereira Santos o desafio que tem sido esta candidatura.

Estou?

Olá, boa noite, Bruno. Como está?

Boa noite, Miguel. Como está?

Tudo bem. Seja bem-vindo à Última Chamada do dia. Vou lhe fazer aqui algumas questões sobre aquele que é o seu balanço da campanha eleitoral. Está a fazer a sua estreia como cabeça de lista em eleições. Precisamente, que balanço é que faz?

Por acaso, não é a minha estreia, curiosamente, porque eu fui candidato ao Sacramento em 93 e fui candidato a grande em 2005. Evidentemente que não é comparável, isso foram eleições em que eu praticamente dei o nome, mas de facto, só pra precisar, não é a minha estreia.

Sim, pelo menos com a dimensão de Lisboa, esta é a sua primeira eleição.

Não, obviamente, eu estava aqui a ligeirar. Não, obviamente, é um enorme desafio, é um voto enorme de confiança do presidente André Ventura, que me escolheu pra esta cruzada e, portanto, obviamente, eu sinto uma enorme responsabilidade.

No domingo passado apresentou o seu programa eleitoral para estas eleições. Quer criar uma unidade municipal de controle migratório. Pode explicar melhor essa ideia? Estamos a falar de uma unidade policial?

Nós temos que ter mecanismos de controle sobre aquilo que se passa na cidade. Temos que fiscalizar, que é algo que nós temos falado com inúmeras entidades, falamos com comerciantes, sabemos exatamente o que se passa com as máfias que se instalaram na cidade de Lisboa e, portanto, a Câmara Municipal, em conjunto com as Juntas de Freguesia, tem que ser capaz de identificar exatamente aquilo que está a acontecer. É inaceitável aquilo que se passa com a sobrelotação das casas. É inaceitável aquilo que se passa com as lojas de fachada. É inaceitável aquilo que se passa com a insegurança em determinadas zonas da cidade de Lisboa, onde determinadas comunidades estrangeiras que afluíram tentam criar os seus guetos.

Já disse que não fará coligações pós-eleitorais, portanto, ou ganha a Câmara ou vai fazer parte dos partidos que estão na oposição, mas na Câmara também é preciso aprovar orçamentos. Moedas pode contar consigo para isso?

O presidente que for eleito, em função daquilo que apresentar à cidade, e há uma coisa que se chama estatuto de direito à oposição, fará com certeza uma negociação. O Engenheiro Moedas fez essa negociação. Obviamente, sendo um partido do sistema, fez um acordo com o PS. Portanto, o PS obviamente viabilizou durante quatro anos aquilo que foram os seus orçamentos e portanto, praticamente sem oposição, e daí trabalharam em conjunto até porque-

Mas portanto, admite viabilizar um orçamento de um presidente de Câmara que não seja o engenheiro Moedas, portanto, ou Alexandra Leitão ou João Ferreira, admite fazer isso?

Não, essa segunda opção não existe. Isso nem sequer se coloca.

E no caso de Alexandra Leitão?

Quanto a Alexandra Leitão, eu posso te dizer que nunca o Chega, isso pra nós tem sido, de facto, uma linha vermelha, até por indicação da direção do partido, que os autarcas do Chega não votam orçamentos do Partido Socialista.

Portanto, apenas admite viabilizar orçamentos de Moedas.

Se houver um orçamento negociado em que as medidas do Chega possam ser introduzidas, portanto, as políticas do Chega possam ser introduzidas, isso aí faz parte das regras da democracia.

Muito obrigado, Bruno Mascarenhas. Bom descanso e o resto uma boa campanha.

Muito obrigado, Miguel. Obrigado pelo seu telefonema.

Obrigado.

Obrigado.

Bruno Mascarenhas, candidato do Chega, na Última Chamada com Miguel Pereira Santos. Ele que falou também com o candidato da CDU, João Ferreira, que faz campanha pela quarta vez pela autarquia da capital.

Sim?

Olá, boa noite, João Ferreira. Daqui fala Miguel Pereira Santos, do Observador. Seja bem-vindo à Última Chamada aqui do Observador. Queria começar por perguntar: esta é a sua quarta campanha como candidato à presidência da Câmara de Lisboa. De que forma é que esta está a ser diferente das anteriores?

Olha, cada campanha foi diferente. Decorreram em contextos nacionais diferentes e também em contextos locais com as suas especificidades. Esta é a primeira campanha que travo ao fim de quatro anos de uma governação PSD/CDS. A cidade já teve governações PSD/CDS neste século. Os últimos 24 anos, a governação da cidade foi alternadamente repartida entre PSD/CDS primeiro, depois 14 anos de gestão PS e agora mais quatro anos PSD/CDS. Mas é a primeira campanha que estou a fazer neste contexto. Quatro anos de uma gestão de direita e com o PS na oposição. Só isso é um dado novo.

Na habitação, tanto Alexandra Leitão como Bruno Mascarenhas comprometem-se com a construção de 4500 casas a rendas acessíveis no município. Pelo que pude constatar do seu programa eleitoral, a CDU não se compromete com nenhum número. Por quê?

Nós adiantamos um número que é os 5 mil. Mobilização de 5 mil casas a rendas acessíveis. É um número que nos parece em linha com aquilo que está determinado na Carta Municipal da Habitação. A Carta Municipal da Habitação, que foi aprovada há relativamente pouco tempo, proposta pela atual gestão PSD/CDS, depois contou com algumas alterações da oposição Mas essa carta municipal da habitação, que consideramos que poderia ser mais ambiciosa, ainda assim aponta metas que achamos que são importantes. Uma delas é produzir no horizonte de uma década mais de 10 mil casas com rendas acessíveis. Olhando para este objetivo, é razoável nós apontarmos para um primeiro mandato de quatro anos, um objetivo em torno das cinco mil casas, e é esse número que adiantamos no nosso programa. Isto não é apenas construção de iniciativa exclusivamente municipal, uma parte importante é construção municipal, promoção direta da Câmara. Depois entram aqui outras soluções diversas, que têm em comum o fato de produzirem habitação a preços não especulativos e portanto a preços acessíveis pra generalidade da população.

Faço-lhe uma última pergunta: se Alexandra Leitão for eleita presidente da Câmara com uma maioria relativa, vai querer ser esse parceiro preferencial para aproveitar os grandes instrumentos de gestão da Câmara, como o orçamento, ou vai deixar essa tarefa para a coligação liderada pelo PSD?

Em primeiro lugar, nós estamos no momento em que eu não aceito uma posição subordinada pra candidatura da CDU. E portanto, a questão pode se pôr também se tiver essa possibilidade e for eleito presidente de Câmara, não deixarei de falar com as outras forças políticas no sentido de viabilização de instrumentos de governação do município. Qual dos cenários se concretizará? Só no domingo é que podemos ver.

Vamos esperar até domingo, então. Obrigado, João Ferreira, pela entrevista. E o resto de uma boa campanha.

Obrigado e bom trabalho.

Obrigado.

João Ferreira da CDU entrevistado por Miguel Pereira Santos. A Rita Tavares ligou à candidata da coligação PS, LIVRE, Bloco de Esquerda e PAN. Estava Alexandra Leitão a chegar a casa.

Está sim, Alexandra Leitão. Como está?

Olá, tudo bem. Sim, já em casa.

Bom, esta é a última chamada do dia, mas como tem dito que é noctívaga, duvido que seja mesmo. Na campanha também tem conseguido manter esse seu registo de se deitar tarde? Não anda mais cansada?

Eu sou noctívaga, de facto, gosto de me deitar tarde. Tenho procurado ser um pouco mais disciplinada nestes dias, mas continuo a deitar-me já bem depois da 01h00. Mas sim, tenho procurado ser um pouco mais regrada pra ter resistência para a dia seguinte.

E como é que tem desligado deste ritmo mais intenso?

Quando não tenho agenda ao serão, quando chego em casa e posso jantar em casa e ficar aquelas horas a seguir ao jantar em casa, procuro naturalmente jantar em família, o mais normalmente possível, tentando falar o menos possível de política. E tenho optado por ao serão ver uma série ou um filme para desligar um pouco. Depois os clippings mandam tudo aquilo que eventualmente possa ter sido comentado ou falado durante o serão, e eu durante aquela hora, hora e meia, tento ver uma outra coisa na televisão que me distraia, normalmente com o meu marido.

Já tinha sido cabeça de lista em legislativas por Santarém, mas aqui ser cabeça de lista tem outro significado, pode ser presidente.

Sim, é mais personalizado.

Independentemente do que acontecer no dia 12, é uma experiência a repetir, ser assim cabeça de cartaz?

É uma experiência que tem de bom e tem de duro. Há muita visibilidade, o que isso também significa pra família, pessoas que nos abordam na rua. Eu felizmente tenho tido mais boas experiências do que más, aliás, não me recordo ultimamente de ter tido nenhuma propriamente má, mas mesmo o facto da pessoa entrar num sítio e se olhar e perceber que nos reconhecem, naturalmente que tem momentos em que preferimos o anonimato, é óbvio, mas é uma experiência que também nos fortalece e que nos dá aprendizagem.

E ia repetir ou não?

Já de seguida, não. Mas daqui a uns tempos é algo que não descarto.

Não me diga que é mais pra frente, assim noutro tipo de eleições, tipo legislativas, já que já disse várias vezes que não coloca de lado a liderança do PS, por exemplo.

Nesse momento, aliás, e há vários meses pra cá, dez meses pra cá, que o meu único foco é Lisboa e estou quase no fim desse caminho. Começou há 10 meses esse percurso e está agora a uns dias de chegar ao seu destino.

Registo que não põe outras corridas de parte.

Nem dentro, nem fora.

Nesta campanha também tem falado muito se ganhar e se tiver que fazer futuras negociações, que só exclui o CHEGA. Mas, por exemplo, o PSD de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa seria um parceiro confiável, depois do que tem dito sobre essa frente?

Eu só excluo, como disse e bem, o CHEGA. E portanto, ganhando como espero, sem maioria absoluta, eventualmente sem maioria absoluta, acho que obviamente temos que ter a humildade de saber que temos que dialogar, que temos que conversar com todas as forças políticas, não excluo nenhuma, a não ser, como já disse, o CHEGA. Mas se é pra dizer que um dos parceiros possíveis é um vereador ou o PCP, pois com certeza que sim, é um dos parceiros com quem faz sentido dialogar, claramente que sim.

Olhe, pra terminar, já tem planos para o dia de reflexão?

Vou lhe contar uma coisa. Eu terei um dia de reflexão muito especial Não é o dia, é na verdade o jantar. Porque na noite do dia de reflexão, o meu curso faz 30 anos e teremos um jantar de curso.

Muito bem. Obrigada, Alexandra Leitão.

Obrigada. Prazer, obrigada.

Rita Tavares à conversa com Alexandra Leitão. E já passava das 11 da noite quando Carlos Moedas, candidato da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal, atendeu o telefone ao Miguel Santos Carrapatoso.

Boa noite, engenheiro Carlos Moedas, como está?

Está bom, tudo bem.

Cansado?

Isto é duro, não é? Isto é duro, mas faz parte. É com gosto.

Teve um final de tarde preenchido.

Não, foi um final de tarde, um dia todo. São muitas atividades durante o dia, algumas mais midiáticas, mas também há muita coisa que a pessoa vai fazendo no dia a dia com as pessoas, encontrando as pessoas na rua, e as pessoas também querem falar mais e não veem só como candidato, mas também como o presidente da Câmara. Portanto, também fazem muitas perguntas e há muita coisa que eu tenho para resolver. E como, no fundo, também estou ali sem a ajuda que costumo ter para resolver os problemas, tenho que passar depois esses problemas para os serviços da Câmara, ver como é que resolvemos a cada pessoa os seus problemas. E isso, portanto, no fundo, é quase o dobro do trabalho de um candidato normal, porque sou candidato e também sou presidente.

Antes de irmos à política, tenho uma curiosidade. Por estes dias, o que é que um candidato, que também é presidente, como dizia há pouco, faz? Quando chega à casa da rua, por exemplo, vê televisão?

Não, porque depois ainda tenho a minha chefe de gabinete na Câmara que me telefona para tomar decisões ou que ela teve que tomar durante o dia ou que decisões é que tenho que tomar no dia a seguir, porque no fundo a Câmara não para. A Câmara é uma instituição que está sempre a avançar, estamos sempre a tomar decisões. Pode haver problemas desde buracos na rua até um problema nalgum departamento. É preciso tomar uma decisão sobre alguma autorização e, portanto, estamos sempre em trabalho. Ainda hoje soubemos que poderia haver manifestações que não estavam autorizadas, como é que íamos fazer, se tínhamos batido algum pedido para essas manifestações ou se elas eram ilegais. Portanto, no meio disso tudo, eu tinha que estar a gerir também isso.

Mas não consegue tirar uns minutos para si, para fazer alguma coisa não política?

Consigo. Agora, mais ou menos por esta hora, consigo tirar um bocadinho para ler, para refletir, para escrever também. Eu gosto sempre de escrever um bocadinho o que se passou durante o dia, o que eu fiz, que conclusões ou o que eu acho que tem sido. Normalmente, tiro sempre assim três coisas boas e três coisas más ou o que se pode melhorar para o dia seguinte.

Falando um bocadinho sobre política, teve um discurso particularmente duro para com Alexandra Leitão. Acusou-a de ter um projeto de ódio contra si e contra o seu modelo de sociedade. Este tom não é demasiado excessivo? A sensação que dá é que as coisas entre vocês, a determinada altura, se tornaram quase pessoais.

Não, eu penso que aqui há mesmo um projeto que é preciso alertar as pessoas. Há hoje, na nossa sociedade, um extremismo que se vai colando, muitas vezes até a partidos que tradicionalmente eram centristas. E, portanto, nós temos aqui uma candidata que se está a colar a esse extremismo e começa a ser refém daquilo que é a ideologia do Bloco de Esquerda. Isso já acontecia indiretamente com o Bloco de Esquerda fora do Executivo, mas nós vamos ter agora aqui o Bloco de Esquerda neste Executivo socialista, no caso, se o Partido Socialista ganhasse, que eu não acredito, ou mesmo na oposição, eles terão aqui vereadores que são do Bloco de Esquerda. Aliás, uma das vereadoras é uma ativista e, portanto, isso traz suas implicações. Repare, uma câmara não se governa com ativismo, governa-se com pessoas que sabem da matéria.

Engenheiro Carlos Moedas, muito obrigado por esta nossa conversa.

Muito obrigado.

Carlos Moedas entrevistado por Miguel Santos Carrapatoso. Esta foi a última chamada d'O Observador. As conversas que ouvimos foram editadas para passar neste compacto na rádio. As conversas na íntegra estão disponíveis em podcast no site d'O Observador.