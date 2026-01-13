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Estou?

Sim, boa noite, João Cotrim Figueiredo.

Sim.

Sim, muito boa noite. Aqui é Pedro Castro do Observador. Muito obrigado por se ter juntado aqui à última chamada da nossa rubrica.

Boa noite, estava quase a ir para a cama, ainda bem que me apanhou.

Onde é que o apanho? Já está num hotel ou está num autocarro?

Apanha-me na Covilhã.

Na Covilhã. Está no seu autocarro?

Estou no autocarro, mas é para sair para o hotel. Não vou dizer o nome para não fazer publicidade, mas é na Covilhã.

Tem amanhã, bem cedo, uma ação no Mercado do Fundão, não é?

É verdade, como tem sido tradicional, começamos cedinho e acabamos tarde.

Acaba esta primeira semana de campanha, mais em alta seria difícil. Com mais uma subida, continua em segundo lugar, mas muito perto do primeiro segundo o Tracking Poll da CNN, com 21%. Onde é que estava esta noite quando soube dos resultados mais recentes desta Tracking Poll que o põem exatamente em segundo lugar?

Estava ainda na caminhada de campanha, ainda a caminho do Fundão. Tivemos um jantar com a equipa, tivemos que olhar para os resultados e para os comentários a esses resultados, e com aquela satisfação de um trabalho bem feito, mas sem nenhuma euforia, porque sabemos que sondagens são o que são. A única coisa que eu tenho dito, e isso mantenho, é que as tendências de subida de umas sondagens feitas pelas mesmas casas de sondagens, com a mesma metodologia, são significativas. Portanto, aquilo que sentimos, às vezes empiricamente na rua e nos contactos que temos e nas próprias redes, o fato de serem confirmados por sondagens dá-nos algum conforto, mas apenas no sentido em que a mensagem está a passar. Se está a passar o suficiente para conseguir chegar à segunda volta, ainda não temos a certeza e, portanto, vamos continuar exatamente com a mesma energia e com a mesma vontade como se estivéssemos em último.

Neste fim de semana teve duas ações em mercados, tanto na manhã de sábado nas Caldas da Rainha, como esta manhã em Setúbal. Das várias pessoas que foram ter consigo, dos vários apoiantes que foram ter consigo, qual é que o chamou mais a atenção ou qual é que ficou na memória por alguma questão, situação inusitada?

Ficou na memória de vários. Não por serem inusitados, mas porque as pessoas têm sempre histórias muito interessantes e pungentes nalguns casos. O caso do combatente que me pedia mais atenção à sua situação, e de facto há quase 300 mil combatentes em Portugal que têm uma situação de facto difícil. As pessoas que pedem que haja atenção aos problemas da sua região com problemas muito concretos, que evidentemente um presidente da República não pode atender a todos, mas que deve levar em consideração para poder perceber aquilo que pode, em termos de prioridades, passar ao governo que estiver em funções. Pessoas, muitas hoje no Mercado do Livramento, em Setúbal, talvez mais notório que noutros casos, que vêm de outros partidos e que dizem que lhes é indiferente a recomendação que o partido lhes faz e que decidem que é esta a candidatura que mais os representa. E isso significa que a mensagem está a passar e isso dá-nos muito alento. E nota-se, de facto, uma onda a crescer, isso é mais ou menos evidente.

Dos vários militantes do PSD que lhe foram transmitir o apoio, houve um, pelo menos que foi notório, que disse que havia mais militantes da sua secção do PSD de Palmela, que também eram seus apoiantes, mas que tinham medo de assumir por represálias. Também lhe tem chegado eco de mais situações deste género?

Sim, uma ou outra, não com tanta nitidez, confesso, como este militante de Palmela, mas sim, algumas situações desse tipo e por isso eu referi que espero que não seja nada generalizado, nem orquestrado, nem institucionalizado, porque de facto qualquer partido que se preze que seja democrático tem que permitir que os seus militantes, mais ou menos destacados, tomem as suas posições políticas e decidam, neste caso das presidenciais, apoiarem quem quiserem. O que mais faltava agora era as pessoas serem prejudicadas na sua vida política ou pessoal por uma escolha política que façam. Mas devo dizer que nunca recebi uma queixa tão direta e tão clara como esta deste militante do PSD que hoje encontramos no Mercado do Livramento.

Acha que colheu os frutos daquilo que foi semeando ao longo da semana, nomeadamente em termos do apoio de idosos por causa das visitas aos lares, os combatentes por causa da visita à Liga dos Combatentes, ou acha que são coincidências?

Não, nada nestas campanhas, nem na política, é coincidência e eu diria até que na vida tudo é fruto de um esforço e de um trabalho e nós fizemos por isto. E eu já expliquei, não tenho nada a esconder nessa matéria. A campanha começa por apelar àqueles que são mais facilmente convencíveis e, no nosso caso, é a camada mais jovem da população, que facilmente apreende a nossa mensagem de esperança e de otimismo e de tentar fazer por si próprio. Esses são os melhores embaixadores que temos para chegar a outras faixas etárias. Pedimo-los, inclusivamente, não tivemos pejo nenhum em dizer: "Convençam os pais, convençam os avós." E mesmo do ponto de vista regional e de ocupação profissional, temos feito, começando por aqueles que podem ser os nossos melhores aliados e embaixadores, e fazer deles exatamente esta força, esta onda que tem chegado a muito mais gente. E de facto é muito gratificante pra quem está numa campanha como eu estou e toda a minha equipa, verificar que estamos a chegar a sítios onde muito poucos achavam que estaríamos a chegar, em sítios que não têm nada a ver com os tradicionais mercados eleitorais da minha área política, de outras zonas geográficas, de outras profissões, de outras ocupações. É muito gratificante.

Este sábado teve um momento especial na campanha, que foi a participação dos seus quatro filhos e quatro netos a subir ao palco, o discurso da sua filha. Queria lhe perguntar, antes de perceber as sensações e as emoções que isto lhe deve ter provocado, o dilema que terá sentido antes de decidir este envolvimento familiar. Isto foi ideia sua, foi ideia dos seus filhos, da sua filha, nomeadamente? Como é que geriu essa parte?

A campanha é um período bastante intenso que normalmente tem lugar, por natureza, durante a semana. Só ao fim de semana é que temos a possibilidade de contar com a nossa família e ao fim de semana tenho estado fora de Lisboa. Residem todos os meus filhos em Lisboa, com exceção de uma que está temporariamente nos Estados Unidos. A dificuldade era arranjar uma altura em que, por motivos de agenda, fosse possível estarmos todos juntos. Não foi nem uma exigência minha, nem uma exigência deles, foi algo natural. Eles apoiam o esforço político do pai. Eu sinto que eles percebem que eu também estou a fazer este esforço por eles e não decidi mostrá-los de repente, nem acho que eles tenham particular pejo em serem vistos no palco político. Acontece que eu achei que era um momento de explicar que se estando eu a fazer isto pelas gerações mais novas, de idade média, de idade mais avançada, era tempo também de mostrar que aqueles que estão comigo mais de perto podem atest munhar a minha preocupação com essas gerações. Podia, noutras circunstâncias, ter levado a minha mãe, que tem 95 anos e que infelizmente já não tem todas as capacidades cognitivas nem de mobilidade, mas que também está muito empenhada nesta campanha, com o conhecimento talvez mais limitado do que está a passar, mas muito empenhada e muito interessada em todo este processo. Portanto, aquilo que eu estou a tentar fazer por outros, começo por fazer pela minha própria família. E gostava que os portugueses percebessem isso. Não sou um homem desligado das minhas próprias raízes, nunca o serei. E se alguma vez tivesse que escolher entre as minhas raízes e as minhas responsabilidades políticas, não hesitaria. E quis deixar isso claro ontem no comício em Lisboa.

Várias pessoas presentes disseram que quem é a presença mais habitual ali, mais frequente, até o seu filho mais novo. Como é que foi a decisão de ser a filha mais velha a falar?

Eu achei que, sendo todos eles uns indefectíveis defensores da minha atividade política, independentemente das suas opiniões políticas, que são livres de tomar, mas percebem o que eu estou a tentar fazer e a minha atividade política, faria sentido que fosse a mais velha a falar em nome dos quatro. Tanto quanto eu sei, pelo menos nos grupos de família, não foi discussão nem foi tema.

E durante o discurso da sua filha, como é que foi para um pai candidato a presidente naquele momento receber aquele apoio público da filha, daquela forma?

Foi simultaneamente algo que eu sabia que ia receber, porque falamos muito e sabemos aquilo que achamos uns dos outros e o que andamos a fazer. E muito emocionante, como se pode imaginar, receber aqueles elogios públicos e aquela demonstração de confiança pública por parte de uma filha que há 36 anos me tem alegrado a vida, é absolutamente extraordinário. É absolutamente extraordinário, portanto, por isso eu disse também que é difícil começar um discurso político como eu tinha que fazer a seguir à intervenção da Catarina, sem uma lágrima ao canto do olho. Foi bastante difícil. E há vários momentos nesta campanha que têm sido difíceis desse ponto de vista. Devo confessar também, não me perguntou, mas eu respondo, em algumas visitas a lares de idosos, algumas histórias que ouço da parte dos idosos me lembram muito a história da minha avó Prazeres. Quando se tenta, de facto, introduzir aspetos mais pessoais na campanha, as coisas tornam-se mais difíceis de conciliar o estritamente político com o pessoal.

E no pós, como é que a família reagiu? Como é que se sentiram também depois? Falaram em conjunto sobre este momento?

Acabamos por estar juntos a seguir ao comício e foi muito gratificante perceber o quanto eles gostavam de apoiar esta minha luta eleitoral para a presidência e do quanto eles se sentiam orgulhosos de um pai que não vira a cara à luta e que, mesmo perante probabilidades baixas, ou por muitos vistas como baixas, eu nunca desconfiei da possibilidade de chegarmos a esta posição de disputar a segunda volta. E eles sentiam esse orgulho e isso é algo que eu não esquecerei, levarei para a vida. Podem imaginar o que é terem filhos a olhar para vocês a pensar: "Este homem por mim lutou, sujeitou-se, expôs-se e está a conseguir". Isso é absolutamente maravilhoso, nunca me esquecerei. Seja qual for o resultado a 18 de janeiro, esta vitória já ninguém me tira.

Estamos a entrar na semana decisiva para esta primeira volta. Tem estado sempre a subir nas sondagens, mas vão sair mais sondagens importantes agora. Está preparado para o impacto que pode ter se surgirem números inferiores àqueles em que tem sido colocado neste momento?

Estou perfeitamente preparado para que hajam resultados diferentes em sondagens, que me coloquem em níveis diferentes. Eu tenho sempre dito que mais do que o resultado absoluto nas sondagens, o que me interessa é a tendência. Se uma determinada empresa de sondagens me dá uma percentagem, mas que essa percentagem representa um crescimento em relação à versão anterior dessa mesma empresa de sondagens, eu continuo a achar que o trabalho está a ser bem feito. E é impossível não assistir, e vocês que são observadores políticos poderão confirmar isso, não assistir ao decorrer desta campanha e não sentir que há uma vaga verdadeiramente impressionante de pessoas a aderir a esta candidatura. Mesmo que não me dê os níveis que outras, e nomeadamente a sondagem diária tem dado, eu continuarei a acreditar que até ao último dia estamos perante a possibilidade real de chegar à segunda volta e de fazer aquela história que eu referi no discurso do comício de sábado, que é pela primeira vez em muitas décadas, um candidato oriundo de um partido que não é grande, conseguir disputar a presidência da República. Eu acho que os portugueses deviam estar orgulhosos da possibilidade de isso acontecer em 18 de janeiro e pelos dados que eu vou recolhendo, isso é de facto uma real possibilidade.

Para terminar, e não lhe tomo mais tempo: está preparado para uma semana de ataques ainda mais intensos entre os vários candidatos, por um lado, e por outro, como é que vê esta descida contínua do seu principal adversário, Luís Marques Mendes?

A descida de Marques Mendes provavelmente terá a ver com alguma dificuldade que a campanha tem estado a ter de se afirmar com alguma ideia que lhe seja particular, algum valor que lhe seja particular. Quando se pergunta o que é que representa a campanha de Marques Mendes, é difícil dizer exatamente o que ele representa, exceto 40 anos de experiência política e pouco mais. Acho que isso é pouco para oferecer aos portugueses em 2026. Mas isso é a minha leitura e posso estar completamente enganado. E sim, infelizmente, neste clima político, tenho que esperar ataques dos mais variados tipos e espero só que não sejam demasiado sujos.

João, muito obrigado por ter tido esta última chamada connosco.

Foi um gosto.

Boa sorte para esta semana de estrada.

Já agora, Pedro Castro, devo aproveitar para agradecer o acompanhamento que a Rádio Observador tem feito da minha campanha, que acho que tem sido uma mais-valia e um apoio positivo para a nossa democracia. Muito obrigado.

A honra é nossa. Obrigado. Um abraço. Boa noite.

Muito obrigado