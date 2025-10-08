Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Estou?

Olá, boa noite, Bruno. Como está?

Boa noite, Miguel. Como está?

Tudo bem. Seja bem-vindo à última chamada do dia. Vou lhe fazer aqui algumas questões sobre aquele que é o seu balanço da campanha eleitoral. Está a fazer a sua estreia como cabeça de lista em eleições. Precisamente, que balanço é que faz?

Por acaso, não é a minha estreia, curiosamente, porque eu fui candidato ao Sacramento em 93 e fui candidato a grande lei em 2005. Evidentemente que não é comparável, isso foram eleições em que eu praticamente dei o nome, mas de facto, só pra precisar, não é a minha estreia.

Sim, pelo menos com a dimensão de Lisboa, esta é a sua primeira eleição.

Não, obviamente. Eu estava aqui a ligeirar. Estava aqui a ligeirar, não. Obviamente, é um grande desafio, é um enorme desafio, é um voto enorme de confiança do presidente André Ventura, que me escolheu para esta cruzada e, portanto, obviamente eu sinto uma enorme responsabilidade. E aquilo que eu lhe posso dizer é que nós andamos no terreno e conhecemos a cidade muito bem. Obviamente que sabemos exatamente ao que vamos ou qual é que é o nosso programa, a nossa equipa, e estamos preparados para governar a cidade. E, portanto, quando nos apresentamos às pessoas, apresentamo-nos com uma grande dose de confiança e com a certeza que o nosso programa é completamente de ruptura, é um programa completamente diferente do habitual. Temos medidas que não são só diferentes, são medidas muito específicas para resolver problemas concretos que a cidade tem. E, portanto, quanto a isso, aquilo que eu lhe posso dizer é que estamos sinceramente, e acho que tem-se percebido, evidentemente, temos algumas pessoas que não querem aceitar a nossa propaganda, as nossas ofertas, mas também há muitas pessoas que é uma grande surpresa, que não só me reconhecem perfeitamente, como dizem abertamente que estão conosco.

E na segunda-feira teve a possibilidade de contar com André Ventura numa ação de campanha em Marvila, a única freguesia lisboeta em que o Chega ganhou nas últimas legislativas. O líder do partido pôs toda a sua comitiva a gritar vitória. Sentiu alguma pressão acrescida depois da vinda de Ventura?

Não senti, foi um enorme conforto, porque evidentemente o presidente não se pode desdobrar. Ele é só um. Tem tentado, de facto, percorrer o país e, portanto, é um esforço enorme que ele faz. Eu fico muito grato de ele ter estado em Lisboa. Quem está atento ao fenômeno, sabe que eu e ele saímos ao longo desses últimos anos, inúmeras vezes, fomos visitar inúmeros bairros da cidade. Portanto, isso não é um trabalho apenas e só neste período de campanha. O presidente André Ventura esteve comigo, eu diria, mais de 10 vezes nos bairros da cidade, mas bem mais até. E, portanto, eu obviamente sinto um grande conforto, um grande apoio da parte dele. E quando ele diz vitória, primeiro porque estamos de facto em Marvila, e depois porque o Chega espera ter um grande resultado na cidade, ou seja, vencer, ou seja, de facto, garantir que nada acontecerá na cidade de Lisboa sem uma posição forte do Chega.

Nos debates televisivos e também aqui na Rádio Observador, por exemplo, a maioria dos analistas políticos considerou que as suas performances foram piores do que os restantes principais concorrentes à Câmara de Lisboa. Também considera que esteve uns furos abaixo daquilo que passou a ser esperado do Chega?

Eu diria que, sobretudo naquilo que foi a questão da Rádio Observador, eu fui claramente prejudicado naquilo que é a distribuição do tempo. Ainda assim, eu acho que o que é importante é que a minha mensagem passou. Passou nos vários canais e as pessoas têm a noção de que a performance do Chega hoje é uma performance de qualidade, é uma performance educada, é uma performance que demonstra que nós temos propostas concretas, não é mais do mesmo, não é o mesmo tipo de gestão, não é o mesmo tipo de governação. Não estamos capturados pelo sistema, não estamos capturados pelos aparelhos partidários, não estamos condicionados àquilo que são as vontades das máquinas partidárias. E, portanto, eu acho que as pessoas já perceberam isso e, como tal, veem aqui um outro protagonista, um outro estilo, naturalmente, mas a mensagem chega, ela está toda lá e, portanto, é isso que importa. E eu não estou muito preocupado com as notas dos comentadores, porque todos nos lembramos que o presidente André Ventura é a pessoa mais capaz do país em termos de debate televisivo e ainda assim os comentadores dão-lhe sempre notas negativas. Eu não me comparo minimamente com ele, ele é mil vezes melhor do que eu. Qualquer das formas, eu acho que tive uma prestação que, de certa forma, consegue fazer passar a mensagem.

Eu na rua, enquanto acompanhei as ações de campanha do Chega aqui em Lisboa, pude ver alguns lisboetas que se referiam a si como o representante de Ventura. Concorda com esta ideia que o Bruno Mascarenhas é menos um candidato em nome próprio e mais um representante do líder do partido?

Eu tenho o maior gosto em ser um representante do André Ventura. Como digo, nós somos um partido com os soldados do André Ventura. Eu sou mais um dos soldados do André Ventura e fico satisfeito com esse epíteto. Não tenho qualquer problema com isso, sendo que obviamente tenho a minha individualidade, tenho o meu estilo e estou aqui no Chega para servir o partido e para servir o país e, neste caso, a cidade, que é a cidade da minha eleição.

No domingo passado apresentou o seu programa eleitoral para estas eleições. Quer criar uma unidade municipal de controle migratório. Pode explicar melhor essa ideia? Estamos a falar de uma unidade policial?

Nós temos que ter mecanismos de controle sobre aquilo que se passa na cidade. Temos que fiscalizar, que é algo que nós temos falado com inúmeras entidades, falamos com comerciantes, sabemos exatamente o que se passa com as máfias que se instalaram na cidade de Lisboa e a Câmara Municipal, em conjunto com as Juntas de Freguesia, tem que ser capaz de identificar exatamente aquilo que está a acontecer. É inaceitável aquilo que se passa com a sobrelotação das casas. É inaceitável aquilo que se passa com as lojas de fachada. É inaceitável aquilo que se passa com a insegurança em determinadas zonas da cidade de Lisboa, onde determinadas comunidades estrangeiras que afluíram tentam criar os seus guetos e nós temos que ter a capacidade de analisar todas essas situações, cruzar dados e sermos um fator de denúncia junto das autoridades, quando falamos da Segurança Social, falamos das finanças e falamos inclusive das forças policiais.

Essa capacidade de fiscalização destas questões, nomeadamente ao nível da imigração, já não é uma competência da Polícia Municipal?

Não, a Polícia Municipal não tem essa aptidão. A Polícia Municipal recebe denúncias, mas reencaminha. Não é per si, porque não tem esse poder, não tem a capacidade sequer de investigar. É apenas uma polícia administrativa. A única coisa que a Polícia Municipal pode fazer é aplicar coimas relativamente a estabelecimentos que possam não estar a cumprir com determinadas normas, mas não tem como, por exemplo, avaliar se numa determinada loja tem 100 contratos de trabalho e se a Polícia Municipal não tem como apurar essa informação. Aliás, a Polícia Municipal, curiosamente e infelizmente, nem sequer tem acesso à base de dados da própria Polícia de Segurança Pública para saber se um determinado indivíduo tem um mandado de captura ou não. É esse tipo de coisas que nós realmente temos que mudar e temos que fazer uma alteração legislativa por forma a dotar a Polícia Municipal de uma capacidade de intervenção que ela hoje, infelizmente, não tem. E para terminar e concluir quanto a este assunto, dizer que fomos nós, desde o início, e neste caso até fui eu, que falei em primeiro lugar relativamente ao reforço daquilo que são os poderes da Polícia Municipal e que o engenheiro Moedas veio copiar a nossa posição, só que ele não o sabe fazer. Tanto não sabe fazer que, por exemplo, mantém um travão ao próprio comandante da Polícia Municipal quando, em termos de governance, não o chama a reportar diretamente a si, mas põe um e tem outro vereador, portanto, teve dois vereadores deste mandato, um que saiu por acusação do processo Tutifruti e o outro que o veio substituir, que de alguma forma são uma barreira à relação entre a Polícia Municipal e o próprio presidente da Câmara. Comigo, o comandante da Polícia Municipal irá reportar diretamente e a relação tem que ser estreita precisamente para atalharmos os principais problemas de insegurança na cidade.

Na área da imigração, espera também reduzir a imigração ilegal em 50% no mandato. O que é que vai fazer a estas pessoas e como é que sabe quantos são? Porque precisamente por estas pessoas serem imigrantes ilegais, é difícil de fazer a contabilização de quantos são. Portanto, estes 50% representam quantas pessoas?

Há uma unidade da Polícia de Segurança Pública dedicada especificamente àquilo que acontece junto do aeroporto, por exemplo. Há a forma de identificar e existe uma unidade da polícia que tem, neste momento, 20 elementos, precisamente a identificar pessoas que estão em situação ilegal. Qual é que é o principal problema? É que não há um centro para colocar, não há um local para colocar essas pessoas. O único que está é no Porto e está, como se costuma dizer na expressão, a rebentar pelas costuras. E ao fim de 60 dias, como nós vimos agora aquilo que aconteceu com aqueles imigrantes que entraram pela costa do Algarve, foram enviados para o Porto e foram libertos. Por quê? Porque se o processo não for concluído até ao fim de 60 dias, com efeitos para deportação, as pessoas são obrigadas a ser libertadas. O sistema não está preparado para esta situação e nós temos que criar em Lisboa e o município com a nossa liderança irá criar um centro para precisamente poder Alojar estas pessoas com vista à deportação. É assim que as pessoas têm que perceber.

Estamos a falar de quantas pessoas quando dizemos 50% da imigração ilegal em Lisboa?

Miguel, vamos ver o seguinte: isto é um processo paulatino, mas que tem que ser dissuasor. É porque se não houver qualquer dissuasão, se as pessoas souberem que a polícia os investiga, os identifica e depois não os consegue, de alguma forma, colocar num local para eles estarem ali e serem deportados, evidentemente que isto é deitar dinheiro fora, deitar recursos fora e nós temos que criar esse centro. Agora, uma coisa que eu lhe vou dizer, depende daquilo que o Ministério da Administração Interna quiser fazer, porque se quiser dedicar 10 pessoas para este centro, que vamos chamar de detenção, teremos que fazer uma unidade com essa dimensão. Se quiser dedicar 100 pessoas, nós fazemos um centro maior. E é isso que o município tem que estar preparado para fazer.

Sim, mas estamos a falar de que dimensão? Porque tem este número no seu programa eleitoral, reduzir a imigração ilegal em 50% no mandato.

Não, mas repare, quando eu fiz a apresentação da candidatura com o presidente André Ventura, uma das coisas que nós falámos foi exatamente numa relação muito próxima entre o grupo parlamentar do Chega e, naturalmente, a própria equipa municipal em Lisboa. Nós temos que ser dissuasores, nós não podemos permitir que haja sobrelotação das casas, nós não podemos permitir que as máfias se instalem. Se nós conseguirmos, em Lisboa, desde logo estancar esta invasão que está a ocorrer, se nós o conseguirmos fazer, pode ter a certeza que nós conseguimos quebrar esta cadeia, que isto funciona quase um pouco como há muitos anos atrás funcionou a Duna Branca. Ou seja, isto é aquele esquema em pirâmide que também está a acontecer com a imigração, porque o negócio é exatamente vender os contratos. Se nós conseguirmos estancar isto, nós vamos conseguir reduzir significativamente, porque deixamos de alimentar a máquina. Se deixarmos de alimentar a máquina, se nós conseguirmos ter a capacidade de fazer isso, nessa altura, pode ter a certeza que a imigração ilegal vai reduzir significativamente, porque deixa de ser rentável.

Sim.

E é isso que nós temos de atalhar.

Tenho duas últimas perguntas para lhe fazer. Já disse que não fará coligações pós-eleitorais, portanto, ou ganha a Câmara ou vai fazer parte dos partidos que estão na oposição. Mas na Câmara também é preciso aprovar orçamentos. Moedas pode contar consigo para isso?

O presidente que for eleito, em função daquilo que apresentar à cidade, e há uma coisa que se chama estatuto de direito à oposição, fará com certeza uma negociação. O Engenheiro Moedas fez essa negociação. Obviamente, sendo um partido do sistema, fez um acordo com o PS, portanto o PS obviamente viabilizou durante quatro anos aquilo que foram os seus orçamentos e portanto praticamente sem oposição e daí trabalharam em conjunto.

Mas portanto admite viabilizar um orçamento de um presidente de câmara que não seja o engenheiro Moedas, portanto ou Alexandra Leitão ou João Ferreira, admite fazer isso?

Não, essa segunda opção nem existe. Isso nem sequer se coloca.

E no caso de Alexandra Leitão?

Quanto à Alexandra Leitão, eu posso-lhe dizer que nunca o Chega, isso para nós tem sido, de facto, uma linha vermelha, até por indicação da direção do partido, que os autarcas do Chega não votam orçamentos do Partido Socialista.

Portanto, apenas admite viabilizar orçamentos de Moedas.

Se houver um orçamento negociado em que as medidas do Chega possam ser introduzidas, portanto, as políticas do Chega possam ser introduzidas, isso aí faz parte das regras da democracia.

Ok. Uma última pergunta. O Chega apresentou uma moção de censura na Assembleia Municipal ao executivo de Moedas na sequência do acidente no Elevador da Glória. Contudo, este tema não tem estado assim tão presente na sua campanha. Moedas já não merece a sua censura neste caso?

Eu já disse pior do que isso. Eu já disse que Moedas nem se devia ter apresentado a eleições. O desastre daquilo que aconteceu, aquela tragédia, tem muita culpa e nós já levantámos tudo aquilo que tínhamos para levantar. Já assinalámos exatamente onde é que estavam os erros gravíssimos da gestão da Carris. Já pedimos a demissão da administração da Carris, já pedimos a demissão do vereador do Pelouro.

E essas não seriam condições para aprovar um orçamento de Moedas?

Bem, primeiro vamos esperar pelos resultados do dia 12. E eu acho que os lisboetas vão se pronunciar, porque este tema seguramente os lisboetas não se vão esquecer. Isto tem danos reputacionais muito grandes para a cidade de Lisboa. E os lisboetas seguramente irão, é o meu entender, penalizar Cá Moedas pelas falhas gritantes relativamente àquilo que já se sabe hoje. Atenção, porque nós fizemos a moção de censura, dissemos exatamente o que é que estava a correr mal, fizemos um conjunto de questões que até agora não foram respondidas pelo executivo camerário, mas que a comunicação social já desvendou uma parte delas. E, portanto, muito sinceramente, isto não é um plebiscito ao engenheiro Moedas relativamente à tragédia do Elevador da Glória, mas naturalmente que nós vamos nos aperceber exatamente daquilo que vai ser a resposta dos lisboetas no dia 12.

E essa matéria do acidente do Elevador da Glória não poderá fazer parte das negociações da aprovação de um eventual orçamento do executivo municipal liderado por Moedas.

Não, o que eu lhe posso dizer claramente é o seguinte: a gestão da Carris será seguramente um dos temas mais importantes de uma negociação pra aprovação de um orçamento da Câmara. Pode ter a certeza. Portanto, ou a gestão da Carris e o paradigma, e a Câmara como a autoridade máxima dos transportes de Lisboa, ou pura e simplesmente se altera e há transparência e há rigor na gestão, ou então nunca o engenheiro Moedas terá o voto do Chega.

Muito obrigado, Bruno Mascarenhas. Um bom descanso e o resto de uma boa campanha.

Muito obrigado, Miguel. Obrigado pelo seu telefonema e estamos amanhã novamente no terreno. Aliás, até sexta-feira estaremos ainda a visitar muitas freguesias de Lisboa.

Até lá. Obrigado.

Obrigado.