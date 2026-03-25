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Explicador da Rádio Observador. Se fizermos as contas aos aumentos nos preços dos combustíveis desde o arranque na guerra do Irão, há praticamente um mês, chegamos facilmente a valores acima dos €0,40 no litro do gasóleo e mais de €0,20 na gasolina. São mais ou menos estes valores que estão em causa ao dia de hoje. Vamos aqui fazer mais uma conta. Se um automobilista consumir um depósito de 45 litros de gasóleo por semana, estamos a falar de um aumento na despesa mensal superior a €70 por mês. Isto, tendo em conta a evolução dos preços até aqui, e já todos percebemos que os preços vão continuar a aumentar. A Agência Internacional de Energia sugeriu a 20 de março, há cinco dias, 10 medidas para tentar mitigar a escassez de produtos petrolíferos, logo, também enfrentar o aumento dos preços. E vamos focar-nos aqui em três dessas 10 sugestões, são logo as três primeiras sugestões: trabalhar a partir de casa sempre que possível; a segunda, reduzir os limites de velocidade em autoestradas em pelo menos 10 km/h, medida que Espanha adotou, por exemplo, em 2011, quando reduziu a velocidade máxima nas autoestradas em 10 km/h, para 110 km/h para os ligeiros; e ainda incentivar o uso dos transportes públicos. Podemos ou não vir a adotar estas e outras medidas por cá para tentar poupar o esforço financeiro que está a ser exigido às famílias? São dúvidas para este Explicador. Só mais uma nota, que é importante para esta conversa. Segundo dados de 2023, 63% dos veículos em Portugal usam gasóleo, 31% gasolina. Isto são dados de 2023, que entretanto já mudaram com o crescimento do mercado de elétricos, e o gasóleo é quem tem aumentado mais, é o preço do litro do gasóleo. Dito de frasa, já falei muito. Esses são os nossos convidados.

Hugo Patrício Oliveira, deputado do PSD, Pedro Vaz, do Partido Socialista, e Bernardo Peçanha, do Chega. Bem-vindos, obrigada pela disponibilidade. Eu começo por si, Hugo Patrício Oliveira. Podemos vir a ter uma recomendação de teletrabalho para diminuir as deslocações e assim ajudar a controlar as despesas?

Muito boa tarde a todos os ouvintes, ao este painel. Eu diria o seguinte, eu acho que nós temos que avaliar estas matérias de uma forma separada, ou seja, essa é uma preocupação que nós devemos ter nesta tentativa e luta que garantidamente todos os partidos têm e que o país tem como desígnio de reduzir a pegada ecológica, de criarmos condições para a sustentabilidade. E, portanto, isso é um caminho que nós temos que fazer, e esse caminho temos que fazer, temos que ir fazendo a redução, é por isso que há o crescimento dos carros elétricos e, portanto, vamos nesse caminho. Neste momento, aquilo que são as medidas que são recomendadas pela Agência Internacional de Energia, elas são de natureza global e têm muito a ver com aquilo que são as rotas críticas, ou seja, não é a realidade de Portugal que está aqui em causa nestas recomendações. Não estou a dizer que ela não seja importante, e por isso é que tive a intervenção que tive.

Sim, no Sudoeste Asiático têm sido medidas muito radicais a serem postas em prática.

Essencialmente, por isso. Por quê? Porque vejamos, para Portugal, o principal fornecedor de petróleo é o Brasil e depois a Argélia. O gás natural é a Nigéria e são os Estados Unidos. Significa que nós não estamos expostos aos outros fluxos.

Mas estamos expostos ao aumento dos preços. É nesse sentido que a pergunta é feita.

Só pra percebermos aqui nesta perspectiva daquilo que são as medidas da agência, não têm esta implicação tão grande no nosso país por isso. Agora, naquilo que são os preços, claro que sim, é necessário ter uma política de mitigação desta grande dificuldade, que é o aumento dos combustíveis e que as pessoas estão a sentir, e a consequência que daí advém para todo o resto da economia. Não há nenhuma dúvida sobre isso, e aí tem que haver a redução do imposto sobre os produtos petrolíferos e vamos por aí fora.

Ok.

Vamos por aí fora. Mas terei a oportunidade de falar.

Sim, já vamos voltar a si, Hugo Patrício Oliveira. Vamos também ouvir o Pedro Vaz, deputado do PS. Esta hipótese de recomendar o teletrabalho como forma de diminuir o número de carros nas estradas, faz sentido pra si, Pedro Vaz?

Antes de mais, as três propostas da Agência Internacional de Energia, complementando, obviamente, os nossos ouvintes e os meus colegas aqui no Explicador. Estas medidas são medidas que se focam essencialmente nas medidas individuais ou das empresas, do ponto de vista da maneira como se podem organizar para, atendendo aos aumentos dos custos, minimizarem esse impacto. Mas obviamente, não são medidas estruturais de resposta que um país deverá dar no sentido de garantir que a sua economia não entre em recessão ou em colapso, tendo em conta esta disrupção abrupta do aumento dos preços dos combustíveis, que depois evoluem para aumento dos preços da energia e para o aumento generalizado de todos os preços Que são depois obtidos nos cidadãos que não têm aumentos de remuneração no mesmo sentido destes aumentos. Na realidade, estas medidas que a Agência Internacional de Energia recomenda poderiam ser medidas que se deveriam aplicar permanentemente, independentemente de estarmos ou não numa altura de aumento exponencial dos custos com a energia, começando pelos combustíveis, mas também já se começa a ver nos preços do gás e da eletricidade, e que têm um impacto muito significativo no nosso modo de funcionar, da nossa sociedade e da nossa economia. Já agora gostava de dar uma nota adicional.

Diga.

O custo do gasóleo já tem uma estimativa de aumento da próxima semana de mais 12,8 cêntimos e da gasolina de mais 7,3 cêntimos. Ou seja, isto não está a parar. Esta escora não está a parar e é preciso haver medidas que ajudem e apoiem as nossas empresas, as nossas famílias a ultrapassar esta crise, que é aquilo que nós não estamos a ver.

Bernardo Peçanha, bem-vindo também. Esta recomendação de teletrabalho parece-lhe útil?

Antes de mais, muito boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde também aos colegas de painel. Esta crise, antes de mais, põe em evidência que a energia, para além de ser uma questão económica, é também uma questão de soberania e de segurança nacional, aliás, a própria Agência Internacional de Energia reconheceu isso mesmo e já admitiu que poderão ser necessárias novas libertações das reservas estratégicas de petróleo se a situação se agravar. Relativamente a estas recomendações da Agência Internacional de Energia, nomeadamente esta do teletrabalho, elas parecem-nos razoáveis para promover a eficiência, reduzir os desperdícios, isso para nós é bastante razoável e tudo isso pode ajudar a reduzir a pressão sobre o consumo, mas não são a solução para tudo, evidentemente, e muito menos devem servir como desresponsabilização do governo e transformar esta crise numa campanha de culpabilização das famílias, dos trabalhadores e das empresas. Não se pode tratar quem precisa do carro para trabalhar, por exemplo, quem vive fora dos grandes centros ou quem depende da atividade produtiva, como se fossem essas pessoas o problema. E nós sabemos que em muitas zonas do país, simplesmente não existem alternativas reais e isso deve ser dito com clareza.

E também todos temos noção de como os transportes públicos, nomeadamente nas áreas da Grande Lisboa e do Grande Porto, não estão a ser capazes de responder à procura, à oferta, e temos noção do estado deplorável em que as coisas se encontram, por exemplo, de manhã e ao final da tarde. Mas ouvindo os três, o Bernardo Peçanha do Chega, o Pedro Vaz do PS e o Patrício Oliveira do PSD, entenda que qualquer medida de mitigação deve continuar a ser feita pelo lado fiscal e não pela promoção, nem que seja transitória, de medidas como, por exemplo, o teletrabalho ou a circulação alternada de veículos com matrículas pares, matrículas ímpares, em dias pares e dias ímpares. Não será por aí que se vai desagravar o problema das famílias portuguesas, que nesta altura estão a fazer contas à vida quando têm de atestar o carro.

Se me permite.

Sim.

O problema que se referia dos transportes públicos é real. Agora, eu creio que há outras medidas que o Estado e o governo podem tomar antes de implementar essas medidas que eventualmente podem penalizar mais o cidadão, que sem dúvida deverá ter a sua parte no combate ao desperdício, nomeadamente do ponto de vista fiscal. Nós não nos podemos esquecer que pagamos mais de 50% em impostos quando vamos à bomba de gasolina.

São 60% por litro.

Eu gostaria de acrescentar.

Eu também, mas força.

Sim.

Eu queria acrescentar aqui o seguinte relativamente a esta questão, por exemplo, mesmo em relação ao teletrabalho. Depois da pandemia, nós conseguimos, inserindo algum equilíbrio, já em muitas das nossas empresas, onde já existe o regime de teletrabalho mais ou menos consolidado. Obviamente que não é grosso da nossa economia e das nossas empresas, não podem aplicar o teletrabalho. Já dado o exemplo, a nossa indústria eletrointensiva e a nossa indústria intensiva em gás não consegue implementar o teletrabalho. Estamos a falar de indústria, mas no entanto os custos da energia estão a aumentar de forma galopante, pondo em risco a saúde dessas empresas. E é algo que devemos estar atentos. Eu gostava, depois passando também para o Hugo, de dar nota do seguinte: há duas formas de um governo reagir a esta crise. Que é uma forma preventiva, tranquilizando os cidadãos, ou uma forma reativa, à espera que o pior aconteça. E aquilo que se tem assistido por parte deste governo é uma forma reativa, à espera que o pior aconteça. Felizmente ou infelizmente, mas o nosso país teve uma curva de aprendizagem muito grande com a crise inflacionista após a invasão da Ucrânia Permitiu que o Estado desenhasse uma série de medidas que lançou mão no sentido de apoiar as famílias e as empresas, garantindo que depois de passada a crise, a economia estivesse mais resiliente para rearrancar e crescer. Aquilo que nós não vemos por parte deste governo é essa perspectiva de tranquilização aos cidadãos, dizendo que as medidas serão implementadas, ainda que possa ser de forma gradual, mas que elas existem. Enquanto vemos aqui ao lado a nossa vizinha Espanha, que decidiu de imediato não cobrar o IVA nos combustíveis, aqui em Portugal, o nosso governo decidiu haver apenas um desconto cada vez que os preços aumentavam semanalmente mais de €0,10. O desconto é bom, mas não é suficiente. O governo não sequer diz se vai ou não acabar com a taxa de carbono neste momento transitório. E depois, do ponto de vista da economia e das empresas, eu lembro-me que em 2022 foi lançado um pacote de até €1000 milhões para apoiar as nossas indústrias de gás intensivo e de eletricidade intensiva.

Agora diga-se que o PS aceitou descongelar com o PSD também.

Não é só aceitar descongelar, também resulta dos nossos compromissos internacionais.

Para falar em compromissos internacionais, deixe-me agora ouvir o Hugo Patrício Oliveira, porque o governo espanhol baixou o IVA, mesmo não o podendo fazer sem autorização de Bruxelas. Por que Portugal não faz o mesmo?

Eu queria ainda voltar um pouquinho atrás só para dizer o seguinte, para clarificar: as medidas da agência internacional são medidas imediatas para reduzir a procura, e são e muito. E aí, reforço o que disse o Pedro Vaz, nós individualmente temos a tendência de olhar para elas, não o Estado, mas todos nós, cidadãos, podemos reduzir e tentar com o nosso comportamento, que são medidas comportamentais, contribuir para a redução do carbono e aquilo que é a nossa sustentabilidade.

Hugo Patrício Oliveira, a questão aqui é: nós até já percebemos que o teletrabalho pode trazer vantagens, traz muitas desvantagens também para as empresas, para o pensamento crítico das empresas. É sempre bom podermos beber um café uns com os outros e trocar ideias.

Mas há muitas empresas a fazê-lo.

Sim, mas um ou dois dias por semana. Esse modelo já existe. A questão aqui é quem está no carro a esta hora a ouvir-nos e a pensar: "Bom, este mês se calhar vou gastar mais €80 em gasóleo ou mais €100 em gasóleo", e vai ter de fazer contas. E a pergunta central deste explicador que estamos aqui a discutir, e essas pessoas que estão no carro provavelmente estão a fazer essas contas, é: se houvesse uma recomendação do governo, se houvesse uma recomendação do Parlamento, será que isto me poderia ou não ajudar de uma forma mais rápida e eficaz do que estar aqui a fazer contas aos cêntimos que vou ter de desconto no ISP? No fundo, as perguntas são muito por aí.

Eu percebo, mas em termos práticos, eu digo que as pessoas também querem sentir em termos práticos o que isso significaria. Significaria que ficaria na mesma o livre-arbítrio das empresas o poderem fazer, a não ser que seja por decreto. Não parece que isso vá acontecer.

Claro, isso teria ser sempre por recomendação.

O que me parece é que, como eu disse, é comportamental, e as pessoas têm essa tendência hoje em dia, e não querendo fugir muito, mas hoje em dia os arquitetos já pensam na construção das casas, criando condições para aquilo que é o teletrabalho. Portanto, desde a pandemia que as coisas evoluíram de forma diferente. Eu acho que já há essa tendência e as coisas vão caminhar nesse sentido. Mas o que o governo tem que fazer, e eu aí discordo da questão do Pedro Vaz, ser reativo ou ser preventivo, o governo tem que reagir com aquilo que é a realidade. Hoje em dia as coisas estão a mudar muito rapidamente. E aquilo que é a redução do imposto para permitir, e é isso que as pessoas querem perceber e querem sentir, é que haja uma mitigação, ou seja, que quando aumentar o preço dos combustíveis, que ele não aumente tanto por força do mecanismo que é criado. E é isso que as pessoas querem sentir. E tem que ser reação, porque o mercado está muito volátil e vai mudando. Mas também aquilo que é o apoio na fatura de gás solidária. Estamos a falar de um aumento de 15 para 25, podem dizer, ok, mas obras para lá a gente.

Com todo o respeito, não é toda a gente, são 28 mil famílias em mais de 10 milhões. Não é toda a gente, são 28 mil em mais de 2 milhões.

Mas vamos falar em termos globais. Falamos do apoio extraordinário do gasóleo profissional também. Falamos no canário de limitação de preço da energia em cenário de crise, portanto, estamos a falar em várias medidas que são tomadas.

Hugo Patrício Oliveira, deixe-me também chamar o Bernardo Pessanha a esta conversa.

Portanto, eu acho que tem que ter uma série de medidas, um mix de medidas que permitam que as pessoas tenham ou se alivide de alguma forma o impacto da subida do preço.

Se me permites.

Temos de ouvir o Bernardo também. Temos de ouvir o Bernardo Pessanha também.

Bernardo Pessanha, ia-lhe perguntar se concorda com esta ideia do governo espanhol de baixar o IVA.

Essa parece uma medida que tem um impacto bastante grande no preço dos combustíveis. Nas zonas raianas, na zona de fronteira, temos constantemente os portugueses a irem abastecer a Espanha porque é muito mais barato. Essa é uma medida com um impacto bastante relevante naquilo que é a diminuição dos preços dos combustíveis, sobretudo numa fase dessas. O desconto em ISP é lamento, mas é manifestamente insuficiente. Nós temos, neste momento, o litro do gasóleo a €2,20. O preço do cabaz alimentar em Portugal está neste momento no maior valor de sempre, €254. Aumentou €12 desde janeiro. Nós temos o BCE a anunciar que vai subir as taxas de juro em abril, isso vai se refletir nos empréstimos à habitação. Temos que ter medidas efetivas e que cheguem exatamente às famílias, porque voltam a sentir uma pressão enorme no seu orçamento e não é com medidas pontuais que vamos conseguir resolver isto. O preço dos combustíveis é essencial para as pessoas se movimentarem, sobretudo também no contexto em que os transportes públicos, como referi há pouco, funcionam mal. A medida de ISP nos combustíveis é manifestamente insuficiente e temos que pensar seriamente também em atuar na parte do IVA dos bens alimentares e eventualmente reduzir ou anular o IVA dos bens alimentares para podermos aliviar as famílias que efetivamente já estão sufocadíssimas e ainda mais sufocadas agora ficam com esta crise.

Bernardo Pessanha, muito obrigado. Acontece sempre isto nas boas conversas, passam demasiado depressa. Obrigado aos três deputados, o Bernardo Pessanha do Chega, Pedro Vaz do PS e Hugo Patrício Oliveira. Se calhar ainda vamos voltar a este tema brevemente. Obrigado pela vossa disponibilidade de estarem aqui no "Explicador".

Obrigado. Boa tarde.