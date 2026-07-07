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Este é o Som do Gabinete de Guerra das manhãs 360. Eu sou a Maria João Simões, a análise é do Francisco Pereira Coutinho, professor universitário e especialista em Direito Internacional. Olá, Francisco. Bom dia, bem-vindo.

Bom dia.

Bom dia. Começa hoje em Ancara, na Turquia, mais uma cimeira da NATO. Donald Trump vai marcar presença, ele que já ameaçou várias vezes esvaziar a NATO e que critica constantemente o esforço de guerra. Francisco, os líderes europeus conseguem realmente planear o futuro da segurança na Europa com um presidente tão imprevisível e que parece querer resolver tudo por telefone diretamente com Putin?

Nessa fase, já é fácil prever aquilo que Donald Trump vai fazer, mesmo com Vladimir Putin e, portanto, é preciso antecipar isso mesmo. Os europeus não podem contar com os Estados Unidos, sabem que Donald Trump vai explorar as dependências que temos dos Estados Unidos e é preciso agir de acordo com isso mesmo. Estas cimeiras da NATO são cada vez mais importantes para manter os Estados Unidos dentro da aliança, mas fazendo planos de contingência para defender a Europa sem os Estados Unidos, especialmente no contexto desta guerra com a Rússia na Ucrânia, em que realmente é o futuro da Europa que está em causa.

Tudo indica que Trump e Zelensky se vão encontrar à margem da cimeira da NATO. Nos últimos dias temos assistido a um intensificar dos ataques russos a Kiev e dos ataques ucranianos às infraestruturas energéticas da Rússia. Francisco, tudo isto é também uma forma de cada um mostrar força antes de sentarem à mesa? Zelensky quer provar a Trump que a Ucrânia ainda tem capacidade para sufocar a economia russa e que os Estados Unidos não podem forçar Kiev a aceitar um acordo de paz qualquer e à revelia dos ucranianos?

É exatamente isso, tentar mudar um pouquinho a dinâmica do conflito, procurando mostrar aos americanos que os ucranianos têm aquilo que os americanos chamam o momento da guerra, estão na ofensiva. É verdade que temos tido, desde o início do ano, ataques em profundidade da Ucrânia que têm provocado alguns constrangimentos à Rússia, designadamente no que diz respeito à disponibilidade de acesso a combustíveis por parte da sua população, e temos visto imagens de grandes filas na Rússia. Agora, a economia russa não está propriamente perto do colapso. O objetivo de Zelensky é mostrar que se a guerra continua, poderá lá chegar e é no interesse da Rússia chegar à paz, e a uma paz que os ucranianos entendem que possa ser uma paz aceitável para eles. E forçar os americanos a perceberem que têm que fazer mais pressão sobre a Rússia e não sobre eles próprios, para chegarmos a esse entendimento para um qualquer tipo de paz aceitável para as duas partes na Europa. Não parece ser essa a visão de Vladimir Putin, que mais uma vez, muito provavelmente vai apostar tudo na continuação da guerra, possivelmente até com uma mobilização geral, e não parece muito impressionado com estes ataques ucranianos que para ele não o afetam diretamente.

Francisco, Zelensky vai certamente pressionar a adesão da Ucrânia. E a pergunta que todos fazemos é: como é que a NATO pode dar garantias reais de segurança a Kiev sem acabar por ser arrastada para uma guerra direta com a Rússia? Há alguma forma de evitar esse choque?

Essa é a questão mais difícil, porque os Estados Unidos, na prática, aceitaram a exigência russa de neutralização da Ucrânia. Neutralização significaria que a Ucrânia não poderia aderir à NATO, não poderia fazer parte de nenhuma aliança militar propriamente dita. Essa tinha sido a promessa que tinha sido feita à Ucrânia, mas por Joe Biden. Trump muito claramente aceitou esta ideia de Putin de que a Ucrânia não seria nunca parte da NATO. A verdade é que Zelensky está na Turquia, justamente para negociar essa mesma adesão. É mais realista, neste momento, pensarmos numa possibilidade de adesão da Ucrânia à União Europeia, que também tem uma cláusula de legítima defesa, do que propriamente à NATO, tendo em consideração que essa seria, eventualmente, uma das cedências que os ucranianos poderiam fazer no contexto de umas negociações de paz. Mas isto no pressuposto que haveria uma negociação racional com a própria Rússia, coisa que aparentemente também não existe, porque verdadeiramente muito pouco se avançou, para além de uma troca de prisioneiros nos últimos anos entre a Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos, aparentemente, neste momento estão um pouquinho mais próximos da Ucrânia e eventualmente poderão aceitar uma maior integração da Ucrânia na própria defesa europeia, no contexto da NATO, mas vamos ver se é isso que acontece nesta cimeira.

Sim, vamos esperar para ver. Francisco Pereira Coutinho, muito obrigada pela sua análise. Boa semana, Francisco.

Obrigado.

Obrigada.