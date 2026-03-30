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Abrimos a porta ao Gabinete de Guerra, o programa na Rádio Observador onde damos destaque aos principais focos de tensão na geopolítica mundial. Hoje contamos com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis. Muito bem-vindo à Rádio Observador, Bruno Cardoso Reis. Vamos começar por falar sobre Donald Trump, que mantém as ameaças ao Irão, admite destruir as centrais energéticas do país se o estreito de Ormuz se mantiver com constrangimentos. Admite também atacar a ilha de Kharg, um dos pontos-chave na indústria do petróleo iraniano. Bruno, a primeira pergunta é se há capacidade norte-americana para tal e que importância é que é dada a esta ilha de Kharg, que é pequena em dimensão e extremamente rochosa.

Boa tarde a todos. Por um lado, sublinhar aqui este aspecto, que nós caracterizamos como caos estratégico do Donald Trump no podcast "Nos Cinco Continentes", que é esta constante oscilação sobre os objetivos do conflito por parte do presidente norte-americano e de outros responsáveis norte-americanos. Por exemplo, o secretário de Estado, Mark Rubio, o equivalente ao nosso ministro de Negócios Estrangeiros, veio falar de objetivos muito mais limitados, de destruir mísseis, de destruir a marinha, etc. Donald Trump volta a insistir nesta questão, que é realmente crucial, de reabrir o Estreito de Ormuz, mas ao mesmo tempo diz que já estamos quase a chegar à paz, mas que se não chegarmos, vai haver aqui uma escalada enorme, que seria destruir a infraestrutura energética do Irão ou pelo menos tentar fazer isso, e também ameaçar o seu grande terminal de exportação de petróleo. Portanto, esta ilha de Kharg, como dizes, em si mesma não tem grande interesse, é uma ilha rochosa a volta de 40 km da costa, mas por causa das características da costa iraniana, que tornam muito difícil o acesso de navios oceânicos, petroleiros com mais capacidade, desde 1960 que tem este grande terminal que permite acesso a esses grandes petroleiros, por onde exporta mais de 90% do seu petróleo e portanto, à partida, a tomada dessa ilha significaria que os Estados Unidos controlariam ou impediriam a possibilidade do Irão continuar a exportar petróleo, pelo menos em grandes quantidades. Tudo isso, à partida, é militarmente fazível. Destruir as infraestruturas energéticas é algo que é fazível. Obviamente, depois não se controla a eventual capacidade do outro lado de as reconstruir, pelo menos parcialmente, como vamos vendo, por exemplo, na guerra da Ucrânia. Mas isso é algo que com os meios aéreos que os Estados Unidos têm, facilmente se pode fazer. São alvos que estão há muito identificados, que não podem ser movidos. Estas grandes centrais, estes grandes nós da infraestrutura elétrica iraniana. À partida, a questão que se colocará eventualmente é se é um crime de guerra, porque não se pode destruir infraestruturas críticas pra vida civil. Obviamente, a eletricidade é crucial pra todo tipo de coisas, inclusive hospitais, etc. Sem ter em conta, por um lado, esses danos pra vida civil e sem que isso seja compensado por enormes ganhos ao nível militar. E geralmente, aquilo que se considera é que destruir toda a infraestrutura elétrica de um país é um dano excessivo para a vida civil, que pode ameaçar vidas, etc. E que não é compensado pelos ganhos puramente militares. Mas militarmente não coloca grandes problemas. É o tipo de coisas que com os meios que os Estados Unidos têm, são fáceis de atingir com meios aéreos, com mísseis de elevada precisão, etc. A questão da ilha de Kharg já é outra conversa, ou seja, já implica uma operação terrestre, já implica riscos muito maiores. À partida, sendo uma ilha muito rochosa, pode, em muitos desses sítios, ter abrigos que tornem de facto muito perigoso o desembarque. Depois dos Marines estarem lá, forças especiais ou o que for estarem lá instaladas, podem ser alvo de ataques sistemáticos também com drones etc. Da parte do Irão. E portanto, a partir de tudo o que seja colocar tropas no terreno, aumenta sempre os riscos, aumenta sempre a probabilidade de baixas, por muito capazes que sejam as forças que estejam a executar essas missões.

Bruno, Donald Trump insiste que há negociações a decorrer com o regime iraniano. O Irão nega contactos diretos. Disse também o presidente norte-americano que há uma nova liderança no país. Posto isto, Bruno Cardoso Reis, quem é que está afinal a negociar com quem?

Temos informações muito contraditórias. Do lado iraniano, há a garantia de que não há negociações diretas e, de um modo geral, vêm declarações sempre muito céticas sobre o decurso dessas negociações. E do lado dos Estados Unidos, com Donald Trump, sobretudo, temos sempre declarações muito mais positivas. Ele referiu negociações indiretas e diretas e insiste nesta questão de que já houve uma mudança de regime. Isso obviamente não faz nenhum sentido. Aparentemente, ele quer dizer com isso que houve uma mudança na liderança. Isso, de facto, é inegável, porque o guia supremo Ali Khamenei foi morto. Aparentemente, ele parece estar a referir-se talvez a alguém como o presidente do Parlamento do Irão, este senhor Mohammad Bagher Ghalibaf, que estaria, na prática, a ter aqui um papel de algum tipo nestas negociações, ainda que indiretas, mas o próprio Ghalibaf tem desmentido esse papel Até porque provavelmente tem receio de ser visto nas estruturas de poder no Irão, nomeadamente pela linha dura, como sendo alguém que de repente se torna suspeito de estar demasiado próximo ou demasiado interessado no acordo com os Estados Unidos. Portanto, todo esse tipo de declarações de Donald Trump, inclusive podem criar problemas a uma facção mais moderada que pode querer negociar mais com os Estados Unidos. Mas realmente Donald Trump não se rege pelas regras habituais da diplomacia, em que muitos casos realmente, sobretudo neste tipo de negociações mais delicadas, negociações de paz, muitas vezes elas decorrem inicialmente, pelo menos, em segredo, porque inclusive há um custo político grande para as partes se vêm aperceber que essas negociações existem antes de haver resultados para apresentar. Mas Donald Trump, como eu digo, não se rege por esse tipo de regras e portanto, tanto quanto nós percebemos, será isso que ele está a referir-se. Ele também insiste, e isso já parece ter mais crédito, que o novo guia supremo, o Ayatollah Khamenei Júnior, Mostafa Khamenei, está incapacitado, eventualmente até pode estar morto. É realmente muito estranho ele não aparecer desde que assumiu o cargo. Mas isso significa que, no fundo, parece haver aqui uma espécie de um certo vazio de poder, eventualmente vários centros de poder e isso dá algum crédito à ideia de que pode haver setores que queiram negociar, outros não tanto, mas em todo caso, temos aqui informações contraditórias dos dois lados. Isso em si mesmo é um sinal de que não podemos dar por seguro que as negociações que estão a decorrer, estão a decorrer bem, porque o primeiro sinal de que isso seria realmente assim era haver, do lado dos dois beligerantes principais, pelo menos dos Estados Unidos e do Irão, a indicação de que há negociações, em que termos é que estão a decorrer, de forma que mais ou menos corresponde. Portanto, o facto de haver informações muito contraditórias do lado dos dois beligerantes justifica suspeitas de que realmente, mesmo que haja negociações, elas não estão a decorrer assim tão bem e não estamos à beira de ter aqui um resultado positivo.

Bruno, entretanto, centenas de militares das Forças Especiais norte-americanas encontram-se já no Médio Oriente. É o que avança a CBS. Ganha força a possibilidade de uma investida terrestre na região. Qual é que é, Bruno Cardoso Reis, o historial deste tipo de intervenções norte-americanas no Médio Oriente? E se te parece que esse cenário de uma intervenção terrestre está mesmo a ganhar força. Bruno?

Temos de olhar mais para os factos do que para as declarações. As declarações são sempre muito contraditórias e os factos apontam nesse sentido. Aparentemente, já estamos a falar de dezenas de milhares de soldados que estão a avançar pra região. Já há Marines também, um corpo expedicionário que já chegou, está à volta de 2500, forças aerotransportadas, paraquedistas, etc. As forças especiais, no sentido próprio do termo, são sempre forças menos numerosas, mas com grandes capacidades. Aí o grande problema ou o grande risco é que se confunda forças especiais com uma espécie de super-homens. Ou seja, tipicamente, estas forças são muito eficazes para levar a cabo raids, para levar a cabo operações especiais.

De pequena dimensão.

Ou seja, operações militares com objetivos muito precisos, muito limitados, de curta duração, que permitam que se tire o máximo partido realmente destas ofensivas muito robustas, também da grande mobilidade e que rapidamente se atinja um objetivo e se retire antes que seja possível ao outro lado mobilizar grandes meios. Agora, realmente, estas forças não são invulneráveis. Serem forças especiais não quer dizer que são forças invulneráveis ou invencíveis e portanto, o problema aí é se realmente se pede para fazer operações demasiado ambiciosas, demasiado prolongadas e depois não são suficientemente apoiadas por outros meios. Mas há realmente sinais de que estão a ser ponderados ações em terra, até o próprio Donald Trump já falou disso várias vezes, inclusive uma ação sobre a Ilha de Kharg, por exemplo. Mas isso à partida seria uma operação de desembarque que implicaria mais do que simplesmente forças especiais, sobretudo se o objetivo for depois manter e controlar essa ilha e conseguir defendê-la também contra o previsível contra-ataque da parte também de forças iranianas. Outra possibilidade, obviamente, são aquelas ilhas na zona do Estreito de Ormuz, que podem facilitar operações de patrulhamento do Estreito e que possam também dificultar ataques a partir de terra contra os meios navais que seriam necessários para desbloquear a navegação no Estreito de Ormuz e garantir a segurança no Estreito de Ormuz. Mas aparentemente as operações seriam relativamente limitadas, mas ainda assim, se estivermos a falar de desembarcar, ocupar, controlar permanentemente ilhas e sobretudo se nessas ilhas até há alguma população civil, como acontece nalgumas nesta zona do Estreito de Ormuz, isso já são operações mais ambiciosas, em que as forças especiais teriam um papel, mas à partida não seria um papel exclusivo, era preciso implicar outras forças.

Bruno, as Forças de Defesa de Israel reivindicaram hoje um ataque à principal universidade militar do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica Iraniana, a Universidade Imã Hossein. A minha pergunta é: que valor é que há em atacar uma universidade em tempo de guerra, Bruno Cardoso Reis?

À partida, esta universidade tem uma natureza dupla, portanto funciona como academia militar, se quisermos Colégio do Estado-Maior da Guarda Revolucionária, mas também tem cursos mais civis e tanto quanto eu percebi, até houve uma separação, uma parte mais civil da universidade separou-se da parte mais militar. Portanto, não sei se foi tudo atacado, se foi só a parte militar. Mesmo ataques à academias militares, à partida, digamos, não é o mais típico ou mais tradicional numa guerra. À partida serão, de facto, um alvo militar legítimo. As academias militares também são quartéis, também têm lá soldados, mas à partida são soldados ainda em formação e, portanto, como digo, mesmo em conflitos armados, em guerras, não são o alvo mais habitual, mas à partida seria um alvo possível. Mas portanto, aqui a questão é se estamos a falar dessa academia militar da guarda revolucionária, se estamos a falar do conjunto da universidade, inclusive da componente mais civil, isso obviamente já não seria um alvo legítimo, portanto, já não seria um alvo legal, se quisermos.

Bruno, temos ainda dois minutos e meio para abordar uma proposta que chega da Ucrânia. Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, propôs uma trégua energética com a Rússia para responder à crise petrolífera que é derivada precisamente do conflito no Médio Oriente, sendo que as próprias forças ucranianas têm vindo a intensificar ataques neste tipo de infraestruturas russas. Parece-te possível esta trégua energética que seja posta em causa, que a Rússia aceite esta proposta de Zelensky?

Vamos ver. Para já, a prioridade da Rússia tem sido sempre o atacar a Ucrânia e não propriamente preocupações com a defesa das suas próprias infraestruturas. Portanto, já não é a primeira vez que essa possibilidade é avançada. É verdade que a Ucrânia tem estado a reforçar muito os seus ataques. Tivemos notícias de pelo menos 10 ataques significativos contra infraestruturas ligadas, por exemplo, à exportação de petróleo, refinarias, terminais de exportação de petróleo, quer na zona do Báltico, quer na zona do Mar Negro, portanto a sul, quer a norte, quer a sul. Inclusive estes incidentes com drones que acabaram por cair na Finlândia parecem ter a ver com essa estratégia ucraniana, com drones de muito mais longo alcance, com mais eficácia e também com mais carga explosiva. Portanto, isso pode eventualmente significar que a Ucrânia está a causar estragos mais significativos. Também tivemos notícias de que a Rússia estava a suspender a exportação de gasolina para o exterior. Portanto, tudo isso podem ser sinais de que estes ataques estão a ter um impacto maior e, portanto, isso pode alterar o cálculo do lado russo e justificar chegar a um acordo de limitar os ataques nesta área da energia dos dois lados. Vamos ver. Mas à partida, como eu digo, o histórico não tem sido favorável, não tem ido nesse sentido. A Rússia tem continuado a querer atacar estas infraestruturas críticas ucranianas, aumentar a pressão sobre a população civil e sobre a indústria ucraniana, mesmo que isso tenha custos também em termos de retaliação ucraniana contra as suas próprias infraestruturas energéticas.

Fica assim feita mais uma edição do Gabinete de Guerra, hoje com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis. O Gabinete de Guerra fica, como sempre, também disponível em podcast. Muito obrigado, Bruno Cardoso Reis. Até a uma próxima oportunidade.

Obrigado.