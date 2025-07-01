Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora o Gabinete de Guerra, esta manhã com a análise de Orlando Samão, especialista em Relações Internacionais. Bom dia, bem-vindo.

Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite.

Obrigada nós. Começamos pelas palavras de Zelenskyy, que diz que a Rússia está a preparar-se para novas operações em países europeus e que Putin não está nem a mudar de planos, nem a procurar uma forma de acabar com a guerra. Orlando, esta não é a primeira vez que Zelenskyy fala na expansão do ataque russo a outros países da Europa. Como é que nós europeus devemos lidar com essa hipótese?

Muito obrigado pelo convite. Ele tem desde o início tentado, no fundo, juntar esforços, porque se mais algum país fosse atacado, também provavelmente haveria, se fosse, por exemplo, membro da União Europeia ou membro da NATO, haveria outro tipo de empenho de todos, não só do apoio à Ucrânia, mas mesmo perante a guerra. Tornar-se-ia ainda mais clara a ameaça russa. Ora, nisso a Federação Russa teve capacidade para escolher o alvo. Neste caso, foi de lá que veio o perigo da própria elisão do seu poder, porque Zelenskyy era alguém que chegava muito bem aos corações dos russos, à maneira como até enquanto performer, enquanto artista, chegava ao mundo de língua russa e a partir do momento em que entra numa vertente política, deixou em sobressalto o Kremlin. E portanto, desde o início da guerra, e chegou a haver uma situação em que o disparo de uma antiaérea fez com que uma parte de um míssil até atingisse a Polónia, logo muito ao princípio. E ele também tentou mobilizar toda a gente. E depois até me lembro que Biden disse para ter calma, porque a guerra era para já com ele. Todo o mundo ocidental ficou naturalmente com medo dessa possibilidade. Agora, o que é facto é que a Europa também não está a fazer totalmente o seu papel, porque devíamos estar mais atentos acerca dos sinais que temos de guerra híbrida, de fato da Rússia ter, por vezes, uma atitude um bocadinho, não tem que ser expansionista a nível de território, para tentar influenciar. Olhe, por exemplo, para os países do Sahel em África, que são muito influenciados, que já têm algumas forças russas a ajudar na sua proteção. E portanto, há aqui um abraço russo cada vez mais forte. A própria cimeira da NATO deixou a expressão "ameaça a prazo", que a Rússia é uma ameaça a prazo. E se não quiser ser uma ameaça, tanto melhor. Nós queremos é cooperar com todos os Estados e a Rússia tem uma cultura, tem uma história, tem um povo magnífico, mas o que é facto é que a sua administração está a tentar interferir. Nota-se que houve aquelas situações de sabotagem, até de envenenamentos em países estrangeiros. E portanto, há mesmo muitas possibilidades para além da invasão, embora a invasão, se calhar, até não seja assim tão fora, dependendo do país e da situação política do país. Porque isto acima de tudo, Putin quer a influência. Se puder escolher o seu líder na Ucrânia e torná-la uma espécie de Bielorrússia, assim será. Zelenskyy gostaria de espalhar as atenções do seu país e o foco para empenhar um pouco mais o resto dos países e não deixarmos a Ucrânia tão como palco sozinho de uma guerra que está neste momento um pouco estagnada na linha da frente, em que a Rússia vai continuando paulatinamente a conquistar pequenas vilas e a deixar a Ucrânia em sobressalto. Isto dizer que nos últimos dias...

Sim, os ataques têm sido imensos.

Os ataques têm sido imensos. E tem sido a um nível que eu acho que a capacidade de produção de drones é gigantesca na Federação Russa neste momento. A última semana foram mais de 1200 drones, só neste fim de semana, de sábado para domingo, estamos a falar de mais de 537 vetores de ataque entre mísseis e drones. E mesmo a atirar sobre as cidades. Não está a haver misericórdia. E portanto, o Zelenskyy mantém-se assustado. Ficou muito bem na foto com a NATO e até muito próximo, a nível da maneira como estava posicionado e a falar, mas a Europa não está suficientemente alerta, não está suficientemente empenhada. Zelenskyy em si, nós não. Até teria mais hipóteses se, de facto, um outro país fosse tocado pela Rússia, mas esperemos que não, que a Rússia não se atreva, porque já está a ter suficientemente trabalho com a Ucrânia, que era de facto o seu objetivo principal. Mobilizando a Ucrânia, a partir daí, se calhar, a abordagem pode ser outra, ou pode em alguns casos ser desse mesmo gênero noutros países. Portanto, aí disso, quem sabe.

Sobre o Médio Oriente, Donald Trump vai receber Benjamin Netanyahu na próxima segunda-feira na Casa Branca. Diz que quer fechar o acordo de cessar-fogo em Gaza e também o acordo sobre a libertação de reféns. Orlando, o que devemos esperar deste encontro? Conhecendo as personalidades de um e de outro, acredita que o primeiro-ministro israelita vá desistir da ideia de eliminar para sempre o Hamas?

Ora, isso é de facto uma grande questão. Se houve coisa que a guerra no Médio Oriente nos tem ensinado é que os serviços de inteligência e de informação são tudo. Conseguindo capturar e até no caso eliminar as lideranças do Hezbollah no Líbano ou a Guarda Revolucionária no Irão, seja introduzindo sistemas de informação que permitam que a guerra seja muito concentrada no tempo, muito cirúrgica e perpetrada de uma maneira que parece que deixa quase que sem resposta os inimigos, Israel conseguiu ter guerras rápidas, mas em Gaza, pelo contrário, não se percebe assim tão bem onde é que as pessoas estão, quantos soldados, mas ainda podem ser muitos milhares, que ainda estão do lado do Hamas, eles pesam.

Porque se misturam entre a população.

E que se misturam com a população, torna-se impossível saber, e por muitos que tentem saber quem é que são os verdadeiros terroristas, dito desse nome, a verdade é que a população desarmada também acaba por ser atingida e por isso é que isto está-se a tornar uma questão mesmo inqualificável. Ainda assim, as pessoas de Israel, neste momento, parecem estar mais unidas em torno da figura de Netanyahu e até 80% apoiaram esta guerra contra o Irão. Algumas estatísticas disseram isso. Daí também ter sido permitido, mais uma vez, ir prolongando o seu poder, muito embora Netanyahu pode estar a pensar mesmo em eleições antecipadas, porque capitalizaria os ganhos desta guerra tão rápida. Ora, ele tem dito que está num chamamento e que tem muitas missões. As frases de Netanyahu são muito missionárias. "Eu estou aqui numa grande missão, isto é um grande chamamento". Ele acha mesmo que conseguirá resolver esta questão, mesmo que não fique sob domínio israelita, e isso também seria importante preservar. A última vez que se falou, falou-se na possibilidade de Gaza ser dirigida por quatro países árabes. Trump também está a investir, tal como Netanyahu, no alargamento dos Acordos de Abraão. Até falam na possibilidade de ser a própria Síria a vir a entrar. A Síria que existe com esta configuração e com este poder, desde as investidas de Israel ter enfraquecido alguns dos próprios filhos do Irão, que afinal também não eram assim tão fortes. Ora, aqui Gaza continua a ferro e fogo, porque também não estão assim tão dispostos a libertar reféns, a não ser que o cessar-fogo se torne mesmo um fim da guerra. No fundo, o Hamas quer sobreviver enquanto entidade política, mesmo que tudo aquilo que nós tenhamos indicações é que, se calhar, e desta vez, 20 anos depois das eleições, a influência do Hamas é diminuta e o que há é já muitos grupos, se calhar dezenas de grupos armados de milícias, que também não se unem, que têm um amigo em comum, um inimigo em comum, mas que não são muito amigos entre si e que, se calhar, também disputam Gaza e ajudam esta confusão que nós temos. Agora, o que é que temos? Nova ordem de evacuação, parece que voltamos tudo ao mesmo, as pessoas têm que mudar de sítio. É um desastre a nível humanitário. Mas agora vão conseguir, Netanyahu e Trump encontrar uma maneira? Parece continuar a ser um cenário difícil. Ainda assim, apostar para a libertação dos reféns, conseguirem que o Hamas tenha algum tipo de ou exílio ou saída e permitir essa direção de países árabes em Gaza. No meio de tanta dificuldade, temos que ser criativos e que com as soluções era muito importante que houvesse imaginação na resolução, que deixasse mais ou menos as partes satisfeitas. Sabemos que isto nunca vai ser um sistema perfeito. Não há bem justiça na guerra, ao contrário do que as pessoas pensam. Guerra justa não existe. Isto é sempre uma situação de profunda injustiça e todas as maneiras de lidar vão ser criativas, imaginativas e provavelmente, no final das contas, pouco justas, porque infelizmente vai ser muito difícil responsabilizar todo o mal através da justiça. Estou a ler uma frase de Vellença, que ele gostaria de responsabilizar o mal através da justiça. Nas guerras, infelizmente, as situações são piores para a humanidade e têm sido até um deslizar em termos de maldade. Note-se agora nestes últimos dias a maneira como até a saída dos acordos de Ottawa, da convenção, que vai retirar alguns dos países da lista de países antiminas. E tudo isso que vai acontecer ao longo da guerra normalmente é um deslizar para situações cada vez piores quanto mais se prolongam. E Gaza já está tão prolongada que podem estar mesmo situações muito calamitosas a passar-se. Qualquer saída, mesmo que fosse para aliviar em parte a situação, seria boa para as coisas melhorarem, mas percebemos que Netanyahu não vai querer largar o Hamas, porque viu ali um inimigo, que como se vê, até perante a própria cabeça do povo, o Irão, não resistiu tanto quanto o Hamas. Há ali, de facto, qualquer coisa diferente que é preciso ter em consideração.

Orlando Samões, muito obrigada pela sua análise no Gabinete de Guerra. Boa semana para si. Obrigada.

Boa semana. Obrigado.