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Este é o Som do Gabinete de Guerra das manhãs 360 esta quinta, com a análise de Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional. Muito bom dia, Francisco. Bem-vindo.

Bom dia.

Bom dia. Começamos pela reunião entre Ucrânia e Moscovo. Não houve nenhum milagre nas negociações de paz em Istambul. O Kremlin já tinha avisado para não se esperar grandes desenvolvimentos. Os dois países concordaram, sim, em trocar mais prisioneiros, não só militares, mas também civis. No entanto, Francisco, a trégua ainda está longe.

A trégua está muito longe. Parece que a reunião durou 40 minutos.

40 minutos, pois.

40 minutos.

Como é que se podia chegar a uma trégua, não é?

Com certeza. É impressionante. E aquilo que foi acordado era aquilo que as partes, neste momento, querem, aparentemente, as duas, que é a troca de prisioneiros, que há muitos. Já são mais de três anos de conflito e também há muitos corpos dos combatentes no campo de batalhas. É uma guerra particularmente brutal, com drones, e as partes avançam a pé. Neste momento, a Rússia, há uns anos a Ucrânia, na sua contraofensiva, também tiveram que avançar a pé, porque os carros de combate são completamente inúteis neste momento perante os drones. Acordaram isso, que era aquilo que se estava à espera. Em relação à possibilidade de paz, de um cessar-fogo, de uma trégua, os russos vieram lançar a ideia de uma trégua de 24 horas, 48 horas, justamente para recuperar os corpos. Todas as indicações vão no sentido de que a paz não está para breve, como aliás já se esperava, até porque a própria Federação Russa enviou uma delegação de terceiro nível, sem qualquer tipo de capacidade para tomar decisões importantes. A Ucrânia continua a insistir na importância de haver uma reunião ao nível de chefe de Estado, que são aqueles que têm o poder efetivo para tomar decisões, mas a Rússia não quer nada disso.

Zelensky propôs um encontro no final de agosto com Putin, Trump e Erdogan. Acredita que possa vir a acontecer, Francisco?

Não, acho muito difícil.

Muito difícil.

A última reunião em Istambul tinha sido no dia 2 de junho. E esta reunião surgiu depois da Ucrânia insistir, querendo continuar a reunir-se. Mas atenção, eu até agora desvalorizei imenso esta reunião, mas é melhor do que nada, porque até agora, em três anos e meio, é o melhor que se conseguiu neste mesmo plano diplomático. E temos aqui mediadores, como é o caso da Turquia, e temos um outro mediador muito importante, que ainda não falamos, falamos sempre, que são os Estados Unidos. E este avanço para esta terceira ronda negocial veio da Ucrânia, que continua a tentar mostrar a Donald Trump que está mesmo empenhada na paz e que é a Rússia que não quer a paz. No fundo, para procurar obter de Trump ainda mais do que aquilo que tem conseguido nas últimas semanas, e já conseguiu que Trump, pelo menos, vendesse armamento à Europa, que depois vai enviar para a Ucrânia. Há aqui uma certa representação e teatro por parte dos ucranianos, sempre focados em Donald Trump. E essa proposta de Zelensky é, mais uma vez, Zelensky a falar para Trump, não para Putin. Porque recentemente, Trump esteve em visita ao Médio Oriente, na altura em que foi a primeira reunião em Istambul, e ele ofereceu-se para ir a Istambul para se reunir com Zelensky e com Trump. E Zelensky disse que também ia, até houve ali algum suspense para se perceber se Putin ia até Istambul, depois não apareceu. Esta proposta para se reunirem no final de agosto está muito relacionada com isso mesmo. É claro que se existir algum desenvolvimento no campo de batalha, as coisas podem mudar. É uma guerra, nós não sabemos. Mas a guerra neste momento está parada numa guerra de atrição há tanto tempo que não é expectável que algo desse gênero aconteça. É muito pouco provável que uma reunião ao nível de chefe de Estado ocorra. E se ocorrer, é porque alguma coisa de substancial aconteceu.

Entretanto, Zelensky promulgou uma lei controversa que retira a autonomia às agências anticorrupção. Francisco, esta medida causou manifestações no país e preocupações na União Europeia. Qual foi o objetivo de Zelensky? Consegue perceber?

Consigo. Neste momento, a Ucrânia está sob lei marcial. Zelensky e o próprio Parlamento, os seus mandatos já terminaram, não podem existir eleições, mas aparentemente a política interna continua. Eu acho esta lei um verdadeiro tiro no pé por parte de Zelensky, porque uma das condições para a Ucrânia aderir à União Europeia e, na verdade, a base da legitimidade do apoio ocidental à Ucrânia, é esta ideia que a Ucrânia se vai tornar um Estado de direito democrático e para esse efeito, tem que ter agências independentes de combate à corrupção. Ora, o que ele vai fazer com esta lei? Retirar essa independência destas agências, com o argumento de que estas agências estavam infiltradas pela Federação Russa. Isto depois é uma questão de fato. Isto é verdade ou não é verdade. Há muita gente que diz que isto é simplesmente uma desculpa para ficar completamente incapaz, estas agências, de fiscalizarem o poder executivo na Ucrânia. É verdade que estamos num momento de guerra, mas isto é profundamente simbólico daquilo que aparentemente a Ucrânia se pretende transformar no dia em que esta guerra terminar. Nós gostaríamos muito que a Ucrânia se tornasse num Portugal ou numa Espanha. Então falo do exemplo de Portugal e Espanha, porque nós aderimos à União Europeia e nos transformamos em democracias liberais, e não numa Hungria, que teve justamente este tipo de medidas de controle das agências anticorrupção e é neste momento o país mais corrupto da Europa. Este tipo de medidas tomadas por Zelensky foram imediatamente contestadas na rua. E é a primeira vez que nós temos manifestações na Ucrânia contra o poder executivo, que mostra bem a forma como os ucranianos são. Eles não têm medo de se manifestar, mesmo num contexto de conflito armado e de guerra Agora, estas questões internas ucranianas são profundamente prejudiciais para a própria Ucrânia, como eu referi há bocado, isto é um tiro no pé e espero que Zelensky rapidamente revogue esta lei, emende a mão, porque ele depende dos seus aliados ocidentais e, portanto, nós temos que fazer alguma pressão sobre ele. É claro que Donald Trump, para ele, isto é completamente irrelevante. Nós já sabemos. Mas, na verdade, neste momento, ele depende muito do apoio europeu e claramente há muito mal-estar nas capitais europeias neste momento em relação a este tipo de legislação.

Quanto ao Médio Oriente, a Casa Branca diz que Steve Witkoff está a caminho da Europa para discutir uma proposta de cessar-fogo em Gaza. O que mais sabemos sobre isto, Francisco?

Se ele estivesse a caminho do Médio Oriente, seria sinal que o cessar-fogo estaria muito perto. Como está a caminho da Europa...

Está só a meio caminho.

Está só a meio caminho, pode ser que ainda vá ter até ao Qatar. Estamos à espera, já há semanas. Não se sabe muito bem do quê. Aparentemente, o Hamas terá aceitado a proposta de Israel. Tudo isso me parece um bocadinho esdrúxulo, porque estamos aqui a discutir uma proposta de cessar-fogo de 60 dias. Portanto, devia ser fácil avançar para um cessar-fogo e a seguir, nos outros 60 dias, então acabar o conflito. Agora, nós já estivemos neste ponto várias vezes e aquilo que observamos da última vez em que estivemos neste ponto é que se avançou para um cessar-fogo, mas Israel queria sempre ter aberta a possibilidade de regressar ao uso da força e não avançar para um plano de paz definitivo. Eu creio que toda a gente já percebeu que não basta simplesmente avançar para uma trégua de 60 dias, é preciso ter um plano a médio e longo prazo sobre como governar Gaza. E para esse efeito, é preciso que o Hamas, por um lado, aceite esse plano, o que já sabemos que é sempre muito difícil, e ainda mais importante, que o governo de Israel decida o que é quer fazer no futuro. Mas para esse efeito, é preciso percebermos qual vai ser o governo de Israel. E neste momento, a confusão interna em Israel também é generalizada sobre qual vai ser o futuro próximo deste governo. E, portanto, infelizmente, vamos ter que estar nesta indefinição durante mais algum tempo, com as consequências humanitárias absolutamente dramáticas que estamos a observar neste momento em Gaza, conforme já analisámos.

Francisco Pereira Coutinho, muito obrigada pela análise no Gabinete de Guerra. Bom final de semana, Francisco.

Obrigado.

Obrigada