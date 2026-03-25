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"Ideias Feitas" na Rádio Observador com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo. Boa tarde.

E hoje queres falar sobre a tese de Nuno Rogeiro sobre o atentado de Lisboa?

É uma tese tão esdrúxula que acho que vale a pena ser destacada, mas há por aí outras teses sobre aquele senhor que ainda não sabemos bem quem é, que sabemos que tem 39 anos e que tentou incidar algumas pessoas em Lisboa no passado sábado. Há quem diga que é um infiltrado. Isto sobre estas teses menos naturais, menos compreensíveis. Há quem diga que é um infiltrado da extrema-direita, que cometeu o ato apenas para que se pudesse responsabilizar a esquerda, a qual, como se sabe, nunca foi autora de nenhum atentado terrorista ao longo da história, em nenhum lado do mundo. Depois há quem diga também que o conteúdo do coquetel Molotov não era gasolina, mas era outro líquido não combustível, portanto, uma coisa inócua. Há quem diga também que a manifestação contra o aborto, vi isso algures, era, afinal, misteriosamente só composta por homens, depois apresentavam umas montagens fotográficas um bocado toscas a provar que só havia homens na manifestação, como se isso fizesse alguma diferença, ou até como se isso fosse verdade, que não é. Enfim, há quem diga de tudo e minta de todas as maneiras para desvalorizar aquilo que não é difícil de classificar, ou pelo menos temos uma forte suspeita de que se trata de um ato terrorista, ou de que se tratou de um ato terrorista falhado, felizmente. Agora, estas teses ganham lastro, sobretudo estas que eu citei aqui, entre aqueles anônimos das redes sociais. A imaginação é livre, o escrutínio é escasso ou é nulo. Fora da internet, tivemos pessoas de esquerda ou associadas à esquerda, que sabemos que são de esquerda, que ou não se pronunciaram sobre o episódio, ou demoraram alguns dias a condenar o episódio, ou então apareceram a lembrar que, seja como for, em qualquer dos casos, mesmo condenando este episódio, não se pode fazer de maneira nenhuma equivaler a violência da extrema-direita com a imprudência de um indivíduo isolado, coitado, praticamente, que evidentemente não representa a bondade que costuma mover a esquerda. E por estas e por outras, porque isto normalmente vem da esquerda, foi com alguma surpresa que uma pessoa que não está conotada com a esquerda de forma nenhuma, como o doutor Nuno Rogeiro, que tomei conhecimento da tese que ele divulgou ontem na Sic Notícias e que apresentou face a um atônito Rodrigo Guedes de Carvalho. O doutor Rogeiro defende que o mais importante neste caso é não dramatizá-lo na medida em que não houve vítimas. E face a isto, o Rodrigo Guedes de Carvalho, naturalmente espantado, disse: "Mas não houve vítimas um bocadinho por acaso." E o doutor Rogeiro respondeu: "Podíamos discutir muito sobre isso." E sem discutir muito, apresentou a seguinte possibilidade. Vou citar literalmente o doutor Rogeiro: "Podemos dizer assim: o vassalo, não sei de que ideologia ou doutrina que atirou este engenho, era incompetente e, portanto, nesse aspecto, era uma pessoa que provavelmente nem sequer sabia o que estava a fazer." Imediatamente a seguir, o doutor Rogeiro confessou que ele próprio não sabe se o vassalo sabia ou não sabia o que estava a fazer, mas nada o impediu, ao doutor Rogeiro, bem entendido, de lançar a teoria pioneira de que a incompetência é uma atenuante para estas coisas. Se por razões ideológicas, conforme a própria PSP suspeita, um sujeito prepara, presumivelmente em casa ou onde for, um explosivo para pegar fogo a inocentes. Depois faz o percurso que o separa do lugar em que os inocentes estariam e de seguida lança o explosivo contra essas pessoas, adultos e crianças, que são regadas com gasolina e só não irrompem em chamas porque o pavio se apagou. Se isto aconteceu assim, podemos concluir que se calhar o autor do crime é afinal um incapaz, sem intenção ou sem vestígio de maldade, e esquecer o assunto. Até ver, de resto, por acaso, foi o que o Ministério Público e o juiz que ouviu o criminoso ou o incompetente fizeram, foi mandar o homem em paz para a casa dele ou aonde é que o homem costuma parar. Agora falando sério, no mundo real, é evidente que o facto de não ter havido vítimas altera o peso do crime, a configuração, a eventual punição, com certeza. Agora, não anula a existência do crime. Um potencial assassino com falta de jeito ou com um bocado de azar não deixa de ser um potencial assassino, mesmo que seja de esquerda. Se fosse de direita, seria na mesma. E no caso, nas nossas notícias, nos telejornais, nem aparece como sendo de esquerda, aparece ligado a grupos anarquistas. Deve ser um eufemismo hoje em dia, recorre-se ao anarco-sindicalismo de há 100 anos atrás para designar este senhor. Agora, o que aconteceu em Lisboa foi, tudo indica, um atentado terrorista, uma tentativa, pelo menos, de atentado terrorista com motivações políticas, um atentado que, por sorte, não funcionou. Desdramatizá-lo, como pretende o doutor Rogeiro, é sugerir a impunidade de atentados futuros e nada garante que esses não venham a funcionar. Portanto, é uma via que eu percebo, até consigo compreender, acho eu, o racional do doutor Nuno Rogeiro. Agora, é um racional um bocadinho perigoso.

Obrigado, Alberto, e até amanhã.

Até amanhã, Ricardo.

Um abraço, Alberto.

Miguel, espero que estejas bem. Sei que ontem não fomos muito agradáveis um para o outro. Dissemos uns disparates. Ainda não temos que concordar sempre em tudo. É um projeto meu e teu, e o restaurante está a ficar incrível. Está a correr muito bem. Falta pouco para pormos isto de pé e vai ser incrível. Desculpa. Aparece aí. Grande abraço.

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A dor faz parte da vida de milhões de pessoas, mas apesar do sofrimento que implica, continua a ser um tema muitas vezes invisível. "Dor", a nova secção do Observador que dá voz a especialistas, partilha histórias de doentes e cuidadores, explica o que a ciência já sabe e pode fazer. Visite a página da iniciativa "Dor" em observador.pt. Com o apoio da Fei Therapeutics.

Olá, só um instante. Há celebrações que marcam uma noite e há celebrações que marcam uma cidade. 40 anos celebram-se assim, com festa e muito estilo. Party hard, dress harder é o mote dos 40 anos do Amoreiras e o meu. Amoreiras, o ponto alto de Lisboa.

Rádio Observador, são 18h57 em Portugal continental e na Madeira