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Bem-vindos à Justiça Cega, na Rádio Observador. Hoje vamos analisar a Operação Lumen, uma investigação do DIAP regional do Porto e da diretoria do Norte da Polícia Judiciária, que levou à detenção do secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa e de mais três arguidos. São arguidos que vão conhecer esta terça-feira as medidas de coação determinadas pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Vamos analisar o caso com a advogada Ana Rita Duarte Campos, sócia do escritório Abreu Advogados. E na segunda parte, temos o habitual duelo entre o Luís Rosa e o Paulo Saragoça da Mata. O tema de hoje é: polêmica política em redor da nomeação de três juízes para o Tribunal Constitucional. Eu sou o João Miguel Santos e está no ar o Justiça Cega. Vamos então analisar a Operação Lumen, um processo que levou na semana passada a um conjunto vasto de buscas judiciais e à detenção de quatro arguidos, que irão conhecer hoje as medidas de coação, que serão decididas pelo juiz de instrução Pedro Miguel Vieira. Antes de irmos à conversa com a advogada Ana Rita Duarte Campos, Luís Rosa, explica-nos o que é que está aqui em causa.

Este é um processo em que se investigam suspeitas da prática de crimes como corrupção, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa. No centro do inquérito está a empresa Castros e a alegada viciação de procedimentos de contratação pública, em que essa empresa participou para a contratação de iluminações festivas de Natal e não só. O caso iniciou-se com uma denúncia sobre essa alegada viciação num concurso lançado pela Câmara da Trofa, mas a investigação alargou-se a outras autarquias. Na semana passada, houve buscas em pelo menos 10 autarquias: Lisboa, Figueira da Foz, Maia, Trofa, Lamego, Ovar, Viseu, Tavira, Póvoa de Varzim e Santa Maria da Feira. O caso de Lisboa foi o que é mais midiatizado, não só pelo fato de estar em causa a autarquia da capital, mas também pelo fato do único dirigente público detido ter sido Laplane Guimarães, secretário-geral da Câmara de Lisboa e figura muito conhecida nos meandros políticos, por via da sua colaboração com o presidente Jorge Sampaio e com António Costa, quando este foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa. O caso de Lisboa também é especial porque o alegado esquema para a contratação de iluminação de Natal foi completamente fora dos cortinas do Código dos Contratos Públicos. O DIAP regional do Porto e a PJ consideram que essa questão é uma violação da lei que rege a contratação pública. Essa autarquia, através de Laplane Guimarães, terá feito um protocolo com a União de Associações de Comércio e Serviços, liderada por Carlos Salsinha, para que fosse esta entidade privada a fazer um alegado concurso para a contratação de iluminações de Natal. Foi através desse protocolo que foram transferidos cerca de € 5 milhões dos cofres da Câmara de Lisboa para a entidade liderada por Salsinha.

Luís Rosa, quais são as suspeitas concretas de corrupção e de desvio de fundos?

Como ontem noticiamos num trabalho publicado pelo nosso colega João Paulo Godinho, a investigação conseguiu recolher indícios relevantes, mas os circuitos financeiros não estão totalmente reconstituídos. Em primeiro lugar, a autarquia, a Câmara de Lisboa, transferiu cerca de € 5 milhões para a União das Associações de Comércio e Serviços para a contratualização das iluminações de Natal, mas a empresa Castro apenas recebeu cerca de € 4 milhões. Ou seja, a investigação perdeu o rasto de € 1 milhão. Há que descobrir o rasto desse € 1 milhão. Por outro lado, as contrapartidas de corrupção serão as seguintes: terá sido feito um acordo entre os Jorge Castro, administrador da empresa Castro, e um dirigente da entidade liderada por Carlos Salsinha, para a devolução de 4% do valor contratualizado. Esse acordo verbal terá sido feito e terá sido captado por escutas telefônicas a diversos arguidos. A investigação apenas apanhou o rasto da devolução naquele acordo da devolução dos 4%, apenas apanhou o rastro da devolução de cerca de € 100 mil da empresa Castro à União liderada por Salsinha, portanto, não conhecemos os circuitos financeiros a partir dessa devolução. Há aqui mais dois pormenores, muito rápidos. A partir de 2018, os contratos entre a União de Comércio e Serviços e a Castro passaram a ser somente verbais, sem serem formalizados por escrito. E por último, nos concursos realizados por outras autarquias, não de Lisboa, mas por outras autarquias, há indícios claros de que a Castro controlava vários concorrentes que participavam nesses mesmos concursos públicos.

Muito bem, vamos então partir pra conversa com a advogada Ana Rita Duarte Campos. Bem-vinda, antes de mais.

Muito obrigada. Bom dia a todos.

Há aqui uma coisa que salta logo à vista neste processo, o DIAP regional e a PJ do Porto vieram a Lisboa deter o secretário-geral da Câmara de Lisboa e também uma dirigente de uma associação, igualmente com sede na capital. Isto é possível em termos de competência territorial?

É possível, e daquilo que nós conhecemos, fundamentalmente do que saiu antes da peça de ontem e da peça de ontem do João Paulo Godinho, é que efetivamente esta investigação nasce, como o Luís acabou de dizer, de uma denúncia que foi feita relativamente à Câmara da Trofa. E há aqui outra nota, é que não obstante o único dirigente político detido ter sido detido cá em Lisboa, eu parece-me, com elevada probabilidade, que está em causa a investigação de factos ilícitos que envolvem titulares de cargos políticos. Isto significa que uma das situações em que os DIAP regionais têm competência para investigar, a ideia qual é? É tirar do local onde os factos aconteceram e concentrá-los num DIAP regional, teoricamente e na prática, mais afastado do local onde os factos aconteceram, para fazer a investigação. Muitas vezes, a competência dos DIAP regionais normalmente coincide com a instrução, pode não coincidir com o tribunal de julgamento. Eu estou neste momento a fazer um julgamento em que isso precisamente aconteceu. Tivemos o DIAP regional também do Porto a investigar, tivemos uma instrução criminal no Porto e estamos a ser julgados noutro sítio.

Portanto, é possível e é desejável que assim seja?

Isto tem que ver com a dinâmica da investigação e tem que ver com isto que eu acabei de referir e com, no fundo, saber se se pode continuar assim, ou seja, se em estádios eventualmente subsequentes do processo, o processo se mantém com esta abrangência territorial, pois dependerá daquilo que sair num eventual despacho final de inquérito e que se veja ou não se há interesse ou se não há interesse na separação do processo. Portanto, há aqui um fenômeno de competência em razão do tipo de criminalidade que está a ser investigada, mas também, creio eu, um caso de evidente conexão processual.

A haver julgamento, ele será no Porto ou em Lisboa?

Depende. Se os factos que forem a julgamento tiverem sido praticados no Porto, será no Porto, necessariamente.

Se os dirigentes da autarquia lisboeta forem acusados, será em Lisboa.

Por isso é que eu não afasto a hipótese de haver uma separação dos objetos do processo em sede de despacho final de inquérito.

Muito bem. Pelo que conseguimos perceber até agora, os circuitos financeiros ainda não foram totalmente reconstituídos, a investigação ainda está a decorrer.

É sempre mais difícil.

Exatamente. Ou seja, há indícios de um alegado acordo verbal para a devolução de 4% do valor dos contratos, aqui em Lisboa, feitos entre a União liderada por Carlos Salsinha e a empresa Castro. Os indícios que existem foram sido captados ou baseiam-se em escutas telefônicas, ou seja, há um acordo verbal ou telefone, ou acordos feitos em encontros pessoais, que terão sido captados por escutas ambientais, ou então feitos por telefone, que terão sido captados por escutas telefônicas. A pergunta é em abstrato: basta um acordo verbal para a consumação deste crime de corrupção ou é preciso detectar, de facto, a entrega de fundos aos artistas suspeitos de corrupção passiva?

A entrega dos fundos é fundamental ser feita. Mas como é evidente-

Que é a consumação do crime.

Mais ou menos. Vou fazer aqui uma distinção. Do lado da corrupção ativa, é um crime comum. Qualquer pessoa pode corromper alguém que está investido. Falamos da corrupção pública prevista no Código Penal e nesta lei dos titulares de cargos políticos. Qualquer pessoa pode corromper um funcionário público, digamos assim. Do lado do funcionário público, mesmo que o dinheiro não chegue, quando é que o crime de corrupção se consuma? O crime de corrupção consuma-se a partir do momento em que a vontade Do decisor está viciada por uma promessa ou por uma entrega de uma vantagem, seja ela futura, seja ela atual. Este é o critério da consumação. Não é preciso discutir a entrega do dinheiro, não é necessário o crime de consumação, por quê? Porque a partir do momento em que a vontade do decisor está viciada, considera-se que, quer do lado ativo, como é evidente, que a pessoa que faz a proposta, isto depois não é assim, as coisas não são lineares, quer da pessoa que aceita fazer determinada coisa lícita ou ilícita, porque há corrupção para ato lícito e para ato ilícito, a partir daí o crime já está consumado. E portanto, eu diria que não é necessário haver essa entrega e que o fato de haver, supostamente, porque estamos a comentar, sem prejuízo, como é evidente, da presunção de inocência de todas estas pessoas, que não é estranho haver acordos verbais, até porque no nosso ordenamento jurídico vigora uma regra de consensualidade nos contratos e o contrato escrito é uma exceção.

Muito bem. Vamos ter medidas de coação hoje? Como é que interpreta o facto dos arguidos terem sido libertados antes de serem conhecidas as medidas de coação?

Olha, independentemente, e já disse isto várias vezes, e não sou a voz única entre os advogados que fazem aquilo que eu faço, parece-me que é insustentável nós termos esta situação de pessoas que estão detidas há quatro dias. Ponto primeiro. Ponto segundo, eu entendo que essa assunção por parte do Ministério Público, porque foi o próprio Ministério Público que disse: "Eu não vou requerer a aplicação de medida privativa da liberdade", como é evidente, do ponto de vista do bom senso e da lealdade processual, isto é uma coisa de aplaudir. Porque imagine-se que hoje, que não tinha acontecido assim, que ninguém dizia o que é que estava a pensar fazer. Não tinha dizer.

Claro. E os arguidos continuavam detidos.

E continuavam detidos e depois hoje saíam e depois as pessoas a dizer: "Mas como é que isto é? Vêm todos cá para fora e é sempre a mesma coisa, os pedrados ia isto e ia aquilo."

Mas também se pode fazer a pergunta ao contrário, porque nos últimos meses, até de muitos críticos-

Por isso é que eu sou muito crítica, Luís. O Luís sabe disto e já dissemos aqui no estúdio, eu, o Paulo e o José Navarro.

Houve uma evolução das autoridades, nomeadamente do Ministério Público e da própria Polícia Judiciária, no sentido de não deter por deter.

E por isso é que o vosso trabalho é tão importante. O vosso trabalho é fundamental no escrutínio diário que é preciso fazer sobre um poder absoluto e necessário ao nosso modelo democrático, que é a Justiça.

Muito bem. Outra questão em que parece existir a prova indiciária mais reforçada, de acordo com o trabalho que nós publicamos. Essa prova indiciária mais reforçada prende-se com duas questões. Em primeiro lugar, em Lisboa, não terão existido contratos sequer, a partir de determinada altura, entre a União de Comerciantes e a Castos, para a realização dos serviços ou para a contratualização dos serviços de iluminação de Natal. Por outro lado, em concursos públicos de outras autarquias, a Castros controlaria as diversas empresas que se apresentavam no mesmo concurso através de um empresário da empresa, que seria o gerente dessas outras empresas concorrentes. Esses indícios são mais fortes, seja para a questão da corrupção, seja para a questão da participação económica no negócio?

Eventualmente, sim. Só andando um bocadinho atrás na sequência da pergunta anterior, para haver detenção, para a aplicação de medidas que não sejam o tir, porque o tir é uma coisa automática quando qualquer pessoa é constituída arguida, é preciso que haja indícios fortes da prática de crimes puníveis com a pena superior a dois anos. Ponto primeiro. Essa circunstância, e é evidente, e há muitos casos recentes de investigações criminais no terreno, digamos assim, da aquisição de bens por parte da Administração Pública, e eu diria que não faço ideia o que está na indiciação, mas que, a ser verdade, que é assim, que a instrumentalização de duas entidades, porque é isso que decorre da vossa peça, aparentemente, que há uma pessoa que contratava duas entidades e que no momento em que teria havido, creio eu, uma consulta prévia, que é uma modalidade de contratação pública, portanto, ainda haver uma consulta pelo menos a três entidades, não é caso único do ponto de vista da suspeita. É desse ponto que nós estamos a falar.

Estamos a falar de indícios.

De indícios.

Não estamos a falar da culpa de ninguém, estamos a falar apenas de indícios.

Não seria caso único de, no fundo, haver aqui, eventualmente, a criação de uma aparência de legalidade que tem de ser escrutinada no processo, como é evidente.

Na sua opinião, os atuais instrumentos jurídicos são suficientes para evitar a prática deste tipo de crimes?

Ai, que pergunta tão difícil.

É preciso mudar a lei?

Eu acho que antes de mais, é preciso mudar as mentalidades e é preciso as pessoas terem noção, eu não estou a fazer nenhuma crítica concreta, nem a comentar sequer este processo, é preciso as pessoas terem noção de uma coisa muito importante, que é o que é o serviço público e o que é o dinheiro público. E eu acho que isso parte de uma maneira de estar na vida, de rigor e de deixar uma pegada de escrutínio que possa ser, mesmo se a pessoa tiver o infortúnio de ser confrontada com suspeitas criminais, se consiga também defender. Isto tem a vertente, no fundo, aquilo que é a ética na Administração Pública.

Temos um bom exemplo. O João estava a perguntar: é preciso mudar a lei? Bem, nós temos uma lei, que é o Código dos Contratos Públicos, uma lei que foi feita no final da década de 2000, que acabou com outras leis e fundiu uma série de leis e regula de forma muito apertada, criou regras bastante claras para as diferentes formas de contratação pública e criou, por exemplo, o base.gov.pt, que é um portal público, qualquer pessoa pode pesquisar os contratos públicos naquele portal. O portal até podia funcionar melhor, mas funciona razoavelmente.

Mas já é alguma coisa.

E estes contratos, por exemplo, feitos entre a União de Comerciantes e a Castros não estavam lá, por quê? Porque a Câmara de Lisboa permitiu que houvesse aí um desvio às regras da contratação pública.

Eu acho que isso tudo tem de ser investigado.

Independentemente se é crime ou não.

A questão do protocolo é uma questão central. Perceber-se porque esta União das Associações de Comércio e Serviços, que no fundo era a interlocutora e a entidade que fazia a ponta entre a Administração Pública e o prestador de serviços, assumindo que é uma prestação de serviços, admito que até seja um contrato misto ou atípico, e isso também influencia as regras da contratação pública. Portanto, não é caso único, mas recentemente, e como sabem, há vários processos-crime Que pela primeira vez daquilo que me recordo, vem casar as regras do Código dos Contratos Públicos com comportamentos criminais. E, portanto, este escrutínio e este propósito de transparência e igualdade, garantir uma livre concorrência.

Que todos os concorrentes têm as mesmas circunstâncias, as mesmas regras.

Mas o Código dos Contratos Públicos, também me sinto na obrigação de dizer isso, é um instrumento jurídico altamente complexo no capítulo, por exemplo, da determinação das regras em função do tipo de serviço que é prestado, em função do resultado de concursos anteriores, etc.

Há um facto que salta aqui também à vista neste caso, é o facto de um dos arguidos, lá para além de Guimarães, ser secretário-geral da Câmara há algum tempo, há muitos anos. E sim, eu vou assumir que a pergunta indicia um pouco a resposta.

Não me deixe condicionar. Vou esperar.

Obrigado. Parece-lhe que isso também pode ser um convite para olhar para a coisa pública de outra maneira?

Eu acho que tudo depende, não me estou a pronunciar sobre a questão concreta e sobre a pessoa concreta.

Não está em causa aqui.

Pois. Eu acho que as pessoas fazem os cargos. Não vou ao ponto de dizer que o cargo é desnecessário e que um presidente da Câmara pode tratar de tudo. Não faço ideia o que é que esteve na origem deste cargo, que eu, por exemplo, desconhecia, porque se calhar sou muito distraída, mas que parece que é um cargo que existe há muitíssimo tempo e atravessou várias composições políticas na autarquia aqui em Lisboa. E, portanto, tudo depende daquilo que for a forma como estas coisas funcionarem. Critica-se muito, às vezes, a burocracia ou o peso, os cargos, os níveis hierárquicos, o que é preciso fazer, mas não sei se não haverá uma boa justificação para este cargo existir. Não faço ideia.

Ana Rita Duarte Campos, agradeço-lhe muito. Obrigado por ter vindo ao "Justiça Cega". Fazemos aqui uma pausa, regressamos já a seguir com o debate entre o Luís Rosa e o Paulo Sargossa da Mata sobre a escolha de substitutos para o cargo de juiz do Tribunal Constitucional. Até já.

Muito obrigada.

Segunda parte de "Justiça Cega". É a altura do duelo entre o Luís Rosa e o Paulo Sargossa da Mata. Meus senhores, desemainhem as vossas espadas. O tema de hoje é a polêmica política em torno da nomeação de três juízes para o Tribunal Constitucional. O assunto que se arrasta há vários meses, mas que nas últimas semanas já evoluiu para ameaças do PS de romper com o PSD. Paulo Sargossa da Mata, gostava de começar pela origem, pela função do Tribunal Constitucional. Diz-se muitas vezes que o TC, assim é conhecido, é um tribunal político porque uma parte dos 13 juízes que compõem o plenário emanaram do Parlamento, enquanto que apenas três conselheiros são cooptados pelos seus pares. Mas o Tribunal Constitucional não fiscaliza apenas a constitucionalidade das leis, que são aprovadas pelo poder legislativo, mas também fiscaliza a constitucionalidade das leis e das respectivas interpretações dos tribunais judiciais. O facto de o Tribunal Constitucional ser considerado um tribunal político acaba por explicar o atual bloqueio.

Olá, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes também, Manuel Luís e a si. Ora bem, o direito constitucional organiza politicamente o Estado e, portanto, esse poder de interpretar as normas à luz da Constituição, previamente ou subsequentemente, necessariamente tem que ser um labor com caráter natureza política, mas política no sentido de organização do Estado. Não é político-partidária no sentido dos mesquinhos interesses de um partido em determinado momento. E antes de continuarmos a conversar, para que possa ficar clara a minha ideia sobre esta situação toda, convém comparar Portugal com Espanha, Itália e Alemanha. Não fui à França porque não acho que valha a pena falar da França. Mas a Espanha, tal como nós, tem um tribunal constitucional altamente politizado no sentido de político-partidário, muito parecido conosco. Não sei se eles aprenderam conosco ou nós com eles, mas em mau sentido. Não é pelo facto de os juízes serem escolhidos pelo Parlamento, é pelo facto de generalizadamente se aceitar que um juiz que é nomeado pelo PS tem de ser um juiz de esquerda. Se for nomeado pelo PSD, tem que ser um tipo de centro-direita, desculpe a expressão, tipo. E isso é que é absurdo. Aliás, devo recordar que eu tenho experiência pessoal direta nisso. Eu fui apontado para o Tribunal Constitucional como conselheiro pelo PSD há uns anos atrás. E claro está, sem oposição do PS e vice-versa para o outro potencial conselheiro. Levantou-se um coro de vozes, nomeadamente do senhor professor Jorge Miranda, meu professor de Direito Constitucional, dizendo que, vou citar: "Estava horrorizado com os nomes escolhidos, porque estavam a transformar, como se não fosse já, num tribunal de partidos políticos." Isto além de um comentário de alguém que agora tem um cargo muito elevado na magistratura do Ministério Público, que disse que eu não tinha sequer probidade para exercer o cargo. Hoje em dia, o senhor procurador-geral adjunto tem funções muito importantes e eu também acho que ele não tem qualidade para dizer, mas é a qualidade técnica. Preferia que ele tivesse dito isso de mim. Ora bem, eu não ia para o Tribunal Constitucional fazer fretes a nenhum partido. Eu ia analisar técnico-juridicamente. Em Portugal e em Espanha, pelos vistos, isso não é assim que funciona. Itália A composição, aliás, em todos estes sistemas, há nomeação também pelo Parlamento. Pode haver nomeação pelo Parlamento, nomeação pelo Governo, veja-se bem, e até nomeação pelos próprios tribunais superiores, que é o que acontece na Alemanha. Em Itália, é um sistema mais misto, no sentido de que tem realmente uma componente também partidária na nomeação, mas também tem muita relevância técnico-jurídica e, portanto, a escolha recai muitas vezes sobre personalidades, independentemente da sua área político-partidária de origem ou de conotação. A Alemanha é o mais técnico-jurídico possível, em que a componente partidária é muito pequena. Por quê? Porque XXX são nomeados mais ou menos paritariamente por Parlamento, Governo e tribunais superiores. E, portanto, a ideia em Portugal de que os juízes são juízes partidários só se pode imputar a duas fontes: aos próprios partidos, por um lado, e àqueles juízes que, sendo nomeados, depois vão pro Tribunal Constitucional fazer política. Isso é que está errado. Este impasse é claramente resultado, respondendo à sua pergunta, deste errado entendimento do que é um Tribunal Constitucional.

E daí resulta este bloqueio. Já agora, os três exemplos que nos deu, Espanha, Itália e Alemanha, são juízes de carreira nomeados para o Tribunal Constitucional?

Não, podem ser acadêmicos, podem ser personalidades de reconhecido mérito, não é obrigatório. Aliás, devo dizer que o serem juízes de carreira não confere nenhuma independência político-partidária, porque como é natural, são seres humanos que também têm as suas opções partidárias, tal como eu, tal como o Luís, todos nós. Agora, a questão é: quando vamos pra um cargo, vamos pra um cargo fazer política? Sim, se for pra ministro. Exemplo agora do senhor diretor nacional da Polícia Judiciária, que era um homem isento político-partidariamente e que passou a ser ministro e, portanto, tem um conteúdo político-partidário.

Luís, qual é a tua opinião?

Eu não faria isso de qualquer maneira.

Qual é, na tua opinião, a razão do atual bloqueio no Tribunal Constitucional?

São razões estritamente políticas, têm a ver com a grande mudança estrutural que ocorreu no sistema partidário português. Nós deixamos de ter o bipartidarismo e passamos a ter três grandes partidos, o PSD, o Chega e o PS. A consequência disso é que o PS, precisamente pela descrição que eu acabei de fazer dos partidos, o PS perdeu o estatuto de líder da oposição e passou a terceira força política. Acresce a isto que existe um acordo de 1978, que o Partido Socialista e as pessoas mais à esquerda dizem que é uma convenção constitucional. Ora, se essa convenção constitucional existiu, ela perdeu toda e qualquer validade, porque há um ponto prévio que é tudo isto, é que não há acordo ou convenção constitucional que valha mais do que a vontade popular expressa em eleições livres e legais. E, portanto, o atual quadro parlamentar é muito diferente daquilo que foi desde 1900.

82.

Desde as primeiras eleições legislativas até às últimas eleições legislativas, em que o Chega passou a ser o líder da oposição. Por outro lado, nós podemos pensar e refletir se o plenário do Tribunal Constitucional deve ou não refletir a composição conjuntural do Parlamento. Os juízes têm um mandato único de nove anos, enquanto que os deputados, por exemplo, têm um mandato de quatro anos. Só o presidente da República que tem um mandato supervirilista, que é um mandato de cinco anos. Mas os juízes do Tribunal Constitucional têm um mandato único de nove anos. E a razão para o terem, tem a ver com a independência que é suposto terem. Ou seja, é um mandato único para que eles não trabalhem pra renovação, ou seja, não trabalhem para agradar seja a quem for, para conseguir uma renovação do mandato. Daí isso ser um reforço da sua independência. Agora, também é importante dizer, não é que eu vá discordar muito do que o Paulo acabou de dizer agora, mas vou dar outra perspectiva. Todos os tribunais constitucionais, como o Paulo acabou agora de dizer, são compostos por seres humanos. Todos esses seres humanos têm, obviamente, a sua visão do mundo, têm a sua visão da sociedade. E, portanto, é perfeitamente normal e natural, muito mais quando a composição do Tribunal Constitucional, na parte que tem a ver com os juízes indicados pelo poder político, emana precisamente do Parlamento, de um elemento do poder legislativo. E, portanto, se os portugueses estão representados no Parlamento, através do voto, por diferentes forças políticas, se o Tribunal Constitucional emana uma parte da sua composição a partir daí, é normal que exista uma ala de direita e uma ala de esquerda. E mesmo nos juízes cooptados, isso também acontece. Sendo que na composição de 13 juízes, seis têm que ser juízes de carreira.

Sim.

Mas mesmo esses juízes de carreira também são integrados nessa ala esquerda ou ala direita, no máximo dos máximos, estarão no centro. E há uma regra não escrita, por exemplo, para os três juízes que são cooptados. Dos 13, 10 emanam com o regime da constitucionalidade, 10 emanam do poder político, do Parlamento, e três são cooptados pelos seus pares. E a regra não escrita nessa cooptação também tem a ver com isso que eu acabei de dizer. Um é suposto ser cooptado pela ala direita, o outro é suposto ser cooptado pela ala esquerda e depois há um que está no centro e que faz de árbitro. Vamos supor assim. Isto é na teoria. Agora, sempre, desde 1983, nomeadamente o Tribunal Constitucional é constituído através da revisão constitucional de 1982, que extingue o Conselho de Revolução e cria o Tribunal Constitucional. Em 83, que é a primeira composição, os quatro grandes partidos estão lá representados. O PSD, o PS estão representados, o CDS também tem um por fazer parte da AD e o PCP também. O PCP manteve esse direito de indicar um juiz até 2009, até o governo de Sócrates. Portanto, aqui o essencial é, isso para terminar o meu ponto de vista, o fundamental é o equilíbrio entre essas duas alas, entre a ala esquerda e a ala direita. Ou seja, é suposto a composição do Tribunal Constitucional ter uma composição plural. É suposto termos juízes que se calhar têm um pensamento mais social-democrata, outros têm um pensamento mais progressista, outros têm um pensamento mais liberal, outros têm um pensamento mais conservador. E eu deixo aqui um ponto que é importante, que é: nós temos, de facto, um problema com a composição do Tribunal Constitucional. Tivemos nos últimos anos, por exemplo, uma grande campanha mediática para que um juiz que seria cooptado pela ala direita, que tinha escrito nos anos 80 contra a interrupção voluntária da gravidez. Houve uma grande polêmica e houve uma grande questão de que esse juiz não devia lá estar presente. Por quê? Porque era contra a interrupção voluntária da gravidez. Eu nem sequer aqui vou discutir a questão técnico-constitucional da questão da interrupção voluntária da gravidez na nossa jurisprudência constitucional, que não é como muita gente a pinta. Nem sequer vou por aí. Eu vou só dizer isto: mas por que razão é que um juiz que, porventura, por via das suas convicções religiosas, é contra a interrupção voluntária da gravidez, por que razão é que ele não pode estar no Tribunal Constitucional? Eu, que sou a favor da interrupção voluntária da gravidez, acho que esse pensamento também deve lá estar refletido. E o pensamento conservador não tem nada a ver com reacionário, não tem nada a ver com fascista. O conservadorismo é uma corrente da filosofia política perfeitamente respeitável e que deve estar representada no plenário do Tribunal Constitucional. Aqui, eu não sei se o Paulo vai discordar de mim, é que eu acho que nós temos um problema, porque há aqui uma espécie de ditadura do politicamente correto, nomeadamente à esquerda, que aceita, por exemplo, um juiz que possa ser indicado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, possa ter até ideias marxistas, mas não aceita que um juiz que tenha um pensamento conservador possa ser nomeado. Isso é um problema que nós temos.

Aliás, já tivemos juiz do Tribunal Constitucional de fortíssimo pendor de esquerda. Posso só fazer uma nota ao que disse o Luís, já agora? O Luís falou de algo interessante. Vamos então à França. A França é o mais politizado dos tribunais constitucionais, em que a nomeação dos juízes decorre do presidente da República e de presidentes de câmara. Inclusivamente, podemos ter no Constitucional francês ex-presidentes da República, o que é uma confusão manifesta. O tribunal francês é claramente politizado e nunca o quiseram alterar. O nosso não é assim tão diferente, porque os cooptados são cooptados por quem? Por quem foi nomeado pelos partidos, portanto vai também ter esse reflexo. Eu não discordo do que diz o Luís. O Luís está a relatar a realidade.

É isso que um jornalista faz.

Quer dizer, às vezes não, porque tu dás mais opiniões do que relatas a realidade, mas isso agora fica para outro dia.

Já estamos a entrar no campo da difamação. Eu dou opiniões no espaço próprio da opinião. Não é nas notícias. Nas notícias, relato factos.

Senhor Dona Maria Cardoso vai te dar nas orelhas.

Paulo Saragoça da Mata, mas o Tribunal Constitucional deve representar a diversidade eleitoral?

Era o que eu ia dizer, que aí é que discordo do Luís. Porque não tem que haver nenhum espelho da representatividade parlamentar.

Tem sido essa a prática.

Tem sido a prática, sim, mas eu disse, o Luís está a relatar a realidade. Isso não tenho nada contra relatar, é assim que é. Mas é mau. É mais uma manifestação da partidocracia em que Portugal vive há 50 e tal anos. E a partidocracia tem trazido o país a situações e circunstâncias que são absolutamente indesejáveis. E no Tribunal Constitucional também é assim. Poderíamos imaginar um Tribunal Constitucional, vamos supor, com sete sábios ou 12 sábios de Direito Constitucional.

Nomeados por quem?

Não estou a dizer quem é que nomeia, estou a dizer que tinham as suas convicções pessoais, como diz o Luís, podia um ser a favor do aborto, outro ser contra, mas que não viessem conotados com a lógica: este é do PSD, este é do PS, este é do CHEGA.

Está bem, isso é uma utopia. Como é que tu consegues querer isso?

Ia passar a isso agora. É que não têm que ser todos nomeados pelo Parlamento, nem faz sentido que a maioria seja nomeada pelo Parlamento. Dou exemplos, como se faz, por exemplo, na Alemanha, nomeados, não é juízes dos tribunais superiores, é personalidades nomeadas pelos tribunais superiores, personalidades nomeadas por conselhos universitários da área do constitucional. E depois haver uma parte parlamentar, porque aí mitigava o sistema. Aliás, já que copiamos tanta coisa da legislação alemã.

Também havia o risco de politizar o cargo.

É verdade, mas não era o juiz do PSD, não era o juiz do PS. Os alemães têm isso.

Tu disseste que és contra a representação do Parlamento. Mas a representação do Parlamento também é uma representação ideológica. E é suposto o Tribunal Constitucional refletir as diferentes correntes de pensamento da sociedade.

Mas uma coisa é refletir correntes de pensamento da sociedade, até correntes filosóficas, como tu dizes. Por exemplo, a propósito do aborto. Outra coisa totalmente diferente é ser conotado com um partido político e passa o meu, que é PSD, e não passa o teu, que é PS, porque vou dar um ao CHEGA. Isto minimiza o Tribunal Constitucional.

Entendo o ponto, mas temos aqui uma questão de operação para resolver nos próximos tempos, que tem a ver com a nomeação de três pessoas. Sabendo nós que no Parlamento existem três blocos políticos, um do PSD, PS e CHEGA, ou PSD, CHEGA, PS, como é que se operacionaliza isto?

Não sei como é que se operacionaliza. Acho que há sistemas, não só europeus, podíamos ir comparar com outros sistemas de funcionamento.

Até aqui era dividido entre o PS e o PSD. E agora com o CHEGA? O CHEGA deve ter o direito de indicar um juiz?

De acordo com a prática, não me parece como é que possa não ter o direito. De acordo com a prática. Agora, que não devia ter direito, tal como o PS e o PSD não deveriam ter direito como partidos, não deviam. Outra questão, outra nota que eu acho muitíssimo importante e que resulta daquilo que o Luís estava a dizer. Sim, senhor. Os juízes têm um mandato de nove anos e ainda por cima não começam todos ao mesmo tempo.

Sim, estão todos desencontrados.

O que mostra que não tem nada que representar a composição parlamentar. E ainda por cima em períodos como nós vivemos nos últimos anos, em que os governos foram mudando fora de ordem, então a determinada altura, o Constitucional não representava a composição parlamentar. Houve algum problema? Nenhum problema, faz todo o sentido. Portanto, esta ideia que se gerou, e digo uma coisa, já sei que me vão cair todos em cima, o Luís em primeiro lugar. A comunicação social, há uns anos para cá, criou esta ideia. No meu tempo foi assim. Eu fui capa de um jornal diário quatro dias seguidos, com o próprio PSD, personalidades do PSD, a dizerem: "Corremos com Maçon". São situações absolutamente disparatadas. Eu passei pelo Grande Oriente Lusitano, uma coisa que já disse milhares de vezes. Passei para ver como era e fui-me embora, não tirei nenhum benefício daí. Isto é uma pura estupidez. E pior, é presumir que quem é nomeado é um serventuário do partido. Não acredito que a maior parte dos juízes que ocuparam os cargos do Constitucional, fossem serventuários dos partidos. Aliás, há conselheiros do Constitucional que marcarão a história. Belíssimos conselheiros.

Há ene exemplos contrários. Pessoas que entraram com esse label de serem do PSD, que votaram, por exemplo, declararam inconstitucionalidades de leis do PSD.

É isso que eu estou a dizer, Luís, estamos inteiramente de acordo.

Deixa-me tocar aqui numa coisa que eu acho que é um ponto muito importante no debate que está a decorrer, que é: foi criado, nomeadamente à esquerda, a ideia de que o Partido Socialista, das duas, uma, ou deixa de ter juiz no Tribunal Constitucional, ou o Tribunal Constitucional terá uma composição completamente desequilibrada daquilo que a gente acabou de dizer aqui. Ora, isso não é verdade, e vou ser muito factual. O TC, neste momento, na ala esquerda, tem quatro juízes eleitos. José João Abrantes, que é o presidente do tribunal, Mariano Cantilho, Dora Lucas Neto e Assunção Ramos. A ala direita tem três juízes eleitos: Afonso Patrão, Maria Benedita Urbano e José Figueireda Dias. Ora, não há aqui nenhum desequilíbrio. A ala esquerda tem mais um juiz. Têm é que entrar três. Ainda temos, não te esqueças, os três juízes cooptados, em que há um cooptado indicado pelos juízes da ala direita, que é José Carlos Loureiro, outro cooptado pela ala esquerda, Rui Guerra da Fonseca, e o independente, que é o Carlos Carvalho. Há muitos exemplos históricos de como isso se confundiu todo. Muito. Por exemplo, o João Caupers entrou pela ala esquerda e depois foi renegado pela própria ala esquerda. Por quê? Porque teria um pensamento conservador e enfim, isso saiu para fora e caiu o Carmo e a Trindade à esquerda.

Exatamente.

Agora vamos imaginar, hoje em dia o João Pedro Caupers é detestado pela ala esquerda do Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP.

Quando é um técnico de enormíssimo valor.

Eu acredito que sim, já lhe pedi várias entrevistas, que se estiver a ouvir este programa, doutor Caupers não se esqueça que eu lhe pedi uma entrevista, esperamos que dê quando for a oportunidade certa. Vamos imaginar que o PSD indicava os dois e o Chega indica um. A ala direita teria seis juízes eleitos e a ala esquerda teria quatro. Mas repito uma vez mais, a direita não tem maioria garantida. Se os três juízes cooptados votarem com a ala esquerda, a direita fica em minoria. Portanto, não há aqui nenhuma espécie de desequilíbrio. Nenhuma. Em relação à tua pergunta se o Chega deve indicar um juiz. O Chega tem de indicar um juiz. Por uma razão: nós somos numa democracia representativa.

Mas concordas que o Tribunal Constitucional tem de representar o Parlamento?

Enquanto vigorar esse sistema, sim.

Mas é que o sistema não está na lei.

Não, mas desculpa. A prática constitucional divide esta. O que eu não acho bem é os dois pesos e duas medidas.

Não, eu também não.

A esquerda, quando lhe convinha, achava muito bem. Agora o PSD, se não lhe convir, acha muito mal.

Mas aí não estamos em duelo. Concordo абсолютно com o que estás a dizer.

Eu detesto os dois pesos e duas medidas.

Eu também. Acho que deveria haver uma regra.

Se as regras são estas, têm de ser seguidas. Queremos mudar as regras? Então vamos mudar as regras.

E aí deveria arranjar-se outro modo de nomeação, nomeadamente.

Enquanto as regras forem estas, o Chega tem de indicar um juiz. E eu gostava também, já agora, de dizer outra coisa, muito rapidamente, que é simples. O Chega é um partido legal, está registado no Tribunal Constitucional, participa em eleições legais e obviamente que neste momento representa 1,7 milhões de portugueses. E independentemente, tem de estar ali representado no Tribunal Constitucional. Acresce que aqui é os dois pesos e duas medidas. O PCP indicou sempre um juiz até 2009. O Bloco de Esquerda indicou um juiz em 2016. Até esteve lá pouco tempo, parece que a senhora não concordou muito com o Tribunal Constitucional, foi-se embora.

O que poderá causar aqui alguma estranheza, Luís, e não querendo estar aqui a fazer a defesa de ninguém, é o facto de o Chega ter um comportamento às vezes muito hostil em relação não só à ordem constitucional portuguesa, mas até em relação à instituição do Tribunal Constitucional.

Eu percebo isso, mas agora vou-te dar outro exemplo, que é: ora o PCP votou contra a revisão constitucional de 82, que criou o Tribunal Constitucional.

Que o beneficiava.

Já viste? Mas o PCP indicou um juiz, que foi o Vital Moreira, que era deputado do PCP. Lá está a politização.

Exatamente.

É um grande técnico constitucional, não ponho isso em causa.

Eu acho que é um excelente técnico.

Mas era um deputado. Um deputado do PCP.

Muitas vezes discordo dele.

Ainda bem.

E muitas vezes concordo.

Muito bem. Recentemente vi você no LinkedIn. Mas em 89, por exemplo, uma revisão constitucional fundamental para Portugal ser uma economia de mercado, tal como a de 82, é uma revisão fundamental para que Portugal fosse uma democracia. Quer uma, quer outra, são fundamentais para aquilo que é um Estado de direito democrático, que é uma democracia de inspiração ocidental. O PCP foi contra. Portanto, foi contra a Constituição, mas manteve o direito de indicar um juiz para o Tribunal Constitucional.

Mas o PCP também é contra coisas absolutamente objetivas e óbvias que nunca deveria ser contra. Basta ver a história da Ucrânia.

O Bloco de Esquerda, dou mais outro exemplo, não existia em 82 e 89, mas as forças políticas que deram origem ao Bloco existiam e também eram contra a Constituição. Então se o PCP e o Bloco de Esquerda eram contra a Constituição, mas indicaram os juízes, por que razão o Chega não pode? Não faz sentido.

Temos 30 segundos, mas eu gostava de ouvir Paulo Saragoça da Mata. E agora, como é que se calça esta bota?

Eu acho que é facílimo, até porque ouvi essa opinião política. O Luís diz que eu não percebo nada de política, mas esta como não é minha, pode ser que seja válida.

Estás a transpor conversas privadas para o espaço público.

E duelos. Eu até acho claramente que não estão assim tão afastadas as direções do PSD e do Chega. E há de haver seguramente muita negociação por trás e acho que não vai deixar de haver um juiz nomeado pelo Chega. E até faço muitos votos que esse juiz nomeado pelo Chega não seja a favor da castração química, contra os rumos.

O nome indicado já é conhecido.

Enquanto não estiver nomeado.

Eu já fiz um perfil sobre o desembargador Brito de Lamares, que foi indicado e foi divulgado por André Ventura. É um juiz desembargador reconhecido pelos seus pares como alguém equilibrado, com bom senso. Não se conhece até agora, vamos ver se se descobrirá, mas não se conhece nenhum escrito, nenhum pensamento que tenha alguma coisa a ver com isso que acabaste de dizer.

Mas pode acontecer que se venha a descobrir alguma coisa e na votação no Parlamento seja uma tragédia.

Vamos ver.

Vamos ver. Chega ao fim mais um episódio do "Justiça Cega". Paulo Saragoça da Mata, muito obrigado.

Obrigado.

Até para a semana.

Até para a semana.

Até para a semana.